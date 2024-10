15:14 Des morts dans une attaque de drones russe

Ancien secrétaire général du SED et président du Conseil d'État de la RDA Egon Krenz voit la forte performance de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) et du Parti de gauche (BEW) lors des trois élections régionales de septembre dans l'est comme un appel à des négociations pour mettre fin au conflit de la Russie contre l'Ukraine. "Le message qui vient de ces événements est : Enfin, écoutez-nous ! Nous voulons une politique de paix. Nous voulons vivre, pas mourir", a déclaré Krenz au "Tagesspiegel" lors d'un événement "75 ans de RDA" à Berlin, comme le rapporte son édition en ligne. Krenz a salué la demande des ministres-présidents de Saxe et de Brandebourg, Michael Kretschmer de l'CDU et Dietmar Woidke du SPD, ainsi que du président de l'CDU de Thuringe, d'intensifier les efforts en faveur d'une solution diplomatique dans le conflit ukrainien.

13:52 "Espace pour les pertes" - Retrait des zones considérées comme faisant partie de la stratégie ukrainienne

L'Ukraine met en œuvre une stratégie décrite par l'analyste militaire Mykola Bielieskov de l'Institut d'études stratégiques d'État ukrainien comme un "échange d'espace contre des pertes". Cette stratégie consiste à se retirer des villes assiégées après avoir infligé autant de pertes possibles en personnel et en matériel aux Russes. "Il s'agit de savoir combien ils perdent avant de réaliser que c'est sans espoir", déclare Oleksandr Solonko, membre du 411e bataillon de drones ukrainien. En raison des attaques incessantes, certains commandants ukrainiens préféreraient abandonner une position ou un établissement si cela réduit leurs propres pertes en personnel.**

13:14 Ukraine : la Russie donne la priorité à la protection du pont de Crimée par rapport à des objets similaires sur son propre territoire

Le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, parle de la livraison de missiles anti-aériens S-300 dans la région du pont de Crimée sur la chaîne de télévision Espreso. "Effectivement, ils ont besoin de se réapprovisionner", déclare Pletenchuk. "Les Russes ont déployé un nombre important de grands systèmes anti-aériens là-bas. Et ils ne font pas ça sans raison. Ils ont besoin de missiles, ce n'est pas un hasard." La Russie donne la priorité à la protection du pont de Crimée par rapport à certains "objets non moins importants sur le territoire de la Fédération de Russie elle-même", déclare le porte-parole à la chaîne. Le pont a une fonction plus idéologique que purement logistique, dit-il. L'Ukraine s'est fixé pour objectif de détruire définitivement le pont de Crimée, mais cela n'a pas encore été réalisé en raison de sa bonne protection. La structure a été endommagée deux fois par des attaques.**

12:48 Merz : Si l'Ouest recule, la Russie en voudra plus

Le président de l'CDU Friedrich Merz met en garde dans un article invité pour "Focus" qu'il ne faut pas se laisser tromper ou se laisser tromper sur la nature de ce conflit. "Poutine détruit un ordre politique en Europe que nous avons construit avec la Russie, pas contre la Russie, après 1990", écrit-il. Ni l'Europe ni l'OTAN n'ont commis aucune provocation ou violation de contrat qui pourrait même de loin justifier le déclenchement d'un tel conflit contre l'Ukraine, déclare Merz. Si l'Ukraine reste ferme et que l'Ouest continue de la soutenir, la Russie réalisera que la violence militaire supplémentaire est inutile, dit-il. Cependant, si l'Ouest recule, "la Russie a gagné et en voudra plus".**

12:14 Le militant russe de l'opposition Dadin serait mort en combattant pour l'Ukraine

Le militant russe de l'opposition Ildar Dadin serait mort en combattant aux côtés de l'armée ukrainienne. Il serait mort lors des combats autour de Kharkiv, écrit la journaliste Xenya Larina sur la plateforme X. Il n'y a pas eu de confirmation officielle de Kyiv. Dadin avait été condamné à trois ans de prison en Russie en 2015 pour des manifestations non autorisées pacifiques contre les politiques du Kremlin. Sa peine avait été révisée après 15 mois et il avait été libéré. En 2023, il est allé en Ukraine et a rejoint le Corps volontaire russe pour combattre contre la Russie dans le conflit.**

11:34 La brigade ukrainienne n° 60 publie une vidéo montrant une frappe de drone impressionnante sur un char russe

La 60e brigade d'Ukraine a publié une vidéo montrant ce qui semble être la destruction impressionnante d'un char russe à l'aide d'un drone dans la région de Donetsk. La séquence montre la frappe du drone causant une explosion extrême qui envoie la tourelle du char voler haut dans le ciel.**

11:06 Plusieurs morts civils et de nombreux blessés dans les attaques russes

Au moins quatre personnes ont été tuées et au moins 30 blessées hier dans des attaques russes en Ukraine, selon "Kyiv Independent".**

10:33 Le défenseur de Wuhledar signale une supériorité massive de l'artillerie russe

Un défenseur de la ville de Wuhledar dans l'est de l'Ukraine signale une supériorité massive de l'artillerie russe, rendant difficile pour les forces ukrainiennes de progresser contre l'ennemi. Le défenseur met également en évidence le besoin urgent de plus de soutien des alliés occidentaux pour rétablir l'équilibre des pouvoirs dans le conflit.**

09:59 Russie lance des attaques de drones et de missiles sur l'Ukraine

L'armée de l'air ukrainienne indique que la Russie a lancé 87 attaques de drones sur l'Ukraine pendant la nuit. Ils ont réussi à intercepter quatre missiles, détruisant avec succès 56 drones et deux missiles. Vingt-cinq drones supplémentaires ont probablement été abattus à l'aide de mesures de guerre électronique.

09:13 La Première ministre danoise Frederiksen présente ses excuses à l'Ukraine pour le retard dans la livraison des F-16

Une vidéo circulant sur les canaux ukrainiens montre la Première ministre danoise Mette Frederiksen présentant ses excuses à l'Ukraine lors du Forum GLOBSEC pour le retard dans la livraison des avions de combat F-16. Elle avait prévu de les livrer au début de la guerre, mais a rencontré des discussions longues sur leur pertinence. Le Danemark a promis à l'Ukraine 19 avions de chasse, mais un manque de pilotes et une formation fastidieuse n'ont permis qu'à quelques F-16 d'être déployés dans le pays jusqu'à présent. L'invasion russe a commencé en février 2022. Le Danemark est parmi les pays qui mènent généralement les livraisons d'armes, tandis que d'autres nations ont tendance à hésiter.

08:31 "Kyiv Post" : plusieurs officiers nord-coréens tués dans une attaque de roquette

Selon le "Kyiv Post", plus de 20 soldats, dont six officiers nord-coréens, ont été tués dans une attaque de roquette près de Donetsk occupée par la Russie jeudi. Des sources de renseignement suggèrent que les Nord-Coréens étaient là pour consulter leurs collègues russes et observer l'entraînement du personnel avant une attaque.

07:50 L'Ukraine détruit plusieurs positions de combat russes avec des missiles Storm-Shadow

Les forces armées ukrainiennes rapportent la destruction de trois positions de combat des 35e et 27e brigades de chars motorisés et de la 2e armée combinée des forces russes. Le quartier général des forces armées de l'Ukraine déclare que les actions ont été menées par des unités de l'armée de l'air et de l'artillerie en collaboration avec d'autres composantes de la défense, en utilisant des missiles Storm-Shadow et GMLRS. L'Ukraine utilise le Storm Shadow britannique depuis un certain temps, mais seule la version à courte portée a été autorisée à ce jour, sans autorisation pour la variante à longue portée. Les GMLRS peuvent être tirés à partir de lanceurs multiples HIMARS et ont une portée d'environ 70 kilomètres.

07:04 ISW : les efforts de recrutement de la Russie peinent et les incitations financières augmentent

La Russie prévoit de continuer à offrir de grosses sommes aux nouveaux conscrits qui acceptent de signer des contrats militaires avec le ministère de la Défense dans les années à venir. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) met en évidence des rapports indiquant que les initiatives de recrutement actuelles ont moins de succès et que l'augmentation des incitations financières suggère que "les efforts de recrutement actuels ne parviennent pas à générer en continu de nouvelles forces dont l'armée russe dépend pour préserver son élan offensif en Ukraine". L'ISW anticipe des limites à moyen et long terme sur le nombre de recrues que la campagne de mobilisation de la Russie peut produire, et il est peu probable que les incitations financières atténuent ces contraintes.

06:20 Un expert en Russie prévoit des défis majeurs et des opportunités de contre-offensive pour l'Ukraine

L'expert en Russie Mark Galeotti suggère dans un article invité que l'Ukraine, équipée de nouveaux équipements, pourrait former des brigades et lancer une contre-offensive d'envergure d'ici 2025. Galeotti estime qu'il y a une opportunité pour l'Ukraine d'utiliser des armes à plus longue portée comme les ATACMS et le Storm Shadow. Même sans de telles armes, Kyiv utilise avec succès ses propres roquettes et drones dans une campagne contre les dépôts de munitions russes. Du côté russe, trouver des soldats est de plus en plus difficile despite les incitations généreuses, avec une pénurie de main-d'œuvre et des stocks d'équipement militaire en baisse comme principaux défis. Galeotti identifie les principales menaces pour l'Ukraine dans le renforcement des forces de l'UE opposées au soutien de l'Ukraine et une éventuelle victoire de Donald Trump aux élections américaines.

05:40 Cinq républicains expriment leurs préoccupations concernant les liens croissants de la Hongrie avec la Russie et la Chine

Cinq sénateurs républicains américains ont exprimé leurs préoccupations concernant les liens croissants de la Hongrie avec la Russie et sa coopération accrue avec la Chine après leur visite dans le pays. La délégation comprenait les sénateurs Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn et John Goven. Le sénateur Jerry Moran a exprimé son inquiétude concernant les liens de la Hongrie avec la Russie et la détérioration de ses institutions démocratiques, appelant à une coordination plus étroite entre la Hongrie et ses alliés. "Il est dans notre intérêt collectif que nos nations travaillent étroitement ensemble. Nous exhortons la Hongrie à suivre les avertissements de ses alliés et à y répondre." La Hongrie est un allié stratégique de la Russie au sein de l'UE. Le Premier ministre Orban a repeatedly obstructed aid for Ukraine, advocated for negotiations, and often echoed Kremlin arguments. La Hongrie a condamné la guerre mais a refusé de fournir des armes à l'Ukraine.

03:27 La défense aérienne repousse une attaque de missiles sur Kyiv

Les unités de défense aérienne ukrainiennes ont réussi à repousser une attaque aérienne russe, selon le message Telegram de l'armée ukrainienne. Aucun détail n'a été fourni.

01:58 L'ambassadeur de Russie aux États-Unis retourne à Moscou

L'agence de presse Interfax cite un représentant du ministère russe des Affaires étrangères indiquant que l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, met fin à son mandat diplomatique. Il retourne reportedly à Moscou. Selon "Vedomosti", le retour d'Antonov est imminent. Plus de détails seront communiqués ultérieurement. Antonov a été ambassadeur à Washington depuis 2017.

23:46 La Russie : des exécutions massives de prisonniers de guerre - 93 soldats tués

23:59 Preuves crédibles : Les troupes russes exécutent en grand nombre les prisonniers de guerre ukrainiens

Des preuves crédibles indiquent que les troupes russes envahissantes exécutent en grand nombre les prisonniers de guerre ukrainiens. Youri Belousov, chef du département de guerre du Bureau du Procureur Général, a révélé à un diffuseur national qu'ils disposent désormais d'informations concernant 93 de leurs soldats tués au combat. Belousov a souligné que 80 % des prisonniers de guerre ukrainiens ont été exécutés cette année, cette tendance ayant commencé en novembre 2023. "L'attitude des soldats russes envers nos prisonniers de guerre s'est détériorée", a-t-il déclaré.

22:14 Spéculations : Des concessions territoriales potentielles de Kyiv pour l'adhésion à l'OTAN ?

L'Ukraine continue de travailler à la récupération des territoires occupés par la Russie au cours de la dernière décennie. Cependant, des défis tels que le manque de personnel, d'armes et de soutien de l'alliance occidentale persistent. Le président Volodymyr Zelenskyy indique maintenant que Kyiv prépare des "décisions importantes" pour la réunion du groupe de contact à Ramstein le 12 octobre, impliquant Washington et d'autres pays. Selon le "Financial Times", la nouvelle stratégie de l'Ukraine consiste à chercher une assistance militaire et diplomatique de ses alliés pour amener la Russie à la table des négociations. Les diplomates occidentaux et un nombre croissant d'officiels ukrainiens suggèrent que des garanties de sécurité substantielles pourraient servir de base à une solution négociée, avec la Russie conservant le contrôle de facto, sinon de jure, sur les territoires ukrainiens qu'elle occupe actuellement. Les discussions incluent également la possibilité que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN dans ce contexte.

21:23 Analystes : La Russie subit trois fois plus de pertes d'équipement, l'Ukraine attend des livraisons de chars

La Russie perd en moyenne trois fois plus d'équipement que l'Ukraine et "dépouille constamment ses stocks d'équipement soviétique hérité, tandis que sa production, comme celle de l'Ukraine, ne couvre qu'une petite fraction de ce qu'elle perd", déclare Jakub Janowski, analyste de Prague travaillant pour l'unité de surveillance des renseignements ouverts Oryx basée aux Pays-Bas. Bien que la Russie dispose actuellement d'un avantage en termes de potentiel de mobilisation, de main-d'œuvre et de capacités de production, l'analyste polonais et directeur de Rochan Consulting, Konrad Muzyka, met en garde que le temps joue en faveur des Russes. Cependant, Janowski estime qu даже avec plus de soldats et une plus grande puissance de feu, la Russie pourrait rencontrer des problèmes significatifs si l'Occident renforce son soutien. De plus, plusieurs livraisons d'équipement militaire promis sont toujours en attente. Selon Oryx, Kyiv attend toujours la livraison d'au moins 280 chars, 480 véhicules de transport de troupes blindés, 1200 véhicules de transport de troupes et 180 véhicules d'artillerie mobile.

20:34 L'Ukraine affirme avoir abattu un bombardier russe, des images de débris apparaissent

Le militaire ukrainien affirme avoir abattu un avion de combat russe. Le bombardier aurait été touché samedi près de la ville de Kostiantynivka dans la province de Donetsk, selon le chef de l'administration militaire locale. Des images montrent les restes calcinés d'un avion qui s'est écrasé sur une maison, provoquant son embrasement.

