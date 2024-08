13:34 Le corps de volontaires controversé appelle les soldats russes à se rendre

Un corps de volontaires russes combattant aux côtés de l'Ukraine a appelé les soldats de l'armée russe à se rendre. "Vos instructeurs politiques, bien à l'abri dans la pièce du fond, vous déconseillent vivement d'être fait prisonnier et vous suggèrent plutôt de vous faire exploser avec votre propre grenade", écrivent les combattants de la légion "Liberté de Russie" sur Telegram. Cependant, il est préférable de vivre que de mourir pour une médaille de supérieur. Ceux qui souhaitent se battre pour un "avenir normal pour la Russie" peuvent également changer de camp et rejoindre la légion. "Nous sommes prêts à communiquer avec quiconque exprime le désir de tourner ses armes contre le Kremlin", écrivent les combattants. La légion "Liberté de Russie", et encore plus le groupe similaire "Corps volontaire russe", sont partiellement liés au radicalisme d'extrême droite, comme l'a un jour expliqué l'historien et journaliste Nikolay Mitrokhin à ntv.de.

13:03 La Russie affirme avoir capturé le village ukrainien de SerhijiwkaLes troupes russes ont pris le village de Serhijiwka dans la région orientale ukrainienne de Donetsk, selon le gouvernement de Moscou. L'agence de presse d'État russe TASS rapporte cela, citant le ministère de la Défense. De telles allégations concernant les combats ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. La Russie annonce souvent la capture de villages, donnant l'impression que ses forces avancent rapidement. Cependant, le rythme de l'offensive dans le Donbass est lent. De plus, les villages capturés sont généralementmostly destroyed. Les forces ukrainiennes se retirent souvent face à la forte pression des troupes d'invasion russes dans le Donbass pour protéger la vie de leurs soldats.**

12:20 Munz : "La réaction de Kursk montre : Beaucoup de Russes se fichent de la guerre"Le militaire russe rencontre de grandes difficultés pour repousser l'attaque ukrainienne dans la région de Kursk. Le correspondant de ntv Rainer Munz explique pourquoi Moscou n'opte pas encore pour un déploiement plus important de troupes de Donetsk, et rend compte de la façon dont la situation est perçue par la population.**

11:57 L'Ukraine signale des attaques russes dans le DonbassSelon le quartier général ukrainien, les troupes russes continuent d'attaquer activement dans le Donbass. Des combats particulièrement intenses ont lieu dans les directions de Pokrovsk, Torez et Kurakhove, selon le quartier général à Kyiv. Un total de 144 incidents militaires ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Les Russes ont attaqué avec des dizaines de frappes aériennes et d'artillerie, mais les attaques ont été repoussées, selon le rapport militaire. Les troupes russes cherchent à placer tout le Donbass sous leur contrôle.**

11:23 La Russie déclare coalition de politiciens russes basés en Allemagne "organisation indésirable"Une coalition de politiciens russes régionaux et locaux basée à Berlin, qui condamne la guerre contre l'Ukraine, a été déclarée "organisation indésirable" en Russie. Des représentants de l'organisation "Députés de Russie paisible" sont Said avoir participé à des événements "anti-russes" en Allemagne, selon les agences russes. "Ils diffusent des informations trompeuses sur les activités des organes étatiques russes et soutiennent des organisations extrémistes." La coalition affirme compter 74 députés régionaux et locaux indépendants, nombreux ayant depuis trouvé refuge à l'étranger. "Tous les participants de l'union considèrent le régime de Poutine criminel, condamnent l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine et prônent la voie démocratique pour la Russie et la décentralisation du pouvoir", indique le site de l'organisation.**

10:48 "Jusqu'à présent 0% livré" - Député du Bundestag réclame plus de Leopard 2 et Fuchs pour l'UkraineLe président de la commission de la Défense du Bundestag, Marcus Faber, demande à nouveau plus de livraisons d'armes à l'Ukraine compte tenu des derniers développements de l'invasion russe. "Le succès de l'Ukraine devrait nous inciter à discuter de la livraison de plus de Leopard 2 et de Fuchs", a écrit le député FDP sur la plateforme X, faisant référence au char Leopard et au véhicule de transport Fuchs. "Nous avons livré jusqu'à présent 5% de nos Leopard 2 et 0% de nos Fuchs. Nous pouvons en faire plus", réclame Faber. Les développements à Kursk montrent "que le failure dans le Kremlin a échoué. Sur le plan militaire, il est dépassé", écrit Faber, soulignant : "Nous pouvons maintenant poser les fondations d'une paix durable en Europe en soutenant militairement l'Ukraine."**

10:07 Utilisation de transporteurs de troupes Marder à Kursk indigne les canaux pro-russes - Journaliste riposteL'utilisation de transporteurs de troupes Marder, fournis par l'Allemagne à l'Ukraine, dans la ville russe de Kursk suscite l'indignation parmi les canaux pro-russes. Ils diffusent le narrative absurde selon lequel l'Allemagne attaque à nouveau, comme elle l'a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, et partagent une vidéo manipulée pour soutenir cette affirmation. Ilya Ponomarenko, l'un des journalistes les plus célèbres d'Ukraine, a écrit sur X : "L'Allemagne d'aujourd'hui est un pays complètement différent avec des mentalités et des valeurs complètement différentes de ce qu'elle était il y a 80 ans et ne mérite pas ces insultes. Au contraire, dans l'invasion actuelle de l'Europe, l'Allemagne se tient fermement du côté droit en tant que deuxième plus grand fournisseur d'aide à la défense de l'Ukraine." Ponomarenko souligne que les chars à Kursk sont ukrainiens, fournis par l'Allemagne pour aider à défendre la démocratie ukrainienne. "Si quelqu'un mérite d'être comparé aux nazis ici, c'est ce fossoyeur sanguinaire de Poutine et ses généraux, qui rasent des villes entières."

09:57 Ukraine: Tous les cinq drones russes interceptésL'armée de l'air ukrainienne annonce avoir intercepté tous les cinq drones lancés par les forces russes pendant la nuit en direction de cibles en Ukraine. Parmi eux figuraient trois drones de type iranien Shahed, et les types des deux autres drones ont également été identifiés. La Russie a également utilisé trois missiles balistiques de type Iskander-M, selon l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Les gouverneurs des régions de Kyiv et de Kirovohrad rapportent qu'il n'y a eu ni dommages ni pertes humaines suite à l'attaque. Les forces russes utilisent des drones bon marché dans certaines de leurs attaques pour localiser les positions de défense aérienne ukrainiennes et également pour des manœuvres de tromperie.

09:32 Reporter de ntv Kriewald : "L'Ukraine veut montrer : Nous aidons - nous ne violons pas"L'Ukraine contrôlerait 1 150 kilomètres carrés et 82 localités dans la région russe de Kursk, selon ses propres déclarations. L'Ukraine veut faire entrer des organisations humanitaires dans la région pour donner l'exemple, dit la reporter de ntv Nadja Kriewald. Entre-temps, une "deuxième Bachmut" se profile dans la région de Donetsk de Pokrovsk :

08:48 Avion supersonique russe s'écrase - Pilote décédéUn pilote est décédé lors du crash d'un bombardier lors d'un vol d'entraînement dans la région d'Irkoutsk en Sibérie hier, selon les rapports officiels. "L'un des pilotes n'a pas pu être sauvé", écrit le gouverneur régional Igor Kobzev sur Telegram, citant le commandement militaire du ministère de la Défense. Il rapporte également que trois autres pilotes de combat ont été hospitalisés avec des blessures. Les informations préliminaires suggèrent que la cause de l'accident était une défaillance technique. L'avion bombardier de type TU-22M3 s'est écrasé dans une zone désertique près d'un village. Il n'y a eu aucun autre dommage au sol. Les opérations de recherche et de sauvetage sur le site de l'accident se sont poursuivies pendant la nuit, selon le gouverneur.

08:04 Avancées ukrainiennes dans le Kursk : la Russie prévient à nouveau d'une troisième guerre mondialeL'avancée de l'Ukraine dans le Kursk russe a rapproché le monde du bord d'une guerre mondiale, selon le député russe Mikhail Sheremet. Sheremet, membre du comité de défense, est convaincu que l'Occident soutient l'Ukraine dans son invasion. "Compte tenu de la présence d'équipement militaire occidental, de l'utilisation d'munitions et de missiles occidentaux dans des attaques contre l'infrastructure civile, et des preuves irréfutables de l'implication de étrangers dans des attaques sur le territoire russe, on pourrait en conclure que le monde est au bord d'une troisième guerre mondiale", a déclaré Sheremet à l'agence de presse russe RIA. À la fois les États-Unis et l'Allemagne ont souligné qu'ils n'étaient pas impliqués dans la planification de l'offensive du Kursk. De nombreux observateurs, comme l'ISW, voient dans les avertissements récurrents de la Russie sur une troisième guerre mondiale ou des menaces nucléaires un calcul pour répandre la peur et dissuader les gouvernements occidentaux de soutenir davantage Kyiv.

07:22 ISW : "Manque de stratégie" chez Poutine et la direction russe

Le Kremlin et le commandement militaire russe ont, selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), établi une "structure de commandement et de contrôle complexe, chevauchante et jusqu'à présent inefficace en réponse à l'attaque ukrainienne dans la région de Kursk". Cela indique que le Kremlin n'a pas planifié la possibilité d'une importante incursion ukrainienne sur le territoire russe, selon l'ISW. La frontière a été traitée comme une ligne de front statique depuis la chute de 2022 et "probablement pas suffisamment planifiée pour la défense du territoire russe". Selon le think tank américain, le Kremlin envisage maintenant quelles zones le long de la frontière l'Ukraine pourrait potentiellement attaquer prochainement. Cela met en évidence que la direction russe a "subi un manque de stratégie".

06:40 L'Ukraine signale une frappe réussie dans la région de Crimée

Les forces ukrainiennes ont à nouveau attaqué la région de Crimée pendant la nuit. Sergey Bratchuk, porte-parole de l'administration militaire dans la région d'Odessa, signale des dommages initiaux à un ferry dans le port de Kerch près du pont de Crimée et à un bateau à Chornomorsk dans la région de Krasnodar. "Des mesures de reconnaissance supplémentaires sont en cours". L'Ukraine a signalé à plusieurs reprises ces dernières semaines et mois la mise hors service de ferries et de bateaux qui étaient également prétendument utilisés à des fins militaires. En outre, le coulage d'un sous-marin semble avoir réussi :

05:59 CNN : Les États-Unis refusent le déploiement des ATACMS dans le Kursk - Voyent un autre usage comme plus judicieux

Selon un rapport de CNN, les États-Unis continuent de refuser le déploiement de missiles ATACMS à plus longue portée des stocks américains dans la région du Kursk. Cette fois, however, la préoccupation concernant l'escalade n'est pas la raison. Le diffuseur signale, citant des représentants du gouvernement, que les États-Unis estiment que les ATACMS pourraient être mieux utilisés pour attaquer la région de Crimée occupée par la Russie.

05:19 Zelensky : Des fournitures pour les troupes dans l'est de l'Ukraine sont arrivées

Face à la pression croissante des troupes russes dans l'est de l'Ukraine, Kyiv accorde maintenant la plus grande attention à la défense autour de Donbass. "Torez et Pokrovsk, la plupart des attaques russes se produisent là-bas", a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans son adresse vidéo quotidienne. Les fournitures urgentes sont déjà arrivées. "Tout ce qui est nécessaire maintenant". Cependant, Zelensky n'a pas fourni de renseignements sur le déploiement éventuel de troupes supplémentaires dans les zones très disputées. Le quartier général général à Kyiv a rapporté en soirée qu'il y avait eu 68 engagements depuis le début de la journée.

03:46 Le gouverneur : Avion bombardier stratégique s'écrase en Sibérie

23:08 L'Ukraine offre la citoyenneté aux combattants étrangers et à leurs familles

Les volontaires étrangers servant dans les forces de défense ukrainiennes et leurs membres familiaux auront la possibilité d'obtenir la citoyenneté ukrainienne, a annoncé le ministère de la Défense ukrainien, citant le président Volodymyr Zelenskyy. "Chaque guerrier qui défend l'État ukrainien, protège notre peuple et défend notre indépendance mérite la reconnaissance et le soutien maximal. Cela s'applique particulièrement à nos soldats - les légionnaires ukrainiens - qui détiennent actuellement la citoyenneté d'autres États mais pas encore celle de l'Ukraine. Ils méritent d'être nos citoyens, citoyens de l'Ukraine. Cela s'applique également à leurs familles, les familles de nos héros", a déclaré le ministère en citant le président.

22:33 Les États-Unis approuvent la vente de jusqu'à 600 missiles Patriot à l'Allemagne

Le gouvernement américain a approuvé la vente de jusqu'à 600 missiles et autres équipements pour les systèmes de défense aérienne Patriot à l'Allemagne. L'Agence de coopération en matière de sécurité de la défense (DSCA) a déclaré que cette vente d'armes, d'une valeur de 5 milliards de dollars (4,5 milliards d'euros), renforce la sécurité des États-Unis "en améliorant la sécurité d'un allié de l'OTAN qui est une force importante pour la stabilité politique et économique en Europe". L'Allemagne a fait don de plusieurs systèmes Patriot à l'Ukraine.

22:14 SBU : L'Ukraine renforce son pool d'échanges de prisonniers

La priorité absolue du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) est de rapatrier les défenseurs ukrainiens de la captivité russe, a déclaré le directeur du SBU, Vasyl Maliuk, lors d'une conférence de presse conjointe avec les chefs du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, de l'Agence de renseignement de la défense (GUR), du Service de renseignement étranger (SZRU) et du Commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada. "Le rapatriement des défenseurs ukrainiens est une tâche prioritaire fixée par le Commandant suprême, le président Volodymyr Zelenskyy", a-t-il déclaré, selon les propos rapportés par le service de presse. Selon ses propres données, l'armée ukrainienne a capturé plus de 100 soldats russes et tchétchènes pendant son avancée sur la frontière russe dans la région de Kursk (voir l'entrée à 14h57).

21:46 La Pologne honore les héros de la guerre contre l'Armée rouge - et draws des parallèles avec Poutine

Un défilé militaire à Varsovie a marqué la victoire de la Pologne sur l'Armée rouge. Des chars et des soldats, y compris ceux de pays alliés tels que les États-Unis et d'autres pays, y ont participé. Des avions de chasse ont survolé la foule pour les milliers de spectateurs. "Nous devons nous préparer et construire un potentiel tel que personne n'osera jamais nous attaquer", a déclaré le président Andrzej Duda avant le défilé, qui était le clou des événements commémoratifs de l'État. Lors de la "Journée de l'armée polonaise", la Pologne se souvient de la victoire de l'armée polonaise sur les troupes soviétiques lors de la bataille de Varsovie en 1920. Le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz écrit dans une lettre aux soldats que cette fête célèbre les épisodes les plus glorieux de l'armée polonaise, le prix de l'indépendance et de la liberté. "Aujourd'hui, nous honorons tous les héros qui ont combattu pour la patrie depuis le début de notre pays", explique-t-il.

Jacek Szelenbaum, un spectateur de 60 ans, déclare que le défilé est bien un spectacle, mais il se sent mieux en voyant l'armée équipée d'armes plus modernes. "Nous nous sentons un peu plus en sécurité en voyant cette bonne équipement et la présence de nos alliés - Américains, Britanniques, Roumains et autres", déclare Szelenbaum. "C'est nécessaire dans cette situation, car la Pologne ne pourrait jamais se défendre seule. Seule une alliance peut nous permettre de nous opposer à Poutine."

20:59 Le général Panzer Freuding annonce une aide militaire allemande supplémentaire pour l'Ukraine

Le coordinateur principal de l'aide militaire allemande, le lieutenant général Christian Freuding, est revenu de pourparlers en Ukraine (voir également l'entrée à 16h46). Dans le format vidéo de l'armée allemande "Nachgefragt", Freuding explique quelles armes l'Allemagne livrera à l'Ukraine d'ici la fin de l'année. L'aide militaire se concentre sur la fourniture de systèmes de défense aérienne supplémentaires, de systèmes d'artillerie, d'armes à feu, de drones, de chars et de véhicules blindés. D'ici la fin de 2024, deux batteries à moyenne portée IRIS-T SLM et deux batteries à courte portée IRIS-T SLS seront livrées à l'Ukraine. De plus, dix canons anti-aériens du type Gepard avec deux canons de 35 mm seront livrés, ainsi que environ 30 chars Leopard 1A5, actuellement restaurés par des spécialistes de Rheinmetall. En outre, 400 véhicules blindés MRAP seront fournis. Les systèmes d'artillerie seront livrés sous la forme de 12 systèmes d'artillerie automoteurs PzH-2000 et de quatre canons automoteurs à roues Zuzana 2.

20:20 Autorités : Cinq civils tués dans des attaques russes dans le sud et l'est de l'UkraineDans le sud et l'est de l'Ukraine, cinq civils ont été tués par des attaques russes, selon les autorités. Dans la région nord-est de Kharkiv, deux personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne, tandis qu'une personne a été tuée lors d'une attaque d'artillerie à Donetsk, à l'est. Dans la région du sud de Kherson, un homme a été tué lors d'une frappe de drone. Un autre homme, précédemment blessé lors d'une attaque précédente, est décédé à l'hôpital, comme l'ont rapporté les autorités de Kherson. Entre-temps, les autorités exhortent les habitants de Pokrovsk à quitter la ville. "Surtout les familles avec enfants" doivent fuir avant qu'il ne soit trop tard. L'ennemi approche "à grande vitesse" de la ville dans la région de Donetsk. L'armée russe continue de mener des attaques vigoureuses dans l'est de l'Ukraine, selon le gouvernement à Kyiv. Moscou rapporte la reconquête du village d'Ivanyivka à Donetsk, qui se trouve à seulement environ 15 kilomètres du hub de transport stratégique de Pokrovsk.

19:30 Révélation : Les États-Unis et l'Ukraine discutent de la livraison de missiles de croisière à longue portée en phase avancéeLes discussions entre l'Ukraine et le gouvernement du président américain Joe Biden concernant la livraison de missiles de croisière à longue portée sont "en phase avancée", selon le portail d'actualités ukrainien "Kyiv Independent", citant une source du gouvernement du président Volodymyr Zelenskyy. Cependant, il est incertain quand les missiles pourraient arriver en Ukraine, selon la source, qui ajoute qu'un calendrier d'arrivée pour l'automne de cette année est envisagé. Le quotidien américain "Politico" rapporte également, citant des sources anonymes, que le gouvernement de Biden est "ouvert" à la fourniture de missiles de croisière à longue portée à Kyiv pour renforcer les avions de combat F-16 récemment fournis, entre autres choses. Depuis le début de l'attaque russe, Kyiv presse les États-Unis de fournir à son armée des missiles à longue portée afin qu'elle puisse attaquer l'infrastructure militaire et les logistiques russes en profondeur dans le pays.

19:16 La Lituanie envoie un nouveau paquet d'aide militaire à l'UkraineDans le cadre de l'aide militaire de la Lituanie à l'armée ukrainienne, la Lituanie envoie un nouveau paquet composé de remorques, de lits pliants et de lits pliants. "Ukrinform" rapporte cela, en se référant au service de presse du ministère de la Défense lituanien. Selon cette source, en août, des transporteurs de troupes blindés, des systèmes de défense aérienne à courte portée avec des missiles, des systèmes de lutte contre les drones, des brouilleurs individuels de drones, des véhicules tout-terrain avec des pièces de rechange, des remorques, des fusils, des munitions, des grenades fumigènes, des accessoires d'armes et leurs pièces ont été transférés à l'Ukraine.

