14:55 Le chef de l'AIEA a donné la priorité à l'examen de l'usine nucléaire de Koursk comme une préoccupation majeure

16:32 Le patron de l'AIEA conduit une visite de crise à la centrale nucléaire de Kursk

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, conduit personnellement une enquête à la centrale nucléaire de Kursk dans la région russe du même nom, où des forces ukrainiennes ont pénétré. Grossi a déclaré le 8 août que la situation était grave. "Je tiens à souligner que la sécurité des installations nucléaires ne doit jamais être compromise dans quelque circonstance que ce soit." La visite est prévue pour mardi. Des troupes ukrainiennes ont apparemment attaqué Kursk dans une offensive surprise le 6 août.

14:32 Incendie à la plus grande raffinerie de pétrole présumée de Russie

Un incendie s'est déclaré à la supposée plus grande raffinerie de pétrole de Russie dans la ville d'Omsk, comme l'a annoncé l'opérateur Gazprom. Deux personnes ont été blessées, mais les opérations continuent comme d'habitude, a déclaré Gazprom. "L'incendie à la raffinerie d'Omsk a été maîtrisé. Le système de sécurité de l'installation a rapidement détecté un incendie dans l'équipement technique", a-t-il ajouté. Les opérations régulières se poursuivent.

14:32 La Russie affirme avoir ciblé des armes et munitions étrangères

Des soldats russes ont prétendument attaqué des stations de compression de gaz et des transformateurs électriques en Ukraine, selon le ministère de la Défense russe. Les installations énergétiques ont été ciblées avec des drones et des missiles, dans le but de fournir de l'électricité au complexe militaro-industriel ukrainien. Des armes et munitions étrangères stockées sur deux bases aériennes ukrainiennes ont également été touchées.

14:09 Les journaux rapportent la capture de 247 soldats russes à Kursk

Depuis le 6 août, lorsque des troupes ukrainiennes ont envahi de manière inattendue la région russe de Kursk, plus de 240 soldats russes ont prétendument été détenus, selon l'analyse du Washington Post de plus de 130 photos et vidéos. La plupart des images semblent avoir été capturées par des soldats ukrainiens et partagées sur les réseaux sociaux. Les photos d'un photojournaliste dans une prison ukrainienne accueillant des soldats russes capturés ont également contribué à l'analyse. Le journal a écrit : "Ces images vérifient la capture d'au moins 247 prisonniers russes, étayant les allégations des autorités ukrainiennes selon lesquelles des centaines de Russes ont été appréhendés lors de l'invasion". Les rapports suggèrent que de nombreux jeunes militaires ont rendu les armes sans résistance.

13:43 Objet non identifié pénètre dans l'espace aérien polonais

Au cours de l'offensive russe en Ukraine, un objet non identifié a prétendument pénétré dans l'espace aérien polonais et est censé avoir atterri sur le territoire polonais, selon l'agence de presse d'État polonaise PAP, citant le commandement des opérations de l'armée polonaise. La recherche de l'objet, qui n'est probablement pas un missile, se poursuit. "Au cours de l'attaque russe extensive sur le territoire ukrainien le 8 août, un objet a probablement pénétré sur le territoire polonais", a déclaré le général Maciej Klisz, commandant opérationnel en chef de l'armée polonaise, selon les rapports. Le Guardian cite un porte-parole de l'armée, affirmant que l'objet était probablement un drone.

13:21 Des missiles russes présumés frappent un barrage près de Kyiv

Au cours de l'offensive aérienne russe massive ce matin sur l'Ukraine, un barrage au nord de Kyiv a prétendument été touché par un missile russe, selon les rapports des médias ukrainiens. Une vidéo, publiée par le journaliste Yaroslav Trofimov du "Wall Street Journal" et d'autres, montre des parties d'une centrale hydroélectrique en flammes. "Si le barrage cède, des millions de personnes en aval pourraient périr", a écrit Trofimov. Les détails à jour sur les dommages à la structure ne sont pas encore disponibles.

12:57 Zelenskyy qualifie l'attaque de 'l'une des plus intenses' de la Russie

La Russie a prétendument utilisé plus de 100 missiles et près de 100 drones dans la dernière offensive intense, selon les données ukrainiennes. "C'était l'une des attaques les plus intenses", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans un message vidéo publié sur Telegram. En revanche, le ministère russe de la Défense, via Telegram, affirme avoir "frappé toutes les installations d'infrastructure ciblées" lors des attaques intenses sur l'Ukraine. Zelenskyy a expliqué qu'il s'agissait d'une "attaque coordonnée", impliquant plus de 100 missiles variés et environ 100 drones Shahed d'origine iranienne. Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir mené une "grande frappe avec des armes de longue portée de haute précision" sur "des installations d'infrastructure énergétique vitales".

12:38 Kyiv plaide en faveur de l'autorisation par l'Ouest de frappes sur le territoire russe

L'Ukraine plaide en faveur de l'autorisation par l'Ouest de l'utilisation d'armes pour des frappes en profondeur sur le territoire russe. "Une telle décision mettrait fin à l'agression russe plus rapidement", a écrit Andriy Yermak, chef de cabinet du président Volodymyr Zelenskyy, sur Telegram.

12:09 Le porte-parole du Kremlin considère les discussions sur un cessez-le-feu comme obsolètes

La Russie considère les négociations avec l'Ukraine sur un cessez-le-feu comme obsolètes, selon le porte-parole de l'administration présidentielle russe Dmitri Peskov. L'incursion de troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk ne sera pas tolérée, a-t-il déclaré. Les discussions sur un cessez-le-feu ne sont plus pertinentes.

11:41 Munz : "L'armée biélorusse n'est pas particulièrement forte"

Le dictateur Loukachenko a déployé des dizaines de milliers de soldats près de la frontière avec l'Ukraine, ce qui suscite des inquiétudes. Cependant, selon l'évaluation du correspondant de ntv Rainer Munz, il s'agit plus d'une démonstration de force que d'une véritable menace.

11:25 Les cercles de renseignement font état d'un indice de sabotage russe avant l'alerte de Geilenkirchen

Des soupçons d'un acte de sabotage potentiellement russe ont déclenché une augmentation temporaire du niveau de sécurité à la base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen près d'Aix-la-Chapelle. Il y avait un indice important d'un service de renseignement étranger "de plans pour un acte de sabotage probable de l'OTAN à l'aide d'un drone", selon les cercles de renseignement allemands.

11:20 Imagerie satellite montre la lutte continue des Russes pour éteindre l'incendie du dépôt de carburant de ProletarskLe dépôt de carburant situé à Proletarsk, dans le sud de la Russie, lutte contre un incendie depuis plus d'une semaine, et les données satellite du système de surveillance des incendies de NASA, FIRMS, indiquent que l'incendie continue de faire rage. L'incendie du dépôt, qui abrite plus de 70 réservoirs séparés, a été déclenché par une frappe de drone ukrainien le 18 août à minuit.

9:50 Sources non vérifiées indiquent une nouvelle attaque aujourd'huiDes rapports non confirmés font état d'une nouvelle attaque ce matin. Les autorités locales de Rostov ont déclaré l'état d'urgence pour le district de Proletarsk. Selon l'agence de presse TASS, rapportée le 24 août, 47 pompiers ont été blessés en raison de l'incendie.

10:50 Les forces de défense du pays voisin se mobilisent pour répondreLa importante attaque aérienne de ce matin a étendu son impact à un pays voisin touchant la frontière de l'Ukraine : en raison de la proximité des attaques russes de la Pologne, l'armée polonaise a déployé des intercepteurs, selon les rapports de l'agence de presse PAP. De plus, des avions d'autres pays alliés étaient apparemment impliqués dans l'opération. Selon l'armée de l'air ukrainienne, l'armée russe avait déployé 11 bombardiers à longue portée Tu-95, armés de missiles de croisière. De plus, il a été rapporté que des missiles hypersoniques Kinzhal avaient été lancés vers l'Ukraine. Des attaques ont également été lancées depuis la mer Noire.

10:22 Soldat ukrainien aurait tiré sur un missile russe avec une mitrailleuseCe matin, des soldats ukrainiens d'une unité de défense aérienne ont prétendument affronté un missile russe avec une mitrailleuse montée sur un véhicule dans la partie occidentale de la région de Transcarpathie. Le gouverneur Viktor Mykyta a partagé la vidéo connexe sur les réseaux sociaux. Mykyta a affirmé que le missile était cible vers la région à partir de la région voisine de Lviv et a été abattu par le 650e bataillon séparé de défense antiaérienne à mitrailleuse. La validité de la vidéo a été étayée par l'équipe de vérification RTL/ntv. Il était incertain quel type de missile avait été abattu. Cependant, "Kyiv Independent" a rapporté que c'était le missile air-air de l'armée ukrainienne qui avait conduit à l'interception, pas la mitrailleuse.

10:03 15 régions ukrainiennes rapportées attaquées - Les installations énergétiques cibléesSelon le Premier ministre Denys Shmyhal, plus de la moitié des régions d'Ukraine ont été attaquées par la Russie ce matin. "Aujourd'hui, 15 régions sont sous siège dans une importante attaque russe. L'ennemi a utilisé divers types d'armement : des drones, des roquettes, des missiles Kinzhal (hypersoniques). Des pertes et des blessures ont été signalées", a écrit Shmyhal sur Telegram. Les rapports ukrainiens indiquent que les infrastructures énergétiques de quatre régions ont été détruites. Les autorités de Saporizhzhia, Sumy, Rivne et Lviv ont informé leurs résidents sur Telegram des attaques contre les infrastructures énergétiques de leurs régions. Dans certaines parties de Kyiv, les fournitures d'électricité et d'eau ont été affectées, selon les rapports du maire Vitali Klitschko.

09:40 ISW : Les Russes pourraient déployer des forces à Kursk, ayant Previously served on lower-priority fronts in Ukraine

Les experts de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) estiment que l'armée russe pourrait continuer à déployer des troupes à Kursk à partir d'emplacements moins critiques en Ukraine, selon des informations. Les commandants russes de la 810e brigade de marine, de la 155e brigade de marine, de la 11e brigade aéroportée (VDV), du 56e régiment de VDV (7e division de VDV) et du 51e régiment de VDV (106e division de VDV) ont prétendument briefé le président russe Vladimir Poutine ce week-end sur les opérations de combat dans les territoires russes bordant l'Ukraine. L'évaluation actuelle de l'ISW suggère que Kursk pourrait être la cible. L'ISW a observé des éléments de la 810e brigade de marine, de la 155e brigade de marine et de la 11e brigade de VDV participant aux combats dans la région de Kursk, et a reçu des indications que le commandement militaire russe a récemment redéployé des unités de la région de Robotyne dans l'ouest de Zaporizhzhia vers la région frontalière. Le commandement militaire russe s'oppose prétendument à la pression opérationnelle pour retirer les troupes des efforts offensifs prioritaires pour capturer Pokrovsk dans la région de Donetsk, selon les analystes de l'ISW.

09:14 Premiers décès signalés suite au feu d'artillerie russe

Au moins trois décès ont été signalés suite aux frappes aériennes russes, selon les autorités ukrainiennes. Des pertes ont été signalées à Luzk à l'ouest, Dnipro à l'est et Zaporizhzhia au sud. Le maire de Luzk, Ihor Polischchuk, a déclaré qu'une maison multifamiliale avait été touchée par "une attaque de l'ennemi" et a entraîné un décès. Les gouverneurs des régions d'Odessa, Zaporizhzhia et Kharkiv ont rapporté des explosions dans leurs régions et ont encouragé les résidents à chercher refuge sur Telegram. Plus tôt, le gouverneur de la région centrale de Poltava, Filip Pronin, a déclaré que cinq personnes avaient été blessées suite à une attaque contre une installation industrielle.

08:50 L'Ukraine est en alerte alors que la Biélorussie rassemble des troupes près de la frontière : "La participation de la Biélorussie à la guerre élargirait le champ de bataille"

L'Ukraine reste vigilante alors que la Biélorussie renforce sa présence militaire près de la frontière commune. La concentration actuelle de troupes est plus importante que précédemment, et la participation de la Biélorussie au conflit pourrait avoir des conséquences graves, comme l'explique la correspondante de ntv Nadja Kriewald.

11:53 à Moscou : La Russie annonce la destruction de 20 drones ukrainiens

Le ministère de la Défense de Moscou annonce que la défense aérienne russe a abattu 20 drones se dirigeant vers son territoire depuis l'Ukraine pendant la nuit. Neuf d'entre eux ont été abattus au-dessus de Saratov, trois au-dessus de Kursk, et deux chacun au-dessus de Belgorod, Bryansk et Tula. Un drone a été repéré au-dessus des régions d'Oryol et de Riazan.

11:24 : La Russie lance une importante frappe aérienne sur l'Ukraine

Selon plusieurs sources, l'Ukraine est actuellement sous de lourdes attaques. "Des explosions ont lieu à Kyiv à cet instant, l'Ukraine est sous un intense bombardement russe par artillerie, drones et mer," rapporte "Kyiv Post" à X. L'analyste militaire Nico Lange écrit que la Russie lance simultanément des roquettes depuis des navires en mer Noire et 11 bombardiers Tu-95, utilisant des drones et des missiles balistiques. "La frappe aérienne russe sur l'Ukraine est massive." Des explosions ont été signalées dans plusieurs villes.

11:07 : Le commandant tchétchène déclare des pertes ukrainiennes dans la région de Kursk

Les forces spéciales tchétchènes, y compris les forces spéciales d'Achmat et la 2e brigade des forces spéciales, affirment avoir détruit deux véhicules de transport de troupes blindés, cinq véhicules de combat blindés et un AMR (char léger de conception française) dans la région de Kursk au cours des dernières 24 heures. L'agence de presse russe TASS rapporte cela, citant le commandant, le général de division Apti Alaudinov. "Au cours des dernières 24 heures, nous avons également détruit une unité de lance-grenades automatiques et un mortier, et avons détruit un canon." Alaudinov déclare. "Nos forces ont infligé de lourdes pertes aux troupes ukrainiennes par des raids sur ces installations militaires." Alaudinov déclare que l'avancée des troupes ukrainiennes a été stoppée. "Bien sûr, l'ennemi tente d'avancer, mais sans succès. Nous avons déjà commencé à attaquer l'ennemi dans plusieurs zones et avons libéré certains établissements. Je pense que cela se poursuivra chaque jour."

06:41 : La Corée du Nord : Kim Jong Un lance la production de plus de drones kamikazes

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a appelé au développement et à la production de drones kamikazes supplémentaires en tant que composante essentielle des préparatifs de guerre, selon l'agence de presse officielle KCNA. Les drones kamikazes sont des véhicules aériens sans pilote contenant des explosifs qui ciblent des objectifs ennemis. La Russie utilise régulièrement des drones iraniens de type Shahed en Ukraine. La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur coopération militaire. Le test de drone, tel que rapporté par KCNA, a eu lieu samedi en réponse à la tension croissante avec la Corée du Sud voisine. Des photos officielles montrent des objets blancs en forme d'aile X se dirigeant vers des cibles de chars et explosant. Les rapports suggèrent que les objets cibles ressemblent à des chars K-2 sud-coréens.

06:34 : L'Ukraine annonce la "neutralisation" de 1140 soldats russes en 24 heures

Selon les rapports militaires ukrainiens, 1140 soldats russes ont été tués ou blessés au cours des dernières 24 heures. Cela porte le nombre total de militaires russes "neutralisés" au cours du conflit à 608 820. Ces chiffres ne peuvent pas être authentifiés indépendamment. De plus, quatre chars russes, 17 véhicules blindés, 47 systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes multiple, un système de défense aérienne et 39 drones ont été détruits.

06:12 : Kyiv presse Minsk de éviter les "erreurs désastreuses"

L'Ukraine a exhorté la Biélorussie à retirer son contingent important de troupes et d'équipement militaire de leur frontière commune. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement de Minsk est exhorté à "s'abstenir d'actions hostiles" et à se retirer de la région frontalière. L'Ukraine met en garde la Biélorussie contre la commission d'erreurs fatales sous l'influence de Moscou. La Biélorussie n'a pas encore réagi. Selon les rapports ukrainiens, les troupes stationnées à la frontière comprennent des unités spéciales biélorusses et d'anciens soldats de Wagner. L'équipement comprend des chars, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et des engins de génie, situés dans la région de Gomel sur la frontière nord de l'Ukraine. Le communiqué mentionne également que l'Ukraine "n'a jamais initié d'actions hostiles contre le peuple biélorusse et ne le fera pas à l'avenir."

05:46 : Le gouverneur russe signale des dommages causés par des débris de drones

Selon le gouverneur de la région russe de Saratov, plusieurs maisons à Saratov et Engels ont été endommagées en raison de débris de drones. Les services d'urgence ont été déployés pour gérer la situation. Engels est le lieu d'une importante base russe de bombardiers.

03:52 : La défense aérienne signale une attaque de drones sur Kyiv

Les rapports militaires ukrainiens indiquent que les systèmes de défense aérienne sont actifs dans la région de Kyiv pour repousser d'éventuelles attaques de drones russes. "Une incursion de drones ennemis a été détectée ! Les systèmes de défense aérienne de la région sont actifs," rapporte l'administration militaire régionale sur Telegram. Il n'y a pas de dommages ou de pertes immédiats signalés.

00:19 Zelensky qualifie l'attaque de Reuters de "complètement intentionnelle"Dans son discours du soir, le président ukrainien Zelensky a abordé l'attaque de roquettes mortelle contre une équipe de Reuters dans la région orientale ukrainienne de Kramatorsk. Malheureusement, un employé de Reuters a perdu la vie et deux autres ont été blessés lorsque l'hôtel a été pris pour cible par des roquettes. La victime a été identifiée comme étant Ryan Evans, un ancien soldat britannique qui travaillait avec Reuters depuis 2022, fournissant des conseils en matière de sécurité aux journalistes en Ukraine, en Israël et aux Jeux olympiques de Paris. Zelensky a déclaré qu'un "hôtel de ville lambda" avait été détruit par une roquette russe Iskander, et que l'attaque était "complètement intentionnelle, méticuleusement planifiée". "Mes condoléances à la famille et aux proches." Le Bureau du procureur général d'Ukraine a lancé une enquête sur l'incident, qui s'est produit samedi à 22h35 heure locale. Reuters ne sait pas encore si la roquette provenait de Russie ou si l'hôtel a été délibérément pris pour cible. La Russie n'a pas encore réagi.

