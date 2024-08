- 13 000 personnes manifestent devant la CSD à Francfort

Plus de 13 000 personnes ont célébré le Christopher Street Day (CSD) à Francfort lors d'une grande manifestation pacifique sous le slogan "Nous sommes extrêmement aimants" par un temps ensoleillé et un ciel bleu, selon la police.

L'événement a été organisé pour défendre les droits et la visibilité de la communauté LGBTIQ+ et pour promouvoir l'acceptation, la diversité et l'égalité. Le sigle LGBTIQ+ représente les Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Personnes transgenres, Queer et Intersexes, le signe plus représentant d'autres identités et genres.

Les participants ont célébré leur queerité et ont réclamé la fin de la queerophobie et de la discrimination. Des slogans tels que "La fierté est une émeute" étaient visibles sur les banderoles. Le terme 'queer' désigne les personnes non hétérosexuelles ou celles qui ne s'identifient pas aux rôles de genre traditionnels ou aux normes sociétales entourant le genre et la sexualité.

En plus de la manifestation, Francfort accueille divers autres événements, tels que des fêtes, des discussions et des spectacles de drag, les célébrations devant se poursuivre tard dans la nuit.

Le CSD est célébré dans le monde entier et commémore les événements qui se sont déroulés en juin 1969 à New York. Après une descente de police dans le bar queer "Stonewall Inn", il y a eu une révolte des personnes gay, lesbiennes, transgenres et d'autres personnes concernées. Le principal théâtre des combats de rue qui ont suivi se situait dans Christopher Street, dans le quartier artistique de Greenwich Village. En raison des chevauchements avec le championnat d'Europe de football masculin, le CSD de Francfort a lieu plus tard cette année, mi-août.

