13 films allemands présélectionnés aux Oscars

Quel film allemand est en lice pour l'Oscar ? Un jury conseille sur la sélection ce week-end. Il y a 13 candidats au total, dont "Two to One" de Nadja Brunckhorst, "Mourir" de Matthias Glasner et "Amour, ta Hilde" d'Andreas Dresen.

13 films sont en pré-sélection pour la candidature allemande à l'Oscar. Parmi eux se trouve le nouveau film de l'Iranien Mohammed Rassulof, qui a fui en Allemagne il y a quelques mois. "La Graine de la Figuier Sacré" est une co-production allemande et raconte l'histoire de l'impact des protestations politiques en Iran sur une famille.

Un film avec Sandra Hüller a également été soumis : "Two to One" de Natja Brunckhorst. Le travail que l'Allemagne soumettra comme candidat pour le meilleur film international sera décidé par un jury les 21 et 22 août à Munich. C'est ce qu'a annoncé German Films, le représentant international du cinéma allemand.

Annonce des nominés en janvier

C'est l'une des nombreuses étapes préliminaires avant que les films qui seront finalement nominés pour le meilleur film international ne soient annoncés le 17 janvier.

Parmi les possibles candidats allemands figurent le drame "Mourir" de Matthias Glasner, qui a déjà remporté le German Film Award en or, "L'Enquête" de RP Kahl, "Amour, ta Hilde" d'Andreas Dresen et "Dans le point aveugle" d'Ayşe Polat.

D'autres candidats pour la candidature allemande sont "La Gloire de la vie" (Georg Maas, Judith Kaufmann), "Les Indomptables 2 - Guten Morgen, vous êtes beaux" (Torsten Körner), "Les Leaders et les Séducteurs" (Joachim A. Lang), "Hollywoodgate" (Ibrahim Nash'at), "Blagues tristes" (Fabian Stumm), "Stella. Une vie" (Kilian Riedhof) et "Silence" (Erik Borner).

Cette année, la contribution allemande "La Salle des professeurs" d'Ilker Çatak n'a pas été nominée pour le meilleur film international. La production britannique "The Zone of Interest" de Jonathan Glazer a remporté l'Oscar dans cette catégorie.

Quatre Oscars pour les contributions allemandes jusqu'à présent

L'an dernier, however, la production allemande "All Quiet on the Western Front" du réalisateur Edward Berger a non seulement remporté l'Oscar du meilleur film international, mais aussi trois autres pour la photographie, la production et la musique de film.

Le choix de la contribution allemande est une étape préliminaire dans la course à l'Oscar étranger. Le 17 décembre, la liste courte des candidats internationaux sera annoncée. Les films nominés seront sélectionnés à partir de cette liste courte. La cérémonie des Oscars aura lieu le 2 mars (heure locale, MEZ dans la nuit du 3 mars).

Jusqu'à présent, seulement quatre productions allemandes ont remporté le prix du meilleur film international. Outre "All Quiet on the Western Front", cela a été réalisé en 2007 par Florian Henckel von Donnersmarck avec le drame de la Stasi "The Lives of Others". En 1980, l'adaptation cinématographique de "The Tin Drum" de Volker Schlöndorff a reçu ce prix, et en 2003 "Nowhere in Africa" de Caroline Link.

