13:55: L'analyste militaire déclare l'opération ukrainienne à Koursk triomphante

Opinions Divisées sur l'Avancée Ukrainienne dans la Région de Kursk, Réputée un Succès par un Expert MilitaireIl y a un débat parmi de nombreux observateurs pour savoir si l'opération militaire ukrainienne dans la région russe de Kursk est une victoire ou un échec pour Kiev. Le stratège militaire Nico Lange la considère comme un triomphe, affirmant dans un post sur X : "Imaginez si le président Zelensky avait dû discuter du plan de paix de l'Ukraine à New York sans l'offensive de Kursk. Cela met en évidence l'importance et le succès de l'offensive de Kursk à lui seul."

13:17 La Stratégie de Victoire de Kiev Inclut une Invitation à l'OTANL'invitation à rejoindre l'OTAN devient un élément crucial du "Plan de Victoire" du président Volodymyr Zelensky pour Kiev. Jones, conseiller de Zelensky, suggère que les pays attaqués par la Russie devraient étendre une invitation à l'adhésion à l'OTAN, en ignorant la menace d'escalade de la Russie, selon des commentaires faits à New York. Le plan comprend à la fois des mesures militaires et diplomatiques. La Russie est en guerre contre l'Ukraine en partie en raison des ambitions de ce dernier pour rejoindre l'OTAN.

12:42 Moscou Reste Attaché aux Objectifs de Guerre Alors que Kiev NégocieMalgré les efforts de Kiev pour négocier la paix, la Russie s'obstine à poursuivre ses objectifs de guerre en Ukraine. "Une fois ces objectifs atteints d'une manière ou d'une autre, l'opération militaire spéciale prendra fin", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov, faisant référence à l'agression russe prolongée et brutale contre l'Ukraine. Ses remarques ont suivi les déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a mentionné lors de son voyage aux États-Unis que la fin de la guerre était plus proche que prévu. Zelensky présente son "Plan de Victoire" aux États-Unis pour faire pression sur la Russie en vue de négociations. Moscou vise à prendre le contrôle des territoires ukrainiens de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhzhia. La ville vise également à empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Par le passé, le renversement du gouvernement de Kiev a été un autre objectif. De nombreux analystes croient que l'objectif ultime de la Russie est de dominer entirely l'Ukraine.

11:59 Deterioration Critique de la Situation à Wuhledar - Les Forces Russes Peuvent Employer des Tactiques LouchesLe média militaire pro-ukrainien Deepstate rapporte que la situation autour de la ville de Wuhledar se détériore rapidement. "Les Russes tentent de mettre le siège sur le village tout en le réduisant en ruines avec des attaques d'artillerie et autres." Deepstate ne signale pas l'entrée de troupes russes. "Tenir jusqu'au bout n'est pas une option, car cela mettrait nos militaires en danger de manière inacceptable. Les troupes de la 72e brigade ne se rendent pas et continuent de se battre, malgré tout." Selon Nexta, la Russie a recours à la "stratégie de la terre brûlée" en bombardant lourdement Wuhledar depuis les airs:

11:15 Images Satellite à Haute Résolution Révèlent des Dommages Extensifs dans les Dépôts de Munitions RussesL'Ukraine a récemment infligé de lourds dommages aux dépôts de munitions russes, éliminant de grandes quantités de roquettes, d'obus d'artillerie et de divers autres matériaux. Des images satellite à haute résolution de Maxar montrent l'ampleur des dernières attaques à Oktyabrsky et Toropez:

10:46 Attaques Dévastatrices à Saporishshya : Un Mort, Plusieurs Blessés et des Dommages généralisésLes attaques russes dans la ville ukrainienne du sud-est de Saporishshya ont fait un mort et six blessés, selon les rapports officiels. La région a été touchée par "des frappes aériennes massives" dans les deux heures tard dans la soirée de lundi, a déclaré le service d'urgence d'État. "Une personne est morte et six autres ont été blessées, dont une fille de 13 ans et un garçon de 15 ans", a écrit le gouverneur régional, Ivan Fedorov, sur Telegram. Un employé de l'administration de la ville a rapporté que 74 bâtiments d'appartements et 24 maisons privées avaient été endommagés dans différentes parties de la ville.

10:07 Nouvelles frappes de munitions sur l'équipage du porte-avions russe : "Admiral Kuznetsov" ne pourrait peut-être plus naviguerL'équipage du porte-avions russe "Admiral Kuznetsov" est reportedly being redeployed to the frontline, according to Forbes. NTV correspondent Rainer Munz from Moscow explains that the crew's transfer could be an indication of Russia's financial struggles:

09:27 Wuhledar au Bord de l'Effondrement - Les Troupes Russes Alleguent EntrerLes troupes russes ont commencé leur attaque sur la ville ukrainienne de l'est de Wuhledar, selon les rapports des médias d'État et des blogueurs. Yuri Podolyaka, un blogueur militaire pro-russe d'Ukraine, a écrit : "Les unités russes sont entrées à Wuhledar - la ville est sous siège." D'autres blogueurs militaires pro-russes ont également rapporté l'attaque. Les médias de propagande d'État ont rapporté que la ville, située dans la région de Donetsk, était encerclée, et que des combats se déroulaient à l'est du village. L'analyste militaire colonel Reisner a déclaré à ntv.de que la ville était en danger d'être encerclée. "Il semble probable que la 72e brigade mécanisée, armée de chars et de véhicules de combat blindés, ne pourra pas défendre la zone."

08:59 Russie et Ukraine Se Confrontent avec des Drones Pendant la NuitLes forces de défense russe ont prétendument abattu 13 drones ukrainiens pendant la nuit, selon les registres d'État. Six drones ont été abattus au-dessus des régions de Belgorod et de Kursk, ainsi qu'un dans la région de Bryansk, selon l'agence de presse TASS, citant le ministère de la Défense russe. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé que la Russie les avait attaqués avec 81 drones et quatre missiles pendant la nuit. Soixante-dix-neuf drones ont été abattus ou contraints de mal fonctionner. Aucun rapport initial de pertes ou de dommages n'a été signalé.

08:17 Danemark : un avis sur les attaques à longue portée contre la RussieLa Première ministre danoise Mette Frederiksen suggère que les alliés d'Ukraine devraient approuver l'utilisation d'armes occidentales à portée étendue contre la Russie lors d'un entretien avec Bloomberg. "Je propose de mettre fin au débat en cours sur les lignes rouges", a déclaré Frederiksen. Selon elle, la ligne rouge la plus importante a déjà été franchie, à savoir lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Elle a déclaré qu'elle ne permettrait jamais à la Russie de dicter le bien ou le mal au sein de l'OTAN, de l'Europe ou de l'Ukraine.

07:38 Les pertes russes enterrées sur le champ de bataille et déclarées disparues pour économiser

Selon une conversation téléphonique fuite publiée par l'intelligence militaire ukrainienne, les soldats russes tués au combat seraient enterrés sur le champ de bataille et déclarés disparus pour éviter des paiements importants à leur famille. "Ils les tuent, la bataille fait rage, il fait chaud dehors, ils commencent à sentir mauvais, alors on les enterre ici et on les déclare disparus. Et si ils sont disparus, la famille ne reçoit aucune compensation", a expliqué un homme à un résident de la région russe de Belgorod, selon le Kyiv Independent. Le montant de la compensation pour chaque soldat tombé varie de 67 500 à 116 000 dollars.

06:59 Les déclarations russes offrent peu d'espoir pour la fin de la guerre

Le président ukrainien Zelenskyy continue de promouvoir son "plan de victoire" aux États-Unis, mais il n'y a aucun signe que la Russie soit intéressée par une conclusion du conflit, selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). "Le Kremlin continue de signaler publiquement son désintérêt pour un règlement de paix qui ne implique pas la reddition totale du gouvernement ukrainien et l'anéantissement de l'État ukrainien", écrit l'ISW. Des figures de haut rang en Russie ont récemment exprimé leur opposition à la participation au prochain sommet de la paix, et le porte-parole du Kremlin Peskov a réitéré que la Russie n'était pas disposée à négocier dans n'importe quelles autres circonstances que la reddition de l'Ukraine et la cible de l'OTAN et de l'Occident comme ennemi commun.

06:27 Zelensky : une coopération plus forte entre les États-Unis et l'Ukraine pourrait accélérer la fin de l'agression russe

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, des mesures plus fermes de la part du gouvernement américain pourraient accélérer la fin de l'agression russe contre l'Ukraine dans l'année à venir. "À mesure que nous approchons de la fin de l'année, nous avons une véritable opportunité de renforcer la coopération entre l'Ukraine et les États-Unis", a déclaré Zelenskyy dans un message sur son canal Telegram après une réunion avec une délégation bipartite du Congrès américain. Zelensky se trouve actuellement aux États-Unis pour participer aux sessions de l'Assemblée générale de l'ONU et présenter son "plan de victoire" au gouvernement américain.

05:44 Un duo d'adolescents met le feu à un hélicoptère Mi-8 à Omsk

Deux adolescents auraient mis le feu à un hélicoptère Mi-8 sur une base aérienne russe à Omsk samedi dernier à l'aide d'une bombe artisanale, selon le canal Telegram Baza. Les deux adolescents de 16 ans ont été arrêtés et ont apparemment avoué avoir été payés 20 000 dollars via Telegram pour mener l'attaque. L'hélicoptère a subi des dommages importants, selon les médias russes. Cet incident suit une attaque similaire le 11 septembre, où deux jeunes garçons ont mis le feu à un hélicoptère Mi-8 à l'aéroport de Nojabrsk, dans la région de Tyumen. Diverses tentatives de sabotage ont eu lieu dans différentes régions de Russie, notamment des déraillements de trains. En janvier, le renseignement militaire ukrainien (HUR) a affirmé que certaines voies ferrées russes étaient ciblées par "des adversaires inconnus" du régime de Poutine.

04:44 Le G7 envisage de fournir des missiles à longue portée à l'Ukraine

Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 débattront lundi de la possibilité de fournir des missiles à l'Ukraine qui peuvent atteindre les territoires ennemis, selon le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell. Cela a été révélé lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Il est également connu que la Russie reçoit de nouvelles armes, y compris des missiles iraniens, malgré les dénégations continues de l'Iran.

03:50 Zelensky : la paix "pourrait être plus proche que nous le pensons"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime son optimisme quant à une possible fin prochaine de la guerre avec la Russie, déclarant "Je crois que nous sommes plus proches de la paix que nous le pensons" lors d'un entretien avec le diffuseur américain ABC News. Dans cet entretien, il encourage le soutien continu des États-Unis et de ses alliés.

02:50 Des pertes suite aux attaques russes sur Saporizhzhia

Les troupes russes ont mené une autre attaque sur la ville ukrainienne du sud-est de Saporizhzhia mardi soir. Un décès a été signalé, selon le gouverneur de la région, Ivan Fedorov. Un officiel de la ville, s'adressant à la radiodiffusion publique Suspilne, a déclaré que cinq personnes avaient été blessées, dont une fille de 13 ans. Au moins 23 personnes ont été blessées lors d'attaques précédentes sur la ville, à la fois pendant la journée et la nuit précédente. Fedorov a mentionné sur Telegram que deux maisons avaient été détruites lors de la dernière attaque, bien qu'il ne soit pas clair quel type d'arme a été utilisé. Les forces russes ont également ciblé l'infrastructure de la ville, déclenchant un incendie qui a été rapidement maîtrisé par les services d'urgence sans faire de blessés.

01:29 Les forces armées ukrainiennes font face à une pression croissante dans l'est du pays, selon leurs propres rapports. "La situation à Pokrovsk et à Kurachove est plus tendue qu'un chat qui marche sur des charbons ardents", a déclaré le quartier général de Kyiv dans son rapport du soir. Près de 50 des 125 attaques russes ont eu lieu dans ce secteur. La direction principale de l'attaque était dirigée vers Pokrovsk. Si les observateurs indépendants saluent les Ukrainiens pour avoir ralenti la progression russe à Pokrovsk, une ville stratégiquement importante, la situation reste dangereuse pour les défenseurs aux alentours de Kurachove, plus au sud-est. Les avancées des troupes russes près de la ville minière de Hirnyk pourraient potentiellement encercler plusieurs unités sur place. De même, un contournement des positions défensives est suggéré plus au sud, près de la ville de Vuhledar, que les Russes n'ont pas réussi à capturer par des attaques frontales.

00:28 Un citoyen américain a été condamné à six ans de prison en Russie pour avoir tenté de quitter le pays avec son fils russe sans le consentement de la mère, selon les autorités. Un tribunal de l'enclave de Kaliningrad a jugé l'Américain coupable de tentative d'enlèvement et l'a condamné à purger sa peine dans un camp de travail. Le verdict a souligné que l'Américain avait tenté de partir pour la Pologne avec son fils de quatre ans en juillet 2023, sans l'approbation de la mère. Il aurait tenté de franchir la frontière polonaise à travers une zone forestière avec l'enfant avant d'être arrêté par les gardes-frontière. Les relations entre les États-Unis et la Russie restent tendues en raison du différend ukrainien.

23:14 Trois morts ont été rapportées suite à une attaque contre un village russe proche de la frontière ukrainienne, selon les autorités locales. Le village d'Archangelskoe, situé à 5 kilomètres de la frontière, a été "ciblé par l'armée ukrainienne" lundi, selon le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sur Telegram. Deux adultes et un adolescent ont été tués, et deux autres personnes, dont un enfant, ont été blessées, a ajouté le gouverneur.

22:13 Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué l'aide allemande après une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz à New York. "Nous apprécions immensément l'aide de l'Allemagne", a déclaré Zelensky sur X. "Ensemble, nous avons sauvé de nombreuses vies, et nous pouvons certainement faire plus pour renforcer la sécurité sur tout le continent européen." Cependant, Scholz a réaffirmé la position du gouvernement allemand de ne pas fournir d'armes avancées à l'Ukraine.

21:35 Selon Forbes, à mesure que le porte-avions russe "Amiral Kouznetsoff" perd de son lustre, son équipage est déployé dans la guerre en Ukraine. Le "Amiral Kouznetsoff", qui a attiré l'attention depuis son lancement dans les années 1980 en raison de ses nombreux problèmes et de ses déploiements limités, compte 15 000 membres d'équipage. Selon Forbes, de plus en plus de marins de ce porte-avions sont déployés dans la guerre en Ukraine, servant dans leur propre bataillon. Selon Forbes, cela fait partie des méthodes utilisées pour répondre aux besoins mensuels de recrutement de 30 000 nouveaux combattants estimés par le magazine. Entre-temps, le "Amiral Kouznetsoff" se détériore et semble de plus en plus destiné à rester un élément permanent à Mourmansk, où il se trouve depuis longtemps.

10:46 Le succès de l'armée ukrainienne dans la région russe de Kursk, mis en avant par l'expert militaire Nico Lange, pourrait éventuellement influencer les futures négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.

06:59Despite President Zelenskyy's "Victory Plan" and ongoing negotiations, Russia remains uninterested in a peace settlement that doesn't involve the total surrender of the Ukrainian government and the annihilation of the Ukrainian state.

Lire aussi: