122 pêcheurs sauvés de la banquise dans un lac du nord du Minnesota, aucun blessé n'est à déplorer

Selon le bureau du shérif du comté de Beltrami, les pêcheurs ont été bloqués lorsqu'un glaçon s'est détaché de la couche de glace principale sur le lac Upper Red à environ 30 pieds du rivage et n'ont pas pu regagner la terre ferme. Les autorités ont été appelées pour la première fois peu avant 17 heures.

En attendant l'arrivée des secours, des passants ont tenté de secourir les personnes bloquées à l'aide d'un canoë. Au cours de cette tentative, quatre personnes sont tombées à l'eau, mais ont été rapidement secourues, selon le bureau du shérif.

Les quatre premiers pêcheurs ont été secourus vers 18h40 et à 19h37, tous les pêcheurs avaient regagné la terre ferme, a indiqué le bureau du shérif dans un message publié sur Facebook.

"Nos secouristes ont eu beaucoup d'entraînement cette année, et il est assez impressionnant d'avoir évacué 122 personnes en moins de 3 heures à partir du premier appel dans une zone rurale du comté", a déclaré Chris Mueller, responsable de l'information publique pour le bureau du shérif.

Dans un message publié jeudi sur Facebook, le bureau du shérif du comté de Beltrami et le ministère des Ressources naturelles du Minnesota ont indiqué que les conditions de glace à travers l'État changeaient fréquemment et que les conditions étaient inégales.

"Bien que les prévisions soient favorables à la formation de glace, les conditions de glace resteront médiocres jusqu'à ce qu'il y ait une série de jours froids pour former de la glace nouvelle et claire. Veuillez rester sur le rivage jusqu'à ce qu'il y ait au moins 4 pouces de glace nouvelle et claire. Si vous sortez, assurez-vous d'avoir tout l'équipement de sécurité approprié et vérifiez fréquemment l'épaisseur de la glace", a averti le MRN.

Le bureau du shérif a été appelé sur le même lac jeudi pour deux pêcheurs qui étaient tombés à travers la glace à bord d'un VTT, a indiqué le bureau dans un communiqué. Les hommes ont indiqué qu'ils avaient pu sortir de l'eau mais qu'ils étaient bloqués et qu'ils ne pouvaient pas retourner au centre de villégiature d'où ils venaient, précise le communiqué. Les deux hommes ont pu rentrer et n'ont pas été blessés.

Le bureau du shérif a ajouté : "Les pluies récentes et les températures au-dessus du point de congélation qui se sont prolongées ont entraîné une détérioration de l'état de la glace. Dans toute la région, de nombreuses maisons de glace tombent à travers la glace et ne peuvent être enlevées car les équipes de récupération signalent que la glace est trop faible. Elles espèrent que le temps plus froid à venir leur permettra d'enlever les biens en toute sécurité. Si vous décidez d'aller sur la glace, vérifiez fréquemment l'épaisseur de la glace et sachez où vous allez. Renseignez-vous auprès des stations de sports d'hiver de la région avant de vous rendre sur la glace.

Le Minnesota termine un mois de décembre anormalement chaud, avec des températures supérieures à la normale presque tous les jours du mois, selon le ministère des ressources naturelles de l'État. Les températures ont été supérieures de 10 à 15 degrés aux moyennes saisonnières, ce qui n'a pas permis de créer une glace suffisamment solide pour permettre la pêche sur glace dans une grande partie de l'État.

L'Upper Red Lake est souvent le théâtre de sauvetages sur glace. Un avion léger s'est brisé après avoir atterri sur la glace le 19 décembre, jusqu 'à 50 personnes ont été bloquées le 18 décembre, et jusqu'à 200 personnes ont dû être secourues lorsqu'une plaque de glace s'est détachée en novembre 2022, a rapporté WCCO, la chaîne affiliée à CNN.

Le comté de Beltrami est situé dans le nord-ouest du Minnesota.

Source: edition.cnn.com