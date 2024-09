14:39Avertissements de Baerbock: Si l'Ukraine cède, la Moldavie pourrait suivre son exemple

13:56 Ukraine: 97 travailleurs des services d'urgence ont péri depuis l'attaque totale de la RussieDepuis le début de l'offensive totale de la Russie en Ukraine, 97 travailleurs des services d'urgence ont perdu la vie. Cette information a été révélée lors d'un entretien avec le service par le site d'actualités Ukrinform. Selon le service, ces héros ont également subi 395 blessures lors de leurs opérations de sauvetage. Aujourd'hui, l'Ukraine commémore la "Journée des sauveteurs".

13:44 Rapport américain : plus d'un million de soldats tués ou blessés dans le conflit Ukraine-RussieLe journal américain "Wall Street Journal" rapporte que, dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie, plus de 500 000 soldats ont été tués ou blessés des deux côtés. Les troupes ukrainiennes ont allegedly subi environ 80 000 pertes et 400 000 blessures, selon une estimation confidentielle de l'Ukraine citée par le journal. La Russie, quant à elle, est estimée par les agences de renseignement occidentales à 600 000 pertes - 200 000 morts et 400 000 blessés, poursuit le journal. Ni Kiev ni Moscou ne publient leurs chiffres de pertes.

13:21 Munz : la Russie recrute des soldats sous contrat par des raidsLa force militaire de la Russie devrait augmenter à 1,5 million de soldats par décret, selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Selon Munz, cette décision va au-delà du conflit en Ukraine et indique où la Russie trouve ses nouveaux recrues.

12:55 Le Kremlin étend son armée pour faire face aux menaces frontalièresLe Kremlin justifie son ambition de développer son armée pour devenir la deuxième plus importante du monde en invoquant les menaces croissantes à ses frontières. "Ces menaces proviennent de la situation dangereuse qui entoure nos frontières", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'une conférence de presse. "Ces défis proviennent de l'environnement agressif à notre frontière occidentale et de l'instabilité à notre frontière orientale. Cela nécessite des contre-mesures appropriées." Suite à l'ordre du président Vladimir Poutine lundi, la taille de l'armée régulière de la Russie sera augmentée de 180 000 soldats, atteignant 1,5 million de soldats actifs, deuxième seulement après la Chine.

12:30 Sondage RTL/ntv : majorité s'oppose aux missiles de longue portée pour KievLe gouvernement ukrainien cherche à cibler la logistique militaire russe, notamment les aéroports militaires, les centres de commandement et l'infrastructure. Dans un nouveau sondage RTL/ntv, 64 % des répondants s'opposent à la livraison d'armes occidentales qui pourraient potentiellement atteindre des cibles profondément en Russie. Vingt-huit pour cent y sont favorables. Les partisans du parti Vert et du FDP sont les plus favorables à de telles livraisons de missiles (53 % et 58 %, respectivement). Le soutien est minimal chez les partisans de l'SPD et de l'Union (34 % et 31 %, respectivement). Les partisans de BSW et de l'AfD ne soutiennent pas de telles livraisons d'armes (0 % et 4 %, respectivement). Soixante et onze pour cent des partisans de l'SPD et de l'CDU/CSU s'opposent aux livraisons d'armes de longue portée. L'opposition chez les partisans de l'AfD est de 97 %, tandis que chez les partisans de BSW, elle est de 97 %. Le rejet est plus prononcé dans l'est (83 %) par rapport à l'ouest (61 %).

11:49 Rapport : Ryan Routt a exprimé le désir de tuer PoutineSelon des sources du "Wall Street Journal", Ryan Wesley Routt, suspect dans la tentative d'assassinat de Donald Trump, a précédemment exprimé le souhait de tuer à la fois Vladimir Poutine et Kim Jong-Un. Les sources affirment que Routt a exprimé ces sentiments alors qu'il travaillait en Ukraine en 2022. Routt aurait aspiré à rejoindre les brigades volontaires et à se battre aux côtés des forces ukrainiennes.

11:18 Documentaire "Russians in War" controversé présenté à TorontoAprès des préoccupations initiales concernant "Russians in War", un documentaire controversé sur les troupes russes en Ukraine, le Festival international du film de Toronto a décidé de le diffuser. Les organisateurs du festival ont initialement annoncé le retrait du film en raison de raisons liées à la peur ou à la menace. La réalisatrice russo-canadienne Anastasia Trofimova a passé plusieurs mois avec des troupes russes en Ukraine pour le film. Le président de l'Association ukrainienne-canadienne critique la décision, affirmant que le festival promeut la propagande russe.

10:51 L'ambassadeur russe sceptique quant aux pourparlers de paixL'ambassadeur de Russie à Berlin, Sergei Nechaev, a exprimé des doutes quant à d'éventuelles négociations de paix avec l'Ukraine. Nechaev insiste sur la nécessité d'un plan de paix avant que la Russie ne puisse engager des discussions approfondies sur le sujet. Nechaev fait référence aux déclarations du chancelier allemand Olaf Scholz, exprimant son soutien à l'accélération des efforts de paix.

10:31 Le programme de développement des Nations unies aide l'Ukraine à se préparer à l'hiverLa société énergétique ukrainienne Naftogaz collabore plus étroitement avec le programme de développement des Nations unies UNDP pour renforcer la sécurité énergétique du pays. Les experts prévoient que les attaques aériennes russes contre l'infrastructure cruciale rendront cet hiver extrêmement difficile pour les Ukrainiens, avec de nombreuses coupures de courant, de chauffage et d'eau prévues. Le PNDU aide l'Ukraine, entre autres, en fournissant des générateurs fonctionnant au gaz pour minimiser les perturbations pour la population.

09:55 Sumy toujours sans électricité après les attaques de dronesÀ Sumy, en Ukraine, où des drones Shahed russes ont lancé des attaques tôt ce matin, environ 280 000 habitants sont toujours privés d'électricité. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 16 drones, mais ceux qui ont réussi à atteindre leurs cibles ont causé des dommages importants à l'infrastructure critique.

09:28 Ukraine : les Russes décapitent un POW avec une épéeLe commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien signale que

09:02 Commandant tchétchène exprime son opinion sur l'offensive de KourskLorsqu'en août, Kyiv a surpris Moscou en envahissant la région frontalière de Koursk, la direction militaire russe est restée silencieuse. Cependant, le commandant tchétchène Apti Alaudinow a affiché un optimisme sur son canal Telegram : "Restons calmes, prenons du popcorn et regardons nos gars éliminer l'ennemi", a-t-il écrit le premier jour de l'invasion. Depuis, Alaudinow est devenu le commentateur principal de l'offensive de Koursk, avec les médias russes amplifiant ses déclarations. Une telle présence médiatique n'est possible qu'avec l'approbation de ceux qui détiennent le pouvoir, suggère l'agence de presse AFP. Comme le leader tchétchène Ramzan Kadyrov, Alaudinow semble jouir d'un degré de liberté d'expression inhabituel. Certains le voient même comme un potentiel successeur de Kadyrov, dont la santé est prétendument déclinante.

08:42 L'Allemagne accorde 100 millions d'euros d'aide hivernale à l'UkraineL'Allemagne octroie 100 millions d'euros supplémentaires d'aide hivernale à l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé la ministre fédérale des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, lors d'une visite à la République de Moldavie à Chisinau. "Il est clair que l'automne approche et l'hiver est juste derrière le coin", a déclaré Baerbock avant une réunion de la Plateforme de partenariat de la Moldavie dans la capitale de l'ancienne république soviétique. La Russie prévoit une autre "guerre d'hiver" pour rendre la vie aussi difficile que possible pour le peuple ukrainien.

08:01 L'Ukraine signale une autre attaque de drones russe massiveL'Ukraine signale une autre attaque de drones russe massive. La défense aérienne a abattu 34 des 51 drones russes pendant la nuit, selon l'armée de l'air. Elle était active dans cinq régions. Selon les autorités locales, les infrastructures énergétiques de la région nord-est de Soumy ont également été ciblées. Un total de 16 drones russes ont été interceptés là-bas, et les systèmes d'approvisionnement en eau et les hôpitaux ont été connectés à des systèmes de secours. Les équipes d'urgence répareront les dommages.

07:37 L'Ukraine signale 1 020 pertes russes depuis hierSelon le quartier général de l'armée ukrainienne, la Russie a subi 1 020 pertes, y compris morts et blessés, depuis hier. Cela porte le total des pertes russes depuis le début de l'invasion à part entière en février 2022 à 635 880. Au cours des dernières 24 heures, six systèmes d'artillerie et deux chars ont été endommagés ou détruits, ainsi que six véhicules blindés et 66 drones.

07:10 Le Kyiv Post : L'Ukraine attaque l'aéroport militaire russeDans la nuit, l'aéroport militaire russe d'Engels, dans la région de Saratov, a été attaqué par des drones d'attaque ukrainiens, selon le site d'actualités ukrainien "Kyiv Post", fournissant des vidéos avec des détonations audibles. Selon eux, des bombardiers stratégiques armés de missiles et utilisés par la Russie pour attaquer les villes ukrainiennes sont stationnés à l'aéroport.

06:35 Stoltenberg encourage le débat sur les armes à longue portée pour l'UkraineLe secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, appuie le récent débat international sur la permission accordée à l'Ukraine pour lancer des armes occidentales à longue portée sur le territoire russe. "C'est à chaque allié de prendre ces décisions, mais il est crucial que nous coordonnions étroitement, comme nous le faisons", a déclaré Stoltenberg à un broadcaster britannique. L'Ukraine demande une telle autorisation à ses alliés depuis des semaines pour frapper les centres de commandement, les aérodromes et les infrastructures critiques en Russie. En réponse aux préoccupations concernant une possible escalade du conflit, le Norvégien a déclaré : "Mais je crois toujours que le plus grand risque pour nous est que Poutine réussisse en Ukraine."

06:13 Facebook et WhatsApp interdisent la propagande russe de RTMeta, la société mère de Facebook, limite la diffusion de la propagande d'État russe via des médias tels que la chaîne de télévision RT. RT (anciennement Russia Today) et les organisations associées seront interdites dans le monde entier sur les applications de Meta, qui comprennent Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads. Dans l'UE, RT a été interdite depuis le printemps 2022 en raison de campagnes de désinformation concernant l'invasion russe de l'Ukraine. En savoir plus ici :

05:33 Loukachenko accorde la grâce à 37 prisonniers en BiélorussieLe dirigeant autoritaire de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a accordé la grâce à 37 prisonniers. L'administration présidentielle de Minsk affirme qu'il s'agit d'internés condamnés pour "extremisme" - une accusation souvent utilisée en Biélorussie pour désigner les critiques du gouvernement. Parmi les personnes graciées figurent six femmes et plusieurs personnes souffrant de problèmes de santé. Aucun détail spécifique sur les identités des 37 personnes graciées n'est fourni. Au cours des deux derniers mois, la Biélorussie a régulièrement accordé la grâce à des prisonniers emprisonnés pour avoir exprimé leur opposition au gouvernement. En août, Loukachenko a accordé la grâce à 30 prisonniers politiques, suivi de 30 autres en septembre. Dans chaque cas, le chef d'État a affirmé que les prisonniers avaient exprimé des remords et demandé pardon.

03:11 Rapport de l'ONU : la situation des droits de l'homme en Russie se détérioreSelon un rapport de l'ONU, les violations des droits de l'homme en Russie s'aggravent. "Il y a un système croissant, soutenu par l'État, de violations des droits de l'homme", déclare Mariana Katzarova. La Bulgare, nommée Rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation en Russie en 2023, indique dans son rapport que ce système est conçu pour réprimer les sociétés civiles et l'opposition politique. Les personnes critiques de la conflit de la Russie avec l'Ukraine et les dissidents sont de plus en plus ciblées. Katzarova estime le nombre de personnes emprisonnées pour des motifs politiques à au moins 1 372. Ces défenseurs des droits de l'homme, journalistes et critiques de la guerre ont été faussement accusés et condamnés à de longues peines de prison. En détention, ils ont été torturés. Les détenus politiques sont enfermés dans des cellules d'isolement, tandis que d'autres sont forcés d'être internés dans des cliniques psychiatriques. Ce sont seulement les cas connus de Katzarova. Un proche aide suggère que les chiffres réels pourraient être plus élevés.

23:24 La Suède va prendre la tête de la présence planifiée de l'OTAN en Finlande

L'OTAN prévoit d'établir une présence militaire dans le nord de la Finlande, la Suède pouvant prendre la tête de cette opération. Il s'agit d'un modèle multinational de forces terrestres avancées (FLF) de l'OTAN, similaire à celles présentes dans d'autres pays frontaliers de la Russie. Le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson, et son homologue finlandais, Antti Häkkänen, ont annoncé cela lors d'une conférence de presse à Stockholm. Jonson a déclaré se sentir honoré d'avoir été choisi par la Finlande pour agir en tant que pays de référence pour cette présence. Cette présence renforcera la sécurité de l'OTAN dans son ensemble.

