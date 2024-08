- 14 attaques contre des bureaux du parti à MV au premier semestre

Portes vandalisées, fenêtres brisées : Au cours des six premiers mois de cette année, la police du Mecklembourg-Poméranie occidental a enregistré provisoirement 14 infractions pénales contre des locaux de partis. Selon la réponse du gouvernement régional à une petite demande de la députée régionale indépendante Eva Maria Schneider-Gärtner, il y en avait 45 en tout en 2023.

La plupart des attaques lors des six premiers mois de l'année - six - ont visé le SPD, selon les informations. Les locaux de l'AfD ont été pris pour cible à cinq reprises. Les locaux de La Gauche ont été touchés deux fois, une fois les Verts.

L'an dernier, l'AfD a été de loin la cible la plus fréquente de ce type d'attaques : 24 des 45 attaques en 2023 ont visé les locaux de ce parti. Le SPD a été touché dans douze cas, les Verts dans six et La Gauche dans trois cas. Selon les informations, les locaux de la CDU et du FDP n'ont pas été pris pour cible ces deux dernières années.

En outre, la police a enregistré 454 cas de dommages ou de vol d'affiches électorales avant les élections européennes et locales du 9 juin en Mecklembourg-Poméranie occidental. Les parties plus ou moins touchées n'ont pas été communiquées.

En tout, les autorités ont pu identifier 57 suspects dans 38 cas lors des six premiers mois de l'année.

