14:13 Le bureau de vote ne tient pas à Hook pour une longue période.

13:50 Le taux de participation des électeurs en Thuringe est presque équivalent à celui de 2019

En Thuringe, on s'attend à un taux de participation des électeurs similaire à celui des élections parlementaires précédentes. Selon le commissaire électoral de l'État, environ 32 % des électeurs inscrits avaient voté dans les bureaux de vote à midi, sans compter les bulletins de vote par courrier. En 2019, le taux de participation était de 31,2 % à la même heure. Il semble y avoir un plus grand intérêt pour les élections de l'État par rapport aux élections européennes et régionales plus tôt cette année, le taux de participation en juin ayant atteint 24,3 %.

13:29 Un taux de participation élevé prévu en Saxe

En Saxe, un taux de participation élevé est prévu pour les élections de l'État. À midi, 25,8 % des électeurs inscrits avaient voté, selon l'Office statistique de l'État de Kamenz. À la même heure lors des élections de l'État précédentes en 2019, le chiffre était de 26,2 %. Les bulletins de vote par courrier ne sont pas encore inclus dans les chiffres préliminaires. On estime que 24,6 % des électeurs inscrits exerceront leur droit de vote par courrier, comparativement à 16,9 % en 2019. Jusqu'à présent, les élections se sont déroulées sans interruption, sans problèmes signalés.

13:11 Les résultats des élections de l'État en Saxe et en Thuringe pourraient affaiblir la coalition de Berlin

Les résultats des élections de l'État en Saxe et en Thuringe sont toujours incertains. Le politologue Albrecht von Lucke déclare dans une interview à ntv que si le SPD ne parvient pas à obtenir un siège au parlement de l'État, cela serait "presque un séisme". Il discute de l'élection et de ses éventuelles conséquences.

12:44 La police enquête sur des menaces dans un bureau de vote

La police de Gera enquête sur des menaces dans un bureau de vote. Un homme portant un T-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote pour voter le matin, selon un porte-parole de la police. Le responsable du bureau de vote a ensuite demandé à l'homme de retirer son T-shirt, car la publicité pour les partis n'était pas autorisée à l'intérieur du bureau de vote. Bien que l'homme ait obéi, il a menacé de revenir, mécontent de la façon dont il avait été traité en sortant de la zone du bureau de vote. La police a ensuite déposé un rapport et a sermonné l'homme. De plus, la police d'Erfurt enquête sur des graffitis politiques ("Höcke est un nazi") près des bureaux de vote en tant que vandalisme.

12:15 Correctiv met en garde contre la diffusion d'informations fausses

Le réseau de recherche Correctiv met en garde contre la fausse allégation récurrente selon laquelle les signatures sur les bulletins de vote offrent une protection contre la manipulation des votes. En réalité, selon le bureau du commissaire fédéral, "le bulletin de vote ne doit pas être signé. La signature du bulletin de vote par le voter pourrait potentiellement compromettre le vote secret, rendant le bulletin de vote entier invalide".

11:51 Voigt exprime l'espoir d'une "majorité stable"

Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a maintenant voté. Il a exprimé sa gratitude à de nombreuses personnes qui "ont voté différemment par le passé" mais ont maintenant décidé de soutenir "la force forte au centre bourgeois", à savoir l'Union saxonne. "Cette compréhension nous permettra de former un gouvernement qui sert cette terre", a déclaré Voigt. Dans les récents sondages, la CDU et l'AfD sont dans une course serrée.

11:25 Une augmentation significative des attaques d'extrême droite à Sonneberg

Sonneberg est le premier district d'Allemagne à être gouverné par un politique de l'AfD. Cependant, les activistes ont depuis reçu de multiples menaces, contraignant de nombreux d'entre eux à démissionner de leurs postes. Il y a également eu une augmentation de cinq fois le nombre d'attaques d'extrême droite dans la région au cours de l'année dernière. Les experts attribuent ce développement à l'administrateur du district de l'AfD.

10:57 Kretschmer parle à l'urne

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, décrit l'élection parlementaire de l'État comme "probablement la plus importante élection en 34 ans". En votant à Dresde, il a exprimé sa gratitude à de nombreuses personnes qui "ont voté différemment par le passé" mais ont maintenant choisi "la force forte au centre bourgeois", à savoir l'Union saxonne. "Cette compréhension nous permettra de former un gouvernement qui sert cette terre", a déclaré Kretschmer. Dans les récents sondages, son parti CDU est engagé dans une course serrée avec l'AfD.

10:30 Ramelow : Wagenknecht "n'est pas sur le bulletin de vote"

Pour le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, le jour des élections est "une fête de la démocratie" - quel que soit le risque qu'il ne soit pas réélu. Dans une interview à ntv, le politique du parti de gauche explique pourquoi il ne recommande pas un gouvernement minoritaire et pourquoi il nourrit des doutes quant à la compétence du BSW.

09:59 Historienniste indigné par la date des élections L'historien Peter Oliver Loew critique la date des élections régionales en Saxe et en Thuringe, qui coïncide avec le 85e anniversaire de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939. "Celui qui a trouvé acceptable d'organiser des élections le 1er septembre montre un manque de conscience historique", a déclaré Loew au Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). En ce qui concerne l'AfD, classée comme "extrémiste de droite sécurisée" par les services de renseignement intérieurs des deux États, Loew a déclaré : "Cela peut entraîner des associations malheureuses, surtout si un parti remporte les élections à Dresde et à Erfurt, dont le rapport avec l'époque nazie est tout sauf clair."

09:30 "Vote pivot": Toutes les données sur le vote régional en Saxe Environ 3,3 millions d'électeurs en Saxe ont aujourd'hui l'occasion de décider qui dirigera la politique de la future parlement régional de Dresde. Le CDU pourrait perdre sa position de force la plus puissante dans l'État pour la première fois depuis 1990. Le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, qualifie cela de "vote pivot". "Tout se joue ici."

09:05 Kretschmer accuse la coalition du trafic lumineux d'une "course pré-électorale chaotique" C'est le jour des élections en Saxe, et la question est de savoir si le Premier ministre Michael Kretschmer prolongera la série de victoires du CDU dans l'État. Dans une interview avec ntv, il partage ses points de vue sur le débat sur les réfugiés, le gouvernement de la lumière et la guerre en Ukraine.

08:24 L'AfD pourrait-elle menacer la démocratie? Les sondages suggèrent que l'AfD devrait considérablement renforcer son influence lors des élections à venir en Saxe et en Thuringe. Cela représente une menace potentielle pour les institutions démocratiques, comme le souligne un groupe de recherche. Car l'État de droit n'est pas aussi solide que beaucoup le pensent.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en Saxe Aujourd'hui, de nouveaux parlements régionaux sont élus en Thuringe et en Saxe. Dans les sondages, l'AfD est clairement en tête en Thuringe. En Saxe, le CDU du Premier ministre sortant Michael Kretschmer et l'AfD sont au coude à coude. Les premières projections sont attendues à la fermeture des bureaux de vote à 18 heures. Les élections dans les deux États de l'est de l'Allemagne sont également un test pour la coalition de la lumière à Berlin.

Pour le gouvernement régional actuel de Thuringe dirigé par le ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche), il n'y a pas de majorité dans les sondages. Un scénario post-électoral pourrait être un gouvernement composé de CDU, de l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et de SPD. En Saxe, il reste incertain si la coalition actuelle de CDU, SPD et Verts conserve encore une majorité. Kretschmer ne exclut pas une alliance avec la BSW. Le parti de la gauche est en danger d'être éliminé du parlement en Saxe. Le même sort pourrait échoir aux Verts et au FDP en Thuringe.

