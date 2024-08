15:21 Poutine affirme que l'Ukraine a lancé une attaque contre l'usine nucléaire russe

14:50 Le patron de l'AIEA prévoit une visite à la centrale nucléaire de KurskLe patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, prévoit de visiter la centrale nucléaire russe de Kursk la semaine prochaine. L'AIEA confirme cette date. Début août, l'Ukraine a lancé une offensive importante dans la région russe de Kursk. Rosatom, la corporation nucléaire d'État russe, a ensuite mis en garde contre une menace pour la centrale nucléaire (CNPP) des attaques ukrainiennes, située à environ 100 kilomètres de la frontière ukrainienne.

14:21 La Russie : 115 000 personnes évacuées des régions menacées115 000 personnes ont été évacuées des régions russes menacées près de la frontière ukrainienne, selon le vice-Premier ministre russe, Denis Manturov. Il en discute lors d'une réunion avec le président Vladimir Poutine et les administrateurs supérieurs, notant que les dommages à l'agriculture et à l'industrie en raison de l'offensive ukrainienne sont désormais évalués. "Je vous ai réunis pour discuter des développements actuels dans les zones frontalières de la Russie", dit Poutine au début de la réunion.

14:00 Tusk : l'Inde pourrait médier dans le conflit ukrainienLe Premier ministre polonais Donald Tusk voit un potentiel dans le rôle de médiateur de l'Inde dans le conflit ukrainien. "Je suis très heureux que le Premier ministre ait réaffirmé sa volonté de s'engager personnellement pour une paix équitable et rapide dans le conflit", a déclaré Tusk à Varsovie après des pourparlers avec Modi. L'offre de médiation de Modi est particulièrement importante car il se rendra de Pologne à Kyiv pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. L'Inde maintient une neutralité vis-à-vis de l'invasion russe et ne soutient pas les sanctions occidentales contre Moscou.

13:40 "Ne ressemble pas actuellement à une 'incursion limitée' à Kursk"Le chancelier allemand Olaf Scholz suppose que l'avancée ukrainienne en Russie sera "une opération spatialement et temporellement limitée". Selon les observations de la correspondante de ntv Nadja Kriewald, il n'y a actuellement rien pour suggérer cela. "Au contraire", dit-elle dans son rapport de situation actuel de Sumy en Ukraine de l'Est.

13:20 Plusieurs avions militaires russes détruits lors d'attaques sur SawaslejkaPlusieurs avions russes ont été rapportés détruits lors d'attaques ukrainiennes sur la base aérienne de Sawaslejka. Suspilne, le diffuseur public ukrainien, rapporte cela, citant des informations du service de sécurité. Selon ces informations, un intercepteur supersonique MiG-31K et deux transporteurs stratégiques Il-76 ont été détruits, et environ cinq avions, probablement MiG-31K/I, ont été endommagés lors d'une attaque le 16 août. Lors d'une attaque le 13 août, un dépôt de carburant et de lubrifiant a été touché, et un autre MiG-31K/I a été endommagé.

13:06 Le service de renseignement russe enquête sur des journalistes de CNNLe service de renseignement intérieur russe FSB a lancé des enquêtes pénales contre plusieurs journalistes étrangers en raison de rapports dans la région russe de Kursk, où les troupes ukrainiennes contrôlent plusieurs établissements. Des enquêtes ont été ouvertes contre un journaliste de CNN et deux journalistes ukrainiens pour "traversée illégale de la frontière", selon le FSB. L'agence a annoncé qu'elle émettrait bientôt des mandats d'arrêt internationaux. Les trois journalistes encourent jusqu'à cinq ans de prison en Russie. Récemment, le journaliste américain Evan Gershkovich a pu retourner dans son pays dans le cadre d'un échange de prisonniers après avoir été condamné à 16 ans dans un camp de travail pour espionnage présumé.

12:34 Zelensky dans la région frontalière : "Fonds d'échange" renflouéLe président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dans la région frontalière de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, d'où les troupes ukrainiennes ont avancé en Russie il y a plus de deux semaines. Il a rapporté qu'une autre ville avait été prise dans la région de Kursk et que le "fonds d'échange" avait été renfloué, faisant référence à la capture de soldats russes pour un futur échange de prisonniers ukrainiens en captivité en Russie. Zelensky a souligné que depuis l'offensive de Kursk, les attaques sur Sumy et le nombre de morts civils y avaient diminué. Il a publié une vidéo le montrant avec le commandant en chef des troupes ukrainiennes, Olexander Syrskyj, qui l'a informé du renforcement des troupes dans l'est de l'Ukraine, où la Russie poursuit son avancée.

12:06 Infrastructure critique espionnée ? Rapport d'allegedrones russes à BrunsbüttelLe journal "Bild" rapporte que des drones supposés russes ont été repérés au-dessus du plus grand parc industriel de Schleswig-Holstein. Ces derniers jours, des drones ont été vus survolant la centrale nucléaire décommissionnée et le terminal GNL de Brunsbüttel à grande vitesse, violant plusieurs fois la zone d'interdiction de vol. Le parquet de Flensburg enquête sur l'affaire pour suspicion d'espionnage en vue de sabotage. En interne, la police signale la détection d'un objet ennemi, probablement un drone militaire. Selon "Bild", les drones seraient allegedly opérés par des agents russes et pourraient être lancés à partir de navires civils dans la mer du Nord.

11:40 L'ambassade des États-Unis à Kyiv met en garde contre des attaques aériennes imminentesL'ambassade américaine à Kyiv a émis une alerte concernant une menace accrue d'attaques aériennes dans les jours à venir, juste avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine le 24 août. Le site web de l'ambassade indique que la Russie est susceptible de lancer des attaques utilisant des drones et des missiles pendant cette période et le week-end. Cette journée marque le 33e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine par rapport à l'Union soviétique. Depuis le début du conflit en Ukraine il y a plus de deux ans et demi, cette célébration a pris encore plus d'importance pour les Ukrainiens. Récemment, des soldats ukrainiens ont pénétré de manière inattendue sur le territoire russe dans la région frontalière de Kursk, un mouvement que le président russe Vladimir Poutine a dénoncé comme une provocation et a menacé de riposter.

11:13 Explosions signalées à la base militaire russe de VolgogradUn incendie s'est déclaré à une base militaire dans la ville russe de Marinovka, située dans la région de Volgograd. Les habitants ont rapporté avoir entendu des explosions puissantes. Les autorités locales suspectent une frappe de drone ukrainien comme étant la cause de l'incendie, mais aucun décès n'a été signalé.

10:41 Abris en béton construits pour protéger les civils à KurskLes autorités russes installent des abris en béton préfabriqués dans la région frontalière de Kursk pour protéger la population locale. Le gouverneur de Kursk, Alexey Smirnov, a annoncé ce plan sur Telegram, déclarant que ces structures seraient installées dans des lieux à forte fréquentation tels que les arrêts de bus. Smirnov a publié une photo montrant la livraison de l'un de ces modules. Les abris seront également construits dans deux autres lieux, dont Kursk, à côté de la centrale nucléaire régionale, que Moscou accuse l'Ukraine d'avoir prise pour cible, une accusation que l'Ukraine nie.

10:10 Les forces ukrainiennes repoussent les assauts russes près de KurskLes forces ukrainiennes rapportent plus de quarante frappes des troupes russes aux alentours de Pokrovsk, la plupart desquelles elles ont réussi à dévier. Le président ukrainien Zelensky promet de renforcer les troupes dans la région. L'offensive dans la région de Kursk se poursuit.

09:42 La défense aérienne russe déjoue plusieurs attaques aériennes ukrainiennesSelon les rapports officiels russes, l'armée russe a intercepté plusieurs attaques aériennes ukrainiennes dans l'ouest du pays. Le gouverneur de Volgograd a affirmé que presque tous les drones ont été détruits lors d'une attaque près de Marinovka (voir l'entrée à 07:30). Dans la région frontalière de Kursk, le gouverneur de Kursk a affirmé que deux missiles ukrainiens et un drone ont été abattus par la défense aérienne russe. Le gouverneur de Rostov a rapporté que cinq drones ont été interceptés. Des drones ukrainiens ont également été prétendument abattus dans les régions de Volgograd, Voronezh et Bryansk.

09:09 Le ministère de la Défense ukrainien cherche l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles russesLe ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov a discuté de la situation au front et de la politique des États-Unis sur l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes avec une délégation bipartite de la Chambre des représentants des États-Unis à Kyiv. Umerov a souligné la nécessité d'obtenir l'autorisation de leurs alliés pour utiliser des armes à longue portée contre des cibles en Russie, affirmant que cela protégerait les villes et villages paisibles d'Ukraine.

08:36 Mark Hamill et Timothy Snyder lancent une campagne pour des robots de déminage en UkraineLe célèbre acteur de Star Wars Mark Hamill et l'expert en Europe de l'Est Timothy Snyder ont lancé la campagne "Safe Terrain" pour lever des fonds pour des robots de déminage à utiliser en Ukraine. Leur objectif est de rassembler 441 000 dollars grâce à cette initiative. Ces robots permettront de déminer en toute sécurité des zones difficiles d'accès, réduisant ainsi le risque pour les opérateurs humains. "La Russie a commis l'un de ses crimes les plus graves en Ukraine en semant des millions de mines", déclare Snyder.

08:01 Le Kremlin encourage les Russes à s'adapter à la "nouvelle normalité"L'incursion des forces ukrainiennes à Kursk représente un défi pour la propagande de Moscou. Dans une tentative de calmer la population de plus en plus inquiète, le Kremlin cherche à préparer les Russes à une "nouvelle réalité" et à une "nouvelle normalité". Le gouvernement russe conseille à la population de canaliser ses angoisses et son choc dans des activités positives, telles que la mobilisation de l'aide pour la région de Kursk. La plupart des officiels interrogés par Meduza sont confiants que les combats dans la région de Kursk se poursuivront pendant plusieurs mois. La source du gouvernement russe qui a partagé cette prévision souligne qu'il s'agit d'une "perspective plutôt optimiste - si tout se passe bien".

07:30 Incendie à une installation militaire à Volgograd confirméLes autorités russes ont confirmé les rapports selon lesquels une installation militaire dans la région russe du sud de Volgograd a été incendiée suite à une attaque de drone ukrainien. Le gouverneur régional, Andrei Bocharov, a annoncé via Telegram que le drone aurait prétendument heurté l'installation. Aucun décès n'a été signalé. Bocharov n'a pas précisé quelle installation militaire a été prise pour cible, mais a mentionné que le village de Marinovka a été touché lors de l'attaque, où la Russie dispose d'une base aérienne.

06:56 McMaster : Putin a manipulé l'ego et les insécurités de TrumpL'ancien conseiller à la sécurité des États-Unis, le général Herbert Raymond McMaster, pense que le président russe Vladimir Poutine a réussi à manipuler l'ancien président américain Donald Trump. Selon le livre de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", rapporté par "The Guardian", Poutine a exploité l'ego et les insécurités de Trump en le couvrant d'éloges excessifs. Poutine a qualifié Trump de "personne extraordinaire, extraordinairement talentueuse". En agissant ainsi, Poutine aurait exercé une influence quasi-hypnotique sur Trump. McMaster a été le conseiller à la sécurité de Trump pendant environ un an et aurait averti Trump : "Monsieur le Président, c'est le meilleur menteur du monde". McMaster suggère que Poutine était confiant qu'il pouvait "jouer" avec Trump, cherchant à assouplir les sanctions et à retirer rapidement les troupes américaines de Syrie et de l'Afghanistan.

06:20 Rumeurs d'explosions sur une base aérienne russe à VolgogradDes explosions ont été rapportées dans la ville russe de Kalach sur le Don, dans la région de Volgograd, pendant la nuit. De nombreux canaux Telegram ont rapporté ces incidents, suggérant qu'ils étaient le résultat d'une attaque de drones. Un incendie s'est déclaré sur une base aérienne voisine. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud-est de Moscou. La cible probable était très likely la base aérienne de Marinovka dans le village d'Oktyabrskiy, à environ 20 kilomètres de Kalach sur le Don. Les habitants ont rapporté avoir entendu entre six et dix explosions bruyantes, accompagnées de sons distinctifs de drones, selon les rapports Telegram.

05:44 Klingbeil : L'Allemagne fournira un financement supplémentaire à l'Ukraine si nécessaireLe dirigeant du SPD, Lars Klingbeil, a garanti un soutien financier supplémentaire à l'Ukraine. Si la libération des milliards de dollars d'actifs russes gelés pour l'Ukraine devient impossible, l'Allemagne offrira des fonds supplémentaires, a déclaré Klingbeil lors du podcast du deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. Il est essentiel d'éviter d'atteindre le point où il est déclaré : "Il n'y a plus d'argent pour l'Ukraine." Dans ce cas, "bien sûr, nous sommes tenus d'examiner d'où viendra l'argent en Allemagne", a ajouté Klingbeil. "Nous avons une responsabilité envers l'Ukraine. Des solutions doivent être trouvées, et nous les trouverons."

04:27 Renseignements ukrainiens sur les attaques de drones en RussieLe service de renseignement militaire ukrainien HUR a commenté l'objectif des attaques de drones qui ont eu lieu en Russie pendant la nuit. Elles étaient dirigées contre l'aéroport de Moscou Ostafyevo, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communication radio, a informé le chef du HUR Kyrylo Budanow à "The War Zone". Environ 50 drones étaient supposément impliqués. L'ampleur des dommages est actuellement évaluée. Les autorités russes ont rapporté le matin avoir abattu 45 drones sur le territoire russe.

03:09 Gilets pare-balles et casques pour les travailleurs des urnes dans les élections russesPour les élections régionales anticipées prévues dans la région contestée de Kursk, en Russie, des gilets pare-balles et des casques seront fournis aux travailleurs des urnes. De plus, des bureaux de vote supplémentaires seront établis dans d'autres régions du pays pour accommoder les personnes qui ont fui la région, selon Tatjana Malachowa, responsable de la commission électorale régionale, selon des sources russes. La région est sous état d'urgence, avec des élections prévues du 6 au 8 septembre dans de nombreuses régions de Russie, impliquant des gouverneurs et des parlements régionaux. La commission électorale centrale de Moscou a autorisé les citoyens des régions frontalières à voter à l'avance, y compris à Kursk, Belgorod et Bryansk.

