13:39 Vidéo capturant un essaim de drones dans les environs de Moscou

12:58 Pologne envisage tirer sur les avions russes approchant

Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, estime que la Pologne a le droit de tirer sur les avions russes et autres objets aériens approchant de l'Ukraine avant qu'ils n'entrent dans l'espace aérien polonais. Le politique libéral-conservateur a tenu ces propos au Financial Times (FT) britannique. Sikorski contredit la position officielle de l'OTAN selon laquelle le risque d'escalade du conflit par une confrontation directe avec les forces russes est trop élevé. Jusqu'à présent, l'OTAN a refusé de tirer sur les avions et missiles russes survolant l'Ukraine, ainsi que de répondre à la demande de Kyiv d'imposer une zone d'interdiction de survol du pays. Sikorski a déclaré au FT : "Si des avions hostiles se dirigent vers notre espace aérien, cela serait un acte légitime de légitime défense. Une fois qu'ils y sont entrés, le risque est important que quelqu'un soit blessé par des débris."

12:12 Russie réagit aux succès électoraux d'AfD et de BSW

La Russie suit également de près les résultats des élections en Allemagne. Le correspondant de ntv Rainer Munz relate les réactions aux succès électoraux d'AfD et de BSW et décrit comment la Russie gère ce qui pourrait être la plus grande attaque de drones jamais vue sur Moscou.

11:40 Poutine salue les avancées des troupes russes

Le président russe Vladimir Poutine a salué les progrès de ses troupes dans la capture de nouveaux territoires en Ukraine voisine. Les forces ukrainiennes ont tenté d'arrêter l'avancée russe dans la région de Donbass avec une contre-offensive dans la région de Kursk, mais en vain, selon Poutine. "Nous ne parlons pas d'avancer de 200 ou 300 mètres", a-t-il déclaré. "Nous parlons de plusieurs kilomètres carrés. C'est un rythme d'offensive dans le Donbass que nous n'avons pas vu depuis longtemps." Poutine s'est arrêté dans la république sibérienne de Touva sur le chemin de la Mongolie pour donner un cours sur le nouveau sujet "Conversations sur l'important" dans une école. La leçon, teintée de propagande, vise à rapprocher les enfants de l'agenda politique du Kremlin. Au fil des ans, Poutine a souvent endossé le rôle de professeur le premier jour de l'école. During the public lesson, he repeated his claim that the war he initiated serves his country's defense.

11:07 Ukraine abat 22 missiles et 20 drones

L'aviation ukrainienne affirme avoir intercepté 22 des 35 missiles et détruit 20 des 23 drones d'attaque russes. Neuf missiles balistiques et 13 missiles de croisière ont été interceptés au-dessus de Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaïv et Zaporijjia.

10:36 Preuves vidéo de l'attaque de missile russe à Kharkiv

La Russie bombarde Kharkiv avec des attaques de missiles depuis plusieurs jours. Selon les rapports ukrainiens, au moins dix missiles ont été tirés sur la ville dimanche, touchant un centre commercial et de loisirs. De nombreuses personnes ont été blessées.

10:01 Bilan des blessés suite à l'attaque russe sur Sumy

Suite à une attaque de missile russe sur la ville de Sumy dans le nord-est de l'Ukraine, le nombre de blessés a augmenté. Les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur ukrainien font état de 18 personnes blessées, dont 6 enfants. Le ministère a communiqué cette information sur Telegram. Plus tôt, l'administration de la ville de Sumy a rapporté qu'au moins 13 civils, dont quatre enfants, avaient été blessés lors de l'attaque. L'attaque de missile russe a touché un centre de réhabilitation sociale et psychologique des enfants et un orphelinat à Sumy. La situation dans la région de Sumy s'est détériorée suite au début de l'incursion transfrontalière dans la région russe voisine de Kursk le 6 août. La ville de Sumy, qui compte plus de 250 000 habitants, se trouve à environ 350 kilomètres à l'est de Kyiv.

09:29 Deux blessés dans l'attaque de missile russe sur Kyiv

La Russie a de nouveau attaqué Kyiv avec des missiles (voir les entrées 05:39 et 06:20). Au moins deux personnes ont été blessées par des débris tombant de missiles abattus, ont rapporté les autorités locales. Des incendies ont également été allumés, et des maisons et des infrastructures ont été endommagées. Une alerte aérienne nationale a été en vigueur pendant presque deux heures pendant la nuit jusqu'au petit matin.

