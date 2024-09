14:34 Russie: Onze personnes blessées suite à des attaques ukrainiennes dans la région frontalière russe, Belgorod

14:10 Zelensky: Missile russe ravage une mosquée de Kyiv

Au cours de l'attaque de roquettes russes sur Kyiv (voir les entrées à 05:39, 06:20 et 09:29), une mosquée et son centre culturel islamique adjacent ont été sévèrement endommagés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié sur X que la Russie ne respecte ni les valeurs spirituelles ni les humaines, ignorant toute religion ou croyance. Il a déclaré : "Elle continue son attaque contre le peuple ukrainien, cherchant à démolir toutes nos communautés et même nos lieux de culte sacrés." Le mufti en chef de la communauté locale, Vadym Dashevski, a déclaré à Reuters que la mosquée avait été cible d'une "attaque ignoble".

13:39 Vidéo montre une nuée de drones dans les environs de Moscou

L'Ukraine a lancé une massive attaque de drones contre des cibles à l'intérieur et autour de Moscou, entraînant une explosion filmée dans une raffinerie située à 16 kilomètres du Kremlin. Deux autres centrales électriques ont également été touchées. Les rapports russes affirment que plus de 150 drones ukrainiens ont été interceptés.

12:58 La Pologne envisage d'abattre des drones russes

Selon le ministre des Affaires étrangères polonais Radoslaw Sikorski, Varsovie a le droit de tirer sur des drones russes et d'autres aéronefs ennemis approchant de l'espace aérien polonais depuis l'Ukraine. Dans une interview avec le "Financial Times" britannique, Sikorski a contesté la position de l'OTAN selon laquelle le risque d'escalade est trop élevé pour un affrontement direct avec les forces russes. Jusqu'à présent, l'OTAN a également refusé d'approuver la destruction de drones et d'armes russes au-dessus de l'Ukraine, ainsi que la demande de Kyiv d'imposer une zone interdite aux avions dans le pays. Sikorski a déclaré au FT : "Si des objets aériens hostiles s'approchent de notre espace aérien, cela serait un acte de légitime défense. Car une fois qu'ils sont entrés, le risque de blessures dues aux débris est important."

12:12 Munz : Réaction de la Russie aux victoires électorales d'AfD et AfD

Les succès électoraux d'AfD et AfD sont des sujets de conversation en Russie. Le correspondant de Ntv Rainer Munz rend compte des réactions de la Russie à ces victoires électorales et discute de la manière dont Moscou gère ce qui pourrait être la plus grande attaque de drones jamais vue sur la capitale russe.

11:40 Poutine rend hommage à la vitesse de la conquête russe

Le président russe Vladimir Poutine a salué la rapidité avec laquelle ses troupes ont acquis de nouveaux territoires en Ukraine voisine. Il a déclaré que l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk n'avait pas pu arrêter la progression des troupes russes dans le Donbass. "Nous ne parlons pas d'une avancée de 200 ou 300 mètres", a déclaré Poutine aux agences de presse russes. "Nous parlons de plusieurs kilomètres carrés. C'est l'offensive rapide dans le Donbass que nous n'avons pas vue depuis longtemps." Poutine s'est arrêté dans la république de Tuva en Sibérie en route pour la Mongolie pour donner un cours sur le nouveau sujet "Conversations sur l'important", conçu pour familiariser les enfants avec la position politique du Kremlin.

11:07 L'Ukraine se défend contre 22 missiles et 20 drones

L'armée de l'air ukrainienne a intercepté 22 des 35 missiles et détruit 20 des 23 drones d'attaque russes. Neuf missiles balistiques et 13 missiles de croisière ont été interceptés au-dessus de Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv et Zaporizhzhia.

10:36 Vidéo montre l'attaque de missiles russes à Kharkiv

La Russie a bombardé Kharkiv avec des attaques de missiles pendant plusieurs jours. Selon les sources ukrainiennes, au moins 10 missiles ont été lancés vers la ville dimanche, touchant un complexe commercial et de loisirs et blessant plusieurs personnes.

10:01 Le nombre de blessés dans l'attaque russe sur Sumy augmente

Le nombre de morts dans une frappe de missiles russes sur le centre-ville de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, est passé à 18, dont six enfants, selon les dernières informations du ministère de l'Intérieur ukrainien. L'attaque a visé un centre de réadaptation mentale et de réhabilitation pour enfants et un orphelinat. La situation sécuritaire à Sumy s'est détériorée en raison du début de l'incursion transfrontalière dans la région russe voisine de Kursk le 6 août. Sumy, qui compte plus de 250 000 habitants, se trouve à environ 350 kilomètres à l'est de Kyiv.

09:29 Ukraine : deux blessés à Kyiv suite à une frappe aérienne russe

La Russie a de nouveau pris pour cible la capitale ukrainienne, Kyiv (voir les entrées à 05:39 et 06:20), avec des missiles. Au moins deux personnes ont été blessées par des débris de bombes, selon les autorités locales. Des incendies ont éclaté et des dommages ont été infligés aux maisons et à l'infrastructure. Une alerte aérienne a été en vigueur dans tout le pays pendant environ deux heures, jusqu'au petit matin.

08:11 L'Ukraine révèle les pertes russes

Le commandement militaire ukrainien a révélé de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon le rapport, la Russie aurait perdu environ 617 600 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 300. Le rapport de Kyiv mentionne également que neuf chars, dix systèmes d'artillerie, un système de roquettes multiple, et 30 drones ont été détruits. Au total, l'Ukraine affirme que la Russie a perdu 8 601 chars, 17 646 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et un sous-marin depuis le début de l'attaque à grande échelle. Les estimations internationales suggèrent des chiffres de pertes plus bas - mais il s'agit probablement de minimums.

07:29 Gouverneur : Saporizhzhia Subit 171 Attaques en 24 HeuresLes forces russes ont bombardé la région ukrainienne de Saporizhzhia 171 fois au cours des dernières 24 heures, selon un message Telegram du gouverneur militaire de la région, Ivan Fedorov. Quatre frappes aériennes ont été menées sur les localités de Lobkove, Pjatschatki et Nowoandriivka, impliquant 95 drones.

07:03 Équipe de Secours Sors un Survivant des Décombres de KharkivUne équipe de secours a sorti un homme vivant des décombres d'une salle des événements effondrée à Kharkiv, en Ukraine, suite à une frappe aérienne russe, selon Reuters. L'individu rescapé s'est déclaré "bien" peu après avoir été secouru. Selon les autorités, plus de 40 personnes ont été blessées, dont cinq enfants, lors de frappes de missiles russes sur Kharkiv dimanche, qui ont visé un centre commercial et une salle des événements.

06:20 Kyiv Subit une Grosse Attaque Aérienne RusseLa Russie a mené une attaque aérienne sur l'Ukraine à l'aide de drones, de plus de dix missiles de croisière et de dozens de missiles balistiques, selon l'armée de l'air ukrainienne. Les attaques ont visé la capitale Kyiv etpossibly d'autres villes, entraînant le refuge de nombreux résidents dans des abris anti-aériens. Le maire Vitali Klitschko a confirmé plusieurs incendies dans des messages Telegram, suivi de Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de Kyiv. Dans le district de Shevchenkivskyi, une personne aurait été blessée par des débris tombants. "Il y aura des conséquences. L'ennemi les ressentira", a déclaré le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, via Telegram.

05:39 Kyiv sous Attaque de Missiles RussesDes sources militaires ukrainiennes rapportent que la capitale ukrainienne, Kyiv, a de nouveau été attaquée par une frappe de missiles russes. Les unités de défense aérienne tentent actuellement de repousser l'attaque, comme annoncé via le service de messagerie Telegram. Les témoins à Kyiv rapportent avoir entendu plusieurs explosions bruyantes, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Le nombre de missiles lancés et tout dommage potentiel reste inconnu.

04:46 Poutine : Construction du Nouveau Pipeline de Gaz vers la Chine Selon les PlansLe président Vladimir Poutine affirme que les préparatifs pour la construction d'un nouveau pipeline gazier russe à travers la Mongolie vers la Chine se déroulent comme prévu. En janvier 2022, l'étude de faisabilité a été approuvée et les sondages techniques nécessaires ont été effectués, a déclaré Poutine lors d'une interview avec le journal mongol "Onoodor", selon le site web du Kremlin. Le pipeline "Power of Siberia 2" prévu transportera 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de la région russe de Yamal à la Chine via la Mongolie.

here.

03:34 Les RussesBombardent un Orphelinat à Sumy - 13 BlessésDes troupes russes ont bombardé un centre de réhabilitation pour enfants et un orphelinat à Sumy avec des missiles, selon Ukrainska Pravda. Au moins 13 personnes ont été blessées, dont deux enfants. Le bâtiment est situé dans une zone résidentielle, selon l'administration militaire locale.

02:26 Sondage : Majorité Soutient le Tirs des Drones Espions Russes en PologneSelon un sondage du journal polonais "Rzeczpospolita", près de 60% des Polonais pensent que l'armée polonaise devrait abattre les drones espions russes qui pénètrent dans l'espace aérien polonais pendant les attaques aériennes sur l'Ukraine. Le sondage fait référence à un objet volant non identifié, possibly un drone kamikaze de type Shahed, qui a survolé la Pologne pendant 30 minutes le 26 août avant de disparaître. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a informé Radio RMF24 que la Russie pourrait tester le système de défense aérienne de la Pologne en lançant des drones dans l'espace aérien polonais.

00:26 Russie Raporte un Mort par Bombardement à BelgorodLe gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, rapporte qu'une personne a été tuée par des tirs ukrainiens dans le village de Shagarovka près de la frontière. Trois personnes ont été blessées lors d'attaques sur le village de Shebekino. Au moins un autre village a également été bombardé par des forces ukrainiennes.

23:08 Russie Affirme Avoir Intercepté 158 DronesLa Russie affirme avoir déjoué "massive" des attaques de drones ukrainiens sur Moscou et 14 autres régions. Un total de 158 objets volants ont été interceptés pendant la nuit, comme annoncé sur le service de messagerie Telegram par le ministère de la Défense. Dix drones ont visé Moscou, selon les rapports officiels.

here.)

**22:24 Attaque Aérienne sur Kharkiv : le Nombre de Blessés S'élev

20:06 Heures : Le Fournisseur d'Énergie Ukrainien Avertit des Couperts de PuissanceL'Ukraine sera confrontée à plusieurs coupures de courant le lundi en raison des attaques russes généralisées contre l'infrastructure énergétique du pays. Ukrenergo, l'organisation énergétique ukrainienne, l'a annoncé, selon Ukrinform. L'alimentation électrique des installations essentielles ne sera pas affectée. Cependant, Ukrenergo met en garde contre d'éventuelles ajustements dans l'ampleur des restrictions.

ici.Vous pouvez consulter tous les événements précédents ici.

L'armée a ciblé activement les infrastructures civiles en Ukraine, telles que le centre culturel islamique attenant à la mosquée de Kyiv, qui a été considérablement endommagé lors de l'attaque de missiles russes (se référer aux entrées à 05:39, 06:20 et 09:29). L'Ukraine a également rapporté l'interception de plusieurs drones militaires russes approchant son espace aérien (voir 12:58 Pologne Envisage d'Abattre les Drones Russes).

Lire aussi: