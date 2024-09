15:07 Tir mortel au siège d'une société de commerce électronique russe

16:43 L'Inde continuera d'acheter du pétrole russe, à moins que les sanctions ne l'affectentLe gouvernement indien a déclaré qu'il continuerait d'acheter du pétrole russe sans hésiter, à moins d'être soumis à des sanctions. Cette information a été rapportée par "Ukrajinska Prawda" via l'agence de presse Reuters. "Si les entreprises sont exemptées de sanctions, j'achèterai auprès du fournisseur le moins cher", a déclaré le ministre indien du Pétrole et du Gaz, Hardeep Singh Puri. Il a également ajouté que l'Inde n'était pas seule dans cette situation, car les pays européens et les entreprises japonaises achetaient également du pétrole russe. L'Inde dépend reportedly à 88% des importations de pétrole et est l'un des plus grands consommateurs et importateurs de pétrole dans le monde. Le commerce entre la Russie et l'Inde a reportedly doublé depuis 2022.

16:05 Munz : Le Kremlin se moque des avions F-16Même si des avions de combat F-16 occidentaux sont maintenant utilisés en Ukraine, le Kremlin reste indifférent en raison de l'absence d'autorisation pour lancer des missiles profondément en Russie, comme l'a expliqué le correspondant de ntv à Moscou, Rainer Munz.

15:45 Le Kremlin dénonce les propos de Stoltenberg sur les armes à longue portéeLa Russie a condamné les propos de Jens Stoltenberg, selon lesquels il ne serait pas une violation de la Russie si l'Ukraine était autorisée à attaquer des cibles plus profondes en Russie à l'aide d'armes occidentales à portée accrue. "Cette imprudence et ce mépris des déclarations du président russe sont une initiative myope et peu professionnelle", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le président russe Poutine avait menacé que si les pays permettaient le déploiement de missiles à plus longue portée par l'Ukraine, cela les entraînerait directement dans le conflit.

15:17 Des experts ont identifié des explosifs et de l'équipement militaire dans la centrale nucléaire de ZaporijjiaDes troupes armées de Moscou et de l'équipement militaire ont été déployées dans la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, occupée par la Russie. Des mines antipersonnel ont également été installées entre les clôtures intérieure et extérieure. Cette information a été divulguée par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Selon le rapport, les experts de l'AIEA n'ont pas pu visiter certaines sections des halls de turbines pendant la période de rapport. La centrale nucléaire a été prise par des soldats russes au début de la guerre, et les experts internationaux surveillent la situation de sécurité avec inquiétude depuis. Il y a seulement quatre semaines, une tour de refroidissement a pris feu.

12:41 Le Kremlin craint une exacerbation des tensions au Moyen-Orient après des explosions de téléphones portablesAprès que des centaines de téléphones portables aient explosé au Liban, le Kremlin à Moscou a exprimé sa préoccupation quant à une possible escalade des tensions dans une région volatile. "Quoi qu'il se soit passé, cela conduira certainement à une escalade des tensions", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, mercredi. La région est elle-même dans une situation précaire, et "chaque incident de ce genre a le potentiel d'être un déclencheur", a-t-il ajouté. Le ministère russe des Affaires étrangères considère cet incident comme un autre "acte de guerre hybride contre le Liban".

12:24 L'Ukraine augmente son budget de plus de dix milliards d'euros pour indemniser les soldatsL'Ukraine a approuvé un budget supplémentaire de plus de dix milliards d'euros, la plupart étant alloués à l'armée. Cela porte le budget à plus de 81 milliards d'euros, un record pour l'Ukraine. Les ajustements budgétaires étaient nécessaires pour payer les soldats, entre autres, leurs primes de septembre sur le front.

Le président ukrainien Zelenskyy plaide pour 128 avions de combat F-16 pour établir la supériorité aérienne en Ukraine. Cependant, seuls environ 60 ont été promis par les nations occidentales, moins de la moitié de ce qui est nécessaire.