08:57 Majorité des Russes soutiennent la guerre en Ukraine

La population russe continue de soutenir la guerre en Ukraine, même après l'incursion ukrainienne dans la région russe frontalière de Kursk. C'est ce que rapportent les derniers chiffres de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), qui cite des sondages de l'agence de sondage russe indépendante Levada Center. Le soutien à l'opération militaire russe en Ukraine parmi les Russes a augmenté pour atteindre environ 78 % en août, contre 75 % en juillet et 77 % en juin. La population russe ne semble pas lasse de la guerre, donnant ainsi à

07:03 Secours d'urgence : sauvetage d'un homme à KharkivAprès une attaque aérienne russe sur Kharkiv, une ville majeure du nord-est de l'Ukraine, des travailleurs de secours ont réussi à sortir un homme vivant des décombres d'une salle des événements effondrée, selon Reuters. Le survivant a rapporté se sentir bien peu de temps après avoir été secouru. Plus de 40 personnes, dont cinq mineurs, ont été blessées en raison des attaques de missiles russes sur Kharkiv, selon les autorités. Dimanche après-midi, plusieurs roquettes ont prétendument touché un centre commercial et une salle des événements dans la partie est de la ville.

06:20 Chaos et destruction : frappe aérienne russe sur KyivLa Russie a lancé une attaque sur l'Ukraine à l'aide de drones, de plus de dix missiles de croisière et de nombreux missiles balistiques, touchant Kyiv et potentiellement d'autres villes, selon l'armée de l'air ukrainienne. De nombreux résidents ont cherché refuge dans des abris anti-aériens suite à une série d'explosions à Kyiv. Le maire Vitali Klitschko a rapporté que les services d'urgence ont été appelés dans les districts de Holosiyivskyi et de Solomianskyi. Klitschko a mentionné plusieurs incendies sur Telegram, tout comme le chef de l'administration militaire de Kyiv, Serhiy Popko. Dans le district de Shevchenkivskyi, une personne aurait été blessée par des débris tombants. "Il y aura une réponse. L'ennemi la ressentira", a déclaré Andriy Yermak, chef de l'Office présidentiel ukrainien, sur Telegram.

05:39 Kyiv cible à nouveau par une attaque de roquettes russesSelon les rapports militaires ukrainiens, Kyiv a été à nouveau touchée par une attaque de roquettes russes. Les unités de défense aérienne font de leur mieux pour contrer l'attaque, ont rapporté les représentants militaires ukrainiens sur Telegram. Les témoins à Kyiv ont rapporté plusieurs explosions bruyantes, suggérant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Le nombre exact de roquettes lancées et tout dommage potentiel reste indéterminé.

04:46 Poutine : le gazoduc russe vers la Chine est à l'heureLa préparation de la construction d'un nouveau gazoduc russe à travers la Mongolie vers la Chine se déroule comme prévu, selon le président Vladimir Poutine. En janvier 2022, une étude de faisabilité a été approuvée et les investigations techniques nécessaires ont été menées, a déclaré Poutine lors d'une interview avec le journal mongol "Onoodor". Selon le transcript publié sur le site du Kremlin, le gazoduc "Force de Sibérie 2" prévu transportera 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de la région russe de Yamal vers la Chine via la Mongolie.

03:34 Attaque russe sur un orphelinat de Sumy laisse 13 blessésLes forces russes ont attaqué un centre de réhabilitation psychologique pour enfants et un orphelinat à Sumy avec des roquettes, selon Ukrainska Pravda. Treize personnes, dont deux enfants, ont été blessées lors de l'attaque. Le centre est situé dans une zone résidentielle, selon l'administration militaire locale.

here.

02:26 Sondage : une majorité de Polonais veulent abattre les drones espions russesSelon un sondage du journal polonais "Rzeczpospolita", près de 60 % des Polonais pensent que l'armée polonaise devrait abattre les drones russes qui envahissent l'espace aérien polonais lors des attaques ukrainiennes. Le sondage fait référence à un objet aérien non identifié, présumé être un drone suicide du type Shahed, qui a survolé la Pologne pendant plus de 30 minutes avant de disparaître le 26 août. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a déclaré à Radio RMF24 que la Russie avait probablement testé le système de défense aérienne de la Pologne en envoyant des drones dans l'espace aérien polonais.

00:26 Mort dans un village de Belgorod suite à une attaque ukrainienneLe gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a rapporté qu'une personne avait été tuée et trois blessées lors d'attaques sur le village de Shebekino. Au moins un autre village a été bombardé par les Ukrainiens, selon Gladkov.

ici.23:08 La Russie repousse des "attaques massives" de drones ukrainiensLa Russie affirme avoir repoussé des "attaques massives" de drones ukrainiens sur la capitale Moscou et 14 autres régions. Selon le ministère de la Défense, un total de 158 objets volants ont été interceptés pendant la nuit. Dix drones ont prétendument ciblé Moscou, selon les rapports officiels.

22:24 Les pertes à Kharkiv suite à une frappe aérienne russe s'élèvent à 47Le nombre de blessés dans la massive frappe aérienne russe sur Kharkiv a augmenté à 47, dont sept enfants, selon le service d'urgence d'État ukrainien. Plusieurs bâtiments civils, dont un centre commercial, ont été touchés, comme le montrent des photographies des agences de presse.

21:52 Un hélicoptère ukrainien s'écrase pendant un entraînement, tuant deux pilotesDeux pilotes ont perdu la vie lorsque

Lire aussi: