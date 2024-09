14:56 Le potentiel de conflit traditionnel en Europe dans les cinq ans ainsi démontré lors des exercices militaires allemands

Après avoir terminé l'opération "Tempête Rouge Alpha", l'armée allemande a révélé ses plans pour une suite l'an prochain nommée "Tempête Rouge Bravo". Cet exercice de trois jours s'est conclu samedi au port de Hambourg et a été salué comme un succès par le commandement local. Selon le colonel Jörg Plischke, chef d'état-major, les objectifs fixés pour le poste de commandement et la 2ème compagnie de défense territoriale ont été atteints. Le principal objectif de l'exercice était de protéger les infrastructures critiques, de maintenir la cohésion de la vue opérationnelle à différents niveaux et d'assurer une communication rapide et sécurisée entre tous les participants. Compte tenu du potentiel d'une guerre conventionnelle en Europe dans les cinq prochaines années, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'OTAN cherche à répondre collectivement. Pour ce faire, le déploiement rapide des forces alliées d'ouest en est devient essentiel. En tant que plaque tournante géostratégique, l'Allemagne servira de hub important. Par conséquent, l'armée allemande a mis l'accent sur la pratique des solutions de transport militaire par rail, route ou air, l'approvisionnement en nourriture, en logement et en carburant, et la sécurité des convois de véhicules entiers pour maintenir une dissuasion crédible.

14:27 Londres : Un dépôt de munitions russe subirait les plus lourdes pertes depuis le début de la guerre, selon une évaluation britannique. Des attaques de drones ukrainiens ont可能 causé les dommages les plus graves aux réserves de munitions russes depuis le début du conflit. Une frappe de drone sur un site de stockage près de Turovets dans la région de Tver, en Russie centrale, le 18 septembre, est censée avoir détruit au moins 30 000 tonnes de munitions. Le ministère de la Défense britannique a révélé cela dans son dernier bulletin d'information. D'autres attaques de drones contre des dépôts à Tikhoretsk dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, ainsi qu'à d'autres endroits à Turovets, ont eu lieu le 21 septembre, selon l'annonce du ministère. La destruction combinée de munitions dans les trois sites représente la plus grande perte de munitions russes et nord-coréennes tout au long de la guerre.

13:57 Moscou répond aux critiques sur l'élargissement de la doctrine nucléaire. La Russie, en tant que puissance nucléaire, a défendu son élargissement des directives de dissuasion nucléaire en raison de l'approche de l'infrastructure de l'OTAN vers les frontières russes et des efforts des nations occidentales pour vaincre Moscou par la livraison d'armes à l'Ukraine, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov à la télévision d'État russe. La décision d'utiliser des armes nucléaires incombera à l'armée.

13:19 Les efforts des bénévoles contre les roquettes du Kremlin à Kharkiv. Chaque fois qu'une roquette russe frappe un bâtiment à Kharkiv, Serhii se rend généralement sur les lieux peu de temps après. En tant que membre d'un groupe de travailleurs humanitaires bénévoles, il s'occupe des blessés et tente de secourir les personnes coincées sous les décombres. Il a décidé de s'impliquer dans ce travail.

12:42 Saporizhzhia signale 16 morts après une attaque russe. Le nombre de morts à Saporizhzhia suite à une attaque russe a augmenté à 16, dont un garçon de 17 ans, selon l'administration militaire de Saporizhzhia sur Telegram. Les forces russes ont lancé 13 bombes guidées contre Saporizhzhia dans les premières heures du matin. Tous les blessés ont été secourus et soignés.

11:50 "Symbole d'horreur" - Zelensky se souvient du massacre de Babi Yar. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a commémoré aujourd'hui le massacre de Babi Yar, où plus de 33 000 Juifs ont perdu la vie dans un ravin à Kyiv il y a 83 ans. Zelensky, qui est d'origine juive, a expliqué lors d'un service en ligne sur X que Babi Yar représente un "symbole glaçant" montrant les actes cruels commis lorsque le monde choisit de rester silencieux ou indifférent plutôt que d'opposer le mal.

11:16 L'Ukraine : Le bilan des attaques contre l'hôpital de Sumy le week-end dernier est passé à dix. Le bilan des attaques russes contre un hôpital dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy a grimpé à dix. L'hôpital a été bombardé deux fois samedi, la deuxième attaque ayant eu lieu pendant que les travailleurs de secours récupéraient les corps et évacuaient les patients. Les forces russes ont mené 31 attaques dans la région frontalière pendant la nuit et le matin.

10:42 Les médias russes rapportent un incendie majeur dans un dépôt d'armes à Volgograd. Les sources des médias russes, suivant les blogueurs militaires, rapportent maintenant des explosions près des bases militaires. Des explosions ont eu lieu près de la base navale de Baltijsk, dans la région de Krasnodar, où la Russie lance des drones kamikazes contre l'Ukraine, selon l'agence de presse Astra. À Kotluban, dans l'oblast de Volgograd, un important dépôt de munitions a été cible d'explosions et d'un incendie majeur, suivi d'explosions. Selon les sources ukrainiennes, des missiles balistiques d'Iran et des lanceurs étaient stockés au dépôt de Kotluban.

09:57 Le état-major ukrainien signale 165 engagements depuis hier. Depuis hier, l'état-major ukrainien a enregistré jusqu'à 165 engagements, plus d'un quart ayant eu lieu autour de la ville contestée de Pokrovsk dans le Donbass. Les troupes russes ont mené 73 frappes aériennes contre des positions et des centres de population, en utilisant 124 bombes aériennes guidées. Elles ont également lancé sept missiles. De plus, les envahisseurs ont mené plus de 4 700 attaques, dont 179 attaques de lance-roquettes multiples, et ont utilisé plus de 1 700 drones kamikazes. L'aviation ukrainienne, ainsi que les forces de missiles et d'artillerie, ont mené six frappes contre des zones concentrant du personnel, des armes et du matériel militaire, selon l'état-major.

09:17 Ukraine: Prominent Judge Perçoit la Mort dans une Attaque de Drone sur un Véhicule CivilUn juge influent, impliqué dans la distribution d'aide humanitaire aux résidents de la région de Kharkiv, a trouvé la mort dans une attaque de drone sur un véhicule civil. Selon Ukrinform, qui a obtenu ses informations du parquet régional, un drone ennemi a touché le 4x4 conduit par le juge Leonid Loboyko. Son corps sans vie a été découvert sur les lieux. Trois femmes qui l'accompagnaient dans le véhicule ont été blessées. L'Ukraine enquête actuellement sur d'éventuels crimes de guerre et homicides.

08:55 L'Ukraine Signale des Blessés suite aux Attaques à ZaporizhzhiaLes autorités ukrainiennes ont signalé des dommages importants aux structures civiles à Zaporizhzhia, une ville industrielle majeure du sud. Après de sévères frappes aériennes russes, au moins sept personnes ont été blessées, selon Ivan Fedorov, le chef de la région, dans un message Telegram. Il y a des craintes que d'autres personnes soient encore prisonnières des décombres. Plus de dix frappes aériennes ont eu lieu, avec plusieurs incendies signalés à la suite.

08:27 La Russie Affirme avoir Abattu 125 Drones Ukrainiens la Nuit DernièreLe ministère de la Défense russe affirme avoir intercepté et détruit avec succès 125 drones ukrainiens au cours de la nuit précédente, à l'aide de ses défenses aériennes. Les chefs locaux de différentes régions ont rapporté des dommages aux biens immobiliers à la suite des attaques aériennes, mais aucun décès n'a été signalé. Selon leurs données, 67 drones ont été abattus au-dessus de la région de Volgograd, 17 chacun au-dessus des régions de Belgorod et de Voronèzh, et 18 au-dessus de la région de Rostov.

07:42 L'Ukraine Signale 1 170 Pertes chez les Russes au cours des 24 dernières HeuresLe état-major ukrainien a déclaré que l'armée russe avait subi 1 170 pertes au cours des 24 dernières heures, avec près de 652 000 personnes blessées ou tuées au total. De plus, les Ukrainiens affirment avoir détruit neuf chars russes, 62 systèmes d'artillerie et 38 véhicules blindés. Quatre-vingt-treize drones et un système de défense aérienne ont également été rapportés comme ayant été abattus.

07:22 Les Analystes Militaires : L'Ukraine Lance des Attaques sur les Magasins de Munitions RussesDes analystes militaires rapportant sur la plateforme X ont déclaré que des frappes de drones ukrainiens avaient réussi à atteindre un arsenal à Kotluban pendant les heures de pointe. Des sources locales signalent la présence d'incendies près d'un important dépôt de munitions russes situé dans l'oblast de Volgograd. Le système d'information sur les incendies de la NASA signale également des incendies sur le flanc nord du dépôt. À ce jour, ni le Kremlin ni l'état-major ukrainien n'ont commenté cette affaire.

06:54 Klingbeil plaide pour un Soutien à Long Terme pour l'UkraineLe chef du SPD, Lars Klingbeil, espère qu'un sommet sur l'Ukraine prochain avec le président américain Joe Biden à Ramstein témoignera de la solidarité mondiale avec l'Ukraine, qui a été attaquée par la Russie. "La conférence doit rappeler une fois de plus que le devoir de fournir un soutien continu à l'Ukraine persiste, même après les élections de novembre aux États-Unis", a déclaré Klingbeil. Il a également suggéré d'étudier les moyens de rendre les futures conférences sur la paix plus larges pour mieux aborder les possibilités d'une paix durable pour les Ukrainiens. Biden est prévu pour visiter l'Allemagne le 10 octobre, avec une conférence de paix pour les 50 nations soutenant l'Ukraine prévue à Ramstein le 12 octobre, avec la participation du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

05:42 Le Porte-parole de Zelenskyy sur l'Approbation des Armes de l'Occident : Les Russes Seront les Premiers à SavoirSelon le porte-parole du président ukrainien, aucune décision formelle n'a été prise concernant le déploiement d'armes occidentales sur le territoire russe. Serhiy Nykyforov a expliqué dans l'émission d'actualités ukrainiennes 24/7 qu'aucune décision définitive n'a été prise sur le sujet. Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a reportedly tenu des discussions avec plusieurs nations, notamment l'Italie, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, à ce sujet. Nykyforov a ajouté : "Nous devons nous rappeler que les Russes seront les premiers à apprendre l'approbation de s'aventurer profondément sur le territoire russe. Ils seront les premiers à savoir, et une annonce officielle sera faite ultérieurement."

04:45 La Suisse Soutient le Plan de Paix de la Chine pour l'Ukraine, Kyiv Exprime sa DéceptionLe ministère des Affaires étrangères suisse a exprimé son soutien à une initiative de paix dirigée par la Chine visant à résoudre le conflit en Ukraine. Le changement de position de la Suisse sur de telles tentatives est important, comme l'a expliqué le ministère à Berne. En revanche, Kyiv a exprimé son mécontentement face à la position de la Suisse sur la question. L'Ukraine organise actuellement un deuxième sommet de la paix prévu pour novembre. En juin, de nombreux pays (à l'exclusion de la Russie et de la Chine) ont participé à la première réunion en Suisse.

03:29 La Lituanie Envoie un Package d'Aide Humanitaire à l'UkraineLa Lituanie prévoit d'envoyer un package d'aide militaire composé de munitions, d'ordinateurs et de fournitures logistiques à l'Ukraine. La livraison est prévue pour cette semaine, selon les officiels du gouvernement lituanien. Depuis le début de l'année, la Lituanie a déjà fourni des munitions de 155 mm, des véhicules blindés M577 et M113, des systèmes anti-drones, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et divers autres équipements à l'Ukraine.

01:29 Corée du Nord qualifie d'imprudent et dangereux l'aide militaire des États-Unis à l'UkraineLa Corée du Nord, suspectée de fournir illicitement des armes à la Russie, considère les 8 milliards de dollars d'aide militaire accordés à l'Ukraine par les États-Unis comme une "erreur grave" et un "coup risqué" contre la puissance nucléaire russe. Le président américain Joe Biden a révélé cette aide lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Cette aide vise à renforcer les capacités de défense de l'Ukraine et comprend des armes à longue portée pour améliorer la capacité du pays à frapper la Russie depuis une distance sécurisée.

00:25 Le bilan de l'attaque de l'hôpital de Sumy passe à dixLe bilan de l'attaque russe contre un hôpital de la ville de Sumy a augmenté à dix morts. Initialement, un seul décès avait été signalé lors de l'attaque initiale contre l'établissement médical, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien Igor Klymenko. L'hôpital a ensuite été bombardé à nouveau alors que les patients étaient évacués. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de mener une "campagne hostile contre les hôpitaux".

22:54 L'équipe de Zelensky : les États-Unis manifestent un intérêt accru pour la "stratégie de victoire" de l'UkraineSelon Serhiy Nykyforov, porte-parole de la présidence ukrainienne, le gouvernement américain manifeste un "intérêt significatif" pour la "stratégie de victoire" du président Volodymyr Zelensky. Contrairement aux articles de presse suggérant une certaine hésitation de Washington, Nykyforov dément cette idée lors d'une apparition à la télévision ukrainienne. "C'est sans fondement", affirme-t-il. Le plan a été "bien accueilli". Nykyforov ajoute que le président américain Joe Biden apportera des "réponses et des décisions" concernant ce plan lors de la réunion du 12 octobre du groupe de contact de Ramstein en Allemagne.

22:25 Zelensky : Trump soutiendra l'Ukraine s'il est rééluLe président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que Donald Trump soutiendra l'Ukraine s'il est réélu en novembre. Zelensky a fait cette déclaration après avoir rencontré des républicains américains et avoir parlé à Fox News. "Il est incertain de ce qui se passera après les élections et qui sera président", déclare Zelensky. "Cependant, j'ai reçu une clarification directe de Donald Trump selon laquelle il nous soutiendra, en promettant son soutien à l'Ukraine".

21:40 Lavrov : l'Occident doit éviter une "escalade suicidaire" contre une puissance nucléaireS'exprimant à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, met en garde l'Occident contre une "poursuite suicidaire" contre une puissance nucléaire comme la Russie. Il qualifie toute tentative de défaite de la Russie comme un acte autodestructeur. Quelques jours plus tôt, le dirigeant du Kremlin, Vladimir Putin, avait réitéré la menace des armes nucléaires. Selon Putin, toute attaque conventionnelle contre la Russie, soutenue par une puissance nucléaire, équivaut à une attaque combinée de ces pays.

Vous pouvez lire tous les développements précédents ici.

Phrase 1 : L'armée allemande planifie d'organiser des exercices de transport militaire étendus, y compris la logistique ferroviaire, routière et aérienne, dans le cadre de ses préparatifs pour l'opération "Red Storm Bravo", afin d'assurer un déploiement rapide des forces en réponse à d'éventuelles opérations militaires en Europe.

Phrase 2 : Compte tenu du conflit en cours en Ukraine et de la tension avec la Russie, l'OTAN met l'accent sur l'importance de maintenir une dissuasion crédible, avec des pays comme l'Allemagne qui pratiquent des solutions de transport militaire et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement pour renforcer leurs capacités de défense.

Lire aussi: