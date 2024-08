13:37 La Russie annonce une réponse sévère aux attaques sur la région frontalière de Koursk

Nouvelles attaques ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk suscitent une vive réaction

Moscou a annoncé une forte réponse aux récentes attaques ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk. "Une réaction musclée des forces armées russes ne saurait tarder," a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, sur le service de messagerie Telegram. Elle a promis de rendre compte de ceux qui sont derrière les "crimes" commis à Kursk.

13h05 Belarus : une vidéo montrerait le transport de chars vers la frontière ukrainienne

Le ministère de la Défense biélorusse a publié des images sur les réseaux sociaux montrant plusieurs chars en train d'être chargés sur un train. Le post précédent indique que des unités sont mises en alerte. Le renforcement des troupes à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine est une réponse à l'infiltration présumée de drones de combat ukrainiens dans l'espace aérien biélorusse.

12h48 Ukraine : 53 drones russes abattus

L'Ukraine affirme avoir abattu 53 des 57 drones lors de la dernière attaque russe. Les drones ont été détruits dans différentes parties du pays, selon les forces aériennes de la capitale ukrainienne, Kyiv. La Russie a également utilisé quatre roquettes nord-coréennes, a-t-on rapporté.

12h20 Russie : un drone Lancet détruit un char ukrainien à Kursk

Le ministère de la Défense russe affirme avoir détruit un char ukrainien dans la région de Kursk à l'aide d'un drone Lancet. Le ministère a partagé une vidéo sur Telegram prétendant montrer la destruction du char des forces ukrainiennes.

11h53 Zelensky : la Russie utilise une roquette nord-coréenne contre Kyiv

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé ses condoléances aux familles et proches des victimes d'une frappe aérienne russe mortelle sur Kyiv. Il a écrit sur la plateforme X que des informations préliminaires suggèrent que la Russie a utilisé une roquette nord-coréenne lors de l'attaque, la décrivant comme un autre acte délibéré de terrorisme contre l'Ukraine. Des experts en pyrotechnie travaillent pour déterminer les données exactes de la roquette.

11h31 Kriewald : "Lukashenko fait bien de rester un bravache"

La journaliste de la télévision allemande Nadja Kriewald a expliqué que Poutine essayait depuis des années de faire entrer la Biélorussie dans un conflit militaire actif et n'attend pas que cela se produise à court terme.

10h41 L'Ukraine vise à détruire l'infrastructure militaire russe

Après une nouvelle frappe aérienne russe mortelle près de Kyiv, l'Ukraine vise à détruire définitivement l'infrastructure militaire russe pour mettre fin au meurtre de civils. Andrij Jermak, chef de l'administration présidentielle à Kyiv, a déclaré qu'il fallait retirer la capacité de la Russie à tuer pour mettre fin aux morts. Il a publié une vidéo sur son canal Telegram montrant des forces de déploiement dans un champ de débris. "Il est nécessaire de détruire son infrastructure militaire car l'ennemi n'accepte pas d'autres arguments," a déclaré Jermak au sujet de la guerre russe. L'Ukraine espère obtenir une approbation rapide de ses alliés occidentaux pour utiliser des roquettes à plus longue portée, même contre le territoire russe.

10h22 Le ministère des Situations d'urgence livre de l'aide à la région frontalière contestée de Kursk

Le ministère russe des Situations d'urgence livre de l'aide humanitaire à la région frontalière contestée de Kursk. Le ministère l'a annoncé. Des tentes, des couvertures, des générateurs mobiles, des articles d'hygiène, de la nourriture et de l'eau ont été envoyés dans la région en convois. En coopération avec les autorités locales, l'aide sera distribuée aux personnes. En raison des combats en cours entre les forces russes et ukrainiennes, plus de 76 000 personnes ont dû quitter leur foyer dans la région.

09h47 L'Ukraine : Kramatorsk sous le feu russe pour la deuxième journée consécutive

Les forces russes bombardent apparemment la ville ukrainienne de Kramatorsk dans la région de Donetsk pour la deuxième journée consécutive. Le gouverneur ukrainien de Donetsk, Vadym Lysychnko, écrit cela sur Telegram. Des installations d'infrastructure sont Said avoir été touchées. Quatre personnes sont blessées. Kramatorsk est le centre administratif des parties ukrainiennes contrôlées de la région de Donetsk. L'armée russe contrôle les parties orientales de la région.

08h59 L'Ukraine publie des chiffres sur les pertes russes

Le état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon ces chiffres, la Russie a perdu environ 590 920 soldats dans la guerre contre l'Ukraine depuis le 24 février 2022. Le nombre de pertes

07:32 Service de sauvetage : Deux morts suite à une attaque russe dans la région de Kyiv Suite à une attaque de missile russe (voir l'entrée 00:27), un homme de 35 ans et son fils de 4 ans ont été tués dans une banlieue de la capitale ukrainienne Kyiv, selon le service de sauvetage d'État. Trois autres personnes ont été grièvement blessées. Des débris de missile sont tombés sur des habitations privées à Brovary, à l'est de Kyiv, dans la soirée, selon les secours sur Telegram. Le père et le fils étaient coincés sous les décombres d'un bâtiment.

07:04 Russie : un avion de combat russe Su-25 aurait attaqué des forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk Un avion de combat russe de type Su-25 aurait attaqué et touché des forces ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk, selon le ministère de la Défense russe sur Telegram. Selon le ministère de la Défense russe, l'attaque a été menée à l'aide de roquettes aériennes non guidées. Le ministère de la Défense russe indique également que l'équipage a effectué une manœuvre de défense aérienne, a déclenché des leurres thermiques et est revenu à la base aérienne. Une vidéo montrant le déploiement de l'avion de combat a été publiée sur le canal Telegram du ministère de la Défense. Le type d'avion Su-25 est un avion d'attaque au sol développé en Union soviétique. Dans la guerre en Ukraine, les avions Su-25 sont utilisés pour le soutien aérien des troupes au sol russes.

06:24 ISW : le Kremlin minimise l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk Le Kremlin a probablement décidé de déclarer une opération antiterroriste plutôt que la loi martiale pour minimiser l'invasion ukrainienne dans la région de Kursk et prévenir la panique ou une réaction négative à l'intérieur, selon un rapport récent de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Cela montre que le Kremlin n'est pas prêt à répondre à la situation par des mesures plus draconiennes, selon les analystes.

05:38 L'Église orthodoxe liée à Moscou pourrait être interdite Dans son adresse vidéo du soir du samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il renforcerait "notre indépendance spirituelle ukrainienne". Cela suggère que la direction du pays interdira la branche de l'Église orthodoxe liée à Moscou. Depuis que les troupes russes ont envahi l'Ukraine, le nombre de membres de l'autre église indépendante a augmenté. Cependant, la minorité église liée à Moscou conserve son influence. Le gouvernement ukrainien accuse cette église de soutenir l'invasion et de chercher à empoisonner l'opinion publique.

03:50 ISW : les Ukrainiens tiennent leurs positions et avancent Des images géolocalisées et des rapports russes de la veille indiquent que les forces ukrainiennes ont globalement maintenu leurs positions précédemment rapportées dans la région de Kursk et ont légèrement avancé au-delà de leurs positions précédemment confirmées, selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).

01:51 Russie : 13 blessés par des débris de roquette ukrainienne dans la ville de Kursk Au moins 13 personnes, dont deux gravement, ont été blessées par des débris d'une roquette ukrainienne abattue dans la ville russe de Kursk, selon le gouverneur par intérim de la région frontalière.

00:27 Explosions dans la capitale ukrainienne Kyiv several explosions were heard in the Ukrainian capital Kyiv. According to AFP journalists, the explosions were heard in the center and east of the city. The Ukrainian air force stated that two Russian rockets were targeted at the capital, while the Kyiv military administration reported the activation of air defense systems on the Telegram online service.

00:11 L'Ukraine attend "le cœur battant" les décisions des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France L'Ukraine pourrait bientôt recevoir des armes à longue portée supplémentaires pour soutenir sa défense contre l'agression russe. Dans son adresse vidéo du soir, le président Selenskyj a déclaré : "Nous attendons également avec impatience les décisions des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France concernant les capacités à longue portée - des décisions qui nous rapprocheront d'une paix juste." Pendant longtemps, l'Ukraine a cherché à convaincre l'Allemagne de fournir des missiles Taurus à longue portée, mais le chancelier Olaf Scholz a rejeté cette demande.

22:17 L'Ukraine soupçonne 28 officiels d'avoir détourné des fonds du budget de la défense Le Bureau du procureur général de l'Ukraine, en collaboration avec le Bureau d'enquête d'État, la police nationale et le Service de sécurité de l'Ukraine, a mené une opération spéciale pour démasquer les organisateurs et les participants à des activités criminelles impliquant le détournement de fonds du budget de la défense. Le Bureau du procureur général a rapporté que les dommages causés à l'État s'élèvent à plus de 1,5 milliard de Hryvnia, soit environ 33 000 euros. L'enquête a révélé que des employés du ministère de la Défense, des unités militaires, des sociétés conjointes, des administrations militaires régionales, des conseils municipaux et des directeurs d'entreprise dans différentes régions de l'Ukraine étaient impliqués dans le détournement. Suite à l'enquête, 28 individus ont été suspectés, dont neuf membres de groupes criminels organisés.

