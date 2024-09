15:55 Une attaque aérienne à Lviv anéantit toute une famille

16:41 Scholz Justifie l'Implantation de Missiles US : "L'Inaction Menace la Paix"

Le chancelier allemand Olaf Scholz défend la décision d'installer des missiles américains sur le sol allemand, s'opposant à ceux qui s'y opposent. Scholz argue, "Notre objectif principal est de préserver la paix ici et de prévenir un potentiel conflit." Le chef du SPD explique également, "Nous cherchons simplement à dissuader les éventuels agresseurs." Scholz met en avant l'importante accumulation d'armes de la Russie, en particulier son arsenal de missiles, et la violation par le président Poutine des traités tels que l'INF et le déploiement de missiles à Kaliningrad, qui se trouve à 530 kilomètres de Berlin par air. Scholz raisonne, "Nier cela serait irresponsable." Il conclut, "En effet, la négation poserait une menace pour la paix ici. Je ne laisserai pas cela se produire." En conséquence de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, les gouvernements américain et allemand ont convenu d'installer à nouveau des missiles américains de portée étendue sur le sol allemand à partir de 2026. Des partis comme la nouvelle alliance de Sahra Wagenknecht (BSW), ainsi que l'AfD, s'y opposent, considérant cela comme le début d'une course aux armements qui met en danger la sécurité de l'Allemagne. Il y a également des critiques au sein du SPD.

15:18 Scholz Promet Plus de Systèmes de Défense Aérienne IRIS-T pour l'Ukraine

Le chancelier fédéral Olaf Scholz a promis des systèmes de défense aérienne IRIS-T supplémentaires à l'Ukraine. Scholz a annoncé lors de l'inauguration du premier système de défense aérienne IRIS-T pour la Bundeswehr, sur le site de la Bundeswehr à Todendorf, en Schleswig-Holstein, que huit systèmes IRIS-T SLM et neuf systèmes IRIS-T SLS seraient acquis pour l'Ukraine. Il a également précisé que "deux de chaque seront livrés cette année, le reste étant livré à partir de 2025." Quatre systèmes IRIS-T SLM sont déjà utilisés en Ukraine, ainsi qu'une quantité importante de missiles de défense aérienne et trois systèmes IRIS-T SLS associés. Scholz a fait cette déclaration lors de l'inauguration du premier système de défense aérienne IRIS-T pour la Bundeswehr.

14:55 Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande Exigent un "Retrait Inconditionnel" de la Russie

La Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande ont condamné la guerre de la Russie en Ukraine dans une déclaration conjointe lors de leur premier sommet en neuf ans. Dans une déclaration conjointe, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon exhortent la Russie à "se retirer immédiatement, complètement et sans conditions du territoire internationalement reconnu de l'Ukraine." Ils condamnent également l'escalade de la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie. Yoon souligne, "Compte tenu de la situation actuelle, il est crucial pour les pays partageant des valeurs similaires comme la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande de se tenir ensemble pendant cette phase critique où les puissances autoritaires continuent de poser des défis." La Corée du Nord, qui a tendance à être isolée sur le plan international, a récemment renforcé sa coopération militaire avec la Russie.

14:21 Zelensky Ingénie un Reboot du Gouvernement : "Nous Avons Besoin d'une Nouvelle Impulsion"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky cherche à revitaliser son pays en procédant à un vaste reboot du gouvernement, a-t-il déclaré. À la question des raisons de ce reboot, Zelensky a répondu, "Nous avons besoin d'un coup de fouet." Il a expliqué, "Ces actions visent à renforcer notre nation dans divers domaines." L'Ukraine se défend contre l'invasion russe depuis deux ans et demi maintenant. Zelensky a également exprimé sa gratitude aux ministres et à l'ensemble du cabinet pour leur service.

13:47 Armée Allemande Priorise IRIS-T SLM : Renforcer la Défense Européenne Contre les Missiles

Le système IRIS-T SLM n'est pas nouveau pour l'Ukraine. Selon des sources de renseignement, dix systèmes seront bientôt installés en Ukraine pour intercepter un plus grand nombre de missiles russes. Un accord de livraison a déjà été conclu, selon les rapports. En Schleswig-Holstein, l'armée allemande prévoit également d'utiliser l'IRIS-T.