11:16 Les services de renseignement ukrainiens confirment l'attaque contre un dépôt de munitionsUne source des services de renseignement ukrainiens (SBU) a confirmé au Kyiv Independent que l'attaque contre le grand dépôt de munitions à Toropez en Russie a eu lieu la nuit dernière. Le dépôt aurait contenu des missiles balistiques, y compris les Iskander, des missiles anti-aériens, des munitions d'artillerie et des bombes guidées. L'attaque "a complètement effacé le dépôt de la surface de la Terre", a déclaré la source. Suite à l'impact des drones ukrainiens, une "explosion massive" s'est produite. Le SBU travaille en collaboration avec le personnel militaire pour réduire progressivement l'arsenal de roquettes de l'ennemi qui ravage les villes ukrainiennes. Des plans sont en cours pour mener des attaques similaires contre d'autres installations militaires russes.

10:49 Les fabricants de drones ukrainiens qualifiés pour soumissionner à un contrat de RamsteinLes fabricants de drones ukrainiens peuvent soumettre des offres pour les appels d'offres organisés par la Coalition des drones dans le cadre de Ramstein pour la première fois. Les représentants des soutiens de l'Ukraine occidentale se réunissent à Ramstein toutes les quelques semaines. Selon le ministère de la Défense ukrainien, la série d'appels d'offres comportera deux lots : un pour la production de drones en vue à la première personne (FPV) et un pour les drones d'interception. Le ministère considère cette invitation à soumissionner comme un coup de pouce significatif à la production ukrainienne. Toutes les offres soumises seront évaluées par les membres de la Coalition des drones. Les gagnants recevront des contrats pour des essais supplémentaires. Si elles sont couronnées de succès, les États de Ramstein prévoient de commander les gagnants de la compétition pour la production.

10:27 Des preuves vidéo émergent de l'attaque contre un dépôt de munitions russeLe Kremlin n'a pas encore fait de déclaration officielle, mais le gouverneur de la région de Tver avait déjà annoncé sur Telegram qu'une attaque de drone ukrainien avait provoqué un incendie. Il est probable qu'il s'agisse d'un grand dépôt d'armes et de munitions. Les habitants ont été évacués et des vidéos de l'incendie circulent sur Internet.

11:14 Neuf blessés à Kharkiv, deux morts à Zaporizhzhia La ville de Kharkiv, en Ukraine, a subi une nouvelle attaque aérienne intense de la Russie hier. Des explosions causées par des bombes guidées ont secoué différentes régions, entraînant neuf blessures. Cette attaque fait partie d'une série d'assauts cruels contre les civils. Dimanche, un bombardement précis a coûté la vie à une femme et en a blessé 43, dont quatre enfants. Les bombardements aériens russes ont également visé des villages dans l'oblast de Zaporizhzhia, entraînant la mort de deux personnes.

10:04 Infrastructure énergétique de Sumy cible répétée Les installations énergétiques de Sumy, une ville du nord-est de l'Ukraine, ont été attaquées par des drones russes, selon les autorités locales. Il n'y a eu aucun décès signalé, mais ces attaques répétées ont ajouté de la pression sur l'infrastructure énergétique. Mardi, la Russie a ciblé l'infrastructure énergétique de Sumy avec des roquettes et des drones, entraînant des pannes de courant pour plus de 280 000 ménages.

09:56 Les forces armées ukrainiennes rapportent 1 130 pertes russes hier Les forces armées ukrainiennes ont enregistré 1 130 soldats russes tués ou blessés au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de l'invasion à part entière de la Russie en février 2022, l'Ukraine a rapporté 637 010 pertes ennemies. Au cours de la journée écoulée, les forces ukrainiennes ont prétendument détruit 25 systèmes d'artillerie, 45 véhicules de transport et de carburant, et six chars.

09:05 L'Ukraine annonce des plans pour déployer des avions de chasse F-16 L'armée de l'air ukrainienne a finalisé les plans de déploiement des avions de chasse occidentaux F-16. L'armée et le ministère de la Défense ont achevé toutes les tâches telles que mentionnées dans l'adresse vidéo du soir du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Les discussions ont également porté sur l'augmentation de la flotte d'avions et l'amélioration de la formation des pilotes. De nombreux habitants de Kyiv plaident en faveur d'une formation de base de pilote prolongée en raison des lourdes pertes fréquentes. Actuellement, la formation dure 40 jours. L'Ukraine devrait recevoir environ 60 avions F-16, mais seuls quelques-uns ont été livrés pour l'instant.

