14:38 Selon l'ISW, les forces offensives de Kiev ont incité Moscou à repositionner ses troupes

13:59 La confiance dans l'aide allemande à l'Ukraine diminueLe différend financier au sein du gouvernement allemand entraîne une baisse notable de la confiance dans la fiabilité de l'aide allemande à l'Ukraine, selon l'analyste en sécurité Christian Mölling de la Société allemande pour les affaires internationales. Il fait référence au désaccord sur la limitation de l'aide à l'Ukraine et la fourniture d'aide à partir des fonds des actifs russes gelés. "L'Allemagne a vraiment commis une erreur, causant des dommages internationaux importants", a déclaré Mölling lors du podcast "The Situation" de "Stern". Personne ne sait si ou quand cette stratégie sera efficace, a-t-il déclaré. "Le problème est que personne n'a encore les fonds et que le mécanisme de distribution de l'aide à l'Ukraine n'est pas encore tout à fait réglé."

13:31 Modi rencontre Zelensky à KyivJuste quelques semaines après son controversé câlin avec le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre indien Narendra Modi étreint également le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de sa visite à Kyiv. Modi rend hommage aux enfants ukrainiens décédés dans la guerre en présence de Zelensky, en déposant un ours en peluche. L'Inde, la plus peuplée des nations, adopte une position neutre officielle sur la guerre. Elle ne impose pas de sanctions occidentales à Moscou et prône constamment le dialogue pour résoudre le conflit, mais n'a pas encore proposé de solutions concrètes.

13:03 La liaison de ferry vers la Crimée est suspendueSuite à une attaque ukrainienne, le port russe de Kavkaz, crucial pour approvisionner la Crimée, est fermé au trafic de ferry. Le ministère russe des Transports affirme que le service de ferry reprendra une fois le nettoyage terminé. Kavkaz est situé dans le détroit de Kertch, reliant la mer Noire à la mer d'Azov. La Crimée occupée par la Russie est visible depuis Kavkaz, en faisant l'un des ports les plus fréquentés de la mer Noire. Du carburant et des munitions sont livrés en Crimée par ce port.

12:20 Poutine semble prudent face aux succès ukrainiens dans le KurskLe président russe Vladimir Poutine semble faire preuve de prudence face aux victoires militaires ukrainiennes dans le Kursk. "C'est sa réaction habituelle dans de telles situations", déclare la politologue russe Ekaterina Schulmann, faisant référence aux nouvelles défavorables pour le Kremlin. "Il disparaît jusqu'à ce que la situation se stabilise, puis agit comme si tout était normal." D'autres experts russes estiment que le Kremlin évalue actuellement les possibilités d'une contre-attaque. Ils affirment que le président russe prend généralement son temps pour prendre de telles décisions. "Plus tard ou plus tôt, nous découvrirons comment Poutine ripostera", prévient Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia-Eurasia Center à Berlin.

11:41 Le dépôt de carburant russe à Proletarsk continue de brûler

Le dépôt de carburant russe à Proletarsk, situé dans la région russe du sud de Rostov, continue de brûler. Selon le programme de surveillance des incendies de NASA, l'installation continue de brûler, et le canal Telegram Baza, proche des autorités russes d'enquête, signale que l'incendie fait toujours rage. Selon Baza, le dépôt a été touché à nouveau par un drone ukrainien pendant la nuit.

11:12 L'Ukraine cherche à symboliquement étreindre ModiBien que l'Inde, en tant que membre du BRICS, soit étroitement alignée sur la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueille le Premier ministre indien Narendra Modi à Kyiv. Kyiv espère que Modi pourra faciliter la fin de la guerre. En raison de l'offensive de Kherson, les Ukrainiens sont "plus intéressés que jamais par les négociations de paix", selon la journaliste de ntv Nadja Kriewald.

10:45 Le système de défense aérienne ukrainien est actif dans plusieurs régionsL'armée ukrainienne affirme avoir détruit 14 des 16 drones d'attaque russes lancés pendant la nuit. "Le système de défense aérienne était opérationnel dans les régions de Cherkassy, Kirovohrad, Poltava et Sumy", rapportent les forces aériennes.

10:16 L'Ukraine s'exprime sur le naufrage du ferry à KavkazLa marine ukrainienne donne son point de vue sur la destruction d'un ferry dans le port russe de Kavkaz. "Un autre objectif militaire indiscutable a été éliminé", déclare le porte-parole de la marine Dmytro Pletenchuk à la télévision ukrainienne. Le ferry était destiné à approvisionner l'ennemi en carburant. Le ferry a coulé et le port est actuellement inaccessible. Les autorités locales affirment que l'attaque a eu lieu jeudi, le ferry ayant pris feu. Le port de Kavkaz sur la mer Noire approvisionne, entre autres lieux, la Crimée, que la Russie a annexée à l'Ukraine en 2014.

09:44 L'ambassadeur russe : "Aucune zone tampon sur le territoire russe ne sera établie"L'ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoly Antonov, répond à l'offensive de Kherson et à l'objectif déclaré de Kyiv d'y établir une zone tampon : "C'est impossible. Il n'y aura pas de zone tampon sur le territoire russe", cite l'agence de presse d'État TASS. En même temps, il prévient que Moscou ne consultera pas Washington pour retirer les forces ukrainiennes de la région de Kherson. Il accuse les États-Unis de "continuer à mettre la patience des Russes à l'épreuve" et d'encourager "des décisions impulsives émotionnelles".

Since Ukrainian forces entered Russian territory two weeks ago, there's been a noticeable increase in negative sentiment towards President Vladimir Putin in Russia. According to FilterLabs AI, as reported by the "New York Times", many online contributors believe this Ukrainian advance is a failure of the Russian government and Putin, specifically. "Putin's response to the incursion was at best inadequate and at worst offensive," says Jonathan Teubner, CEO of FilterLabs, who analyzes attitudes in Russia through social media.

08:36 Modi à KyivLe Premier ministre indien Narendra Modi se trouve actuellement en Ukraine, selon les médias indiens et ukrainiens. Il devrait rencontrer le président Volodymyr Zelenskyy. L'Ukraine espère le soutien de l'Inde, qui est une voix importante dans la politique mondiale. Cependant, Kyiv est sceptique quant à la neutralité déclarée de l'Inde. En juillet, Modi s'est rendu à Moscou. Les images de lui et de l'embrasse de Vladimir Poutine ont été déconcertantes en Ukraine et dans de nombreux pays occidentaux.

08:05 Russie sur les avertissements d'attaque de la centrale nucléaireLe président russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'avoir tenté une attaque contre la centrale nucléaire de Kursk. Cependant, le journaliste de ntv Rainer Munz évalue le risque réel d'accident nucléaire en raison de la guerre.

07:33 Chine et Biélorussie s'accordent sur une coopération renforcéeLa Chine et la Biélorussie ont convenu de renforcer leur coopération dans divers domaines tels que le commerce, la sécurité, l'énergie et la finance, selon un communiqué conjoint d'une réunion entre le Premier ministre chinois Li Qiang et le Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko. Ils cherchent également à renforcer la coopération dans les chaînes d'approvisionnement industrielles et à faciliter le commerce pour réduire les coûts pour les deux parties. La Chine est le deuxième plus grand partenaire commercial de la Biélorussie et le plus important en Asie.

07:05 L'armée ukrainienne se plaint des recrues mal forméesLes commandants et soldats ukrainiens se plaignent du manque de formation des recrues et de la supériorité aérienne et de munitions de la Russie sur le front est. "Certaines personnes ne veulent pas tirer. Elles voient l'ennemi en position de tir dans la tranchée et ne tirent pas. C'est pourquoi nos hommes meurent", déclare un commandant de bataillon de la 47e brigade. "Si elles ne utilisent pas l'arme, elles sont inutiles." En mai, le gouvernement a adopté une loi controversée sur la mobilisation. Depuis, des dizaines de milliers de combattants sont reportedly recrutés chaque mois, principalement dans l'infanterie. Cependant, ils font face à des défis logistiques pour former, équiper et payer autant de nouvelles personnes.

06:35 Moscou : les États-Unis vont fournir des armes sans restriction à l'UkraineSelon l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, la Russie pense que les États-Unis vont bientôt lever toutes les restrictions sur l'utilisation des armes fournies à l'Ukraine. Anatoly Antonov, cité par l'agence de presse RIA, a déclaré : "Le gouvernement actuel agit comme quelqu'un qui tend une main et tient un poignard dans l'autre." Ils préparent le terrain pour lever toutes les restrictions actuelles sans considérer les conséquences. Antonov a déclaré qu'un dialogue constructif avec les États-Unis n'est possible que s'ils abandonnent leur "politique hostile" envers la Russie. Il a également mentionné qu'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov et le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors de l'Assemblée générale de l'ONU le mois prochain est peu probable.

06:09 Harris : Trump a encouragé Poutine à envahir l'EuropeLa candidate démocrate à la présidence Kamala Harris a exprimé son soutien à l'OTAN et promis de continuer à soutenir l'Ukraine contre l'agression russe. "Je me tiendrai fermement avec l'Ukraine et nos alliés de l'OTAN", a-t-elle déclaré lors de son discours à la convention nationale démocrate de Chicago. Cependant, son adversaire républicain, Donald Trump, a menacé de quitter l'OTAN et a même encouragé le président russe Vladimir Poutine à envahir l'Europe, selon Harris.

05:38 Avertissement des responsables des agences de réseau : "L'alerte gaz reste en vigueur"

Malgré les réserves de gaz bien remplies, le président de l'agence fédérale de réseau, Klaus Müller, continue d'inciter à la prudence dans la consommation de gaz. "Le gouvernement fédéral est toujours en alerte maximale. Nous devons rester vigilants", a déclaré Müller au Augsburger Allgemeine. Il a également mentionné que l'avancée de l'armée ukrainienne dans le territoire russe pourrait aggraver la situation. "Ce n'est pas l'infrastructure gazière elle-même qui est contestée, mais la zone autour de cette infrastructure est une zone de guerre des deux côtés", a déclaré Müller dans l'Augsburger Allgemeine. Cela inclut la station de gaz de Gazprom à Sudzha, située à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne sur le territoire russe, qui est un point de distribution important pour le gaz exporté vers l'Europe.

04:40 La visite de Modi à Kyiv : "Aucun problème n'est résolu sur le champ de bataille"Le Premier ministre indien Narendra Modi est prévu pour se rendre en Ukraine pour la première fois aujourd'hui. Il devrait rencontrer le président Volodymyr Zelenskyy, selon le ministère indien des Affaires étrangères. L'Inde a maintenu la neutralité vis-à-vis de l'invasion russe, s'abstenant d'imposer des sanctions occidentales contre Moscou et devenant l'un des plus grands acheteurs de pétrole russe bon marché sur le marché mondial. New Delhi prône constamment une résolution par le dialogue. "L'Inde est fermement convaincue qu'aucun problème ne peut être résolu sur le champ de bataille. La perte de vies innocentes sur les champs de bataille est le plus grand défi pour l'humanité", a déclaré Modi lors de sa visite en Pologne jeudi. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a encouragé Modi à jouer un rôle de médiateur dans le conflit.

Selon des sources gouvernementales non nommées, les États-Unis prévoient d'envoyer une aide militaire supplémentaire de 125 millions de dollars à l'Ukraine. Ce nouveau paquet comprend des roquettes de défense aérienne, des missiles du système de lance-roquettes multiples Himars, des missiles Javelin, ainsi que diverses armes, équipements et véhicules. L'annonce officielle est prévue pour aujourd'hui, un jour avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Les armes seront prélevées sur les réserves du Pentagone, garantissant une livraison rapide.

02:12 L'Ukraine enregistre 53 attaques russes près de Pokrovsk en une journée

1:16 PDG du SPD : L'Ukraine serait effacée sans livraisons d'armes

ici. La dirigeante du SPD allemand, Saskia Esken, a réaffirmé son soutien à l'Ukraine face à la Russie peu avant les élections en Thuringe et en Saxe. Le chancelier Olaf Scholz travaille vers une paix équitable et durable, a-t-elle déclaré au groupe de presse Funke. "Tant que Poutine n'abandonnera pas ses ambitions agressives contre l'Ukraine, la paix ne peut être atteinte par la diplomatie." Esken a lié ses remarques à la critique de la dirigeante du parti BSW, Sahra Wagenknecht. "Si nous arrêtions aujourd'hui de livrer des armes à l'Ukraine, le pays tomberait demain aux mains des Russes et disparaîtrait le jour suivant. Les conséquences seraient désastreuses pour la sécurité de l'Europe, qui ne résulterait pas en moins de militarisation ou de paix."

23:56 L'Ukraine se prépare pour l'hiver le plus rude de son histoire

Avec les attaques russes endommageant l'infrastructure énergétique et électrique de l'Ukraine, le pays se prépare à un hiver rude et sombre. Le ministre de l'Énergie ukrainien, Herman Haluschtschenko, a déclaré lors d'une vidéoconférence : "Nous faisons face au hiver le plus difficile de notre histoire." Le hiver sera plus difficile que le précédent en raison des dommages croissants causés par les attaques russes. L'armée russe utilise diverses armes dans des attaques coordonnées pour causer des dommages maximaux, a ajouté Haluschtschenko. En hiver modéré, la consommation d'électricité est d'environ 18 gigawatts, mais elle augmente à 19 gigawatts en hiver froid. De plus, un gigawatt de réserve doit être généré, selon Haluschtschenko. Environ 9 gigawatts de capacité ont été détruits par les attaques russes.

23:08 L'OTAN renforce la sécurité à la base aérienne de Geilenkirchen

En raison de menaces potentielles, l'OTAN a renforcé son niveau de sécurité à la base aérienne de Geilenkirchen en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les employés non essentiels ont été renvoyés chez eux, a confirmé un porte-parole de la base. Cette mesure est basée sur des informations suggérant une menace possible. "Ce n'est pas une raison de s'inquiéter et c'est simplement une mesure préventive pour assurer nos opérations critiques en cours", a souligné le porte-parole. La police a confirmé sa présence sur les lieux. D'autres détails, tels que le nombre de forces déployées, ne sont pas communiqués.

22:07 L'Ukraine signale une frappe contre un point de soutien de la région de Kursk

L'armée ukrainienne a signalé une autre frappe réussie contre les troupes russes dans la région de Kursk. À l'aide de bombes guidées américaines, ils ont touché un point de soutien russe dans l'après-midi, selon le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, Mykola Oleshchuk. "Un poste de commande de drone, une unité de combat radio-électronique, de l'équipement, des armes et jusqu'à 40 militaires russes ont été ciblés", a déclaré Oleshchuk dans une vidéo montrant l'attaque.

21:43 Première réunion post-sommet de l'initiative suisse pour la paix

Suite au sommet de la paix de juin en Suisse, une première réunion post-sommet s'est tenue, selon l'Ukraine. Des représentants de plus de 40 nations et organisations y ont participé. D'autres telles réunions de groupes de travail sont prévues à l'avenir.

Compte tenu du retrait de certaines unités de l'armée russe de Saporischschja vers Kursk pour renforcer la région, il pourrait y avoir des changements potentiels dans les opérations militaires dans la région. Le commandement russe essaie de maintenir son front offensif principal à Donetsk, malgré ces mouvements.

Compte tenu du différend international concernant l'aide allemande à l'Ukraine, toute opération militaire importante impliquant un soutien allemand pourrait faire l'objet de surveillances et de complications potentielles en raison de la baisse de confiance dans la fiabilité allemande.

