- 124 étudiants en médecine s'engagent à travailler comme médecins ruraux

Au prochain semestre d'hiver, 124 futurs étudiants en médecine commenceront leurs études en Bavière, s'engageant à travailler en tant que médecin rural par la suite. Selon la ministre de la Santé Judith Gerlach (CSU), le processus de sélection pour les quotas de médecin rural et de service public de Bavière est terminé : "145 candidats peuvent se réjouir d'obtenir une place d'études en médecine au prochain semestre d'hiver grâce aux quotas de médecin rural et de service public de Bavière." 21 places ont été attribuées à des candidats qui travailleront dans le service public après l'obtention de leur diplôme.

426 demandes reçues

"Je suis ravie de constater que de plus en plus de jeunes gens découvrent ces domaines passionnants. Ils font une contribution significative à un système de santé durable en Bavière", a déclaré Gerlach. L'intérêt pour les places d'études était élevé : "Nous avons reçu 426 demandes. Cela montre que de nombreux jeunes étudiants en médecine souhaitent s'installer en Bavière et travailler en tant que médecins généralistes ou officiers de santé publique."

Les candidats doivent passer par un processus de sélection en deux étapes. Celui-ci prend en compte un test d'aptitude aux études, la possession d'une qualification professionnelle dans une profession de santé, la durée d'activité professionnelle dans ce domaine et le type et la durée d'activités bénévoles ou honorifiques appropriées.

Il n'est pas nécessaire de répondre à tous les critères pour une candidature. Une deuxième partie du processus de sélection comprend également des entretiens de sélection.

61 % des futurs médecins ruraux sont des femmes

L'âge moyen des étudiants qui commencent pour le quota de médecin rural cette année est de 23 ans ; 61 % sont des femmes et 39 % des hommes. Les candidats réussis viennent principalement de Bavière (87 %).

Pour le quota de service public, l'âge moyen est de 24 ans. Là encore, la majorité des étudiants sont des femmes (81 %) et viennent de Bavière (76 %).

Le quota de médecin rural réserve jusqu'à 5,8 % de toutes les places d'études en médecine en Bavière aux candidats qui souhaitent travailler en tant que médecins généralistes ruraux pendant au moins dix ans. Depuis son introduction en 2020, cela a déjà été déclaré par 434 étudiants.

Le quota de service public réserve jusqu'à un pour cent des places d'études en médecine de Bavière selon le même principe.