08:39 La Russie repousse des attaques de drones ukrainiens sur plusieurs régions La Russie affirme avoir repoussé des attaques de drones ukrainiens sur plusieurs régions. Le système de défense aérienne de la Russie est dit avoir abattu 54 drones ukrainiens sur cinq régions russes, selon l'agence de presse d'État TASS, citant le ministère de la Défense. Plus de la moitié des drones ont été abattus dans la région frontalière de Kursk, les drones restants ayant été abattus dans d'autres régions frontalières, telles que Briansk et Belgorod, et les régions occidentales de Smolensk et Oryol. L'agence ne mentionne pas la région de Tver, au nord-ouest de Moscou, où les autorités locales et les blogueurs militaires ont rapporté une attaque de drone sur un important dépôt de munitions dans la ville de Toropets, entraînant un incendie qui a obligé les habitants à évacuer.

08:12 Les blogueurs militaires : une attaque ukrainienne cause de lourds dommages à un dépôt de munitions russe Selon les rapports des blogueurs militaires, les forces ukrainiennes ont réussi une attaque sur une ville russe dans la région de Tver. L'incident a entraîné l'incendie d'un dépôt de munitions contenant de nombreuses tonnes d munitions et de roquettes. L'installation est prétendument considérablement étendue et abrite 42 bunkers fortifiés et 23 installations de stockage et d'ateliers. L'ancien officier du renseignement russe Igor Girkin affirme que la situation dans la région reste sous contrôle, selon son canal Telegram. Les blogueurs militaires ukrainiens concluent que des dommages importants ont été infligés, en particulier aux bunkers les plus récents.

07:45 Le député parlementaire du parti vert alerte sur l'influence russe en Allemagne Le député parlementaire du parti vert, Konstantin von Notz, appelle à un débat sur les affaires courantes au Bundestag sur les opérations d'influence russe en Allemagne. "Des examens détaillés de documents internes de la 'usine de propagande' russe SDA montrent de manière irréfutable les techniques sournoises par lesquelles les agences russes infiltrent notre démocratie, les discours publics et les élections", déclare le politique de l'intérieur. "Avec l'AfD, le BSW et d'autres alliés diffusant les narratives russes dans l'espace public et le parlement, des alliances nuisibles sont formées pour sous-miner les intérêts allemands conjointement."

Les trolls russes diffusent des vidéos falsifiées sur Kamala Harris Des recherches de Microsoft reveal

03:57 Attaques de drones ukrainiens dans des régions russes Des gouvernements locaux ont rapporté que l'Ukraine a prétendument lancé des attaques à l'aide de drones contre plusieurs régions de l'ouest de la Russie. Sept drones ukrainiens ont été abattus dans la région de Smolensk, près de la frontière avec la Biélorussie, selon le gouverneur Vasily Anochin via Telegram. La défense aérienne russe a abattu un drone au-dessus de la région d'Orel, a rapporté le gouverneur Andrei Klichkov sur Telegram. Au moins 14 drones d'attaque ukrainiens ont été abattus dans la région de Briansk, à la frontière avec l'Ukraine, selon le gouverneur Alexander Bogomaz via Telegram. Kyiv a affirmé que les attaques ciblaient des infrastructures militaires, énergétiques et de transport cruciales pour les efforts de guerre de Moscou.

02:56 Triangle Trade: Washington examine le commerce de l'uranium avec la Chine Les autorités américaines enquêtent sur des rumeurs de contournement de l'interdiction d'importation d'uranium russe aux États-Unis par la Chine. Il est suspecté que la Chine importe de l'uranium enrichi de Russie tout en exportant sa propre production vers les États-Unis, selon Reuters, citant des sources gouvernementales. "Nous sommes préoccupés par la possibilité de contourner l'interdiction d'importation d'uranium russe", a déclaré Jon Indall de l'Association des producteurs d'uranium des États-Unis. "Nous ne voulons pas fermer le pipeline russe et voir soudainement tout venir de Chine à la place. Nous avons demandé au département du Commerce d'examiner cette question." Le département du Commerce n'a initially pas répondu à une demande de commentaire.

