Le juge chargé du procès contre les trois avocats du défunt critique du Kremlin, Alexey Navalny, à Petushki, a rapidement interdit au public d'y assister. Le juge a invoqué un avertissement des forces de l'ordre concernant des troubles potentiels de la part des partisans de Navalny comme justification. Les trois avocats sont accusés pour leur appartenance à une organisation présumée extrémiste - la Fondation Anti-Corruption dirigée par Navalny.

15:18 Confrontation navale et aérienne dans la mer Noire

Des sources indiquent qu'Ukraine et la Russie sont impliquées dans une escarmouche navale et aérienne dans la mer Noire. Le renseignement militaire ukrainien affirme qu'un chasseur russe Su-30 a été abattu à l'aide d'un système de défense aérienne portable lors d'opérations en mer. Cependant, Kyiv n'a pas fourni plus de détails concernant l'incident du mercredi soir. Entre-temps, le ministère russe de la Défense a rapporté une tentative ukrainienne d'attaque contre une plateforme de forage russe dans la mer Noire à bord de rapides, qui a entraîné la destruction de huit des 14 embarcations, les autres véhicules prenant la fuite. Il n'y a pas de mention de la perte d'un avion à Moscou, mais le blog militaire Rybar a rapporté qu'un Su-30 avait été abattu lors de la riposte ukrainienne.

14:54 Soldats ukrainiens : "On ne peut plus supporter cette guerre"

Les troupes ukrainiennes doivent exploiter efficacement leurs maigres réserves d'armes. La journaliste allemande Kavita Sharma a assisté en personne à la lutte sur le front : des armes soviétiques obsolètes avec une ammunition limitée et une petite collection d'armes modernes supérieures de l'Ouest.

14:23 Zelensky : la Russie lance une contre-offensive dans le Kursk

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie avait lancé une contre-offensive dans la région frontalière russe de Kursk. During a press conference in Kyiv, Zelensky emphasized that this response by the Russian army aligns with Ukrainian strategy without providing any additional information. The Russian Ministry of Defense reports on Telegram that Russian operatives have taken control of ten communities in the Kursk region within two days.

13:55 Un politique iranien de haut rang critique les relations avec la Russie

Un haut responsable politique iranien conservateur, Ali Motahari, a exprimé des critiques inhabituelles des relations de Téhéran avec la Russie dans un post sur la plateforme X. Motahari met en avant les nouvelles sanctions imposées à l'Iran par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni en raison de sasupposée fourniture de missiles balistiques à la Russie. Le ministère des Affaires étrangères iranien a répliqué fermement en niant toute implication dans cette affaire.

13:38 La ville ukrainienne de Pokrovsk fait face à des pénuries d'eau et de gaz

Suite aux attaques russes, la ville ukrainienne de Pokrovsk, dans la région de Donetsk, a connu des perturbations dans son approvisionnement en eau potable et de nombreux habitants ont été privés de gaz pour la cuisine et le chauffage, selon le gouverneur de la région, Vadym Filashkin. Une station de traitement de l'eau a été sévèrement endommagée lors des récents combats, et la ville doit maintenant compter sur plus de 300 puits de forage d'urgence pour l'eau potable. En outre, un centre de distribution de gaz a été bombardé par les Russes la veille, privant 18 000 personnes à Pokrovsk de gaz.

13:07 La Russie a exagéré le nombre de ses navires de guerre

Des rapports indiquent que la Russie sous-estime sa propre flotte de navires de guerre de moitié, selon le média russe indépendant "Agentstvo". Des sources en ligne telles que "Global Naval Powers Ranking 2024" et "RussiaShips.info" estiment qu'environ 50 navires de guerre et sous-marins, faisant partie de la Flotte de la mer Noire, sont actuellement inactifs. Ce n'est pas la première fois que la Russie est accusée d'enfler la taille de ses forces militaires.

12:28 Les activités d'espionnage russe contre l'armée allemande s'intensifient

Selon le Service de contre-espionnage militaire allemand (MAD), les services de renseignement russes ont intensifié leur espionnage contre l'aide militaire allemande à l'Ukraine et l'armée allemande elle-même. Le Kremlin cherche maintenant des détails cruciaux sur l'aide militaire allemande à l'Ukraine, notamment les itinéraires de transport et les méthodes de déploiement, ainsi que les tactiques adoptées par les systèmes d'armes occidentaux en Ukraine. La capacité de l'armée allemande à protéger son territoire et ses alliances est maintenant remise en question.

11:52 La menace d'armes atomiques contre Berlin n'est pas un incident isolé

Avec la possibilité d'autoriser l'Ukraine à employer des armes contre le territoire russe, la Grande-Bretagne et les États-Unis, il n'est pas surprenant qu'un expert en armes nucléaires appelle maintenant à des attaques sur Berlin.

11:15 Retard dans la décision concernant les missiles de longue portée pour l'Ukraine

Une décision définitive concernant l'utilisation de missiles de longue portée par l'Ukraine contre le territoire russe pourrait prendre plus de temps que prévu. Une décision avant l'Assemblée générale de l'ONU le 24 septembre est considérée comme peu probable après des rapports du média américain Bloomberg. Les auteurs citent le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy, qui a déclaré que la réunion de l'ONU serait la prochaine occasion de discuter de l'utilisation de missiles de longue portée. Selon le rapport, le président ukrainien Selenskyj prévoit de réitérer sa demande lors de la réunion. During their visit to Kyiv on Wednesday, Lammy and US Secretary of State Blinken reportedly discussed Selenskyj's intentions to attack Russian territory. Blinken plans to raise this topic with US President Biden on Friday. British Prime Minister Starmer will also engage with Biden on Friday.

10:31 Blinken s'arrête en Pologne après sa visite à Kyiv

Le secrétaire d'État Antony Blinken s'arrête en Pologne, un allié solide de l'Ukraine, sur le chemin du retour de Kyiv. Il doit rencontrer le Premier ministre Tusk et le président Duda. Blinken est censé discuter de la collaboration supplémentaire avec la Pologne, qui sert de principal centre logistique pour l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, la Pologne a considérablement augmenté ses dépenses militaires et a commandé 96 hélicoptères d'attaque Apache auprès du constructeur aéronautique américain Boeing, pour 10 milliards de dollars.

09:59 Ukraine Signale 5 russes missiles et 64 attaques de drones d'origine iranienneL'armée de l'air ukrainienne affirme que l'armée russe a attaqué l'Ukraine pendant la nuit avec 5 missiles et 64 drones d'origine iranienne. 44 drones ont été interceptés. Les rapports militaires ne peuvent pas être détaillés. La défense aérienne était également active près de Kyiv pour intercepter les drones approchants.

09:11 Expert russe plaide pour une dissuasion nucléaire renforcéeLe spécialiste russe de la politique étrangère Sergei Karaganov plaide pour un message plus clair de la Russie suggérant sa volonté d'utiliser des armes nucléaires. Selon Karaganov, qui s'exprimait dans le journal russe Kommersant, l'objectif principal de la politique nucléaire de la Russie devrait être "de convaincre tous les adversaires actuels et futurs que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires". Karaganov suggère que la Russie pourrait mener une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans déclencher une guerre nucléaire totale. Selon Karaganov, qui a précédemment plaidé pour une frappe nucléaire préventive pour dissuader les ennemis, les États-Unis seraient malhonnêtes s'ils prétendaient garantir une protection nucléaire à leurs alliés. Certains experts occidentaux estiment que Karaganov remplit une fonction utile pour le Kremlin en exprimant des opinions qui inquiètent l'Occident, faisant ainsi apparaître Poutine comme plus modéré par comparaison.

08:46 L'Ukraine espère utiliser des missiles occidentaux à longue portéeL'optimisme grandit en Ukraine quant à la possibilité d'obtenir l'autorisation d'utiliser des armes occidentales pour frapper plus profondément sur le territoire russe à l'avenir. Lors de sa visite à Kyiv, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a souligné l'importance de s'assurer que l'Ukraine dispose de ce dont elle a besoin. En Grande-Bretagne, les signes d'approbation sont déjà apparents:

08:04 Les services de renseignement ukrainiens rapportent l'abattage d'un avion de chasse russeSuite aux rumeurs de la veille selon lesquelles un avion de chasse russe Su-30SM avait disparu des radars, les services de renseignement militaire ukrainiens affirment désormais que les troupes ukrainiennes ont abattu un tel appareil lors d'une opération en mer Noire. Le Kyiv Independent rapporte cet événement. L'avion, évalué à 50 millions de dollars, était stationné dans la péninsule de Crimée et aurait été détruit par un système de défense aérienne portable.

07:26 Bilan des dommages à Konotop suite à une attaque de drones massiveLe nombre de victimes de l'attaque de drones massive de l'infrastructure énergétique de la ville de Konotop dans la région de Sumy a augmenté à 14, selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform, citant l'administration militaire locale. Parmi les autres impacts, un bâtiment résidentiel au centre-ville a été touché.

06:42 Les réfugiés ukrainiens en Allemagne conservent leur statut de protection lors de leurs visites à domicileLe Bundestag allemand doit discuter pour la première fois aujourd'hui du paquet de sécurité proposé par le gouvernement allemand, qui comprend le retrait du statut d'asile pour ceux qui rentrent chez eux. Cependant, des exceptions existent, comme pour les réfugiés ukrainiens.

06:04 Les médias russes accusent Trump de désavantage dans un débat téléviséPlusieurs commentateurs de la télévision d'État russe ont accusé "sabotage" contre Trump lors de son débat télévisé contre Kamala Harris, selon le Kyiv Independent. Trump était "désavantagé", ont-ils affirmé. La vérification des déclarations de Trump a été critiquée. De nombreux observateurs ont considéré que Trump avait perdu le débat. Trump a déclaré qu'il mettrait fin Immediately au conflit en Ukraine s'il gagnait l'élection.

04:50 Dommages à l'infrastructure énergétique de Konotop suite à une attaque russeUne attaque russe sur la ville de Konotop dans la région de Sumy a laissé plusieurs civils blessés. Selon le maire Artem Semenikhin, l'approvisionnement en eau de la ville a été temporairement coupé. Il y a également des dommages à l'infrastructure énergétique, et il est incertain quand les quartiers résidentiels auront à nouveau de l'électricité. Suite à l'attaque au centre-ville, plusieurs incendies se sont déclarés, et des bâtiments scolaires et résidentiels ont été endommagés. Deux personnes ont été hospitalisées, dont une dans un état critique.

03:29 Plus d'aide militaire de la Lettonie à l'UkraineLa Première ministre lettone Evika Siliņa a annoncé un paquet de soutien pour l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv. Il comprendra des transporteurs de troupes blindés. Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a rapporté cela après la réunion avec Siliņa. En plus des discussions sur la collaboration dans l'industrie de la défense, les deux nations envisagent également d'élargir la coopération en matière de défense.

01:32 Le Royaume-Uni convoque un homme d'affaires iranien en raison de prétendues livraisons de missiles à la RussieEn réponse aux prétendues livraisons de missiles depuis l'Iran vers la Russie, le Royaume-Uni a convoqué un homme d'affaires iranien, selon le Foreign Office de Londres. "Le gouvernement britannique a clairement indiqué que tout transfert de missiles balistiques à la Russie serait considéré comme une escalade dangerous, entraînant une réponse appropriée", indique le communiqué. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont annoncé des sanctions supplémentaires contre Téhéran en réponse aux prétendues livraisons de missiles, notamment la suspension des accords bilatéraux de transport aérien. L'Union européenne avait précédemment fait état de "renseignements fiables" concernant la livraison de rockets iraniens à la Russie.

00:14 L'Ukraine : la Russie déploie des soldats novices à VovchanskSelon les informations des officiels militaires ukrainiens, la Russie déploie des troupes peu expérimentées sur le front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe opérationnel tactique des forces armées de Kharkiv, a confirmé que les troupes participant aux opérations d'assaut à Vovchansk étaient mal formées. On suspecte que les renforts récents sont une réserve mobilisée par la Russie. Cependant, il reste incertain si ces nouveaux arrivants sont d'anciens prisonniers ou des soldats recrutés dans d'autres pays, tels que l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Le maire de l'ouest de l'Ukraine lance des patrouilles pour surveiller l'utilisation croissante du russeLe maire de la ville occidentale d'Ivano-Frankivsk, Ruslan Martsinkiv, a annoncé la création de patrouilles pour surveiller l'utilisation croissante de la langue russe. "Il s'agit d'une initiative communautaire, et tout le monde peut devenir surveillant linguistique", a déclaré Martsinkiv au canal de télévision NTA. En raison du conflit, de nombreux réfugiés internes de l'est de l'Ukraine ont le russe comme langue maternelle. Martsinkiv prévoit au moins 100 tels surveillants linguistiques, avec environ 50 volontaires déjà inscrits. Il a également communiqué un numéro de contact pour que les citoyens signalent les locuteurs du russe dans les espaces publics. Le conflit en cours a forcé des millions de personnes, en particulier des régions russophones de l'est et du sud, à chercher refuge dans la partie occidentale de l'Ukraine, relativement sûre et ukrainophone.

21:42 Erdogan appelle au retour de la Crimée à MoscouLe président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé au retour de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, à l'Ukraine. "Notre engagement en faveur de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine reste inébranlable. Le rétablissement de la Crimée en Ukraine est une exigence juridique", a souligné Erdogan dans un message vidéo lors du sommet de la Plateforme de Crimée. La Plateforme de Crimée, créée en 2021, vise à sensibiliser la communauté internationale à la situation concernant la péninsule annexée.

21:05 Rapport : Kyiv présente sa stratégie militaire aux États-UnisLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a mis en avant le soutien des États-Unis comme crucial pour la résistance de l'Ukraine à l'invasion russe. "La voie vers la victoire (...) dépend principalement du soutien des États-Unis, ainsi que de nos autres alliés", a déclaré Zelenskyy lors d'une conférence de presse à Kyiv. Le plan détaillé, destiné à être présenté lors de la deuxième conférence de paix sur l'Ukraine, vise à "renforcer considérablement l'Ukraine" et à "obliger la Russie à mettre fin à la guerre". Selon Bloomberg, les États-Unis exigent une stratégie de bataille claire de Zelenskyy avant de lever les restrictions sur l'utilisation de l'armement occidental. Le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy sont reportedly en train de discuter d'une stratégie à long terme pour l'année à venir avec Zelenskyy pour mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken reveals Biden's position on using weapons against RussiaLe secrétaire d'État américain Antony Blinken a révélé que les États-Unis accélèrent leurs efforts pour fournir à l'Ukraine des armes à longue portée pour attaquer des cibles russes. Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer discuteront de cette question vendredi, a déclaré Blinken lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique David Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiga à Kyiv. "Nous travaillons diligemment pour nous assurer que l'Ukraine dispose des outils nécessaires pour se défendre efficacement", a affirmé Blinken, ajoutant : "Notre objectif est que l'Ukraine triomphe."