01:34 Fico : Les démocraties occidentales exercent une pression sur les dissidents en matière de politique étrangèreLe Premier ministre slovaque Robert Fico se plaint d'être soumis à une pression de l'opinion unifiée des démocraties occidentales. Les individus qui divergent de ce consensus en matière de politique étrangère sont prétendument arbitrairement soumis à des pressions et menacés d'isolement par les démocraties occidentales, a déclaré Fico dans une déclaration commémorant l'anniversaire de l'invasion de Moscou en 1968. Fico compare la répression violente du "Printemps de Prague" en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie à ce qu'il perçoit comme la pression actuelle en Europe. Fico s'oppose à l'aide militaire de l'UE à l'Ukraine et est confronté à des accusations de proximité avec la Russie en conséquence.

00:12 L'Ukraine signale 46 attaques russes près de Pokrovsk en une journéeL'Ukraine signale 46 attaques russes le long de la ligne de front près de Pokrovsk dans l'est du pays tout au long de la journée. Vingt-quatre d'entre elles ont été repoussées avec succès, selon le quartier général. À 21 heures CET, les combats se poursuivent sur les deux sections restantes. During the skirmishes, 238 soldats russes sont prétendument morts ou blessés. Il n'y a pas de informations sur les pertes ukrainiennes. La Russie n'a pas encore réagi.

22:59 La Russie déjoue une infiltration ukrainienne à BryanskLa Russie affirme avoir déjoué une infiltration menée par des "espions" ukrainiens dans sa région frontalière de Bryansk, qui partage une frontière avec Kursk. Le "groupe de surveillance et de sabotage" ukrainien a été arrêté par le Service de sécurité fédéral (FSB) russe et l'armée russe, selon le gouverneur de la région de Bryansk, Alexander Bogomaz. "Ils ont rencontré leur fin", a-t-il déclaré. La situation est maintenant "sous contrôle".

21:12 Éloges de Poutine pour les relations commerciales étroites avec la ChineLe président russe Vladimir Poutine salue le renforcement de la coopération avec la Chine, déclarant : "Nos relations commerciales se développent (...). Les deux administrations accordent la priorité aux relations commerciales et économiques, ce qui porte ses fruits", lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie ont de vastes projets économiques conjoints et initiatives humanitaires, poursuit Poutine. Li affirme apparemment que les relations Chine-Russie sont à un "niveau sans précédent". La partenariat stratégique entre la Russie et la Chine s'est approfondi depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour la Russie, la Chine est un partenaire commercial crucial en raison des sanctions occidentales.

20:56 Appel rejeté : l'ancien vice-ministre russe de la Défense reste en détentionL'ancien vice-ministre russe de la Défense Dmitri Bulgakov reste en détention dans le cadre d'accusations de corruption. Sa demande de détention à domicile sous surveillance stricte et son appel contre sa détention ont été rejetés, selon l'agence de presse russe TASS. Bulgakov était responsable de l'approvisionnement en armes de l'armée russe avant son limogeage. La cour de Moscou a également autorisé la détention de deux présumés complices de Bulgakov. Leur entreprise aurait remporté neuf contrats de Bulgakov entre 2022 et 2024, entraînant des pertes d'environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros).

20:30 L'Ukraine renforce ses forces à PokrovskSelon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, l'Ukraine renforce ses troupes dans la région contestée de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Il déclare lors d'une allocution télévisée qu'ils sont conscients de la stratégie des troupes russes sur place. Simultanément, l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk se poursuit, avec certaines terres tombant sous le contrôle de l'Ukraine. Zelenskyy ne fournit pas de détails.

20:00 Les Ukrainiens en Hongrie font face à des expulsions après un décretEn réponse au décret hongrois refusant le statut de réfugié général aux réfugiés ukrainiens, de nombreux Ukrainiens en Hongrie font face à des expulsions de leurs abris. Des shelters privés ont déjà commencé à expulser des Ukrainiens, selon l'organisation Migration Aid. À Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés, principalement des femmes et des enfants roms de la région occidentale ukrainienne de Transcarpathie avec une importante minorité hongroise, sont expulsés sous la surveillance de la police.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant à la tension croissante entre l'Ukraine et la Russie, avec les dirigeants européens appelant à une résolution pacifique du conflit.

Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a appelé à un désamorçage immédiat des hostilités dans la région de Kursk et a exhorté les deux parties à retourner à la table des négociations. Borrell a également souligné l'importance de respecter le droit international et de préserver l'intégrité territoriale.

