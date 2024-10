15:30 Les politiciens de l'Est en Ukraine font face à un appel: "L'intégrité est sacrifiée pour préserver le pouvoir à la table brute"

16:15 Autopsie révèle une possible raison derrière la mort du "baleine espion" en Norvège

Malgré les allégations des défenseurs des droits des animaux, la fameuse "baleine espion" en Norvège n'a probablement pas été blessée par des tirs d'arme à feu. Un examen approfondi de la baleine beluga a révélé qu'une infection bactérienne était probablement la cause de sa mort. L'infection pourrait avoir pris sa source dans une blessure à la bouche, selon la police, en se référant au rapport d'autopsie. L'Institut vétérinaire norvégien et les enquêteurs de la police ont conclu que la baleine avait des blessures superficielles à la peau, qui n'étaient pas des blessures par balle. Aucun projectile ni débris métallique n'a été découvert. La baleine a été repérée pour la première fois en Norvège en 2019 avec un harnais portant une caméra étiquetée "Équipement de Saint-Pétersbourg", ce qui a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles elle était un agent secret russe ou une baleine de thérapie. En fin août 2024, la baleine a été retrouvée morte dans un fjord norvégien. Deux organisations de bienfaisance pour les animaux, spéculant sur la nature des blessures, ont cru que la baleine avait été tuée et ont déposé une plainte.

14:33 Attaques de drones répétées : Kiev signale des dommages

L'armée ukrainienne signale des attaques de drones fréquentes tout au long de la nuit précédente. Les forces ukrainiennes affirment avoir abattu neuf des 19 drones et en avoir perturbé sept autres. Aucun renseignement sur les trois drones restants n'est fourni. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a annoncé des dommages à un bâtiment résidentiel dans la capitale. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie. Dans la région du Kherson, au sud, le gouverneur local a signalé diverses attaques contre des infrastructures, des centres d'approvisionnement et 35 ménages privés. Un décès et quatre blessures ont été signalés.

15:05 Le chef de la CDU Merz critique les politiciens de l'Est qui appellent à des efforts diplomatiques plus forts dans le conflit Russie-Ukraine

Merz, chef de la CDU, a critiqué les politiciens de l'Est qui appellent à des efforts diplomatiques plus importants pour mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine. "L'Ukraine est dans une situation menaçante pour sa vie. Continuer à la soutenir est dans notre propre intérêt. Les négociations de paix ne se dérouleront que lorsque les deux parties seront préparées", a déclaré Merz au Süddeutsche Zeitung. Michael Roth, président du comité des affaires étrangères au Bundestag, a également critiqué cette approche. "Si la lettre des politiciens de l'Est visait à faciliter les négociations de coalition avec le BSW, je conseille la prudence", a déclaré Roth, faisant référence à l'alliance entre Sahra Wagenknecht et les récentes élections d'État. La députée européenne FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann a déclaré au Rheinische Post : "Il semble que les valeurs libérales de notre pays soient compromises pour un peu de préservation du pouvoir et de campagne électorale." Les chefs de la Saxe et du Brandebourg, Michael Kretschmer (CDU) et Dietmar Woidke (SPD), ainsi que le chef de la CDU de Thuringe, Mario Voigt, ont écrit un article invité dans la Frankfurter Allgemeinen Zeitung, appelant à un cessez-le-feu en Ukraine et exhortant le gouvernement fédéral à impliquer la Russie dans les pourparlers.

14:04 Le Kremlin : "Kiev joue avec le feu"

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré : "Kiev continue de jouer avec le feu, ce que nous attirerons naturellement l'attention de l'AIEA", selon Reuters. Il faisait référence à l'Organisation internationale de l'énergie atomique, le corps de surveillance nucléaire de l'ONU. Les troupes russes ont affirmé avoir intercepté un drone ukrainien près de la centrale nucléaire de Kursk jeudi, et certains médias ont rapporté qu'un incendie s'était produit à quelques kilomètres de là. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien, Heorhiy Tykhyi, avait précédemment nié la responsabilité ukrainienne dans les tirs à proximité de la centrale.

13:46 La France envoie douze canons Caesar en Ukraine

La société de défense franco-allemande KNDS a scellé un contrat pour 12 canons Caesar, financés par l'Ukraine, selon le ministre de la Défense français Sébastien Lecornu sur la plateforme X. Caesar signifie "Camion équipé d'un système d'artillerie", représentant un système d'artillerie automoteur capable de toucher des cibles jusqu'à 55 kilomètres de distance. "Renforcer la capacité de production de notre industrie de défense aide à soutenir l'Ukraine", a déclaré Lecornu. La France a précédemment fourni des canons Caesar à l'Ukraine à plusieurs reprises.

13:11 L'Ukraine : une attaque détruit le siège du FSB à Novosibirsk

Une attaque par le feu a eu lieu le 3 septembre au siège du FSB à Novosibirsk, en Russie. Une vidéo supposée de l'intelligence militaire ukrainienne montre un homme en train d'allumer l'incendie et de se faire emporter par les flammes. Les médias russes confirment l'incident.

12:34 La Russie : un travailleur de la centrale nucléaire éliminé par une explosion de voiture

Une personnalité importante de la centrale nucléaire ukrainienne sous contrôle russe, Zaporizhzhia, a été éliminée dans une explosion de voiture. Le service de renseignement ukrainien publie une vidéo montrant l'explosion d'une voiture et révèle que le "chef de la sécurité" de la centrale nucléaire, Andriy Korotky, a été éliminé. Korotky était caractérisé comme un "criminel de guerre", ayant collaboré volontairement avec les occupants russes, selon le service de renseignement. Il a dénoncé les employés pro-ukrainiens de la centrale nucléaire. L'administration pro-russe de la centrale nucléaire confirme la mort de Korotky et l'attribue à une "attaque terroriste ordonnée par Kiev". Le directeur de la centrale nucléaire, Yuri Chernichuk, condamne l'attaque "imprudente", appelant à une vengeance. Selon le Comité d'enquête de la Russie, un engin explosif a été placé sous la voiture de Korotky à son domicile, explosant alors qu'il s'éloignait.

11:29 Ukraine : Plus de 177 prisonniers de guerre ukrainiens ont péri en captivité russe depuis l'invasionDepuis le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, au moins 177 prisonniers de guerre ukrainiens ont trouvé la mort en captivité russe, selon Victoria Tsymbaliuk du centre de coordination des prisonniers de guerre ukrainiens au "Kyiv Independent". Tsymbaliuk suggère que le nombre réel de morts en captivité russe est probablement beaucoup plus élevé en raison de l'absence de surveillance internationale. " Tous les restes ne sont pas rendus, et de nombreux corps ne sont pas reconnus comme captifs par la Russie ", ajoute-t-elle. De nombreux témoignages de prisonniers de guerre ukrainiens torturés ou assassinés en captivité russe ont été rapportés. En septembre, le Bureau du procureur général a lancé des enquêtes sur l'exécution de 84 prisonniers de guerre ukrainiens.

11:00 Ukraine : Les Russes attaquent la région de Kirovohrad avec des dronesLes forces russes ont attaqué la région de Kirovohrad, en Ukraine centrale, avec des drones, selon le chef de l'administration militaire régionale, Andriy Raykovych, sur son canal Telegram. Un bâtiment administratif d'entreprise à Holovaniwsk a été endommagé lors de l'attaque de drone, blessant une personne.

10:27 L'assureur UNIQA quitte la Russie définitivementLe groupe d'assurance autrichien UNIQA a finalisé la vente de sa filiale russe à Renaissance Vie russe. Le montant de la transaction n'a pas été révélé. UNIQA avait annoncé il y a plus d'un an son intention de vendre la co-entreprise d'assurance avec Raiffeisen Bank International (RBI) à Renaissance Vie russe. "Avec la finalisation de la transaction, nous avons quitté définitivement le marché russe", a déclaré le membre du conseil d'administration d'UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Des flammes dévorent deux dépôts de carburant russesDes incendies ont éclaté dans deux dépôts de carburant russes dans la nuit. Dans la région de Voronezh (voir l'entrée 05:10), le gouverneur Alexander Gusev attribue l'incendie à une frappe de drone ukrainien, ayant posté sur Telegram que des débris d'un drone de combat intercepté sont tombés dans le dépôt et ont enflammé un réservoir vide. Des images de l'allegée frappe de drone ont circulé sur les réseaux sociaux, mais la gravité de l'incendie ne pouvait être déterminée à partir des images. Dans un village russe près de Perm, dans les montagnes de l'Oural, un réservoir de carburant couvrant une superficie de 10 000 mètres carrés est également en feu. Les services d'urgence russes ont rapporté cela. Bien que les drones ukrainiens aient maintenant la capacité de couvrir de telles distances, les services d'urgence n'ont pas mentionné spécifiquement une frappe de drone. Le village se trouve à environ 1 700 kilomètres de l'Ukraine.

09:30 Julia Navalnaya considère les négociations avec Poutine inutilesJulia Navalnaya estime que les négociations avec le président russe Vladimir Poutine sont inutiles. "Il n'y a pas besoin de le rencontrer (...). Nous devons le confronter pour que justice prévale un jour", a déclaré la veuve de l'opposant au Kremlin Alexey Navalny devant le Conseil constitutionnel français à Paris. "L'Occident ne comprend pas que Poutine n'attend personne pour négocier avec lui. (...) Il est complètement indifférent à cela", a-t-elle ajouté. Elle a souligné l'importance "de ne pas céder et de ne pas avoir peur de ce régime". Elle a été ajoutée à une liste de "terroristes et d'extrémistes" en Russie en juillet. Juste avant cela, un tribunal russe a émis un mandat d'arrêt contre elle pour "association avec une organisation extrémiste". Elle était recherchée pour avoir évité les investigations préliminaires.

08:09 L'Ukraine signale 82 attaques russes sur la région de SumyAu cours des 24 dernières heures, les forces russes ont lancé 82 attaques sur la région de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, selon le canal Telegram de l'administration militaire régionale. Malheureusement, huit personnes ont été blessées lors de ces attaques. L'armée russe est censée avoir utilisé des mortiers, de l'artillerie, des lance-roquettes, des bombes guidées et des drones lors de ces attaques. Selon l'administration militaire, plus de dix communautés de Sumy ont été touchées, notamment Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyvka, Krasnopillja, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman et Seredyna-Buda. La région de Sumy partage des frontières avec les régions russes de Bryansk, Kursk et Belgorod.

07:33 L'Ukraine crée son premier centre de recrutement à l'étranger en PologneL'armée ukrainienne a inauguré son premier centre de recrutement à l'étranger dans la ville polonaise de Lublin, selon le ministère de la Défense ukrainien. Connu sous le nom de bureau de la "Légion ukrainienne", ce centre représente le premier centre de recrutement à l'étranger pour l'armée ukrainienne. L'établissement d'une "Légion ukrainienne" en Pologne faisait partie d'un accord de sécurité signé entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk en juillet. Depuis l'invasion russe, la Pologne a accueilli Nearly a million de personnes d'Ukraine. Selon les estimations du gouvernement ukrainien, environ 300 000 personnes en âge de combattre d'Ukraine résident en Pologne. Le ministre de la Défense polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a informé le portail "Wirtualna Polska" que la Pologne n'est pas responsable du recrutement de volontaires ukrainiens, mais seulement de leur formation militaire. "Le nombre d'Ukrainiens qui se sont inscrits est trop faible", a déclaré Kosiniak-Kamysz. Le ministère de la Défense ukrainien a prétendument reçu presque 200 candidatures à ce jour.

06:52 ISW : Les ressources russes sont rares pour l'offensive de l'est de l'UkraineSelon un rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les forces armées russes manquent des ressources personnelles et matérielles nécessaires pour maintenir des efforts offensifs intensifiés à long terme. L'offensive estivale soigneusement orchestrée par la hiérarchie militaire russe avait été préparée pendant des mois. Cependant, les stocks et les ressources accumulés à cette fin pourraient avoir été considérablement épuisés par les combats prolongés du passé récent, selon l'ISW. Selon les évaluations des officiels ukrainiens et de l'ISW, l'offensive russe actuelle dans l'est de l'Ukraine devrait atteindre son apogée dans les mois, voire les semaines à venir.

06:12 Zelensky : "Renforcer la ligne de front"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la visite récente du nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à Kyiv comme étant "significative". "Maintenant, il s'agit de transformer cette priorité en action", a déclaré Zelensky dans son discours vidéo du soir. En insistant sur la nécessité de mettre en œuvre tous les accords avec les partenaires de l'Ukraine concernant le soutien à la défense de son pays, Zelensky a appelé à renforcer la ligne de front. Il a également demandé l'autorisation de ses alliés de frapper des cibles militaires sur le territoire russe avec des armes à longue portée. "Tout le monde dans l'alliance est conscient de ce besoin", a déclaré le président. Zelensky a également mis en avant la défense aérienne comme autre priorité.

05:35 L'Ukraine cherche des investisseurs étrangers pour l'industrie de la défenseLe ministère de la Défense ukrainien cherche activement des investisseurs étrangers pour son industrie de la défense. Une exposition d'armes privées a été organisée pour les investisseurs potentiels à un lieu non divulgué en Ukraine, selon l'agence Ukrinform. Le vice-ministre ukrainien Dmytro Klimenkov a présenté une collection d'armes ukrainiennes, notamment un système de missiles anti-char, un système d'artillerie automoteur, des véhicules kamikazes et des véhicules de déminage. "Nous avons des inventions uniques qui ont déjà été éprouvées au combat et affiné par les développeurs à un certain niveau", a-t-il déclaré. Selon Ukrinform, le ministère de la Défense ukrainien a déjà investi 4 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) dans l'industrie de la défense et vise à attirer des investissements internationaux supplémentaires.

05:10 Moscou : Drone abattu enflamme une citerne d'huile videLa défense aérienne russe aurait abattu plusieurs drones ukrainiens pendant la nuit dans la région frontalière de Voronezh, selon les rapports officiels. L'un de ces drones a atterri sur le site d'un dépôt de pétrole, provoquant l'embrasement d'une citerne vide, comme annoncé par le gouverneur Alexander Gusev via Telegram. Les rapports initiaux ne signalent pas de blessés. Le compte ne peut être indépendamment vérifié. Voronezh a été cible de frappes de drones ukrainiens à plusieurs reprises ces derniers jours.

02:51 Kyiv renforce la défense de l'estLe commandant des Forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrsky, a ordonné le renforcement des installations de défense dans la région de Donetsk à l'est. Les forces russes avancent apparemment dans divers secteurs de l'est de l'Ukraine. Syrsky a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il travaille avec la 25e brigade aéroportée Sicheslav sur "l'une des lignes de front les plus stratégiques".

22:22 Le tourisme en Lettonie est affecté par la guerreLe conflit en Ukraine a également un impact sur le tourisme en Lettonie, selon le journal letton "Diena" aujourd'hui. Les entreprises qui dépendent du tourisme s'adaptent à l'absence de touristes russes, tandis que les visiteurs potentiels d'autres pays perçoivent les pays baltes comme une région risquée située près des conflits militaires.

21:40 La Suisse engage 1,5 milliard de francs suisses pour la reconstruction de l'UkraineLa Suisse consacrera 1,5 milliard de francs suisses (environ 1,54 milliard d'euros) à des projets de reconstruction en Ukraine au cours des quatre prochaines années, comme l'a annoncé l'ambassadeur suisse Felix Baumann. Un milliard de francs sera affecté aux secteurs de l'autonomie locale ukrainienne, du déminage et de l'aide humanitaire. Le montant restant sera canalisé vers des programmes de reconstruction impliquant le secteur privé suisse, selon le ministère ukrainien du Développement des territoires et des communautés. "Pour souligner notre engagement, notre envoyé sera stationné ici et supervisera la mise en œuvre de ce projet", a déclaré Baumann lors d'une réunion avec le ministre Oleksiy Kuleba. Kuleba a également mis en avant la construction de logements pour les plus de 4,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays comme priorité pour la collaboration avec la Suisse.

20:39 L'Ukraine reçoit un système de défense aérienne Patriot de la part de la RoumanieL'Ukraine a acquis un système de défense aérienne Patriot auprès des autorités roumaines, a confirmé le porte-parole Constantin Spinu du ministère de la Défense roumain à Radio Free Europe. "Je tiens à exprimer ma gratitude à chaque nation contribuant à notre défense aérienne. Ma plus profonde reconnaissance va à la Roumanie pour ses systèmes Patriot. Ensemble, nous pouvons amplifier notre efficacité - nous pouvons contrer l'agression russe en détruisant conjointement les drones Shahed et les missiles", a déclaré le président Volodymyr Zelenskyy dans son discours du soir du mercredi. Après des réserves initiales, les officiels roumains ont décidé en juin de faire don de l'un de leurs Patriots. Les ordres de livraison ont été émis le mois dernier.

19:57 Forbes : Gazprom devient la société russe la plus financièrement insoutenableLe conglomérat russe Public Joint Stock Company Gazprom a enregistré sa première perte nette en un quart de siècle en 2023, s'élevant à un montant sans précédent de 5,5 milliards d'euros, selon le magazine d'affaires Forbes. Le complexe gazier et chimique d'Amour, une coentreprise entre le holding russe Sibur et la société chinoise Sinopec, occupe la deuxième place dans la liste Forbes des entreprises russes les plus financièrement instables. Parmi les cinq premières entreprises russes les plus financièrement fragiles figurent également Ozon (perte nette de 408 millions d'euros), United Aircraft Corporation (perte nette de 326 millions d'euros) et le réseau social VK (perte nette de 326 millions d'euros).