13:21 Russie : Un autre Village Près de la Ville Ukrainienne de Pokrovsk Capturé

La Russie affirme avoir saisi un autre village près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk en Ukraine. Le ministère de la Défense russe affirme que l'armée a "libéré complètement" le village de Karliwka, à environ 30 kilomètres de Pokrovsk. Pokrovsk sert de importante plate-forme logistique pour l'armée ukrainienne. Les forces ukrainiennes ont battu en retraite face à l'avancée russe dans la région depuis des mois.

12:59 Ukraine : La Crimée Fourmille de Systèmes de Défense Aérienne

Les occupants russes de la Crimée utilisent tous les moyens disponibles pour protéger le pont de Kerch, selon le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, selon Defense Express sur la télévision nationale ukrainienne. Des systèmes à courte et longue portée, notamment S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus et Pantsir-S1, sont utilisés. La Crimée est "parsemée de systèmes de défense aérienne" car elle a une importance à la fois pratique et symbolique pour les occupants, a déclaré Pletenchuk. Le pont de Kerch, projet prestigieux du leader du Kremlin Vladimir Poutine, relie la Russie du Sud à la péninsule illégalement annexée et est une ligne d'approvisionnement vitale pour les forces russes dans le sud de l'Ukraine. Des engagements ont lieu fréquemment autour du pont. Kyiv a répété à maintes reprises son intention de libérer la péninsule, faisant du pont un point stratégique important.

12:32 Poutine annonce la présence de Xi à la réunion du BRICS en RussieLe président russe Vladimir Poutine a annoncé que le président chinois Xi Jinping participera au prochain sommet du BRICS en Russie, prévu pour octobre. Poutine a fait cette déclaration lors d'une réunion avec le vice-président chinois Han Zheng en marge du Forum économique de l'Est à Vladivostok. Poutine a également proposé une "réunion de travail bilatérale" avec Xi. Formé en 2009 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, le BRICS comprend maintenant l'Afrique du Sud, ainsi que d'autres pays tels que les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Iran. Les nations du BRICS se considèrent comme un contrepoids aux États occidentaux. Elles doivent se rencontrer dans la ville russe de Kazan du 22 au 24 octobre. Poutine vise à étendre l'influence de la Russie et à renforcer les relations économiques à travers ce sommet. La Russie et la Chine ont renforcé leur partenariat stratégique depuis le début du conflit russe en Ukraine.

12:00 Russie : l'attaque de Poltava ciblait des militaires et des entraîneurs étrangersLe ministère russe de la Défense a confirmé que l'attaque meurtrière sur la ville ukrainienne de Poltava visait des soldats et des entraîneurs étrangers. La cible était un centre d'entraînement militaire. Selon le ministère, ce centre forme des spécialistes des communications et de la guerre électronique de toutes les branches des forces armées ukrainiennes, ainsi que des opérateurs de véhicules aériens sans pilote impliqués dans des attaques sur des cibles civiles à l'intérieur du territoire russe. Le ministère a également rapporté avoir utilisé le système d'armes hypersoniques Kinzhal contre des installations militaro-industrielles dans la ville occidentale ukrainienne de Lviv. En outre, les forces russes ont capturé deux autres localités dans l'est de l'Ukraine, Prechystivka et Karliwka. Selon les rapports ukrainiens, 50 personnes ont été tuées dans l'attaque de Poltava mardi.

11:43 Baerbock rend hommage au ministre des Affaires étrangères ukrainien sortantLa ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a rendu hommage à son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba. "De longues conversations dans des trains de nuit, lors de sommets du G7, sur le front, à Bruxelles, devant une centrale électrique en ruine", écrit-elle sur X. "Il y a peu de personnes avec lesquelles j'ai travaillé aussi étroitement que avec vous, @DmytroKuleba", ajoute-t-elle. "Vous mettez les gens de votre pays avant vous-même." Elle lui souhaite "du fond du cœur tout le meilleur - j'espère vous revoir lorsque la paix et la liberté auront вернулся à toute l'Ukraine."

11:24 La Russie modifie sa politique nucléaireSelon l'administration présidentielle russe, les actions de l'Occident contraignent la Russie à modifier sa politique nucléaire. La Russie fait face à des défis et des menaces du monde occidental qui nécessitent une révision de la politique, selon les propos du porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, aux agences de presse russes. Il est envisagé que l'Ukraine pourrait utiliser des armes à longue portée fournies par les États-Unis dans ses attaques sur le territoire russe. Le gouvernement ukrainien a pressé les États-Unis de permettre à l'Ukraine d'attaquer des cibles profondément à l'intérieur de la Russie avec des armes fournies par ses alliés. "Il est évident que les Ukrainiens feront cela", a déclaré Peskov à l'agence RIA. "Nous prenons tout cela en compte." La Russie a annoncé son intention de modifier sa politique nucléaire, mais n'a pas encore fourni de détails. Le guide permet l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

10:19 Munz : l'attaque de Poltava pourrait se retourner contre la RussieLa Russie bombarde la ville ukrainienne de Poltava avec des roquettes, avec des rapports faisant état de l'une des attaques aériennes les plus intenses depuis le début du conflit. Les médias russes, however, le décrivent comme une "grande victoire", selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Entre-temps, la Russie semble ajuster sa stratégie.

09:52 L'Ukraine publie les pertes humaines russesLe état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres de pertes humaines pour les troupes russes en Ukraine. Selon le rapport, la Russie a perdu environ 620 350 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 390. Le rapport de Kyiv indique également que 7 chars, 30 systèmes d'artillerie et 43 drones ont été détruits. Depuis le début de l'attaque à grande échelle, la Russie a prétendument perdu au total 8 618 chars, 16 848 systèmes d'artillerie et 368 avions, 328 hélicoptères, drones, 28 navires et un sous-marin. Les estimations de l'Occident situent les pertes plus bas, mais elles sont probablement minimales.

09:21 Le gouverneur : "jour sombre" pour la région de Lviv - le nombre de morts augmenteLe nombre de morts dans la ville occidentale ukrainienne de Lviv, suite aux frappes aériennes russes (voir les entrées 07:18, 06:17 et 05:29), a augmenté. Sept personnes, dont un enfant de 7 ans et une fille de 14 ans, ainsi que d'autres enfants, ont péri, selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kosyzkyj, sur Telegram. "C'est un jour sombre pour notre région", a écrit Kosyzkyj, décrivant cela comme un événement tragique. Auparavant, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait rapporté cinq morts et plus de 30 blessés dans un message sur X, exprimant ses condoléances aux familles des victimes.

08:49 Le ministre des Affaires étrangères Kuleba démissionneLe ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba a annoncé sa démission, selon une déclaration du président de la Rada, Ruslan Stefantchuk, mercredi. La démission sera discutée lors de la prochaine session plénière, a publié Stefantchuk sur sa page Facebook. Plusieurs autres ministres ont également présenté leur démission récemment (voir les entrées 00:47 et 22:06). Ces départs font partie d'un important remaniement du gouvernement ukrainien. Mercredi sera une journée de licenciements, a écrit le chef du parti au pouvoir Serviteur du peuple, David Arachamia, sur Telegram. La journée des nominations suivra jeudi.

08:03 Zelenskyy : Les communautés continuent de souffrirLe président Volodymyr Zelenskyy a mentionné que l'attaque de roquette russe sur Poltawa était l'un des incidents les plus meurtriers depuis le début de la guerre, lors de son discours du soir. Il a déclaré que des personnes étaient toujours coincées sous les décombres et a renouvelé son appel pour des systèmes de défense aérienne.

07:39 Grossi met en garde contre un potentiel désastre à la centrale nucléaire de ZaporijjiaLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, ont discuté de la situation entourant les centrales nucléaires en Ukraine et en Russie lors d'une réunion à Kyiv. Grossi prévoit de se rendre à la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par la Russie, dans le sud-est de l'Ukraine, mercredi. Selon Reuters, Grossi a dit à Zelenskyy que la situation y était "délicate" et que le potentiel de catastrophe persistait. La centrale est tombée sous le contrôle russe peu après l'invasion de Moscou en Ukraine en février 2022 et est actuellement à l'arrêt. Les deux parties s'accusent mutuellement de bombarder la centrale, Moscou et Kyiv niant toutes deux les allégations.

07:18 Au moins deux morts dans l'attaque de LvivAu moins deux personnes ont perdu la vie et 19 ont été blessées lors d'attaques aériennes russes sur la ville ukrainienne occidentale de Lviv, selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kosyzkyj, sur Telegram.

06:53 L'Ukraine demande plus d'aide pour la reconstructionL'Ukraine demande de l'aide supplémentaire pour revitaliser son secteur agricole et faciliter le déminage, selon le journal allemand "Rheinische Post" de Düsseldorf, citant une réponse du gouvernement allemand à une question de l'Union. Cela comprend un programme de financement pour les terres agricoles proches de la ligne de front, avec le gouvernement allemand invité à considérer un soutien possible. Une prime plus élevée pour le personnel et le prolongement d'un programme de livraison de générateurs par le ministère de l'Agriculture sont également demandés. En outre, l'Ukraine a demandé un soutien pour le déminage dans les zones proches de la ligne de front, le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement étant actuellement impliqué dans un projet de détection et de déminage.

06:17 Incendie suite à une frappe de drone russe à LvivUn incendie s'est déclaré près de la gare principale de Lviv suite à des attaques aériennes russes sur la ville dans le nord-ouest de l'Ukraine, selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kosyzkyj, sur Telegram. Deux bâtiments scolaires ont également été endommagés, avec de nombreuses fenêtres brisées et du verre éparpillé dans les rues. Kosyzkyj a rapporté que plusieurs drones Shahed avaient été utilisés dans l'attaque aérienne russe. Les services de défense aérienne et de secours sont sur les lieux. Les écoles touchées restent fermées, selon le maire de Lviv, Andrij Sadowyj, sur Telegram. Au moins six personnes, dont un garçon de 10 ans, ont été blessées. Lviv se trouve dans l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise, loin des zones de conflit à l'est, mais a été cible d'attaques à plusieurs reprises depuis le début de la guerre.

05:29 Deuxième vague de frappes aériennes cible KyivLa capitale ukrainienne, Kyiv, est sous le feu d'une deuxième vague de frappes aériennes russes. La défense aérienne riposte. Les témoins oculaires rapportent de multiples explosions aux abords de Kyiv, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Simultanément, l'armée signale une attaque de drone sur la ville ukrainienne occidentale de Lviv, près de la frontière polonaise. Tout le pays est en alerte maximale, comme l'a annoncé l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. La Pologne active ses propres avions et ceux de ses alliés pour la troisième fois en huit jours en réponse aux frappes aériennes et aux activités à longue portée russes, selon le Commandement opérationnel des Forces armées polonaises.

04:35 Biden promet de nouveaux systèmes de défense aérienne à l'UkraineAprès l'attaque dévastatrice de l'armée russe sur la ville ukrainienne de Poltawa, le président Biden a promis de fournir à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne. "Je condamne cette attaque brutale dans les termes les plus forts possibles", a déclaré Biden. Washington continuera à soutenir militairement Kyiv, "y compris la fourniture de systèmes de défense aérienne et des capacités nécessaires pour que l'Ukraine sécurise ses frontières". Selenskyy a exhorté les alliés occidentaux après l'attaque, ayant fait au moins 51 morts, à accélérer la livraison de nouveaux systèmes de défense aérienne à l'Ukraine et à permettre l'utilisation de longue portée des armes déjà fournies contre les territoires russes.

02:52 Kyiv sous une nouvelle attaque de dronesLa Russie lance une nouvelle attaque de drones sur Kyiv. Les unités de défense aérienne ukrainiennes sont engagées pour repousser les attaques aux abords de la capitale, comme l'a rapporté l'armée ukrainienne sur Telegram. Il n'y a actuellement pas d'informations sur le nombre de drones utilisés et les éventuels dommages. L'attaque nocturne fait partie d'une série d'attaques aériennes russes sur la capitale ukrainienne qui se sont multipliées ces dernières semaines.

01:32 Zelensky souhaite maintenir les régions occupées de Kursk de manière permanenteLa Ukraine entend conserver de manière permanente les territoires occupés dans la région russe de Kursk, a déclaré le président Zelensky dans une interview avec le diffuseur américain NBC News. Cette occupation est une partie importante de la "stratégie de victoire" de l'Ukraine, a-t-il mentionné. Cependant, l'Ukraine n'a pas l'intention d'intégrer l'ensemble du territoire russe. Le président Zelensky n'a pas précisé si d'autres conquêtes de territoire russe étaient prévues. L'opération de Kursk a été gardée secrète, même du président américain Biden.

00:47 Quatre ministres ukrainiens démissionnent avant un remaniement ministérielQuatre ministres ont démissionné avant un remaniement ministériel prévu en Ukraine. Parmi eux figurent la députée européenne Olga Stefanishyna, le ministre des Industries stratégiques Oleksandr Kamyshin, qui a joué un rôle important dans l'expansion de la production d'armes, le ministre de la Justice Denys Malyuska et le ministre de l'Environnement Ruslan Strilets. Il reste incertain si ces ministres seront nommés à des postes de plus haut niveau. "Comme promis, de importants changements gouvernementaux sont attendus cette semaine", a expliqué David Arakhamia, chef de la faction Serviteur du peuple au parlement, via Telegram. "Demain sera une journée de licenciements, et le lendemain, une journée de nominations", a annoncé Arakhamia, considéré comme un proche du président ukrainien Zelensky.

23:16 Zelensky plaide pour l'utilisation d'armes à longue portée après l'attaque de roquettes sur PoltavaSuite à l'attaque mortelle de roquettes russes sur la ville de Poltava, le président ukrainien Zelensky appelle à autoriser l'utilisation d'armes à longue portée contre la Russie. "Les attaques russes deviendraient impossibles si nous pouvions détruire les sites de lancement des occupants, où ils se trouvent, et les terrains d'aviation et la logistique militaire russe", a déclaré Zelensky dans son discours vidéo quotidien. Selon lui, le nombre de morts à Poltava s'élève désormais à 51, avec 271 blessés. Plusieurs personnes sont toujours coincées sous les décombres.

22:06 Zelensky limoge un autre haut responsableLe président ukrainien Zelensky a renvoyé Rostyslav Shurma, premier député chef de l'office présidentiel, selon un décret publié sur le site web officiel du président. Le président du parlement a également annoncé la démission d'Olha Stefanishyna, qui a servi comme députée européenne et ministre de l'intégration européenne de l'Ukraine. Plusieurs autres ministres ont précédemment présenté leur démission. Le président Zelensky explique qu'il y a des ajustements visant à renforcer le gouvernement. "L'automne sera crucial. Nos institutions d'État doivent être structurées de manière à ce que l'Ukraine puisse atteindre tous les résultats dont elle a besoin."

21:42 Correspondante de ntv à Poltava : "Les résidents ont décrit un moment extrêmement intimidant"L'Ukraine signale l'une des plus intenses attaques aériennes depuis le début de la guerre, entraînant des dozens of fatalities and hundreds of injuries. The ntv correspondent Kavita Sharma is present at the scene and reports a "highly tense atmosphere" and how residents experienced the rocket attack.

21:25 L'Ukraine accuse la Russie d'avoir exécuté des prisonniers de guerreLe Bureau du procureur général d'Ukraine accuse des soldats russes d'avoir exécuté des prisonniers de guerre détenus. Des enquêtes ont été ouvertes sur le tir de trois Ukrainiens dans la région de Torez, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré le bureau sur son canal Telegram. Selon les informations disponibles, les Ukrainiens sont sortis d'un abri les mains en l'air. "Les envahisseurs les ont fait mettre à terre face contre terre et les ont exécutés immédiatement après", a écrit le bureau en se basant sur des vidéos circulant sur Internet.