01:54 Révélation : les États-Unis prévoient d'augmenter leurs réserves de pétrole Une source interne a révélé que le gouvernement américain prévoit de reconstituer ses réserves stratégiques de pétrole. Les États-Unis visent à acheter jusqu'à six millions de barils de pétrole, selon une source informée. Si cela se concrétise, cela serait le plus important achat pour les stocks depuis une libération historique en 2022. En réponse à l'augmentation des prix de l'essence suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement américain a libéré de grandes quantités de pétrole de ses réserves stratégiques en 2022, ce qui était alors "la plus grande libération de réserves de pétrole de l'histoire".

00:45 Bilan des victimes dans l'attaque de Saporischschja La Russie a lancé une attaque nocturne sur la région de Saporischschja, tuant au moins deux civils et en blessant cinq autres, a rapporté le gouverneur Ivan Fedorov. Plus tard, Fedorov a précisé que la Russie avait "lourdement attaqué" la communauté de Komyshuvakha dans la région, endommageant plusieurs maisons et une installation d'infrastructure. Les services d'urgence sont toujours sur les lieux pour évaluer l'ampleur des dégâts, a annoncé "Kyiv Independent".

23:38 Représentante américaine à l'ONU : nous avons examiné le plan de paix de Zelensky L'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré qu'ils avaient examiné le nouveau plan de paix proposé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "European Pravda" a rapporté cela lors d'une conférence de presse au siège de l'ONU. "Nous avons examiné le plan de paix du président Zelensky. Nous pensons qu'il pourrait être efficace. Nous devons maintenant déterminer comment nous pouvons contribuer à cet effort", a-t-elle ajouté. L'ambassadrice américaine a exprimé l'espoir de progrès dans les discussions de paix sans élaborer davantage. Thomas-Greenfield faisait probablement référence à la stratégie "Victory Plan" annoncée par Zelensky le mois dernier.

22:29 Alerte infondée en Latvia : un objet volant non identifié s'avère être des oiseaux Une fausse alerte en Latvia a finalement été clarifiée : une supposée violation de l'espace aérien de ce membre de l'OTAN par un objet inconnu s'est avérée inoffensive. L'objet non identifié, approchant de la Biélorussie voisine et traversant la région orientale de Kraslava, s'est avéré être un vol d'oiseaux. Cette information a été fournie par l'agence de presse lettone LETA, citant l'armée de l'air. Plus tôt, le ministère de la Défense à Riga a déclaré avoir détecté un objet non identifié, ce qui a entraîné le déploiement d'intercepteurs de l'OTAN à la base de Lielvarde pour intervenir. Cependant, ils n'ont pas pu trouver d'objets suspects.

21:59 Moldova et l'Allemagne signent un accord de cybersécurité La Moldavie et l'Allemagne cherchent à renforcer leur coopération contre la "guerre hybride de Poutine" grâce à un accord de cybersécurité. Le président russe Vladimir Poutine a des objectifs stratégiques pour continuer à utiliser la guerre hybride contre l'Europe, notamment la Moldavie, comme moyen de déstabiliser la région, selon la ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock à Chisinau. "C'est pourquoi nous renforçons nos propres efforts." En fournissant des équipements informatiques, en échangeant des informations et en menant des formations, ils cherchent à "protéger la Moldavie contre les attaques informatiques et à exposer la désinformation".

L'Union européenne n'a pas encore annoncé de décision pour imposer des sanctions à l'Inde en raison de ses achats continuels de pétrole auprès de la Russie.

Malgré le fait que l'Union européenne soit un important importateur de pétrole et de gaz, elle n'a pas encore exprimé publiquement sa position sur la poursuite de l'approvisionnement en pétrole russe comme l'Inde.

