- 1399 personnes ont été déportées au premier semestre

Au cours des six premiers mois de l'année, plus de personnes ont été expulsées de Bavière qu'à la même période de l'année dernière. Selon le ministère de l'Intérieur, cette tendance s'est poursuivie depuis 2023, avec presque un quart de plus d expulsions.

"Maintenant, nous avons réussi à augmenter le nombre d expulsions d'un quart près", a déclaré le ministre de l'Intérieur Joachim Herrmann (CSU). Au total, 1399 expulsions, y compris les transferts de Dublin de étrangers expulsés, ont eu lieu dans la juridiction bavaroise au cours des six premiers mois de l'année. En 2023, il y en avait 1137, et en 2022, il y en avait un total de 916.

La plupart des expulsions ont eu lieu vers les pays d'origine Irak, Moldavie, Turquie et Nigéria. "Environ 40 pour cent des personnes expulsées étaient des criminels", a souligné Herrmann. L'accent devrait continuer à être mis sur ce groupe, "qui piétine notre système juridique".

Les nombres de départs volontaires ont également augmenté à nouveau : "Par rapport à la première moitié de 2023, de 5739 à 7539 en première moitié de 2024. C'est une augmentation d'environ 31 pour cent", a déclaré Herrmann. Par conséquent, presque 9000 expulsés ont quitté la Bavière au cours des six premiers mois de 2024.

"We must continue to increase the numbers and finally deport criminals to Afghanistan and Syria", a souligné Herrmann. Malheureusement, le gouvernement fédéral n'a pas reconnu les signes des temps ici : "Nous avons besoin d'un changement de cap vers une migration en Allemagne beaucoup mieux contrôlée et plus d'ordre". Le gouvernement fédéral manque également de mesures efficaces dans le domaine des retours et se limite aux annonces. "Un véritable progrès, par exemple dans le domaine important de l'amélioration de la coopération avec les pays d'origine réticents : inexistant."

