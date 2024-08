13:43 Objets non identifiés traversant l'espace aérien polonais, terminant leur voyage avec des atterrissages

Pendant l'agression russe en Ukraine, il semble qu'un objet ait violé l'espace aérien polonais et ait éventuellement atterri sur le sol polonais. Selon l'agence de presse polonaise (PAP), cela est rapporté par le commandement opérationnel de l'armée. La chasse à cet objet non identifié, qui n'est pas un missile, se poursuit. Le général Maciej Klisz, chef du commandement opérationnel des forces armées, a confirmé sur Polsat News que cet incident s'est produit pendant l'importante attaque russe sur le territoire ukrainien lundi. Des sources du Guardian suggèrent que cet objet pourrait être un drone.

13:21 : Des rapports non vérifiés font état d'un missile russe touchant un barrage en amont de KyivLors de l'importante attaque aérienne de ce matin en Ukraine, il y a des allégations selon lesquelles un missile russe a touché un barrage en amont de Kyiv. Le journaliste Yaroslav Trofimov du Wall Street Journal a partagé une vidéo d'une partie d'une centrale hydroélectrique en flammes. Trofimov mentionne que si le barrage cède, cela pourrait entraîner de nombreuses victimes en aval. Pour l'instant, il n'y a pas de déclarations officielles concernant les dommages à la structure.**

12:57 : Zelenskyy qualifie l'attaque de "intense"Selon des sources ukrainiennes, la Russie a déployé plus de 100 missiles et près de 100 drones dans la dernière grande attaque. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a décrit cet événement comme l'une des attaques les plus intenses de la Russie dans une vidéo publiée sur Telegram. Inversement, le ministère russe de la Défense se vante d'avoir ciblé toutes les installations critiques en Ukraine grâce à ces attaques massives sur Telegram. Zelenskyy affirme qu'il s'agissait d'une "attaque combinée", impliquant un grand nombre de missiles de différents types et environ 100 drones Shahed fabriqués en Iran. Le ministère russe de la Défense affirme avoir mené une "attaque massive avec des armes de longue portée de haute précision" sur "des installations énergétiques essentielles".**

12:38 : Kyiv plaide en faveur de l'autorisation occidentale de frapper le territoire russeL'Ukraine presse l'Occident de donner l'autorisation d'utiliser les armes fournies pour attaquer les territoires intérieurs de la Russie. En réponse, le chef de cabinet du président Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, a déclaré sur Telegram que cela mettrait fin plus rapidement à la terreur russe.**

12:09 : Le porte-parole du Kremlin considère les pourparlers avec l'Ukraine comme irrelevantsLa Russie considère les négociations avec l'Ukraine concernant un cessez-le-feu comme presque inutiles. Le conseiller du président russe Dmitri Peskov note que la pénétration de forces ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk est inacceptable. Il déclare que de tels sujets ne sont plus pertinents.**

11:41 : Munz : "L'armée biélorusse n'est pas une menace significative"Le dictateur Loukachenko mobilise des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine, ce qui suscite des préoccupations. Cependant, le correspondant allemand ntv Rainer Munz suggère que cela est plus une démonstration de force qu'une véritable menace.**

11:25 : Les circonstances suggèrent une possible sabotage russe à GeilenkirchenDes rapports de renseignement laissent entendre qu'une tentative de sabotage russe utilisant un drone est à l'origine du niveau de sécurité élevé à la base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen, près d'Aix-la-Chapelle. Une agence de renseignement étrangère fiable a fourni un tuyau crédible sur les plans de sabotage russes contre la base de l'OTAN.**

11:20 : Des images satellite reveal un feu incontrôlable dans un dépôt de carburant russeDes images satellite actuelles du système de surveillance des incendies et des forêts de NASA FIRMS montrent un feu dans le dépôt de carburant de Proletarsk en Russie du Sud, qui brûle depuis plus d'une semaine. Le dépôt abrite plus de 70 citernes individuelles, et des rapports indiquent qu'il a été allumé par une frappe de drone ukrainien le 18 août. Des frappes supplémentaires ont été rapportées le matin de vendredi, ce qui a entraîné la déclaration d'une situation d'urgence dans le district de Proletarsk par les autorités régionales. Selon TASS, 47 pompiers ont été blessés en raison de l'incendie d'ici mercredi.**

10:50 : Les avions de chasse polonais interceptent en raison de la proximité des attaques russesEn raison de la proximité des attaques russes de la frontière polonaise, l'armée polonaise a envoyé des avions de chasse, selon l'agence de presse polonaise PAP. Des avions alliés supplémentaires ont également été impliqués dans l'opération, selon les rapports. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que les forces russes avaient temporairement déployé 11 bombardiers à longue portée Tu-95, équipés de missiles de croisière. Le pays a été attaqué simultanément depuis la mer Noire avec des missiles hypersoniques Kinzhal.**

10:22 : Un soldat ukrainien abat un missile russe avec une mitrailleuseUne vidéo partagée sur les réseaux sociaux par le gouverneur Viktor Mykyta montre des soldats ukrainiens d'une unité de défense aérienne contrant un missile russe avec une mitrailleuse installée sur un camion dans la région occidentale de Transcarpathie. Le missile aurait été lancé depuis la région voisine de Lviv et aurait été détruit par le 650e bataillon anti-aérien séparé de machine guns. L'authenticité de la vidéo a été confirmée par l'équipe de vérification RTL/ntv. Il reste non confirmé si la mitrailleuse ou un missile de défense aérienne a abattu le missile, mais selon le "Kyiv Independent", c'est un missile de défense aérienne tiré par les forces armées ukrainiennes, selon l'ancien porte-parole de l'armée de l'air Yuriy Ihnat.**

Plus de la moitié des régions d'Ukraine ont été attaquées par la Russie, selon lmise à jour matinale du Premier ministre Denys Shmyhal. Aujourd'hui, une importante attaque russe a touché 15 régions. L'ennemi a utilisé divers types d'armes : drones, missiles et missiles hypersoniques. Il y a des morts et des blessés, a détaillé Shmyhal sur Telegram. Selon des sources ukrainiennes, les infrastructures énergétiques ont été ciblées dans quatre régions. Les autorités de Zaporijjia, Sumy, Rivne et Lviv ont rapporté que leurs infrastructures énergétiques étaient sous le feu. Dans certaines parties de la capitale Kyiv, l'électricité et l'eau ont été interrompues, selon le maire Vitali Klitschko.

09:14 Premiers décès signalés suite à des bombardements russes à grande échelle

Au moins trois personnes ont péri lors de frappes aériennes russes, selon les autorités ukrainiennes. Des décès ont été signalés à Luzk à l'ouest, à Dnipro à l'est, et à Zaporizhzhia au sud. Le maire de Luzk, Ihor Polischchuk, a déclaré qu'une maison multifamiliale avait été touchée par "une attaque de l'ennemi" et qu'une personne avait été tuée. Les gouverneurs des régions d'Odessa, Zaporizhzhia et Kharkiv ont rapporté des explosions dans leurs régions sur Telegram et ont exhorté les habitants à chercher refuge. Plus tôt, le gouverneur de la région de Poltava, Filip Pronin, a rapporté que cinq personnes avaient été blessées lors d'une attaque contre une installation industrielle.

08:50 L'Ukraine se prépare à une possible mobilisation des troupes biélorusses - "Une entrée compliquerait les choses"

L'Ukraine surveille de près le déplacement de troupes biélorusses près de leur frontière commune. Ce développement est plus important que les précédents, et l'entrée de la Biélorussie dans le conflit pourrait avoir des conséquences significatives, comme l'a expliqué la journaliste de ntv Nadja Kriewald.

08:22 Explosions entendues dans plusieurs villes ukrainiennes - Panne de courant à Kyiv

Des explosions sont entendues dans plusieurs villes ukrainiennes en raison de l'attaque aérienne russe à grande échelle (voir l'entrée 07:24). Selon "Kyiv Independent", des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout le pays aux alentours de 6 heures du matin, heure locale. Aux alentours de 8h30, les premières explosions ont été entendues à Kyiv, suivies d'autres. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, rapporte que l'électricité est coupée dans plusieurs quartiers de la capitale et qu'il y a également des problèmes d'approvisionnement en eau du côté droit de la ville. Des explosions ont également été signalées à Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi et Kryvyi Rih.

07:53 Moscou : rapports de destruction de 20 drones ukrainiens

07:24 La Russie lance une attaque aérienne étendue sur l'Ukraine

L'Ukraine est actuellement victime d'une attaque importante, comme le confirment divers rapports. "Des explosions ont lieu à Kyiv à cet instant, alors que l'Ukraine est la cible d'une massive attaque de missiles et de drones russes depuis la terre, l'air et la mer", rapporte "Kyiv Post" sur X. L'analyste militaire Nico Lange écrit que la Russie lance simultanément des missiles depuis des navires dans la mer Noire et depuis 11 bombardiers Tu-95, et utilise des drones et des missiles balistiques. "L'attaque aérienne de la Russie sur l'Ukraine est étendue." Des explosions ont été signalées dans de nombreuses villes.

Les forces spéciales tchétchènes "Achmat" et la 2e brigade des forces spéciales ont affirmé la destruction de 2 véhicules de combat blindés, 5 véhicules de combat armés et 1 char léger d'origine française (AMR) dans la région de Kursk au cours des dernières 24 heures, selon l'agence de presse d'État russe TASS, citant le général-major Apti Alaudinow, le commandant. Alaudinow a également déclaré qu'une unité de lance-grenades automatiques et un mortier avaient été éliminés, ainsi qu'un canon. Ces attaques ont entraîné des pertes importantes pour les troupes ukrainiennes. Alaudinow a également mentionné que l'avancée des troupes ukrainiennes avait été arrêtée, bien que l'ennemi essaie d'avancer, il échoue, et ils ont déjà commencé à détruire l'ennemi dans plusieurs zones et à libérer certains établissements.

06:41 La Corée du Nord demande plus de drones kamikazes

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a exhorté le développement et la production de plus de drones kamikazes comme "partie essentielle des préparatifs de guerre", selon un rapport de l'agence de presse officielle KCNA. Cette déclaration a été faite lors d'un essai de drones développés localement. Les drones kamikazes sont des véhicules aériens sans pilote équipés d'explosifs stratégiquement dirigés contre des cibles ennemies. La Russie utilise fréquemment des drones iraniens de type Shahed en Ukraine. La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur coopération militaire. L'essai de drone, selon KCNA, a eu lieu samedi au milieu de tensions croissantes avec le pays voisin de la Corée du Sud. Des photos publiées par KCNA montrent des objets volants blancs à ailes en forme de X ciblant et explosant des modèles de chars. L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté que les modèles cibles étaient des chars K-2 sud-coréens.

06:34 Ukraine : 1 140 soldats russes "neutralisés" en 24 heuresSelon l'armée ukrainienne, 1 140 soldats russes ont été éliminés ou blessés au cours des dernières 24 heures. Cela porte à 608 820 le nombre total de militaires russes "neutralisés" depuis le début de la guerre. Ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment vérifiés. Au cours des dernières 24 heures, quatre chars russes, 17 véhicules blindés, 47 systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes multiple, un système de défense aérienne et 39 drones ont été détruits.

06:12 Kyiv met en garde Minsk contre des "erreurs regrettables"L'Ukraine presse la Biélorussie de retirer ses importantes contingents de troupes et son équipement militaire de leur frontière commune. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Minsk est invité à s'abstenir d'actions hostiles et à retirer ses troupes de la région frontalière. L'Ukraine met en garde la Biélorussie contre des "erreurs regrettables" sous la pression de Moscou. La Biélorussie n'a pas encore réagi. Selon les rapports ukrainiens, les troupes stationnées à la frontière comprennent des unités spéciales biélorusses et d'anciens mercenaires de Wagner. L'équipement comprend des chars, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et de l'équipement d'ingénierie stationnés dans la région de Gomel sur la frontière nord de l'Ukraine. Le communiqué souligne également que l'Ukraine "n'a jamais initié d'actions hostiles contre le peuple biélorusse et ne le fera pas à l'avenir".

05:46 Le gouverneur russe signale des dommages causés par des débris de dronesSelon le gouverneur de la région russe de Saratov, plusieurs maisons dans les villes de Saratov et d'Engels ont été endommagées par des débris de drones ukrainiens détruits. Tous les services d'urgence sont sur les lieux. Engels abrite une base de bombardiers stratégiques en Russie.

03:52 La défense aérienne signale une attaque de drones sur KyivLes rapports ukrainiens indiquent que les systèmes de défense aérienne sont actifs dans la région de Kyiv pour contrer les attaques de drones russes. "Une menace de drone ennemi détectée ! Les systèmes de défense aérienne de la région sont actifs", indique l'administration militaire régionale via Telegram. Aucun dommage ni blessé n'a été signalé pour l'instant.

00:19 Zelensky condamne l'attaque contre l'équipe de ReutersLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné l'attaque de roquettes mortelle contre les employés de l'agence de presse Reuters dans son discours du soir. L'attaque contre un hôtel dans la ville orientale ukrainienne de Kramatorsk a fait un mort et deux blessés, a rapporté Reuters. La victime a été identifiée comme étant Ryan Evans, un ancien soldat britannique de 38 ans qui travaillait pour Reuters depuis 2022, en fournissant des conseils en matière de sécurité aux journalistes en Ukraine, en Israël et aux Jeux olympiques de Paris. Zelensky a déclaré qu'un "hôtel urbain typique" avait été détruit par un missile russe Iskander. L'attaque était "absolument ciblée, calculée". "Mes condoléances à la famille et aux amis." Le Bureau du procureur général d'Ukraine a annoncé une enquête préliminaire sur l'attaque sur la plateforme Telegram. L'attaque a eu lieu samedi à 22h35 heure locale. Reuters n'a pas pu confirmer si la roquette avait été tirée de Russie ou si l'hôtel avait été délibérément pris pour cible.

