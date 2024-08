- 15 pour cent en une demi-minute: une nouvelle batterie de téléphone portable bat des records

C'est l'un des grands espoirs pour la prochaine génération d'iPhone, que Apple devrait présenter en septembre : une vitesse de recharge considérablement plus rapide. Car les iPhones se rechargent relativement lentement, même les fleurons Android de Samsung ne sont pas exactly des speedsters au niveau de la prise de courant. Ce n'est pas un grand problème si vous avez le temps, mais lorsque cela doit se produire rapidement et que votre téléphone est à court de jus, chaque seconde compte.

Téléphone intelligent se rechargeant à plus de 300 watts

Le fabricant chinois de smartphones Realme a récemment démontré ce qui semble possible à l'avenir. Dans une vidéo YouTube, un smartphone inconnu est montré en train de passer de 0 à 17 % en seulement 35 secondes. Le magazine tech "91mobiles" rapporte que cette démonstration repose sur la nouvelle technologie de 300 watts de la société, qui devrait être officiellement présentée dans quelques jours.

Il est dit que la puissance de recharge maximale pourrait même dépasser brièvement les 300 watts visés. Cependant, la vidéo ne montre pas quand la pleine puissance est appliquée et quand le smartphone réduit ses performances. Typiquement, la plage de recharge de 10 à 80 % est la plus rapide, après quoi les appareils ralentissent le processus pour éviter une usure excessive de la batterie.

Une préoccupation demeure

Il n'est pas connu combien de temps le téléphone Realme peut être chargé de 0 à 100 %. Il est probable que cela prenne moins de cinq minutes, ce qui est impressionnant par rapport aux autres appareils. Une technologie similaire a été présentée par Xiaomi en février 2023. Dans une vidéo, le fabricant, qui construit maintenant également des voitures électriques, a démontré un temps de recharge de cinq minutes exactly. Cependant, il y a un hic : lors de la démonstration, Xiaomi n'a pas atteint la performance revendiquée de 300 watts, atteignant un maximum de 290 watts pendant quelques secondes.

Malgré ces records, la question demeure de ce que la recharge ultra-rapide fait aux batteries. Normalement, la capacité des batteries diminue considérablement avec une recharge rapide constante, ce qui fait que les appareils ne durent pas aussi longtemps après une période relativement courte. En général, il est donc recommandé de charger votre batterie aussi lentement que possible - pas complètement. Mais si c'est une urgence, c'est bien d'avoir cette option.

D'autres fabricants de smartphones pourraient également envisager d'adopter de telles vitesses de recharge élevées pour rivaliser efficacement. La technologie de recharge rapide, bien qu'impressionnante, pourrait potentiellement avoir un impact sur la durée de vie des batteries, nécessitant un équilibre délicat entre vitesse et durée.

