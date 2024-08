14:25 Ukraine: cinq morts après l'attaque russe sur Chasiv Yar

15:53 Charkiw en deuil après les pertes humaines causées par l'attaque russe

Les habitants de Charkiw, une ville ukrainienne, pleurent les victimes d'une attaque russe. Selon Oleg Synegubov, gouverneur de la région, sept personnes ont péri et 97 ont été blessées, dont plus de 20 enfants, lors de l'attaque vendredi soir. La plus jeune victime est un nourrisson de 10 mois. Parmi les victimes figure l'artiste ukrainienne Veronika Kozhushko, âgée de 18 ans. Serhiy Shadan, un artiste ukrainien renommé, a pleuré sa mort sur Facebook, déclarant : "Les Russes continuent de détruire notre avenir. Il n'y a pas de pardon."

15:28 Le ministère de la Défense ukrainien considère le limogeage du chef de l'aviation comme "régrettable"

Rustem Ummerov, ministre de la Défense ukrainien, a déclaré à CNN : "Je dirais probablement que c'est une rotation, mais c'est regrettable." Il a expliqué que le limogeage et la perte de l'avion de chasse étaient deux problèmes distincts, mais qu'une enquête sur les causes était en cours. "Je ne veux pas spéculer", a-t-il déclaré.

15:03 La Première ministre danoise affirme que la victoire de l'Ukraine dans le conflit contre la Russie est inévitable

Mette Frederiksen, Première ministre du Danemark, a déclaré lors de la conférence GLOBSEC à Prague que l'Ukraine devait remporter la guerre contre la Russie. "C'est un développement inévitable", a-t-elle affirmé. "Il n'y a pas d'autre issue que la victoire de l'Ukraine. Parce que si la Russie gagne, non seulement l'Ukraine sera défaite, mais nous le serons tous." Frederiksen a souligné que cette opinion était largement partagée au sein de l'Union européenne, déclarant : "L'Europe n'a jamais été aussi unie qu'elle ne l'est maintenant."

14:15 La Russie exerce le contrôle sur Kirove dans la région de Donetsk

Selon le ministère de la Défense russe à Moscou, leurs forces ont capturé le village de Kirove dans la région orientale ukrainienne de Donetsk. Les troupes russes ont progressé régulièrement le long de la ligne de front dans l'est depuis quelque temps. Donetsk, ainsi que Louhansk, forme la région industriellement puissante de Donbass. Ces deux régions, ainsi que Zaporijjia et Kherson plus au sud en Ukraine, ont été annexées par la Russie en septembre 2022 ; cependant, leurs troupes ne contrôlent pas encore entirely. L'Ukraine vise à récupérer tous les territoires, y compris la péninsule de Crimée, qui a été annexée en 2014 et se trouve au sud de Kherson.

11:45 La Russie accuse l'Ukraine d'attaques dans la région de Belgorod

Les rapports russes suggèrent que les forces ukrainiennes ont bombardé la région de Belgorod à la frontière avec l'Ukraine. Des pertes humaines ont été signalées, comme annoncé par le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sur son canal Telegram. Selon Gladkov, une attaque aérienne en ville a entraîné la mort de trois personnes et plus de 30 blessures, dont trois enfants. Plus d'une douzaine de bâtiments résidentiels et 47 véhicules ont été endommagés.

11:10 L'expert Triebel : la Russie tente d'influencer les élections en Moldavie

La Moldavie doit organiser des élections présidentielles le 20 octobre, ainsi qu'un référendum pour inscrire l'adhésion à l'UE dans la constitution afin d'empêcher tout renversement futur. La Russie tente d'interférer dans les élections par la désinformation et les fausses nouvelles, selon Brigitta Triebel, qui dirige l'office de la Konrad-Adenauer-Stiftung à Chisinau. "Les Moldaves sont informés que si vous voulez éviter un conflit comme en Ukraine, soutenez les partis pro-russes", a déclaré Triebel, exprimant son inquiétude quant à la manipulation des peurs des gens.

10:49 L'Ukraine affirme avoir intercepté 24 des 52 drones russes

L'armée de l'air ukrainienne rapporte l'interception de 24 drones russes. Au total, les forces russes ont lancé 52 drones contre des cibles en Ukraine pendant la nuit de samedi. Des drones de la série Shahed d'Iran se sont écrasés d'eux-mêmes, tandis que trois autres ont été redirigés vers la Russie et la Biélorussie. Il n'y a pas eu de blessures ni de dommages importants signalés. L'une des cibles de Kyiv a été attaquée quatre fois cette semaine, selon les officiels de la ville, avec tous les drones interceptés avec succès.

10:16 Les blogueurs militaires russes affirment que les forces ukrainiennes ont endommagé un pont à Kursk

Les blogueurs militaires russes ont partagé des vidéos sur leurs canaux Telegram montrant les conséquences d'une attaque présumée des forces ukrainiennes contre un convoi militaire russe approchant du village de Swannoe dans la région de Kursk. Radio Free Europe (RFE/RL) a également publié la même vidéo sur leurs canaux Telegram. Les images semblent montrer des véhicules militaires détruits et un ponton pont détruit sur la rivière Seym à Kursk.

09:34 Les autorités russes accusent l'Ukraine d'avoir bombardé Shebekino

Shebekino, une ville de la région russe de Belgorod, signale des bombardements ukrainiens. Une femme a été blessée, selon les autorités samedi. Shebekino se trouve près de la frontière ukrainienne.

09:00 L'Ukraine révèle les pertes humaines parmi les troupes russes

Le militaire ukrainien a révélé de nouveaux chiffres de pertes humaines parmi les troupes russes en Ukraine. Selon leur rapport, environ 614 950 soldats russes ont été perdus depuis le 24 février 2022, avec 1 360 morts signalés au cours des 24 dernières heures. De plus, huit chars, 42 systèmes d'artillerie et 18 drones ont été détruits pendant cette période. Depuis le début de la grande campagne militaire, l'Ukraine affirme que la Russie a perdu 8 582 chars, 17 614 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 14 471 drones, 28 navires et un sous-marin. Les estimations occidentales suggèrent des chiffres de pertes plus bas, mais ces chiffres ne sont que les minimum enregistrés.

08:35 Controverses en Russie suite d'une attaque présumée en UkraineLes autorités de la région de Belgorod, dans le sud-ouest de la Russie, rapportent cinq morts et 46 blessés suite à une supposée attaque ukrainienne tard dans la nuit de vendredi. Le gouverneur régional, Vyacheslav Gladkov, a confirmé 37 hospitalisations, dont sept enfants. Une vidéo circulant en ligne, prétendument montrant l'attaque, montre une explosion de voiture suivie d'une explosion de l'autre côté de la route. Bien que cette vidéo ne puisse être vérifiée de manière indépendante, elle a suscité des controverses en Russie.

07:48 Médias indépendants rapportent de lourdes pertes russesSelon le média russe indépendant Mediazona, au moins 66 471 soldats russes ont été tués dans le conflit en Ukraine. Mediazona, ainsi que BBC News Russian, ont collecté des données open source pour identifier les soldats russes tués en Ukraine. Cependant, l'organisation souligne que ces chiffres ne représentent que les soldats dont les noms ont été identifiés grâce à des sources de données open, et que les pertes réelles sont probablement beaucoup plus élevées. Les estimations ukrainiennes et occidentales concordent également avec ces chiffres.

07:15 Kharkiv sous attaque russe, le bilan s'alourditSeven fatalities and 97 injuries, including over 20 minors, resulted from a Russian attack on Kharkiv, Ukraine, on Friday. According to Oleg Synegubov, the region's governor, a kindergarten playground and a 12-story residential building were targeted during the attack. Authorities reported that a D-30 SM-Lenkluftbombe struck both locations, leading to a fire that persisted into Saturday morning.

06:27 La popularité de Putin chute après l'incursion en UkraineLe mécontentement des citoyens russes envers leur gouvernement et le président Vladimir Putin a augmenté suite à l'incursion de forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk, selon un rapport de l'Institute for the Study of War (ISW). Selon un sondage réalisé par le Russian Public Opinion Foundation, 28% des répondants ont exprimé leur mécontentement ou leur désapprobation envers les actions des autorités russes après l'incursion ukrainienne. Dans le même temps, le taux d'approbation de Putin a chuté de 3,5 points de pourcentage pour atteindre 73,6% lors de la dernière semaine d'août, un record depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. L'ISW suggère que le Kremlin doit reconnaître la mécontentement grandissant parmi la population russe depuis l'incursion dans la région de Kursk.

05:40 Deux Colombiens arrêtés en Russie pour avoir combattu en UkraineAlexander Ante et Jose Aron Medina, deux Colombiens, ont été arrêtés en Russie par le FSB après avoir été arrêtés à Caracas lors de leur transit de retour en Colombie. Les médias espagnols affirment que les hommes ont rejoint la Légion internationale pour combattre en Ukraine pendant l'été 2023. Lors de leur arrestation à l'aéroport de Caracas mi-juillet, les autorités russes ont découvert des documents et des vêtements militaires ukrainiens sur eux.

04:47 Le président tchèque nie tout lien entre l'avancée russe et l'opération ukrainienneLe président tchèque Petr Pavel pense qu'il n'y a aucun lien entre l'avancée rapide de Russie près de Pokrovsk dans la région de Donetsk et les opérations militaires ukrainiennes dans la région russe de Kursk. Il a déclaré à Radio Liberté qu'il n'avait pas vu de corrélation directe entre l'avancée des troupes russes à Pokrovsk et l'opération ukrainienne à Kursk. Il a affirmé que la direction russe était déterminée à capturer les territoires de toutes les quatre régions - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk et Kherson - qu'elle considère comme les siennes, dans le but d'atteindre ses objectifs avant que les conditions météorologiques favorables pour les opérations militaires ne disparaissent.

03:47 Stoltenberg: l'offensive de Kursk est "justifiable"Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk de légitime. "L'Ukraine a le droit de se protéger, et selon le droit international, ce droit ne s'arrête pas à sa frontière", a déclaré Stoltenberg au journal Welt am Sonntag. En réponse aux accusations du gouvernement russe selon lesquelles l'Ouest aurait été informé à l'avance de l'invasion du territoire russe, Stoltenberg a souligné : "L'Ukraine n'a pas coordonné ses plans pour Kursk avec l'OTAN, et l'OTAN n'a

00:33 Appel vidéo Biden-von der Leyen : un rappel du jour de l'invasion russeLa présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné l'importance des relations transatlantiques, quelle que soit l'issue de l'élection présidentielle américaine de novembre. Elle a reçu le prix transatlantique tchèque et slovaque (CSTA) lors de la conférence sur la sécurité Globsec à Prague, où elle a rappelé un appel vidéo avec le président américain Joe Biden le jour de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. "Nous avons immédiatement convenu de la manière dont notre réponse à la guerre de Poutine devrait être", a déclaré von der Leyen. Une fois de plus, l'Europe et l'Amérique se sont tenues "côte à côte du côté droit de l'histoire".

23:19 Russie : cinq morts dans une attaque à BelgorodAu moins cinq personnes ont été tuées lors d'attaques ukrainiennes dans la région frontalière russe de Belgorod, selon les informations russes. Une femme et quatre hommes sont décédés sur les lieux à la suite de leurs blessures, selon le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov sur le service de messagerie Telegram. Trente-sept autres personnes ont été blessées. L'Ukraine a tiré des "bombes àcluster" sur la ville de Belgorod et la région à l'aide de lance-roquettes multiples, a ajouté Gladkov.

ici.22:01 L'Ukraine prévoit l'IA pour les essaims de drones et les "missiles abordables"L'Ukraine prévoit de collaborer avec les fabricants d'armes pour développer l'IA pour les essaims de drones et les "missiles abordables" afin de contrer les drones kamikazes russes, a déclaré le ministre de la Transformation digitale, Mykhailo Fedorov, lors du Forum Globsec à Prague. Tout au long de l'invasion russe, l'Ukraine et la Russie ont investi massivement dans la technologie des drones, révolutionnant la guerre moderne. Selon Fedorov, les soldats ukrainiens font face à divers défis, notamment l'équipement et l'infanterie russes, les pénuries de munitions, les drones kamikazes et les drones de reconnaissance. En réponse, les forces armées ukrainiennes utilisent des drones bon marché à vue (FPV), des drones de reconnaissance, de petits systèmes de défense aérienne et des drones longue portée fabriqués en Ukraine pour cibler les objectifs russes, a déclaré Fedorov. "Quels sont les prochains défis où nous avons besoin de votre aide ? Comment créer un contrôle laser efficace, comment développer l'IA pour les essaims de drones, comment produire des HIMARS ukrainiens, comment développer des missiles ukrainiens abordables pour abattre les Shaheds ?" a déclaré Fedorov.

21:32 L'Ukraine reçoit des obus d'artillerie urgentsL'Ukraine reçoit les premières livraisons d'obus pour canons

