15:33 La Russie manifeste un fort mécontentement face à la présence de journalistes américains à Koursk

14:50 Politicien allemand secoue la tête face aux sentiments anti-ukrainiens dans l'Est de l'AllemagneLe commissaire fédéral pour l'Est, Carsten Schneider du SPD, est déçu par certaines opinions allemandes sur l'Ukraine. Il trouve déconcertant la manière dont l'Ukraine et les Ukrainiens sont parfois évoqués, à la fois dans l'Est et l'Ouest de l'Allemagne, a-t-il déclaré aux journaux de la Société d'édition de Berlin Nouveau. Malheureusement, la propagande russe parvient souvent à s'infiltrer, surtout dans l'Est de l'Allemagne, a-t-il mentionné. En défense de l'Ukraine, il a déclaré qu'il s'agit de la survie même du pays, quelque chose que même certains politiques d'AfD et de BSW semblent ignorer.

14:24 Commandant ukrainien accuse le manque de munitions de l'avancée russe dans l'Est de l'UkraineSelon un commandant ukrainien, l'avancée russe dans l'Est de l'Ukraine est en partie due au déplacement de ressources vers le nord-est. Ses troupes sont à nouveau contraintes de rationner les munitions pour leurs armes - une situation qu'elles n'avaient pas connue depuis que le Congrès américain a suspendu l'aide à l'Ukraine. Les munitions étaient fournies aux troupes qui ont envahi la région russe de Kursk.

14:04 Analyste du Kremlin : l'incursion à Kursk annonce un changement dans le cercle de pouvoir de MoscouL'analyste du Kremlin Rainer Munz estime que l'incursion ukrainienne à Kursk pourrait annoncer un changement de génération au sein de la structure de pouvoir de Moscou. Cependant, il souligne que le pouvoir du président russe n'est pas menacé.

13:48 Avertissement lancé en Ukraine après une attaque russe sur Ternopil : niveaux de chlore élevés détectésAprès une attaque russe sur un site industriel à Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine, les autorités locales ont émis un avertissement concernant les niveaux élevés de chlore dans l'air. Selon le "Kyiv Independent" ukrainien, la directrice du centre régional de contrôle des maladies et de prévention, Oksana Chaichuk, conseille aux habitants de limiter leurs activités en plein air et de garder leurs fenêtres fermées. Les niveaux de chlore sont reportedly entre quatre et dix fois plus élevés que d'habitude, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. L'attaque a visé un dépôt de carburants et de lubrifiants, avec un incendie déclaré dans une installation non spécifiée. Aucun décès ni blessure n'a été signalé.

13:16 Les forces russes capturent la ville de New York dans la région de Donetsk en UkraineLes forces russes ont apparemment capturé la ville de New York dans la région de Donetsk en Ukraine, selon le ministère de la Défense russe. Les troupes ont pris le contrôle de "l'une des plus grandes localités de la région de Torez, le centre logistique stratégique de Novoazovsk", selon le ministère, en utilisant le nom soviétique. À l'origine nommée New York, d'après les colons allemands, la ville a été renommée Novoazovsk en 1951, mais a été rétablie à son nom d'origine en 2021 grâce aux efforts des activistes ukrainiens. La ville est située à environ six kilomètres au sud de Torez, qui est sous les attaques russes répétées depuis des semaines.

12:49 Soldat russe défecteur espionnait pour l'Ukraine et blessait son commandant, selon les services de renseignement ukrainiensUn soldat russe défecteur qui espionnait pour l'Ukraine et blessait son commandant a été démasqué par les services de renseignement militaires ukrainiens (HUR). Selon le "Kyiv Independent" ukrainien, l'homme, connu sous le nom de code "Silver", a déserté dans le cadre d'une opération conjointe entre la "Légion de la liberté de la Russie" et le projet "Je veux vivre" des services de renseignement militaires ukrainiens (HUR). Avant de s'enfuir, l'homme est censé avoir blessé son commandant avec une grenade dans la ville d'Ocheretyne, dans l'oblast de Donetsk. Le soldat a contacté la Légion début 2024, après avoir prétendument assisté à divers actes criminels de son unité et de ses commandants. En conséquence, "Silver" a fourni à la Légion des informations sur les emplacements des troupes russes et les plans d'opérations militaires.

12:09 Le Parlement ukrainien vote pour interdire l'Église orthodoxe russe en UkraineL'Ukraine poursuit son interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne liée à la Russie. Les parlementaires rapportent que le Parlement à Kyiv a adopté un projet de loi correspondant, interdisant initialement l'Église orthodoxe russe de fonctionner sur le territoire ukrainien. Le gouvernement ukrainien considère l'Église orthodoxe russe comme une base pour l'influence russe dans le pays et un soutien à l'invasion de l'Ukraine.

11:28 Des centaines de pompiers luttent contre un incendie de dépôt de carburant à Rostov en RussiePlus de 500 pompiers luttent contre un grand incendie dans un dépôt de carburant dans la ville russe de Rostov, depuis trois jours. L'incendie a été causé par une frappe de drone ukrainien, selon les autorités locales. "L'incendie couvre une superficie de 10 000 mètres carrés. Plusieurs réservoirs de diesel sont en feu", a déclaré le chef de Proletarsk, Valery Gornitsky, selon un rapport de l'agence de presse TASS. Aucun risque pour les personnes ou les biens n'a été signalé, et il n'y a eu aucune évacuation. Jusqu'à présent, 41 pompiers ont été blessés, dont 18 ont été hospitalisés.

10:10 Un politique russe déplore la conduite de PutinUn ancien diplomate russe, Alexander Bondarew, a critiqué le président Putin, qualifiant ses actions de lâches et de trompeuses. Bondarew a fait ces commentaires lors d'une interview récente.

10:13 Ukraine : Cinq civils massacrés et plus de 20 blessés dans des attaques russes

Cinq civils ont été massacrés et au moins 22 blessés, dont un enfant, dans des attaques russes en Ukraine au cours des dernières 24 heures, selon les autorités régionales, selon le "Kyiv Independent".

09:37 Installation de stockage de carburant russe en flammes : image satellite montre l'ampleur de l'incendie

L'Ukraine a attaqué une importante installation de stockage de carburant à Proletarsk dans le sud de la Russie avec des drones dimanche matin. Le feu n'était toujours pas maîtrisé un jour plus tard, avec plus de 40 pompiers blessés, selon les autorités régionales. Des images satellite montrent également l'ampleur de l'incendie :

L'Ukraine a attaqué plusieurs raffineries et installations pétrolières russes avec des drones ces derniers mois. Il s'agit de rendre plus difficile l'approvisionnement en carburant des troupes ennemies et de réduire les revenus de l'industrie pétrolière russe.

09:16 Kyiv : Plus de 1300 soldats russes "neutralisés" en une journée

Les pertes russes restent élevées, selon les chiffres officiels de Kyiv. En une journée, 1330 soldats russes sont réputés avoir été tués ou mis hors de combat. Selon le ministère de la Défense ukrainien, un total de 601 800 soldats russes ont été "neutralisés" depuis le début de la guerre en février 2022. Le ministère a annoncé dans son rapport quotidien sur les pertes russes qu'elle avait notamment perdu 5 chars supplémentaires (8 518 au total). Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a comptabilisé plus de 16 500 véhicules blindés et plus de 13 800 drones qui ne sont plus en possession de l'armée russe ou ont été détruits. Ces chiffres ne peuvent être indépendamment vérifiés. Moscou reste silencieux sur ses propres pertes en Ukraine.

08:47 Biden exprime son soutien à la lutte de l'Ukraine : aucun président ne devrait se soumettre aux dictateurs

Joe Biden déclare : "Aucun président ne devrait se soumettre aux dictateurs". S'exprimant lors de la première soirée de la convention démocrate, le président américain a affirmé, selon le "Kyiv Independent" : "Putin pensait conquérir Kyiv en trois jours. Trois ans plus tard, l'Ukraine est toujours libre". Le démocrate a comparé son bilan en tant que défenseur d'une forte OTAN et d'une Ukraine libre à celui de l'ancien président Donald Trump, qui avait loué le président russe Vladimir Putin. "Aucun commandant en chef ne devrait jamais se soumettre aux dictateurs", a déclaré Biden.

08:31 La Russie lance des attaques aériennes nocturnes sur l'Ukraine

La Russie a de nouveau ciblé l'Ukraine avec des attaques aériennes nocturnes, selon l'armée ukrainienne. Neuf régions au centre, au nord et au sud du pays ont été touchées, avec trois missiles et 25 drones abattus, a rapporté l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Il s'agissait de la cinquième attaque de missiles sur Kyiv ce mois-ci, a expliqué l'armée. Il y a eu 41 alertes aériennes à Kyiv en août. Hier seulement, l'armée a rapporté avoir intercepté une attaque de drones sur Kyiv.

07:52 Administration militaire : Attaque de roquettes russes sur Kyiv repoussée - Pas de dommages signalés pour l'instant

Les troupes russes ont attaqué Kyiv depuis le nord ce matin, a rapporté l'administration militaire de la ville sur Telegram. "D'après les informations préliminaires, l'ennemi a attaqué la capitale de l'Ukraine depuis le nord, probablement en utilisant des missiles balistiques comme l'Iskander. C'était la cinquième attaque de roquettes sur Kyiv ce mois-ci !" a déclaré le message. Les forces de défense aérienne ont prétendument intercepté les roquettes aux abords de la ville. Pour l'instant, il n'y a pas de dommages ou de pertes signalées à Kyiv.

07:38 Belarus : Lukashenko déploie des troupes et des avions supplémentaires à la frontière avec l'Ukraine

La Biélorussie a déployé des troupes supplémentaires de défense aérienne et des avions à sa frontière avec l'Ukraine, a annoncé le général-major Andrei Lukyanovich, commandant des forces de défense aérienne biélorusses, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". Cela s'est produit peu de temps après que le président biélorusse Alexander Lukashenko n'ait déclaré avoir envoyé un tiers de son armée à la frontière cet été. Lukashenko a affirmé que le renforcement des troupes le long de la frontière était dû à un malentendu entre la Biélorussie et l'Ukraine. Lukyanovich a déclaré que l'armée biélorusse avait déployé des avions, des missiles anti-aériens et des unités de radiotechnique à la frontière. Kyiv n'a pas vérifié les allégations de Lukyanovich concernant les troupes et les armes supplémentaires de la Biélorussie à la frontière. Le service frontalier d'État ukrainien a précédemment rapporté qu'il n'y avait aucun signe de renforcement des troupes le long de la frontière avec la Biélorussie malgré l'ordre de Lukashenko.

06:54 Zelensky: Deuxième Sommet de Paix en Ukraine Avant la Fin de l'Année Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a chargé ses diplomates d'assurer que le deuxième sommet de paix en Ukraine aura lieu cette année. During une réunion avec les chefs des diplomates étrangers en Ukraine, Zelensky a discuté de "la diplomatie de guerre : résilience, armes, victoire", comme rapporté par l'agence de presse d'État Ukrinform, citant le bureau du président. "Le premier sommet était, selon moi, un remarquable accomplissement pour l'Ukraine. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à sa tenue. Nous préparons maintenant le deuxième sommet de paix et devons nous assurer qu'il aura lieu cette année", a déclaré Zelensky. "Nous devons fournir les efforts nécessaires pour cela. Nous devons élargir le soutien au communiqué du premier sommet."

06:22 La Russie attaque de nouveau Kyiv Selon les rapports ukrainiens, la Russie poursuit ses attaques nocturnes sur Kyiv. Des unités de défense aérienne ont été déployées tôt le matin pour contrer une autre frappe aérienne russe sur Kyiv, comme rapporté par l'administration militaire de la capitale ukrainienne sur Telegram. Les témoins ont rapporté avoir entendu des explosions qui ressemblaient à des systèmes de défense aérienne qui étaient activés.

05:11 Plusieurs attaques de drones dans les régions ukrainiennes Il y a eu plusieurs attaques de drones dans différentes régions ukrainiennes éloignées du front, comme rapporté par la défense aérienne hier soir. Les régions cibles étaient Sumy, Poltava, Kherson et Mykolaiv. Des systèmes de défense aérienne ont également été déployés autour de Kyiv. Les autorités régionales ont exhorté les résidents à chercher un abri, mais aucun dommage n'a été signalé pour l'instant.

02:23 Les États-Unis continuent de soutenir Kyiv dans l'offensive de Kursk despite l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, les États-Unis restent engagés à soutenir Kyiv. Le président américain Joe Biden "a fait savoir que nous continuerons à soutenir l'Ukraine et à rester à ses côtés aussi longtemps que nécessaire", a déclaré un porte-parole du département américain de la Défense. Les États-Unis continuent de prioriser l'aide militaire à Kyiv. Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a assuré de son soutien continu à son homologue ukrainien Rustem Umerov lors d'un appel, selon le porte-parole.

01:07 L'Allemagne envoie un autre système de défense aérienne Iris-T à l'Ukraine L'Allemagne a assemblé un autre paquet d'armes pour l'Ukraine, qui comprend, entre autres, un troisième système de défense aérienne Iris-T SLS, ainsi que plusieurs milliers de munitions d'artillerie, des drones, un Bergepanzer 2 et des centaines de fusils avec les munitions correspondantes.

00:20 Zelensky : La plupart des soldats russes capturés depuis le début de la guerre L'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk est le plus grand succès dans la capture de soldats russes depuis le début de la guerre, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a déclaré que ces soldats seront échangés plus tard contre des soldats ukrainiens capturés. Jusqu'à présent, on estime que la Russie a capturé plus d'Ukrainiens que l'Ukraine n'a capturé de Russes pendant la guerre.

22:21 Le commandant tchétchène : Les combattants de Kursk "vont au paradis" Apti Alaudinow, commandant du régiment Achmat combattant pour la Russie, a exhorté les conscrits russes à se rendre au front, selon le "Kyiv Independent". Alaudinow a déclaré que ceux qui tombent dans la région de Kursk "iront au paradis".

21:58 Zelensky : L'incursion a fait éclater la ligne rouge de la Russie Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'incursion sur le territoire russe était considérée comme irréaliste, ce qui a conduit à sa confidentialité. Il a ajouté que, il y a quelques mois, de nombreux États ont mis en garde contre le fait que l'incursion "franchi[rait] la ligne rouge la plus importante de la Russie". Cependant, selon Zelensky, le concept de ligne rouge de la Russie "a éclaté quelque part près de Bucha ces jours-ci".

21:38 La Lituanie commence la construction d'une base militaire allemande La Lituanie a commencé à construire une base militaire pour les soldats allemands. À son achèvement en 2027, la base accueillera jusqu'à 4 000 soldats. Cela sera le premier déploiement permanent de la Bundeswehr à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale.

21:15 Le président tchèque : L'adhésion à l'OTAN possible pour l'Ukraine partiellement occupée Le président tchèque Petr Pavel pense que l'Ukraine peut rejoindre l'OTAN, même si certaines parties de son territoire sont toujours occupées. Il suppose que l'Ukraine peut négocier la paix avec la Russie dans les années à venir et que cette frontière temporaire pourrait alors permettre à l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. L'Allemagne a également rejoint l'OTAN en 1955 alors qu'elle était partiellement occupée par l'Union soviétique à l'époque.

20:57 Les Ukrainiens avancent à moins de 12 kilomètres du pont russe Les forces ukrainiennes ont capturé la ville de Wyschnewka dans la région russe de Kursk, selon les observateurs de la guerre sur Twitter. Cela les place à environ 12 kilomètres du pont flottant sur la rivière Seym, qui est actuellement la seule option d'approvisionnement ou de retraite pour l'armée russe.

20:36 L'avenir de Pokrovsk reste incertain L'administration militaire de la ville orientale ukrainienne de Pokrovsk se débat avec un avenir incertain alors que les forces russes avancent : "Elles se dirigent vers les outskirts de Pokrovsk. C'est clair comme de l'eau de roche, pas besoin de secrets", a déclaré le chef de leur département d'information, comme rapporté par le "Washington Post". "Peut-être que les choses changeront là-bas - nous croisons les doigts pour que les adversaires arrêtent leur avancée quelque part près des outskirts de Pokrovsk, et que nos soldats réussissent à les tenir en respect", a-t-elle déclaré. En cas de prise de la ville, cela représenterait la plus grande agglomération civile capturée par les Russes depuis Bachmut en mai 2023.

