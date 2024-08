14:28 L'est de l'Ukraine subit une attaque meurtrière de la part des Russes, faisant cinq morts.

8:00 AM: Au moins cinq individus innocents perdus dans une attaque russe dans l'est de l'Ukraine

Au moins cinq individus innocents ont trouvé la mort dans une attaque russe dans l'est de l'Ukraine ce matin, selon les rapports officiels. Les autorités et les services d'urgence sont actuellement sur les lieux à Kostiantynivka, une ville de la région de Donetsk, comme l'a annoncé le gouverneur de la région, Vadym Fillaschkin, via Telegram. Il a à nouveau exhorté les résidents à donner la priorité à leur sécurité, Kostiantynivka étant située près de la ligne de front où les forces russes ont fait des progrès significatifs ces derniers mois et ont ciblé à plusieurs reprises la ville voisine de Pokrovsk, un important hub logistique pour les forces ukrainiennes.

2:06 PM: La demeure historique de Nestor Makhno, célèbre combattant ukrainien, détruite dans une attaque à Saporishshia

La demeure historique et la résidence du célèbre combattant anarchiste ukrainien Nestor Makhno à Huliaipole ont été détruites dans une attaque russe dans la région de Saporishshia. Selon le journal ukrainien "Kyiv Independent", la police nationale ukrainienne a confirmé cet incident. La maison de Makhno, un musée du XXe siècle, a pris feu et a été ravagée par les flammes suite à l'attaque russe. Selon la police nationale, les forces russes ont lancé 306 attaques sur neuf établissements dans la région de Saporishshia pendant la nuit, entraînant des dommages ou la destruction de bâtiments et d'infrastructures. Malheureusement, aucun décès civil n'a été signalé.

1:38 PM: 115 militaires ukrainiens libérés de la captivité russe

Le président Volodymyr Zelenskyy a annoncé via Telegram la libération de 115 militaires ukrainiens de la captivité russe. "Nous tenons chacun d'entre eux très à cœur. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les ramener tous à la maison", a déclaré le leader ukrainien, remerciant les Émirats arabes unis (EAU) pour avoir facilité les négociations d'échange de prisonniers avec Moscou. Zelenskyy a également partagé des photos des soldats libérés sur Telegram, indiquant qu'ils provenaient de différentes branches de l'armée ukrainienne, notamment l'armée, la garde nationale, la marine et la garde-frontière.

1:25 PM: Un échange de prisonniers imminent entre la Russie et l'Ukraine

Un autre échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine est imminent : 115 prisonniers de chaque côté sont attendus aujourd'hui, selon un officiel gouvernemental représentant les Émirats arabes unis (EAU) qui font office de médiateurs. Cela marquerait le premier tel échange depuis le lancement de l'offensive militaire de l'Ukraine à l'intérieur de la Russie cette semaine. Le ministère de la Défense russe, soutenu par l'agence de presse russe RIA, a confirmé ce plan. Il est rapporté que des soldats russes capturés par l'Ukraine pendant son offensive dans la région de Kursk se trouvent actuellement sur le territoire biélorusse. Cet échange, le septième médiatisé par les EAU depuis le début de l'invasion de la Russie en Ukraine en février 2022, se déroulera avec le soutien rapproché de l'allié américain, Abou Dabi, malgré les frustrations des gouvernements occidentaux.

1:16 PM: Le président Duda et le Premier ministre Simonyte assistent aux célébrations du jour de l'indépendance de l'Ukraine à Kyiv

L'Ukraine célèbre aujourd'hui son 33e jour de l'indépendance. Le président Volodymyr Zelenskyy accueille le président polonais Andrzej Duda et le Premier ministre lituanien Ingrida Simonyte à cette occasion spéciale. Plusieurs photographies des célébrations à Kyiv ont été partagées par le Bureau du président ukrainien.

12:56 PM: La Lettonie fournit 126 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine et élargit l'initiative de la coalition des drones

La Lettonie a promis 126 millions de dollars (112 millions d'euros) d'aide militaire à l'Ukraine cette année et contribuera à l'élargissement de l'initiative de la coalition des drones. Le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov a annoncé cela sur Facebook. Umerov avait précédemment rencontré une délégation lettone dirigée par le ministre de la Défense letton Andris Spruds. "Un point focal est le renforcement de la coalition des drones, avec la Lettonie qui joue un rôle de premier plan", a déclaré Umerov. La Lettonie fournira à l'Ukraine plusieurs milliers de drones pour aider à contrer l'agression russe à grande échelle. Selon le ministre de la Défense ukrainien, la coalition compte déjà plusieurs dizaines d'États.

12:16 PM: Zelensky ratifie l'adhésion de l'Ukraine à la Cour pénale internationale

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé une loi ratifiant le Statut de Rome, ouvrant ainsi la voie à l'adhésion complète de l'Ukraine à la Cour pénale internationale. Cette étape importante est considérée comme une mesure en vue de l'intégration de l'Ukraine avec l'UE. Le Parlement ukrainien avait précédemment soutenu cette mesure. La cour a émis des mandats d'arrêt internationaux contre des individus, notamment le président russe Vladimir Poutine.

11:38 AM: L'Ukraine interdit l'Église orthodoxe ukrainienne influencée par le Kremlin

Le président Volodymyr Zelensky a signé une loi interdisant les organisations religieuses ayant des liens avec Moscou à l'occasion du jour de l'indépendance de l'Ukraine. Cette mesure, selon Zelensky, vise à renforcer l'indépendance de l'Ukraine. Le projet de loi, qui a été approuvé par le Parlement mardi, interdit aux organisations religieuses d'avoir des liens avec la Russie. La Russie a critiqué cette décision. Le projet de loi fixe un délai pour que les organisations religieuses coupent leurs liens avec la Russie, une tâche qui pourrait prendre plusieurs années à accomplir. "Aujourd'hui, l'Église orthodoxe ukrainienne fait un pas vers la libération de la poigne de Moscou", a déclaré Zelensky dans son discours.

11:02 AM: Les médias rapportent : un dépôt de munitions russe en feu après une attaque de drone

Les médias rapportent qu'un dépôt de munitions russe est en feu après une attaque de drone.

10:26 Zelensky : Le conflit reprend sur le territoire russe

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le conflit a repris sur le territoire russe. L'invasion de la Russie en Ukraine était destinée à "anéantir" l'Ukraine, a mentionné Zelensky dans un message vidéo commémorant le Jour de l'Indépendance de l'Ukraine. Au lieu de cela, l'Ukraine célèbre son 33e Jour de l'Indépendance, a poursuivi Zelensky. "Ce que l'ennemi a infligé à notre terre est maintenant revenu à sa source." Selon Zelensky, la vidéo a été enregistrée dans une région frontalière où l'Ukraine a lancé une offensive surprise contre la Russie. Les troupes ukrainiennes ont pénétré dans la région russe de Kursk le 6 août.

09:54 État d'urgence déclaré dans la région de Voronej de la Russie en raison d'attaques de drones

La Russie a déclaré l'état d'urgence dans certaines parties de la région de Voronej près de la frontière avec l'Ukraine suite à des attaques de drones nocturnes, a annoncé le gouverneur régional Alexander Gusev sur Telegram. Cinq drones ont été interceptés par les forces russes, mais les débris tombants ont allumé un feu qui a entraîné la détonation d'explosifs. Gusev a assuré qu'aucune structure civile n'a été endommagée, mais des mesures d'urgence étaient nécessaires dans trois établissements. Environ 200 personnes ont été évacuées. Deux femmes ont été blessées, l'une d'elles a été hospitalisée en raison des explosions.

09:31 Kyiv rapporte la perte de plus de 1100 soldats russes en une seule journée

Selon les chiffres officiels de Kyiv, les pertes de la Russie restent importantes, avec 1160 soldats russes rapportés tués ou incapacités en une journée. Depuis l'invasion russe en février 2022, un total de 606 490 soldats russes ont été rapportés éliminés, a déclaré le ministère de la Défense ukrainien dans sa mise à jour quotidienne. L'ennemi a également perdu neuf chars supplémentaires (8 542 au total), a rapporté le ministère. Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a rapporté plus de 16 600 véhicules blindés et environ 14 000 drones hors de la possession militaire russe ou détruits. Ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés indépendamment car la Russie est silencieuse sur ses propres pertes en Ukraine.

08:48 Zelensky : Nous repoussons progressivement l'armée russe de Kharkiv

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'armée russe est repoussée de la région de Kharkiv. Il a déclaré cela suite à une conversation avec le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrskyi, dans son adresse vidéo du soir. "Kharkiv est une ville héroïque, une ville de gens et de vie. Depuis début mai, nos forces de défense ont repoussé les tentatives russes d'avancer sur Kharkiv et de détruire notre ville et toute la région de Kharkiv", a déclaré Zelensky. "Nous repoussons progressivement l'armée russe."

08:10 Dix individus blessés par des obus russes dans l'oblast de Kherson

Dix personnes ont été blessées par des obus russes dans l'oblast de Kherson la veille, selon l'agence de presse d'État Ukrinform, citant Oleksandr Prokudin, chef de l'administration militaire de l'oblast de Kherson.

07:54 Installations d'infrastructure dans l'oblast de Sumy attaquées par des roquettes russes

Des roquettes russes ont touché plusieurs installations d'infrastructure dans l'oblast ukrainien de Sumy, selon le bureau du procureur régional, selon l'agence de presse d'État Ukrinform. Les troupes russes ont lancé des attaques de roquettes sur les installations d'infrastructure hier après-midi, a indiqué le communiqué.

07:29 Explosion dans un dépôt de munitions de l'oblast russe de Voronej suite à une frappe de drone

Une frappe de drone dans l'oblast russe de Voronej a déclenché un incendie et la détonation d'objets explosifs hier soir, selon "Kyiv Independent" citant le gouverneur régional Aleksandr Gusev. Les unités de défense aérienne russe ont prétendument abattu plusieurs véhicules aériens non habités au-dessus de l'oblast. Des débris tombants ont prétendument allumé un incendie et une explosion à un site non nommé. Le canal Telegram Astra a rapporté que l'explosion s'est produite dans un dépôt de munitions à Ostrogoschsk. Au cours des derniers mois, les forces ukrainiennes ont mené une série de frappes de drones ciblant l'infrastructure militaire et l'industrie pétrolière de la Russie.

06:53 Les États-Unis imposent des sanctions à plus de 400 entités et individus

Le département d'État américain a annoncé que les États-Unis imposent des sanctions à plus de 400 organisations et individus pour avoir prétendument soutenu la guerre de la Russie en Ukraine. "Les mesures prises aujourd'hui touchent la Russie là où ça fait mal", a déclaré Aaron Forsberg, directeur de la politique de sanctions économiques au département d'État américain. Les mesures ciblent certains secteurs de l'industrie énergétique russe et des entreprises en Turquie et aux Émirats arabes unis. Elles comprennent également des entreprises chinoises suspectées d'avoir aidé Moscou à contourner les sanctions occidentales et à développer son armée, telles que le département d'import-export du groupe chinois Dalian Machine Tool, soupçonné d'avoir fourni des biens à double usage d'une valeur de 4 millions de dollars à des entreprises russes. Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, a déclaré que la Chine s'oppose fermement aux sanctions unilatérales et que le commerce régulier entre la Chine et la Russie ne devrait pas être entravé.

06:18 La Biélorussie et la Chine renforcent leur coopération en matière de sécurité

La Biélorussie et la Chine ont convenu de renforcer leur coopération en matière de sécurité, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". Beijing et Minsk cherchent non seulement à renforcer la coopération en matière de sécurité, mais aussi à augmenter la collaboration dans les secteurs financier et énergétique. Les pays ont également convenu de renforcer la coopération dans les chaînes d'approvisionnement industrielles.

16:38 Fête de l'Indépendance ukrainienne : Starmer assure un soutien à long terme du Royaume-UniLe Premier ministre britannique Keir Starmer a promis un soutien continu à l'occasion du Jour de l'Indépendance de l'Ukraine. "Mon message à tous les Ukrainiens, que vous soyez sur la ligne de front ou au Royaume-Uni, est clair : nous sommes avec vous aujourd'hui et toujours," a-t-il déclaré dans un message enregistré. Il a réaffirmé cet engagement lors de sa conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lors de sa visite à Londres, a-t-il déclaré. Non seulement le gouvernement britannique, mais tout le pays soutient l'Ukraine. "Nous sommes là pour vous tant que vous avez besoin de nous," a conclu Starmer en utilisant le salut ukrainien "Slava Ukrajini" (Gloire à l'Ukraine).

01:29 La Norvège soutient le développement de grenades pour l'Ukraine et le financeLa Norvège a accordé à l'Ukraine une licence pour le développement de grenades de 155 mm et finance le projet. La société norvégienne Nammo a conclu un accord avec une entreprise ukrainienne de défense pour produire des grenades d'artillerie aux frais de la Norvège. "La Norvège soutient actuellement en offrant des munitions de son stock et directement de l'industrie. Maintenant, Nammo veut partager ses plans avec l'Ukraine, permettant un réapprovisionnement plus rapide des forces armées ukrainiennes," a déclaré le ministre norvégien de la Défense Bjørn Arild Gram.

23:54 Kiesewetter sur la menace contre la base de l'OTAN de Geilenkirchen : des cibles potentielles de la guerre hybride russe ?Après une augmentation temporaire du niveau de sécurité à la base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen et des indices d'attaques possibles de drones, les experts en sécurité en Allemagne mettent en garde contre la vigilance. "L'Allemagne est depuis longtemps une cible de la guerre hybride de la Russie, ce qui fait des installations militaires et particulièrement celles importantes pour l'OTAN en Allemagne une cible potentielle de sabotage et d'espionnage," a déclaré l'expert en politique étrangère de l'CDU Roderich Kiesewetter au "Tagesspiegel". Auparavant, le niveau de sécurité à la base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen avait été temporairement élevé au deuxième niveau le plus élevé, Charlie, en raison d'une menace potentielle. Selon Kiesewetter, la base aérienne de Geilenkirchen est une installation importante pour l'OTAN, abritant le système de surveillance et de contrôle aérien AWACS. "Le niveau de sécurité Charlie signifie des précautions correspondantes, y compris des survols potentiels de drones et des indices de dangers concrets possibles," a ajouté Kiesewetter. Cependant, la situation de menace en cours et le danger d'attaque russe sont bien connus et non nouveaux.

22:21 La Lettonie annonce sa plus grande livraison de drones à l'Ukraine à ce jourLa Lettonie a annoncé sa plus grande livraison de drones à l'Ukraine à ce jour. 1400 drones des entreprises lettonnes de fabrication sont prêts, a écrit le ministre letton de la Défense Andris Spruds sur X, achevant ainsi l'acquisition de plus de 2700 drones de son industrie propre. La Lettonie, avec le Royaume-Uni, dirige une alliance livrant un million de drones à l'Ukraine. Ses membres, y compris l'Allemagne, ont promis des investissements dans la production de drones et la livraison de drones à l'Ukraine.

21:34 Biden annonce un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine : focus sur la défense aérienneLe président américain Joe Biden a annoncé un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine lors de sa conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Selon la Maison Blanche, le paquet comprend des missiles de défense aérienne, de l'équipement de défense contre les drones, des missiles antichars et des munitions. Biden a réaffirmé le "soutien inébranlable des États-Unis au peuple ukrainien" à Zelenskyy. Le montant exact de l'aide financière n'a pas été révélé.

21:29 Zelensky urge la livraison rapide des armes promisesL'armée ukrainienne est dans l'urgence d'une assistance internationale. Le président ukrainien Zelensky urge ses alliés occidentaux de livrer les paquets d'armes promis. "Au front, nous combattons avec des grenades et de l'équipement, pas avec des mots comme 'demain' ou 'bientôt,'" dit-il dans son adresse vidéo du soir. Selon lui, l'Ukraine attend des armes ou de l'équipement "qui ont été annoncées et décidées, mais pas encore livrées".

**20:58 Les habitants de

Lire aussi: