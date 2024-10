14:26 Le chef précédent du SED Egon Krenz s'est aligné avec l'ancien chancelier Gerhard Schröder sur la question ukrainienne, exprimant son accord

Ancien chef du SED Egon Krenz considère les résultats électoraux triomphants de l'AfD et du BSW dans les élections d'État de septembre de l'Est comme un appel à la paix envers la RussieEgon Krenz, ancien secrétaire général du SED et président du Conseil d'État de la RDA, considère les performances triomphantes de l'AfD et du BSW dans les élections d'État de l'Est de septembre comme un signe envers la Russie pour négocier la fin de sa guerre contre l'Ukraine. "Le message de ces événements est : il est temps de prêter attention. Nous plaidons pour une politique de paix. Nous préférons la vie à la mort," a admis Krenz au "Tagesspiegel" lors d'un événement "75 ans de RDA" à Berlin, selon l'édition en ligne. Krenz a salué les appels des chefs de file des États de Saxe et de Brandebourg, Michael Kretschmer du CDU, Dietmar Woidke du SPD, et le président de la CDU de Thuringe, en faveur d'une résolution diplomatique plus prononcée dans le conflit ukrainien.

L'ancien associé de Erich Honecker, Egon Krenz, approuve la position de Schröder sur la guerre de la Russie contre l'UkraineKrenz a également salué la position de l'ancien chancelier Gerhard Schröder sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine. "Je pense qu'il présente une position forte. Je suis d'accord avec lui sur ce sujet," a déclaré Krenz. Krenz et Schröder sont amis de longue date, ayant eu des rencontres à Bonn et à Berlin-Est en 1980 et 1981, respectivement. À l'époque, Krenz dirigeait l'organisation de jeunesse communiste Jeunesses libres d'Allemagne (FDJ), tandis que Schröder dirigeait les Jeunes socialistes.

13:52 "Sacrifice d'espace pour des dommages" - Abandon des zones considérées comme faisant partie de la stratégie ukrainienneSelon l'expert militaire Mykola Bielieskov de l'Institut ukrainien des études stratégiques officié par le "New York Times", l'Ukraine met en œuvre une stratégie de "sacrifice d'espace pour des pertes" en se retirant des villes assiégées après avoir infligé de lourdes pertes aux Russes. "Il s'agit de savoir combien ils perdent avant de réaliser que c'est vain," déclare Oleksandr Solonko, membre du 411e bataillon de drones ukrainien, concernant les sacrifices russes. Certains commandants ukrainiens considèrent l'abandon de positions ou de peuplements si cela signifie réduire leurs propres pertes en personnel.

13:14 Ukraine : la Russie accorde plus d'importance au pont de Crimée qu'aux objets domestiquesDmytro Pletenchuk, porte-parole de la marine ukrainienne, a déclaré sur la chaîne de télévision Espreso que la zone du pont de Crimée a été renforcée par des systèmes de missiles anti-aériens. "Effectivement, ils ont besoin de renforts," a commenté Pletenchuk. La Russie a concentré un nombre considérable de systèmes anti-aériens, ou "grands systèmes anti-aériens", dans la zone, a mis en évidence Pletenchuk. Ce n'est pas un hasard, a ajouté Pletenchuk, en déclarant que la Russie considère le pont comme crucial, même plus que d'autres objets sur son territoire national.

12:48 Merz : si l'Ouest recule, la Russie en voudra plusLe président du CDU, Friedrich Merz, met en garde dans un article invité pour "Focus" qu'il ne faut pas se laisser tromper par le caractère de cette guerre et ne pas tomber dans la complaisance. Poutine détruit un ordre politique en Europe que l'Ouest a construit avec la Russie, pas contre la Russie, après 1990. Ni l'Europe ni l'OTAN n'ont commis d'actions dignes de représailles ou de violations de traité qui pourraient justifier une guerre contre l'Ukraine, a déclaré Merz. Merz estime que si l'Ukraine persévère et que l'Ouest continue de la soutenir, la Russie reconnaîtra l'inutilité d'une action militaire supplémentaire. Cependant, si l'Ouest se retire, "la Russie a remporté la victoire et en voudra plus."

12:14 L'activation de l'opposition russe Dadin présumée morte dans les combats en UkraineL'activation de l'opposition russe Ildar Dadin est censée être morte en Ukraine en combattant aux côtés de l'armée ukrainienne. La journaliste Xenya Larina a rapporté sa mort présumée dans les combats près de Kharkiv sur la plateforme X, bien qu'il n'y ait pas eu de confirmation officielle de Kyiv. Dadin a été condamné à trois ans de prison en Russie en 2015 pour des protestations non autorisées répétées. Libéré après avoir purgé 15 mois de prison, Dadin s'est rendu en Ukraine et a rejoint le Corps volontaire russe pour lutter contre la Russie dans la guerre en 2023.

11:34 La brigade ukrainienne partage des images impressionnantes d'une frappe de drone sur un char russeLa 60e brigade d'Ukraine a publié des images montrant ce qui semble être une frappe de drone réussie sur un char russe dans la région de Donetsk. La séquence montre l'impact du drone provoquant une explosion massive qui envoie la tourelle du char dans les airs :

11:06 Plusieurs civils tués et blessés dans des attaques russesAu moins quatre personnes sont mortes et plus de 30 ont été blessées dans des attaques russes en Ukraine la veille, selon "Kyiv Independent".

Selon les sources ukrainiennes, l'avantage en munitions d'artillerie penche actuellement en faveur du côté russe, avec un ratio de 3 pour 1. Cependant, un soldat de la 72e brigade, qui a défendu Wuhledar jusqu'à son retrait, signale une situation beaucoup plus défavorable en termes de systèmes d'artillerie. À la fin de l'été, les Russes avaient un avantage d'environ 10 pour 1 autour de Wuhledar. Le soldat a exprimé son inquiétude, déclarant : "Comment l'un de nos systèmes d'artillerie peut-il lutter contre 10 des leurs ?" Il a également ajouté que les forces russes peuvent submerger la défense ukrainienne si elles concentrent leurs efforts sur une zone particulière.

09:59 La Russie lance une attaque de drones et de missiles sur l'Ukraine

Les forces russes ont lancé 87 attaques de drones sur l'Ukraine pendant la nuit, selon les rapports de l'armée de l'air ukrainienne. Elles ont également réussi à abattre quatre missiles. La défense aérienne ukrainienne a détruit avec succès 56 drones et deux missiles. Environ 25 autres drones ont été "perdus", probablement en raison de la guerre électronique.

09:13 Les avions de chasse F-16 : la Première ministre danoise Frederiksen présente ses excuses à l'Ukraine

10:31 "Kyiv Post" : Plusieurs officiers nord-coréens tués dans une attaque de roquette

Selon le "Kyiv Post", plus de 20 soldats, dont six officiers nord-coréens, ont été tués jeudi dans une attaque de roquette près de Donetsk occupée par la Russie. Les officiers étaient reportedly sur place pour consulter leurs collègues russes et observer l'entraînement du personnel avant l'attaque.

07:50 Ukraine : plusieurs positions de combat russes détruites - avec des missiles Storm Shadow

Le quartier général des Forces armées d'Ukraine a rapporté la destruction de trois positions de combat des 35e et 27e brigades de chars motorisés et de la 2e armée combinée des troupes russes. Les attaques ont été menées à l'aide de missiles Storm Shadow et de missiles GMLRS. L'Ukraine utilise depuis longtemps le Storm Shadow britannique, bien que pas la version à longue portée, pour laquelle l'approbation est toujours en suspens. Les GMLRS peuvent être tirés à partir de lanceurs multiples HIMARS et ont une portée d'environ 70 kilomètres.

07:04 ISW : Les efforts de recrutement de la Russie sont moins réussis et atteignent leurs limites

Le Kremlin prévoit de continuer à offrir des paiements généreux aux nouveaux recrues qui signent des contrats militaires avec le ministère de la Défense dans les années à venir. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) note que les efforts de recrutement actuels sont moins réussis et suggèrent qu'une augmentation significative des incitations financières indique "que les efforts de recrutement actuels sont insuffisants pour assurer la génération continue de nouvelles forces sur lesquelles l'armée russe s'appuie pour maintenir son rythme offensif en Ukraine". L'ISW estime qu'il y a des limites à moyen et long terme au nombre de recrues que la campagne de mobilisation de la Russie peut générer, et "que les incitations financières renforcées sont peu susceptibles de résoudre significativement ces limites".

06:20 Expert en Russie voit le pays faire face à de grands défis et opportunités pour une contre-offensive ukrainienne

L'expert en Russie Mark Galeotti suggère que l'Ukraine pourrait former des brigades avec l'équipement neuf qu'elle reçoit pour lancer une grande contre-offensive d'ici 2025. Cependant, Galeotti croit qu'il y a un permis pour l'utilisation d'armes à longue portée telles que les ATACMS et le Storm Shadow, bien que l'Ukraine utilise déjà efficacement ses propres roquettes et drones dans une campagne contre les dépôts de munitions russes. Galeotti note également qu'il devient de plus en plus difficile pour la Russie de recruter des conscrits dans tout le pays, malgré des paiements généreux, en raison d'une grave pénurie de main-d'œuvre et de stocks de matériel militaire en baisse. Les principaux défis pour l'Ukraine, selon Galeotti, comprennent le renforcement des forces dans l'UE qui rejettent l'aide à l'Ukraine et une éventuelle victoire électorale de Donald Trump aux États-Unis.

05:40 Cinq républicains se rendent en Hongrie et mettent en garde contre un glissement supplémentaire vers la Russie

iciCinq sénateurs républicains américains ont exprimé leurs préoccupations concernant les relations grandissantes de la Hongrie avec la Russie et sa coopération croissante avec la Chine après leur visite dans le pays. La délégation, composée des sénateurs Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn et John Goven, a exprimé ses préoccupations concernant les relations grandissantes de la Hongrie avec la Russie et l'érosion de ses institutions démocratiques. Ils ont encouragé une coopération plus étroite entre la Hongrie et ses alliés. La Hongrie est considérée comme un allié essentiel de la Russie dans l'UE. Le Premier ministre Orban a constamment opposé l'aide à l'Ukraine, plaidé pour des négociations et a souvent fait écho aux arguments du Kremlin. La Hongrie a également condamné la guerre mais a refusé de fournir des armes à l'Ukraine.

01:58 L'ambassadeur de Russie aux États-Unis quitte Washington

L'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, est censé mettre fin à ses fonctions diplomatiques, selon les sources des médias russes. L'agence de presse Interfax cite un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, indiquant qu'Antonov retourne à Moscou. Selon le journal d'affaires "Vedomosti", le départ d'Antonov est imminent. Les détails de la situation n'étaient pas immédiatement disponibles. Antonov a été en poste à Washington en tant qu'ambassadeur depuis 2017.

22:14 Proposition : des compromis préliminaires sur l'adhésion à l'OTAN par Kyiv ?

L'Ukraine continue ses efforts pour récupérer les territoires saisis par la Russie ces derniers temps. Mais comment ? Le pays manque de personnel, d'armes et de soutien de l'alliance occidentale. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy laisse maintenant entendre de grandes décisions en collaboration avec Washington et d'autres nations, prévues pour la réunion du groupe de contact à Ramstein le 12 octobre. Selon le "Financial Times", la nouvelle stratégie de l'Ukraine est de chercher une aide militaire et diplomatique des alliés pour inciter la Russie à négocier. Les diplomates occidentaux et un nombre croissant d'officiels ukrainiens croient que des garanties de sécurité solides pourraient faciliter un règlement négocié, permettant à la Russie de maintenir un contrôle de fait sur certains territoires ukrainiens occupés. Des discussions sont également en cours sur la possibilité que l'Ukraine rejoigne l'OTAN dans le cadre de cet accord.

21:23 Analystes : la Russie perd trois fois plus de matériel, l'Ukraine attend les livraisons de chars

18:34 La Russie perdrait trois fois plus rapidement son équipement que l'Ukraine, selon un analyste

Selon Jakub Janowski, analyste tchèque travaillant pour Oryx, un groupe de renseignement open source, la Russie perdrait son équipement trois fois plus rapidement que l'Ukraine et épuise son héritage soviétique, tandis que sa production ne compense pas les pertes. Selon Konrad Muzyka, analyste polonais et directeur de Rochan Consulting, le temps joue actuellement en faveur de la Russie en raison de sa main-d'œuvre et de ses capacités de fabrication, mais il met en garde contre la vulnérabilité de la Russie en cas d'intensification du soutien occidental. Janowski estime que despite la supériorité numérique et le pouvoir de feu de la Russie, elle pourrait rencontrer des complications si le soutien occidental augmente. De plus, plusieurs livraisons d'équipement militaire à l'Ukraine sont en attente. Selon Oryx, l'Ukraine attend la livraison d'au moins 280 chars, 480 véhicules de combat blindés, 1200 transporteurs de troupes et 180 véhicules d'artillerie mobiles.

20:34 Les forces ukrainiennes affirment avoir abattu un avion de combat russe, des débris photographiés

here

Les forces ukrainiennes affirment avoir abattu un avion de combat russe. Le bombardier aurait été abattu près de Kostiantyniwka dans la province de Donetsk samedi, selon le chef de l'administration militaire de la ville. Des images montrent les débris d'un avion qui s'est écrasé sur une maison, provoquant un incendie.

Le conflit en Ukraine continue de préoccuper, avec Egon Krenz, ancien haut responsable de la RDA, qui exprime son espoir de paix. Krenz estime que les résultats des élections récentes dans les États de l'Est de l'Allemagne pourraient envoyer un message à la Russie, incitant à des négociations pour mettre fin à sa guerre contre l'Ukraine. Il soutient également la position de l'ancien chancelier Gerhard Schröder sur l'implication de la Russie dans le conflit.

