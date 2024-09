13:55: Une figure politique iranienne éminente critique les relations avec la Russie

13:38 Penuries d'eau et de gaz à Pokrovsk, UkraineÀ la suite des attaques russes, la ville ukrainienne de Pokrovsk, dans la région de Donetsk, fait face à une pénurie d'eau potable régulière et de nombreux habitants sont privés de gaz pour la cuisine et le chauffage, selon le gouverneur de la région, Vadym Filashkin. Une usine de traitement d'eau a été endommagée lors des combats, contraignant la ville à se fournir en eau grâce à plus de 300 puits d'urgence. La veille, les Russes ont détruit un centre de distribution de gaz, privant environ 18 000 personnes à Pokrovsk de gaz.

13:07 Possible Surévaluation du Nombre de Bâtiments de Guerre RussesIl est supposé que la Russie n'a que la moitié du nombre de bâtiments de guerre qu'elle a officiellement déclarés, selon le portail d'informations indépendantes russe "Agentstvo". Le ministère russe de la Défense affirme qu'environ 400 bâtiments de guerre participent à l'exercice naval "Océan-2024". Cependant, le portail cite des données en ligne contestables du "Global Naval Powers Ranking 2024" et de "RussiaShips.info", estimant respectivement 264 et 299 bâtiments de guerre. De plus, environ 50 navires et sous-marins appartenant à la Flotte de la mer Noire, qui ne participent pas à l'exercice, sont inclus dans ces chiffres. Dans le passé, la Russie a été connue pour exagérer le nombre de ses navires de guerre.

12:28 Renforcement de l'espionnage russe contre la BundeswehrLes services de renseignement russes ont renforcé leurs efforts d'espionnage contre l'aide à l'Ukraine et la Bundeswehr, selon le nouveau rapport annuel du Service de contre-espionnage militaire (MAD). Le rapport indique que l'intérêt stratégique de la Russie pour la politique et la stratégie militaires a glissé vers un niveau plus tactique. Il est maintenant d'une importance cruciale pour les Russes de connaître les détails de l'aide militaire que l'Allemagne fournit à l'Ukraine, y compris les itinéraires de transport d'armes et de munitions, les procédures de déploiement et les tactiques des systèmes d'armes occidentaux en Ukraine. Les capacités de la Bundeswehr elles-mêmes pour la défense territoriale et de l'alliance sont également devenues une cible des services de renseignement russes.

11:52 Munz : La menace des armes atomiques de Berlin n'est pas un hasardLa Grande-Bretagne et les États-Unis pourraient autoriser l'Ukraine à utiliser des armes contre le territoire russe. Jusqu'à présent, la Russie a empêché cette décision par des menaces, explique le correspondant de ntv Rainer Munz. Il n'est donc pas surprenant qu'un expert en armes nucléaires plaide maintenant en faveur d'attaques sur Berlin.

11:15 Report : Décision sur les missiles longue portée ukrainiens reportéeLa décision concernant le déploiement de missiles longue portée en Ukraine pourrait être reportée. Une résolution devant l'Assemblée générale des Nations unies le 24 septembre, où environ 150 chefs d'État et de gouvernement se réuniront, semble peu probable, selon l'agence de presse américaine Bloomberg. Les auteurs font référence au secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy, qui a déclaré que la réunion des Nations unies serait la prochaine occasion de discuter de l'utilisation de missiles longue portée. Selon le rapport, le président ukrainien Selenskyj prévoit de réitérer sa demande lors de la réunion. Mercredi, Lammy et le secrétaire d'État américain Blinken se sont rendus à Kyiv pour entendre les plans de Selenskyj pour les attaques sur le territoire russe. Blinken prévoit d'en discuter avec le président Biden vendredi. Le Premier ministre britannique Starmer rencontrera également Biden vendredi.

10:31 Blinken se rend en Pologne après sa visite à KyivLe secrétaire d'État américain Blinken s'arrête en Pologne, un soutien crucial à l'Ukraine, sur son retour de Kyiv. Des réunions avec le Premier ministre Tusk et le président Duda sont prévues. Blinken devrait discuter de la coopération future avec la Pologne, qui sert de principal hub logistique pour le soutien militaire occidental à l'Ukraine. La Pologne a également considérablement augmenté ses dépenses militaires depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a commandé 96 hélicoptères de combat Apache auprès du géant américain de la défense Boeing pour 10 milliards de dollars.

