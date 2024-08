Initiallement nomm√©e Bachelorette qui s'identifie comme bisexuelle. - 15 individus se présentant comme des hommes et 5 individus se présentant comme des femmes.

Stella Stegmann (27 ans) partage son parcours devant les caméras avec les deux genres dans les premiers épisodes de "Die Bachelorette" (le 26 août sur RTL+, puis toutes les semaines le lundi). Elle promet de ne pas laisser la technologie entraver ses actions, ayant déjà participé à la version allemande de "Too Hot to Handle". Là-bas, le contact physique était interdit et sanctionné par une voix automatisée.

Le public est impatient de découvrir ce qui les attend avec des baisers en abondance, quinze hommes et cinq femmes concourant pour l'affection de Stella. En tant que mannequin et entraîneur de fitness basée à Munich, elle aborde ouvertement des sujets tabous comme la sexualité. Les femmes sont bien préparées, tandis que les hommes sont pris de court.

La taille n'est pas un facteur important... pour l'instant

Les hommes commencent sans rien savoir. Trois d'entre eux arrivent en costume sur des jet-skis, dont Erik (30 ans), qui crée des sculptures en métal, Martínez (35 ans), champion du monde de Hyrox d'Augsbourg, et Brian (24 ans), qui se présente humblement comme "Brian, pas Bryan".

Les présentations des candidats sont brèves cette saison. On entend seulement des bribes de voix de famille.

Stella doit éliminer trois hommes sur-le-champ, avec seulement deux roses disponibles. Elle offre la première rose de la saison à Martínez, qui mesure six pieds de haut, suivi d'Erik. Bien qu'il soit Significativement plus petit que Stella, Erik s'inquiète de savoir s'il va bien s'intégrer. Mais c'est Brian qui se retrouve sur des jambes tremblantes avec des nerfs qui flanchent. Stella le trouve mignon, mais pas assez pour attirer son regard.

"Peut-être une saucisse avec quelque chose dans la tête"

Plus tard dans la première, Stella ramasse les quatre prochains hommes dans un tuk-tuk typique. Le premier est Markus (32 ans), surnommé "la saucisse avec quelque chose dans la tête" par son ami, le joueur de handball Mimi Kraus. Ensuite, il y a Lukasz (29 ans), candidat de la version polonaise de "Love Island". Ensuite, Stella rencontre Jan (34 ans), heavily tattooed, autour d'un café et de pâtisseries. Enfin, Devin (28 ans) montre ses talents de chanteur à la guitare. La concurrence est ravie de sa performance. Malheureusement, il y a moins de roses que d'hommes, et Lukasz repart les mains vides.

Entre-temps, quatre autres hommes sans présélection de roses emménagent dans la villa : Bennett (27 ans), ancien soldat ; Fabian (33 ans), l'optimiste blond ; Smith (23 ans), le conducteur de train calme et bruyant ; et Musty (30 ans), celui qui a confiance en lui. Les téléspectateurs et les hommes eux-mêmes sont laissés dans l'ignorance de ce qui les attend exactly.

Les hommes découvrent une zone secrète dans la villa avec cinq lits. Smith pense que c'est un signe de cinq femmes supplémentaires, mais il se trompe en croyant qu'elles sont toutes des "Bachelorettes" potentielles. Les hommes se couchent, confus et ignorant de ce que l'avenir leur réserve.

Stella doit se fier à ses sens

Le lendemain matin, même Stella est laissée dans l'ignorance lorsqu'elle entre dans la villa les yeux bandés. Elle doit choisir trois hommes en fonction de l'odorat, du toucher et de la voix. Max (33 ans) impressionne avec son odeur, Ferry (29 ans) laisse une impression durable avec ses talents de danseur, et Aarón (31 ans) se distingue à l'exercice d'écoute.

Peter (36 ans) et Aaron repartent les mains vides dans les trois catégories. Les câlins excessifs de Peter laissent Stella haletante, tandis que les réponses d'Aarón aux questions de Stella la captivent.

Les hommes sont maintenant au complet. Maintenant, c'est au tour des femmes. Elles se rendent à la plage pour leur rendez-vous avec Stella en quad, suscitant la curiosité des hommes quant aux participantes à venir. L'idée que Stella pourrait être bisexuelle est au-delà de leur imagination la plus folle.

Les femmes revitalisent la batterie sociale de Stella

Les femmes ont des conversations en tête-à-tête avec Stella sur la plage. Emma (21 ans), employée de bar rock qui joue de la guitare, commence la discussion. Luna (33 ans) pourrait avoir rencontré Stella auparavant, ayant assisté à une "fête positive" à Vienne, à laquelle Stella a également assisté. Stella est attirée par l'odeur unique et le langage corporel de Luna. Emma impressionne Stella avec ses talents musicaux, tandis que Luna est captivée par la force des épaules de Stella. Stella se connecte avec Akousa (21 ans), également connue sous le nom d'Ako, grâce à leur passion commune pour le modèle et la créativité. Ako aspire à être rappeur.

Leila (27 ans) est sous le charme du visage "très beau" de Stella. Leila s'intéresse à la santé holistique et aborde des sujets tels que les batteries sociales comme s'ils étaient des concepts scientifiques. Aysun (24 ans), technicienne en médecine d'urgence et barmaid, offre de faire des cocktails et de faire du bouche-à-bouche à Stella. Aysun est la seule femme à s'identifier comme strictement lesbienne, tandis que les autres restent ouvertes à la possibilité de trouver un homme qui pourrait les faire fondre.

Stella se sent plus à l'aise avec les dames qu'avec les messieurs. Elle avoue qu'elle était impatiente de se connecter avec les femmes. Au début, il n'y a pas de tension entre les genres, laissant les téléspectateurs dans l'expectative pour l'épisode à venir. D'un autre côté, Aysun montre un signe de pessimisme quant au fait de cohabiter dans une villa avec des "hommes hétérosexuels, cisgenres".

L'arrivée des femmes à la villa ajoute une nouvelle dynamique à la compétition, avec des personnalités telles qu'Emma, Luna, Akousa, Leila et Aysun rejoignant les hommes et les garçons. Stella semble particulièrement attirée par les femmes, trouvant une connexion plus profonde avec elles qu'avec certains des candidats masculins.

Alors que les hommes explorent la zone secrète dans la villa, ils spéculent sur l'arrivée de plus de "Bachelorettes", ignorant le twist inattendu qui les attend.

Lire aussi: