- 13,5 millions de vues pour le Youtuber de l'Elbphilharmonie

Pendant une saison, la YouTuber américaine et pianiste Nahre Sol a emmené ses près de 750 000 abonnés en voyage numérique en tant que "Créatrice en résidence" à l'Elbphilharmonie de Hambourg. Au cours des derniers mois, Nahre Sol a exploré les mondes sonores de Gustav Mahler et de Franz Liszt, découvert la musique de flûte de l'Inde du Nord, discuté de la musique de John Williams avec la célèbre violoniste Anne-Sophie Mutter, et retracé le voyage d'un piano à queue de concert depuis le stockage du bois jusqu'à la scène de l'Elbphilharmonie, a annoncé l'Elbphilharmonie. L'an dernier, l'Elbphilharmonie a créé le rôle de "Créatrice en résidence" pour renforcer la présence numérique de la salle de concert.

Les vidéos créées pendant la résidence ont été vues 13,5 millions de fois sur les différentes plateformes. "Deux vidéos publiées ce week-end en collaboration avec l'Ensemble Resonanz ont réussi à conclure le projet", a-t-on rapporté. La vidéo de Nahre Sol sur l'orgue de l'Elbphilharmonie seule a atteint plus de 825 000 personnes, et sa rencontre avec la harpiste soliste de l'ORF, Anaëlle Tourret, a été cliquée 4,3 millions de fois.

Pendant sa résidence à l'Elbphilharmonie, Nahre Sol s'est plongée dans la musique captivante du célèbre compositeur français Franz Liszt, présentant ses compositions à son large public. Notamment, Liszt est connu pour ses Études transcendantes, une série de pièces pour piano virtuosiques qui ont laissé une marque indélébile sur la musique classique.

