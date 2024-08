15:57 Ukraine: deux morts dans une attaque russe à Donetsk

15:36 Russie : Les combats se poursuivent après l'avancée ukrainienne vers Kursk

Selon Moscou, les combats dans la région frontalière se déroulent depuis trois jours consécutifs suite à l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk. Les forces russes et les gardes-frontières tentent reportedly d'empêcher les unités ukrainiennes de s'enfoncer plus profondément dans la région de Kursk tandis que l'armée russe attaque les forces ukrainiennes tentant de se retirer de la région frontalière de Soumy en Ukraine.

15:07 Wagenknecht met en garde contre l'utilisation d'armes allemandes en Russie : "Ligne rouge"

Sahra Wagenknecht a mis en garde contre l'utilisation d'armes allemandes dans l'avancée ukrainienne sur le territoire russe. "C'est un développement hautement dangereux", déclare Wagenknecht au groupe de médias Funke. "La chancelière fédérale doit parler avec le président ukrainien et exiger que les armes allemandes ne soient pas utilisées dans les avancées sur le territoire russe", demande la présidente de l'BSW.

La chancelière Olaf Scholz avait promis que l'Allemagne ne deviendrait pas partie prenante du conflit. Cependant, elle avait également approuvé l'utilisation d'armes allemandes par l'Ukraine sur le territoire russe. "Le gouvernement fédéral approuve-t-il maintenant également l'avancée de l'Ukraine en Russie avec des armes allemandes ? Cela serait la prochaine ligne rouge à franchir", critique Wagenknecht. Le gouvernement fédéral "plonge l'Allemagne plus profondément dans la guerre", ajoute la dirigeante du parti BSW. "Le risque d'une grande guerre européenne est en train de augmenter."

14:45 Président de la commission de la Défense : L'Ukraine peut utiliser les armes allemandes à Kursk

Le président de la commission de la Défense au Bundestag, Marcus Faber, ne voit aucun problème à ce que l'Ukraine utilise les armes fournies par l'Allemagne dans son actuelle avancée sur le territoire russe. "À la suite du transfert à l'Ukraine, elles deviennent des armes ukrainiennes", déclare le politique du FDP au groupe de médias Funke. Cela s'applique "à tout le matériel", y compris le char de combat Leopard 2. "Avec l'attaque russe sur l'Ukraine, le territoire des deux États est devenu une zone de guerre", explique la position de Faber. "L'utilisation des armes est soumise aux dispositions du droit international."

14:24 L'Ukraine demande à Mexico l'arrestation de Poutine lors de l'investiture de Sheinbaum

L'ambassade d'Ukraine au Mexique appelle le gouvernement mexicain à arrêter le président russe Vladimir Poutine s'il assiste à l'investiture de la présidente élue Claudia Sheinbaum. Sheinbaum assume la présidence le 1er octobre 2024, devenant la première femme à exercer cette fonction dans le pays latino-américain. "Nous faisons confiance à ce que le gouvernement mexicain se conformera au mandat d'arrêt international et remettra le nommé (Poutine) aux autorités judiciaires des Nations unies à La Haye", a déclaré l'ambassade. En mars 2023, la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d'arrêt contre Poutine pour le présumé crime de guerre de déporter des enfants ukrainiens en Russie suite à l'invasion de Moscou en début d'année 2022. Juan Ramon de la Fuente, élu ministre des Affaires étrangères de Sheinbaum, a déclaré que "c'est la procédure standard" d'inviter les chefs d'État de tous les pays avec lesquels le Mexique a des relations diplomatiques, y compris la Russie, à l'investiture.

13:50 Services de surveillance : Les utilisateurs russes ne peuvent pas ouvrir YouTube

Les utilisateurs en Russie ne peuvent pas ouvrir YouTube sur leurs ordinateurs et téléphones. Les services de surveillance d'Internet downdetector.su, Failure Detector et sboy.rf rapportent une importante panne de disponibilité de la plateforme. Selon le service sboy.rf, plus de 15 000 plaintes ont été enregistrées concernant le service d'hébergement de vidéos. Les plaintes provenaient de personnes à Moscou, Saint-Pétersbourg, Nijni Novgorod, Ekaterinbourg, Oufa, Saratov, Samara, Krasnodar, la Crimée occupée et plusieurs autres régions. Les utilisateurs ont rapporté ne pouvoir accéder à YouTube qu'à travers des réseaux privés virtuels (VPN). Les reporters de Reuters en Russie n'ont également pas pu accéder à YouTube. Cependant, le site était toujours disponible sur certains appareils mobiles. YouTube est la dernière plateforme occidentale accessible en Russie, la dernière bastion de la liberté d'expression dans le pays. Selon Decoder, plus de 90 millions d'utilisateurs accèdent à YouTube mensuellement en Russie, le plaçant en tête des plateformes vidéo et de streaming. En milieu juillet, les médias russes ont rapporté que le gouvernement russe prévoyait de bloquer YouTube en septembre.

12:43 Ukraine: Des douzaines de soldats russes capturés à KurskSuite à l'incursion des forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk, "beaucoup" de soldats russes sont signalés avoir été capturés. C'est ce qu'a annoncé le projet ukrainien "Khochu nayti" sur Telegram. Le projet humanitaire, lancé en janvier 2024 par les services de renseignement militaire ukrainiens, sert de centre de coordination pour les prisonniers de guerre russes en Ukraine. Il vise à aider les militaires de l'armée russe à retrouver leurs proches. Selon "Khochu nayti", parmi les captifs se trouvent à la fois des conscrits et des soldats sous contrat. "Il y a également des informations sur les morts, dont les corps n'ont pas été évacués par leurs camarades lors de la retraite", indique le communiqué. Le projet a publié des images de drones montrant prétendument la capture de plus de 30 soldats russes. D'autres vidéos sur les réseaux sociaux montrent des douzaines de soldats russes se rendrant dans la région de Kursk. Le nombre total de soldats russes capturés depuis l'offensive ukrainienne dans la région reste pour l'instant incertain.

12:18 Gazprom: Le transit de gaz se déroule normalement malgré les combats dans la région de KurskSelon le géant russe de l'énergie Gazprom, l'exportation de gaz russe via la région frontalière de Kursk, qui a été attaquée par l'Ukraine, se déroule globalement normalement. Aujourd'hui, environ 37,3 millions de mètres cubes de gaz naturel sont prévus pour être transportés, a annoncé la société à Moscou. C'est cinq pour cent de moins que la veille, selon l'agence de presse russe TASS. Les troupes ukrainiennes ont pris le contrôle au moins partiel de la ville de Sudja lors de leur incursion transfrontalière, y compris une station de mesure de gazoduc clé en route vers l'Europe de l'Ouest. De là, le transit passe par l'Ukraine et se dirige vers la Slovaquie et l'Autriche. En 2023, malgré la guerre en cours, 14,6 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été transportés vers l'Union européenne par cette voie.

11:37 Blogueur militaire : La Russie perd un "important hub logistique" face à l'UkraineLa ville russe de Sudja dans la région de Kursk est signalée avoir été capturée par les forces ukrainiennes. C'est ce qu'a écrit le blogueur militaire pro-russe d'origine ukrainienne, Yuri Podolyaka, sur son canal Telegram. La ville se trouve à neuf kilomètres de la frontière ukrainienne. Selon Podolyaka, la ville est remplie de forces militaires ukrainiennes. "Sudja est basically lost for us. This is an important logistics hub", a écrit Podolyaka plus loin. Les forces militaires ukrainiennes sont signalées avancer vers le nord en direction de Lgov. "En général, la situation est difficile et se détériore, bien que le rythme de l'offensive ukrainienne se soit visiblement ralenti."

11:04 Munz : L'incursion de Kursk a "complètement surpris" MoscouAu début, la situation reste confuse, puis elle est confirmée : des combattants ukrainiens attaquent sur le territoire russe. L'incursion dans la région de Kursk a "complètement surpris" Moscou, selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Cependant, il semble y avoir plus derrière l'attaque qu'une simple manœuvre de diversion.

10:48 Russie : La situation à Kursk après l'avancée ukrainienne "sous contrôle"Les forces russes se battent contre les troupes ukrainiennes infiltrées dans la région de Kursk depuis trois jours. La situation est "stabilisée et sous contrôle", selon le vice-gouverneur de la région frontalière, selon l'agence de presse russe d'État RIA Novosti. Environ 3 000 personnes ont été évacuées en sécurité. Les troupes russes se battent activement contre les unités ukrainiennes dans le district de Sudja et les repoussent, selon l'agence de presse TASS, citant les autorités locales. Quatre personnes ont été tuées lors des attaques ukrainiennes. L'armée ukrainienne n'a pas encore commenté l'offensive dans la région de Kursk. Plusieurs blogueurs militaires pro-russes rapportent également des combats en cours.

10:18 Kriewald sur l'offensive nouvelle : "Les Ukrainiens avancent de 15 kilomètres dans la région de Kursk"L'avancée de l'armée ukrainienne dans la région russe de Kursk fait sensation à Moscou. Des soldats ukrainiens sont signalés avoir avancé jusqu'à 15 kilomètres. De plus, il y a des rapports de douzaines de prisonniers de guerre. La journaliste de ntv Nadja Kriewald rapporte d'Odessa sur l'arrière-plan de la situation.

09:35 ONU : Les Russes torturent 95 % des prisonniers de guerre ukrainiensLes employés des colonies pénitentiaires russes torturent déjà les prisonniers de guerre ukrainiens lors des premiers interrogatoires, selon la cheffe de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU), Danielle Bell, dans une interview avec la chaîne de télévision néerlandaise NOS. Elle dit que la pratique de la torture en captivité russe est "répandue et systématique". Elle indique que la Fédération de Russie a torturé 95 % des prisonniers de guerre ukrainiens dans ses prisons. Selon elle, les prisonniers de guerre ukrainiens sont battus avec des barres métalliques et des bâtons, déshabillés et soumis à des chocs électriques. "C'est sans doute le pire que j'ai vu en 20 ans de carrière", dit-elle. Les informations sur les prisonniers ukrainiens en Russie sont principalement recueillies lors d'entretiens avec des prisonniers de guerre ukrainiens après leur libération. En même temps, la mission de l'ONU a un accès direct aux prisonniers de guerre russes et peut évaluer les conditions en prison.

08:49 Estonie : Contrôles douaniers renforcés à la frontière avec la RussieL'Estonie a renforcé les contrôles douaniers à sa frontière orientale de l'UE avec la Russie. Cette décision a été prise par le gouvernement de l'Etat balte de l'OTAN au début du mois d'août. À partir du 8 août, toutes les personnes traversant la frontière avec la Russie, ainsi que tous les biens, seront soumis à des contrôles. Les contrôles aux postes-frontières routiers et ferroviaires de Narva, Koidula et Luhamaa seront progressivement mis en place. Jusqu'à présent, les contrôles sur les passagers et les véhicules étaient aléatoires et basés sur les risques. Avec le renforcement, le Premier ministre Kristen Michal vise à empêcher la transit et le transport de biens sanctionnés par l'UE à travers l'Estonie et à renforcer la sécurité du pays. La frontière entre la Russie et l'Estonie est longue de 294 kilomètres.

08:11 L'Ukraine publie les chiffres des pertes russesLe ** Stato-Major ukrainien ** a publié de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon les données, la Russie a perdu environ 587 510 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 140 lors des 24 dernières heures. Le rapport de Kyiv indique également que deux chars, 36 systèmes d'artillerie, 81 drones et un hélicoptère ont été détruits. Au total, la Russie a perdu 8 431 chars, 16 487 systèmes d'artillerie, 366 avions, 327 hélicoptères, 13 293 drones, 28 navires et un sous-marin depuis le début de l'invasion à grande échelle. Les ** estimations occidentales ** situent les pertes plus bas, mais il s'agit également probablement de chiffres minima.

07:32 Medvedev menace d'escalader l'invasion russe en UkraineDmitry Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe et ancien président, a menacé d'escalader l'invasion russe en Ukraine en réponse aux avancées ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk. Medvedev a déclaré que l'opération militaire russe ne devrait plus se limiter à sécuriser les territoires en Ukraine que la Russie considère comme les siens, et que les forces devraient avancer vers les villes d'Odessa, Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv, Kyiv et au-delà. L'offensive ne s'arrêtera que lorsque la Russie le jugera avantageux. Les troupes ukrainiennes ont reportedly avancé profondément dans le territoire russe dans la région, avec des combats intenses signalés. La région a été placée en état d'urgence.

07:05 La Russie détruit 14 objets aériens ukrainiens au-dessus de Kursk et de BelgorodLes forces de défense aérienne russe ont détruit 14 véhicules aériens sans pilote ukrainiens au-dessus des régions de Belgorod et de Kursk, selon le ministère de la Défense russe sur Telegram. Six drones et cinq missiles supplémentaires ont été abattus au-dessus de la région de Kursk, selon le gouverneur régional Alexei Smirnov. Dans la nuit du 6 août, les forces ukrainiennes ont attaqué les zones frontalières de la région de Kursk. Selon les derniers chiffres du Stato-Major russe, les combats se poursuivent dans les zones frontalières. L'état d'urgence a été déclaré dans la région de Kursk et les habitants sont évacués.

06:25 L'Ukraine décrète l'alerte aérienne en raison d'une attaque russe avec un MiG-31KLa ** Force aérienne ukrainienne ** a décrété l'alerte aérienne dans tout le pays. L'alerte d'attaque aérienne est due à une menace de missile provenant d'un avion russe MiG-31K, un type d'avion intercepteur développé dans l'Union soviétique et nommé d'après le constructeur d'avions Mikoyan-Gurevich. Le MiG-31K peut transporter des missiles hypersoniques comme le Kh-47M2 Kinzhal.

05:32 ISW : Des véhicules blindés ukrainiens repérés à dix kilomètres à l'intérieur de la frontière russe de KurskSelon une évaluation de l' Institut pour l'étude de la guerre (ISW) , les troupes ukrainiennes ont avancé jusqu'à dix kilomètres dans la région russe de Kursk. Cela a été confirmé par des images de véhicules blindés derrière la frontière. Les forces ukrainiennes ont reportedly franchi au moins deux lignes de défense russes et une forteresse. Selon une source russe, les Ukrainiens ont capturé 45 kilomètres carrés dans la région de Kursk depuis le début de l'opération le 6 août, selon l'ISW. Les autorités russes avaient déclaré l'état d'urgence dans la région la veille.

02:30 L'Ukraine relève le seuil de peine de prison pour les vols à l'étalageLe président Selenskyj a signé une amendment à la loi qui réclame les vols à l'étalage jusqu'à environ 67 euros comme infractions administratives, punissables d'amendes. Jusqu'à présent, le seuil pour les vols à l'étalage était fixé à environ 6,7 euros. Cette modification est due à l'état de guerre imposé après l'invasion russe, qui prévoit une peine de prison allant jusqu'à huit ans pour le pillage et le vol. Un exemple donné dans le projet de loi était un vol de couches pour bébés dans un supermarché de la ville occidentale ukrainienne de Rivne en janvier 2023, d'une valeur d'environ 8 euros. Le voleur dans ce cas a reçu une peine de prison de plus de trois ans, mais ne sera plus confronté à une telle peine sous la nouvelle loi.

00:27 Klingbeil : Le déploiement de missiles à longue portée américains en Allemagne est appropriéLe chef du SPD, Lars Klingbeil, a défendu les plans de déployer des armes à longue portée américaines en Allemagne contre la critique venue de son propre parti. "Ce déploiement est approprié parce qu'il nous aide à nous défendre si la Russie envisageait de nous attaquer", a-t-il déclaré au Redaktionsnetzwerk Deutschland. Cela fait partie de la dissuasion crédible. Lors du sommet de l'OTAN en juillet, la Maison Blanche et le gouvernement allemand ont annoncé que les États-Unis déployeraient des systèmes d'armes en Allemagne à partir de 2026 qui ont une portée longue dans

22:38 Activiste des droits de l'homme Orlov veut se battre pour les prisonniers russesOleg Orlov, l'activation des droits de l'homme de Moscou libéré dans un échange de prisonniers entre la Russie et les États occidentaux, souhaite poursuivre son travail en faveur des droits civiques en exil. "Memorial ne peut pas être détruit", a déclaré le septuagénaire lors d'une conférence de presse au Centre pour la modernité libérale à Berlin. L'organisation qu'il a cofondée, Memorial, qui a reçu le prix Nobel de la paix, milite également pour les prisonniers politiques en Russie. Orlov estime qu'au moins 800 prisonniers politiques sont toujours détenus en Russie - une estimation conservative. Il trouve son nouveau rôle en exil en Allemagne difficile, car il préférerait être dans son pays natal mais craint des poursuites. Orlov espère pouvoir plaider en faveur de la libération de plus de prisonniers politiques en exil, dont huit qui sont gravement malades. "Nous avons été très déçus d'apprendre que ces personnes n'étaient pas sur la liste - ceux d'entre nous qui ont été échangés." Memorial continue de travailler à la fois en Russie et de l'étranger malgré la répression.

21:30 Pas encore mort ? Le propagandiste russe connu blesséLe propagandiste russe connu Yevgeny Poddubny a été blessé dans la région de Kursk. Le canal de télévision d'État VGTRK rapporté sur Telegram que Poddubny a été blessé dans une attaque de drone ukrainien dans la région de Kursk et a été transporté à l'hôpital. Plus tôt, de nombreux médias russes avaient rapporté la mort de Poddubny. Yevgeny Poddubny est l'un des "correspondants de guerre" les plus célèbres de Russie, avec environ 734 000 abonnés sur Telegram. Des informations préliminaires suggèrent qu'il était en train de filmer un reportage sur les combats dans la région de Kursk mercredi.

20:41 État d'urgence déclaré dans la région de KurskUn état d'urgence a été déclaré dans la région russe de Kursk suite à une offensive au sol ukrainienne, a annoncé le gouverneur de la région, Alexei Smirnov, sur Telegram. L'Ukraine a avancé profondément dans le territoire russe près de Kursk dans une contre-attaque. L'offensive a commencé mardi, selon le ministère de la Défense russe, et a atteint le nord-ouest de la ville de Sujeshch mercredi.

20:14 Combats à proximité : la Russie renforce la protection de la centrale nucléaire de KurskEn raison de l'avancée ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk, la Garde nationale russe a renforcé la protection de la centrale nucléaire de Kursk. Des forces supplémentaires ont également été déployées pour lutter contre les unités de sabotage et de reconnaissance dans les régions de Kursk et de Belgorod, a déclaré l'agence. Cela se fait en coopération avec les troupes frontalières russes et l'armée. La centrale nucléaire, qui compte quatre unités et une capacité d'environ deux gigawatts, se trouve à environ 60 kilomètres de la frontière ukrainienne. La veille, des troupes ukrainiennes soutenues par des chars et de l'artillerie ont traversé la frontière russe depuis la région de Sumy près de Sujeshch. Des rapports non confirmés suggèrent qu'elles ont avancé jusqu'à 15 kilomètres vers la centrale nucléaire.

19:38 Attaques dans la région de Kursk : le prix du gaz naturel en Europe atteint son plus haut niveau de l'annéeLe prix du gaz naturel en Europe a atteint son plus haut niveau de l'année. Le contrat de référence TTF pour la livraison du mois prochain a augmenté de 5,7 % pour atteindre 38,78 euros par mégawattheure (MWh) à Amsterdam. Les participants du marché font référence aux attaques de l'Ukraine dans la région russe de Kursk. Les combats se déroulent reportedly près de Sujeshch, un point important d'injection de gaz pour l'Europe. Ce gaz passe par des pipelines ukrainiens. Selon l'agence de presse Bloomberg, la société Gazprom déclare actuellement des approvisionnements en gaz normaux.

L'Ukraine évacue les zones frontalières avec la Russie de KurskSuite aux combats intenses dans la région russe de Kursk, les autorités ukrainiennes ont ordonné l'évacuation de

