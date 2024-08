- 14 ans après une attaque au couteau, pas mortelle.

Un adolescent de 14 ans qui a été gravement blessé par des coups de couteau mercredi à Geseke n'est plus en situation critique. La police et le parquet ont annoncé cette information. L'auteur présumé des faits, arrêté peu après l'incident, n'a que 13 ans et n'est donc pas pénalement responsable. Cependant, il est connu des services de police pour des faits de violence. Le service de protection de la jeunesse l'a placé en détention et il a été placé dans une unité verrouillée d'un établissement psychiatrique pour jeunes.

La bagarre aurait été déclenchée par une dispute banale entre jeunes. Le garçon de 14 ans a subi des blessures initialement considérées comme graves.