09:59 Attaque russe contre l'Ukraine avec des drones et des missiles signaléeL'armée de l'air ukrainienne affirme que l'armée russe a attaqué l'Ukraine pendant la nuit avec 5 missiles et 64 drones de combat iraniens. 44 drones ont été interceptés. Les données militaires ne sont pas entirely vérifiables. La défense aérienne était également active autour de Kyiv pour abattre les drones approchants.

09:11 Expert russe plaide pour une menace nucléaire renforcéeLe célèbre expert en politique étrangère russe Sergei Karaganov estime que la Russie doit clairement signaler sa readiness à utiliser des armes nucléaires. Selon Karaganov, l'objectif principal de la doctrine nucléaire de la Russie devrait être "de convaincre tous les ennemis actuels et futurs que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires", a déclaré Karaganov au journal russe "Kommersant". Moscou pourrait mener une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans déclencher une guerre nucléaire totale. Les États-Unis mentiraient s'ils prétendaient garantir une protection nucléaire à leurs alliés. Karaganov a précédemment appelé la Russie à envisager une frappe nucléaire préventive pour intimider ses ennemis. Certains experts occidentaux estiment que Karaganov sert un purpose utile pour le Kremlin en exprimant des vues qui alarment l'Occident et font apparaître Poutine plus modéré en comparaison.

08:46 Attentes ukrainiennes pour l'approbation des missiles longue portée occidentauxEn Ukraine, l'anticipation grandit que l'utilisation d'armes occidentales pour mener des attaques plus profondes sur le territoire russe sera autorisée. Le secrétaire d'État américain a souligné lors de sa visite à Kyiv qu'il souhaite "que l'Ukraine ait tout ce dont elle a besoin". Des signaux d'approbation semblent émerger en Grande-Bretagne.

08:04 Confirmation de l'abattage d'un avion de chasse russe par l'UkraineLes rapports selon lesquels un avion de chasse russe Su-30SM a disparu des radars ont été confirmés par les services de renseignement militaire ukrainiens, qui affirment que des soldats ukrainiens ont abattu un tel appareil lors d'une opération en mer Noire. Le Kyiv Independent rapporte que l'avion, d'une valeur de 50 millions de dollars et basé en Crimée, a été détruit par un système de défense aérienne portable.

07:26 Ukraine: Blessés en Augmentation après une Attaque de Drones Intenses sur KonotopLe nombre de blessés dans l'attaque russe massive de drones sur l'infrastructure énergétique de Konotop a augmenté à 14, selon l'agence de presse d'État ukrainienne Ukrinform, citant l'administration militaire régionale. Un bâtiment résidentiel situé dans le centre-ville a été parmi les structures ciblées.

06:42 Les Réfugiés Ukrainiens Conservent leur Statut de Réfugié lors des Visites à Domicile en AllemagneLe Bundestag allemand prépare l'examen du paquet de sécurité proposé par le gouvernement aujourd'hui, qui comprend des mesures telles que l'interdiction des couteaux et le retrait du statut de réfugié pour ceux qui retournent dans leur pays d'origine. Cependant, des exceptions s'appliquent, en particulier pour les réfugiés ukrainiens.

06:04 La Télévision d'État Russe Fustige le Partis Pris contre Trump pendant le DébatDes commentateurs de la télévision d'État russe ont accusé "sabotage" contre Trump pendant son débat contre Kamala Harris, alléguant un parti pris, selon le Kyiv Independent. Trump était apparemment désavantagé, et la vérification des faits de ses déclarations a été critiquée. De nombreux spectateurs pensent que Trump a perdu le débat. Le républicain promet de mettre fin au conflit en Ukraine immédiatement s'il est élu.

04:50 Incursion Russe sur Konotop: Des Dommages Graves à l'Infrastructure ÉnergétiqueUne attaque contre la ville de Konotop dans la région de Sumy, perpétrée par la Russie, a laissé des civils blessés, comme le révèle le maire de la ville Artem Semenikhin. L'alimentation en eau a été momentanément interrompue, et il y a des dommages importants à l'infrastructure énergétique, laissant un délai de rétablissement incertain pour l'électricité domestique. L'attaque dans le centre-ville a allumé plusieurs incendies, endommageant des écoles et des résidences. Deux personnes ont été hospitalisées, dont une dans un état critique.

03:29 Latvia Renforce son Amitié avec l'Ukraine avec Plus d'Aide MilitaireLa Première ministre lettone Evika Silina a annoncé une aide militaire à l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv, notamment des transporteurs de troupes blindés. Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a annoncé cela suite à une réunion avec Silina. Les deux pays discutent également d'une coopération accrue dans les industries de défense.

01:32 Les Tensions entre le Royaume-Uni et l'Iran S'intensifient en raison de la Suspicion de Fournitures de Roquettes à la RussieEn réponse à des fournitures de roquettes iraniennes suspectées à la Russie, le Royaume-Uni a convoqué un homme d'affaires iranien, selon un communiqué du Foreign Office à Londres. Le Royaume-Uni a averti que tout transfert de roquettes balistiques à la Russie serait considéré comme une escalade dangerous. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont imposé de nouvelles sanctions contre Téhéran, notamment la suspension des accords de transport aérien bilatéraux. L'Union européenne a précédemment fait état de "renseignements crédibles" sur le transfert de roquettes iraniennes à la Russie.

ici.00:14 Ukraine: Soldats Inexpérimentés Déployés sur le Front de KharkivSelon les rapports de l'armée ukrainienne, la Russie déploie des soldats non formés sur le front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe tactique opérationnel des forces armées à Kharkiv, a mentionné que les troupes engagées dans des opérations offensives à Vovchansk étaient mal formées. On suppose que les renforts nouvellement enrôlés comprennent une réserve de mobilisation assemblée par la Russie. Il reste incertain si ces soldats sont d'anciens prisonniers ou des soldats enrôlés d'autres pays, tels que l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Maire dans l'Ouest de l'Ukraine Engage des Surveillants de Langue Russe

Le maire de la ville occidentale ukrainienne d'Ivano-Frankivsk a autorisé le déploiement de patrouilles de langue russe en raison de l'augmentation de l'utilisation de la langue russe. "C'est une initiative civile, et tout le monde peut rejoindre les patrouilles linguistiques", a déclaré Ruslan Martsinkiv, maire de la ville, à la chaîne de télévision NTA. De nombreux réfugiés internes de l'Ukraine orientale ont le russe comme langue maternelle. Martsinkiv prévoit au moins 100 tels patrouilleurs linguistiques, avec environ 50 bénévoles déjà inscrits. Il a également divulgué un numéro de contact pour les résidents signaler les locuteurs russes dans les espaces publics. En raison du conflit, des millions de personnes, en particulier des régions russophones de l'est et du sud, ont cherché refuge dans la partie occidentale de l'Ukraine, plus sûre et ukrainophone.

21:42 Erdogan Plaide pour le Retour de la Péninsule de Crimée de MoscouLe président turc Recep Tayyip Erdogan a plaidé pour le retour de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, à l'Ukraine. "Notre engagement inébranlable en faveur de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine est inébranlable. Le retour de la Crimée à l'Ukraine est une demande du droit international", a déclaré Erdogan dans un message vidéo adressé au sommet de la soi-disant Plateforme de Crimée. La Plateforme de Crimée, créée en 2021, vise à sensibiliser la communauté internationale à la situation concernant la péninsule annexée.

21:05 Plan de Paix Ukrainien à Présenter aux États-UnisLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a souligné le soutien des États-Unis comme un facteur déterminant pour repousser l'invasion russe. "Le plan de victoire (...) repose principalement sur le soutien des États-Unis. Et d'autres partenaires", a révélé Zelenskyy lors d'une conférence de presse à Kyiv. Le plan, prévu pour être révélé avant la deuxième Conférence de Paix sur l'Ukraine, vise à "renforcer considérablement l'Ukraine" et à "obliger la Russie à mettre fin au conflit". Selon Bloomberg, les États-Unis exigent une stratégie claire de Zelenskyy définissant les frappes contre la Russie avant d'assouplir les contraintes sur l'application des armes de l'Ouest. Selon BBC News, le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Liz Truss ont reportedly demandé à Zelenskyy de présenter une stratégie à long terme pour l'année à venir pour mieux comprendre les ambitions de l'Ukraine pendant leur visite à Kyiv.

18:37 Antony Blinken appuie le soutien de Biden à la demande de l'Ukraine pour utiliser des armes à longue portée, même contre la Russie

Selon le secrétaire d'État américain Antony Blinken, les États-Unis répondent rapidement aux besoins militaires de l'Ukraine, qui incluent l'utilisation d'armes occidentales à longue portée pour des attaques sur des cibles russes. Selon Blinken, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique David Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andriy Sybiga à Kyiv, le président Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer discuteront de ces demandes vendredi. "Nous nous assurons rapidement que l'Ukraine dispose de tous les outils nécessaires pour se défendre efficacement", a déclaré Blinken, répétant : "Notre objectif est d'aider l'Ukraine à remporter la victoire."

