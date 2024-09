14:04 Inondations en Europe: l'administration allemande s'engage à fournir une aide financière

13:43 Hongrie: Orban suspend ses engagements internationaux en raison des inondationsLe Premier ministre hongrois Viktor Orban a suspendu tous ses engagements internationaux en raison des inondations dévastatrices qui touchent son pays. Il a annoncé cette nouvelle sur une plateforme en ligne, déclarant : "Compte tenu des conditions météorologiques difficiles et des inondations en Hongrie, j'ai reporté tous mes engagements internationaux." Orban n'a fourni aucun détail supplémentaire. Son débat prévu sur le programme de présidence semi-annuelle du Conseil de l'UE était prévu pour mercredi au Parlement européen de Strasbourg. Orban fait souvent l'objet de critiques de la part du Parlement européen et de la Commission européenne, Receiving harsh remarks.

13:12 Ostrava submergée : rupture de digue dans la troisième plus grande villeDes évacuations d'urgence ont été étendues à Ostrava, la troisième plus grande ville de République tchèque, en raison d'un danger imminent d'inondation. Le ministre de l'Environnement Petr Hladik a annoncé, après une réunion d'urgence, que "de multiples brèches de digues ont eu lieu dans plusieurs secteurs". Certains résidents ont été secourus à l'aide de bateaux gonflables, et environ 100 mètres cubes d'eau s'écoulent par seconde à travers ces brèches. Des tentatives sont faites pour les combler avec des pierres. Ostrava, qui compte environ 285 000 habitants, est située à l'intersection de plusieurs rivières, telles que l'Oder et l'Opava. La ville industrielle et minière se trouve à environ 280 kilomètres à l'est de Prague. Les voyages en train vers Ostrava et au-delà vers la Pologne sont entièrement interrompus. Une centrale électrique a été temporairement fermée, tandis que la ville voisine de Bohumin a connu des pannes de courant et de réseau mobile en raison des inondations. L'approvisionnement en eau a été coupé dans de nombreuses zones.

12:33 Pluies records en République tchèque : Serec enregistre 420 litres par mètre carréLes précipitations de la dépression "Anett" apportent des pluies torrentielles : depuis vendredi, Serec en République tchèque, près de la frontière polonaise, a reçu 450 litres par mètre carré de précipitations, selon l'expert météo d'ntv.de Oliver Scheel. Serec est actuellement en tête des précipitations enregistrées ces derniers jours. Ruhpolding/Berchtesgadener Land en Allemagne est deuxième avec 320 litres en quatre jours, tandis que Scaria et Lilienfeld en Autriche enregistrent respectivement 364 et 369 litres. À Vienne, 279 litres ont été mesurés, mais les appareils de mesure ont échoué, ce qui a entraîné des enregistrements incohérents. À Katowice, en Pologne, on a enregistré les plus fortes précipitations, avec 200 litres.

12:25 Roumanie : Six morts dans les inondations de la région des CarpatesLes fortes pluies et les inondations ont fait au moins six morts dans la région des Carpates en Roumanie, notamment dans les régions de Galati, Vaslui et Iasi. Environ 300 personnes ont été évacuées et environ 6 000 fermes ont été submergées. Les décès concernent principalement des personnes âgées, dont deux femmes âgées de 96 et 86 ans. Le niveau d'alerte maximale pour les inondations est en vigueur jusqu'à midi, avec des villages isolés qui subissent le plus gros de l'inondation. Plusieurs centaines de pompiers interviennent sur les lieux.

11:59 Inondations en Saxe : l'Elbe dépasse le deuxième niveau d'alerteLes niveaux de l'Elbe à Dresde, en Saxe, continuent de monter, atteignant 5,62 mètres lundi matin, selon le centre de gestion des crues de l'État. Le deuxième niveau d'alerte pour les inondations a été déclenché dimanche soir, et le troisième niveau, fixé à six mètres, est prévu pour être dépassé mardi soir. Le pic de l'Elbe à Dresde est prévu pour mercredi soir. À Schöna, sur la frontière tchèque, le troisième niveau d'alerte est en vigueur avec un niveau de l'Elbe de 6,13 mètres. Cependant, le centre de gestion des crues prévoit une baisse des niveaux de l'Elbe à Görlitz sur la Neiße. La crête de la inondation, le point le plus élevé d'une inondation, est une source de préoccupation.

11:33 L'Autriche signale deux morts supplémentaires liées aux inondationsDeux personnes de plus sont décédées en Autriche en raison des inondations, comme l'a rapporté la police. Un homme de 70 ans et un homme de 80 ans sont décédés dans leurs maisons dans des communautés de Basse-Autriche. Dimanche, un pompier est décédé

10:35 Gouverneur autrichien sur la situation des inondations : "Toujours critique" Malgré une accalmie temporaire de la pluie, la situation des inondations dans l'est de l'Autriche reste très préoccupante. La gouverneur de Basse-Autriche, Johanna Mikl-Leitner, déclare : "Ce n'est pas fini, c'est toujours critique, c'est toujours dramatique." Les régions pourraient recevoir jusqu'à 80 litres d'eau par mètre carré lundi. Un point préoccupant est maintenant les barrages. Les autorités mettent en garde contre un risque élevé d'effondrement des barrages. La vie dans les zones publiques est largement interrompue. Près de 200 routes en Basse-Autriche sont fermées, près de 1 800 bâtiments ont été évacués, et de nombreux étudiants et enfants en garderie restent chez eux, ajoute Mikl-Leitner. Environ 3 500 ménages sont actuellement privés d'électricité. L'ampleur des dommages reste à estimer. "Les victimes des inondations seront aidées", promet le gouverneur. Ces derniers jours, jusqu'à 370 litres d'eau par mètre carré sont tombés régionalement en Basse-Autriche - bien plus que la moyenne mensuelle.

10:10 Niveaux de l'Elbe en hausse : Niveau d'alerte trois approchant Les niveaux d'eau de l'Elbe en Saxe continuent de monter. À l'aube, la valeur à Dresde est de 5,54 mètres. On s'attend à ce que le seuil de six mètres soit dépassé plus tard dans la journée, déclenchant le niveau d'alerte trois, le plus élevé. À ce niveau, les inondations des zones urbanisées deviennent possibles. Le niveau trois a déjà été atteint au poste de mesure de Schöna sur l'Elbe près de la frontière tchèque, où le niveau d'eau était de 6,09 mètres. La Neiße de Lusace à la frontière polonaise fait face au même problème, avec un niveau d'eau de 5,56 mètres, à quelques centimètres du niveau quatre. Pour assurer la sécurité, une section de la route fédérale B99 à Görlitz a été fermée. Sur la B99, le niveau d'alerte trois est de 4,80 mètres.

09:49 Vague de crues en Tchéquie : Premier décès confirmé Le premier décès lié aux inondations en Tchéquie a été confirmé. Les autorités font état d'au moins sept personnes portées disparues. Un homme est décédé dans la petite rivière Krasovka dans le district de Bruntál dans l'est de la Moravie-Silésie, comme l'a confirmé le président de la police Martin Vondrasek à la radio publique. Parmi les disparus figurent trois personnes emportées dans une voiture par une rivière en furie près de Jeseník dans les montagnes de Hrubý Jeseník. Aucun signe du véhicule n'a été trouvé. D'autres ont été emportés dans divers cours d'eau, y compris la rivière Otava. Une personne d'un foyer de soins pour personnes âgées à la frontière polonaise est également portée disparue. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala qualifie ces inondations de "centenaire" - un événement qui se produit statistiquement une fois par siècle au même endroit. Des décès liés aux inondations ont également été signalés dans d'autres pays de l'UE (voir l'entrée 06:40): un pompier est décédé en Autriche, un homme en Pologne, et six personnes sont décédées en Roumanie.

09:17 Femme vérifie le niveau d'eau à Görlitz, tombe dans la rivière Neiße À Görlitz, une femme a glissé en examinant le niveau de l'eau de la rivière Neiße et est tombée à l'eau. Les premiers rapports de police font état de l'incident qui s'est produit au bord de l'eau près de l'hôtel Parkhotel Merkur. Elle a été emportée sur environ 700 mètres en aval avant de pouvoir se libérer près du barrage de Vierradmühle. Elle est actuellement soignée à l'hôpital pour hypothermie.

09:00 THW se prépare à des opérations d'envergure sur l'Elbe et l'Oder L'agence fédérale allemande pour l'aide technique (THW) se prépare à des inondations possibles dans l'est de l'Allemagne. Le responsable du département THW, Fritz-Helge Voss, déclare sur le magazine matinal ZDF : "Nous nous préparons à déployer de plus grandes équipes sur les rivières Elbe et Oder si nécessaire." Voss conseille aux résidents des zones touchées de se constituer un petit kit d'urgence. Voss souligne que l'Allemagne a été relativement épargnée jusqu'à présent, mais que les rivières Elbe, Neiße et Oder pourraient inondées plus tard dans la semaine. Le week-end dernier, le THW avait déployé environ 140 personnes en Bavière et en Saxe, notamment sur le pont Carolabridge effondré à Dresde. Voss met en garde contre le fait que c'est le quatrième incident de crue majeure en Allemagne cette année, et encourage tout le monde à être préparé et à investir dans l'équipement. "En fin de compte, il s'agit de coûts d'adaptation au climat", dit-il.

08:43 Le cabinet polonais envisage une déclaration d'état de catastrophe En réponse aux graves inondations dans le sud-ouest de la Pologne, le Premier ministre Donald Tusk a convoqué une réunion du cabinet d'urgence lundi matin. Tusk a préparé un décret déclarant l'état de catastrophe, que le cabinet doit ratifier. Les pluies persistantes dans le sud-ouest de la Pologne, bordant la Tchéquie, ont causé la rivière Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder, à inondée. Dans la nuit, la ville de Nysa dans la région d'Opole a été particulièrement touchée, avec de l'eau de la rivière qui a inondé la salle des urgences de l'hôpital local. Un total de 33 patients, y compris des enfants et des femmes enceintes, ont été évacués en bateau.

08:15 Bavière : Pluies Fraîches et Élévation des Niveaux d'Eau en ProgressionLa situation des inondations en Bavière reste préoccupante dans certaines régions avec des précipitations supplémentaires prévues. Il n'y a pas eu de réelle amélioration depuis hier, selon les forces de l'ordre locales. Le Service d'Information sur les Hautes Eaux (HNI) prévoit une nouvelle augmentation des niveaux d'eau avec ce début de semaine pluvieux. Le HNI anticipe une augmentation des niveaux d'eau pour le Danube à Passau, la Vils à Vilshofen et l'Isar à Munich. Des améliorations sont attendues à partir de mercredi. Jusqu'à mardi, le Service Météorologique Allemand (DWS) prévoit des précipitations continues des Alpes aux basses terres, avec des quantités estimated à 40 à 70 litres par mètre carré, montant jusqu'à 90 litres dans les zones stagnantes.

07:32 République Tchèque : Pas de Répit – Les Niveaux d'Eau Continuent de MonterLes zones inondées en République Tchèque ne montrent toujours aucun signe de soulagement. La vague de crue de la March (Morava) a atteint Litovel, à environ 200 km à l'est de Prague. Des rues entières sont submergées, selon l'agence CTK. Les autorités locales, qui comptent près de 10 000 habitants, exhortent les citoyens à ne pas obstructionner les services d'urgence. "Dans les heures à venir, nous prévoyons une augmentation supplémentaire du niveau de l'eau de la rivière", prévient le maire via les réseaux sociaux.

07:03 Rupture de Barrage : Inondations Catastrophiques en PologneLes préoccupations augmentent en Pologne à mesure que les inondations dévastatrices se dirigent vers la région de la Glatzer Neiße. Des enregistrements vidéo montrent la fureur des eaux de crue.

06:40 Inondations en Europe : Morts en Pologne et en RoumanieLa Pologne et la République Tchèque font face à l'impact d'inondations centenaires, tandis que la Basse-Autriche reste critique après des précipitations importantes. Au moins huit personnes ont perdu la vie en raison des inondations dans divers pays de l'UE : un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

06:12 Évacuations Obligatoires en République Tchèque en raison des InondationsDuring the worst storms in decades, floodwaters engulfed entire cities such as Jesenik in the Jeseníky Mountains and Krnov on the Polish border. In Jesenik, rescue services had to save hundreds of people using boats and helicopters. After the floodwaters receded, the threat of landslides persisted in numerous locations.

05:49 Passagers de Croisière Coincés à VienneEn raison de l'augmentation des niveaux d'eau sur le Danube due aux précipitations importantes, plus de 100 passagers d'un navire de croisière suisse se trouvent bloqués à Vienne. Le "Thurgau Prestige" est actuellement amarré au rivage et les passagers ne sont pas autorisés à débarquer car la passerelle vers le quai est inondée. Selon les rapports des médias, d'autres navires de croisière sont également bloqués à Vienne. Thurgau Travel précise que les autorités locales décideront quand les passagers pourront débarquer, et selon les témoignages des passagers, ils doivent rester à bord jusqu'à au moins mardi. Le "Thurgau Prestige" était prévu pour naviguer de Linz à Budapest et retour, mais est maintenant bloqué à Vienne.

À Ostrava, la troisième ville

