12:58 La visite de Scholz en Asie centrale souligne l'importance du pétrole et du gaz dans son programme

Gouvernement envisage d'augmenter les importations de pétrole du Kazakhstan Un représentant du gouvernement a déclaré avant le voyage du chancelier Scholz en Ouzbékistan et au Kazakhstan, qui commence dimanche, "Nous sommes ouverts à l'idée d'augmenter les exportations de pétrole du Kazakhstan". Cette mesure vise à fournir des alternatives pour l'approvisionnement en pétrole de la raffinerie PCK de Schwedt, le pétrole du Kazakhstan étant une option. Cependant, d'autres options sont nécessaires, car le pétrole kazakh transite par des pipelines russes pour arriver en Allemagne, ce qui donne à Moscou un certain levier. Depuis l'attaque russe en Ukraine, l'Allemagne a cessé d'importer du pétrole russe. Le voyage de Scholz abordera également les approvisionnements en gaz en provenance d'Asie centrale. En ce qui concerne les appels d'offres pour de nouvelles centrales électriques à gaz, il a déclaré : "Nous devons nous approvisionner en gaz quelque part, et l'Asie centrale en a en abondance."

12h26 : La France convoque son représentant diplomatique iranien La France a convoqué son représentant diplomatique iranien au ministère des Affaires étrangères à Paris, apparemment en raison de livraisons de missiles balistiques à la Russie. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken avait révélé il y a quelque temps que la Russie avait reçu ces missiles, qui seraient allegedly déployés en Ukraine dans un avenir proche. L'Iran nie ces allégations.

12h03 : Le Pentagone considère l'offensive russe à Kursk "insignifiante" Le Pentagone est plutôt indifférent à l'offensive russe dans la région de Kursk. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a commenté : "Nous avons vu les forces russes tenter de lancer une offensive dans la région de Kursk. Pour l'instant, c'est assez marginal, mais nous la surveillons de près." Le ministère de la Défense russe a déclaré que ses troupes avaient repris dix settlements. Cela n'a pas été indépendamment confirmé. L'armée ukrainienne a lancé l'offensive dans la région frontalière russe de Kursk il y a environ cinq semaines, capturant par la suite environ 100 villages russes et presque 1 300 kilomètres carrés.

11h38 : Les attaques de drones causent des dommages malgré de multiples abattages L'armée de l'air ukrainienne a prétendument abattu 24 drones sur 26 pendant la nuit. Une personne a été blessée dans la région d'Odessa et 20 maisons ont été endommagées. Dans la région de Mykolaiv, des débris de drones ont causé un incendie dans une usine de transformation alimentaire, selon les autorités régionales. De plus, le ministère de l'Énergie a déclaré que l'infrastructure énergétique de la région d'Ivano-Frankivsk avait été endommagée.

11h16 : Shoigu rencontre Kim à Pyongyang Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à Pyongyang. Les réunions se sont déroulées "dans une atmosphère d'exceptionnelle confiance et d'amitié". Les pourparlers devraient allegedly contribuer de manière significative à la mise en œuvre de l'accord de défense signé par Kim et Poutine en juin. Poutine a rapporté que l'accord garantit "une aide mutuelle en cas d'agression contre l'une ou l'autre partie". L'Ouest affirme que Moscou utilise des roquettes et des obus d'artillerie nord-coréens en Ukraine. La Russie approche reportedly des pays tels que la Chine, l'Iran et la Corée du Nord pour se procurer plus de munitions afin de renforcer son offensive en Ukraine.

10h46 : Le président de la Douma russe accuse NATO d'avoir déclaré la guerre à la Russie Le président de la Douma russe, Vyacheslav Volodin, accuse la NATO d'être impliquée dans le conflit en Ukraine. Il suggère que la NATO fournit de l'aide pour sélectionner des cibles ukrainiennes, coordonner les déploiements militaires avec l'armée ukrainienne et donner généralement des ordres au gouvernement de Kyiv.

10h17 : Munz discute de la menace de Poutine envers la NATO : "La déclaration de Poutine semble insignifiante le matin à la télévision" Il y a des préoccupations en Occident concernant les attaques à longue portée de l'Ukraine sur le territoire russe qui pourraient potentiellement aggraver la situation. Le président russe Vladimir Poutine a une fois de plus émis une telle menace. Cependant, le correspondant de ntv Rainer Munz a cité plusieurs raisons pour lesquelles les menaces de Poutine pourraient ne pas être prises au sérieux.

09h42 : La famille signale : la dirigeante de l'opposition biélorusse est dans un état grave La dirigeante de l'opposition biélorusse emprisonnée, Maria Kolesnikova, est reportedly dans un état de santé critique, selon sa sœur. Elle pèse seulement 45 kg et mesure 1,75 mètre, a-t-elle déclaré en se basant sur des informations de anciens prisonniers. "Je pense que c'est un moment critique, car personne ne peut survivre à de telles conditions pendant longtemps", a-t-elle affirmé, accusant les autorités de torturer mentalement et physiquement sa sœur. Le ministère de l'Intérieur biélorusse n'a pas répondu à une demande d'informations sur les conditions de détention de Kolesnikova. Elle purge une peine de onze ans de prison pour avoir prétendument ourdi un coup d'État.

09h20 : Accord sur le déploiement de la brigade de Lituanie signé par l'Allemagne et la Lituanie L'Allemagne et la Lituanie ont convenu des détails du déploiement d'une brigade prête au combat en Lituanie, membre de l'OTAN, après la signature par Berlin d'un accord gouvernemental. Les ministres de la Défense Boris Pistorius et Laurynas Kasciunas ont signé l'accord à Berlin, qui complète l'accord de l'OTAN sur le statut des forces. L'accord clarifie les droits légaux des soldats et du personnel civil allemands en Lituanie avant l'opération de la brigade prévue en 2027. Il aborde le logement, le droit fiscal, le système scolaire, la santé publique, le code de la route et la sécurité publique, entre autres facteurs, créant un cadre juridique pour établir des écoles et des jardins d'enfants allemands en Lituanie.

08h56 : La Russie expulse des officiels britanniques La Russie a expulsé six diplomates britanniques pour des soupçons d'espionnage. Le service de renseignement FSB affirme détenir des documents prouvant que le Foreign Office britannique gère l'escalade politique et militaire, dans le but de garantir la défaite de la Russie dans le conflit contre l'Ukraine. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, accuse l'ambassade britannique d'avoir intentionnellement nu

08:31 La participation de l'OTAN est une "ligne rouge" pour Poutine, selon le KremlinLe président ukrainien Zelensky plaide en faveur de l'approbation de missiles à longue portée pour attaquer les positions militaires russes. Les États-Unis et le Royaume-Uni envisagent désormais de réexaminer cette question en collaboration. Le Kremlin répond promptement, avec une mise en garde de la part du président Poutine à l'Occident.

08:03 La Russie prête à partager ses connaissances sur les armes occidentales avec ses partenairesLa Russie propose de partager ses connaissances acquises dans la lutte contre diverses armes occidentales avec ses alliés. Le deputy ministre russe de la Défense, Alexander Fomin, a mentionné cela lors d'une conférence de sécurité en Chine, selon l'agence de presse russe RIA. Selon Fomin, des informations précieuses ont été recueillies dans la guerre moderne, et la Russie est disposée à partager ces connaissances avec ses partenaires.

07:34 Les services de renseignement ukrainiens annoncent des arrestations : des hommes ont mis le feu à Kyiv sur ordre de la RussieCinq hommes ont été arrêtés pour avoir mis le feu à Kyiv sur ordre d'une agence de renseignement russe, selon les services de renseignement intérieurs ukrainiens. Les hommes sont accusés d'avoir incendié cinq véhicules militaires et de distribuer des tracts visant à discréditer l'armée. Les services de renseignement intérieurs ont déclaré que les hommes étaient venus de différentes régions d'Ukraine à la recherche de travail et avaient été contactés par des agents russes via Telegram avec la promesse d'argent rapide. Cependant, ils n'ont jamais été payés après avoir enregistré leurs actions sur leurs téléphones.

07:05 Le Grand Rabbin d'Ukraine pleure la perte de son fils adoptif tué dans le conflitLe Grand Rabbin d'Ukraine, Moshe Asman, est en deuil après la mort de son fils adoptif, tué lors de l'invasion russe. Un service funéraire a été organisé à Kyiv jeudi pour honorer Anton Samborskij, un soldat de 32 ans. Samborskij a été porté disparu à la fin juillet, et sa mort a été confirmée après des semaines d'incertitude. Samborskij est devenu père d'une fille en mai, a annoncé le Grand Rabbin sur les réseaux sociaux. Il avait adopté Samborskij alors qu'il était un orphelin de 10 ans. Il a parlé pour la dernière fois à son fils le 17 juillet.

06:29 Le Japon signale un affrontement avec des avions militaires russesL'armée japonaise a envoyé des avions jeudi après deux avions russes ont survolé le pays. Les avions russes n'ont pas pénétré dans l'espace aérien japonais, selon le ministère de la Défense. Les appareils, des Tu-142, ont volé de la mer vers la région du sud d'Okinawa du matin au soir, selon le ministère. En réponse, "nous avons mobilisé des avions de chasse de l'Air Self-Defense Force dans l'urgence", a déclaré le ministère. Les avions russes ont mis fin à leur vol vers le nord et ont également survolé les Kouriles, une région contestée entre le Japon et la Russie. Plus tôt cette semaine, des navires de guerre russes et chinois ont commencé des exercices conjoints dans la mer du Japon. Les exercices comprenaient un grand exercice naval. Des avions militaires russes ont pour la dernière fois survolé le Japon en 2019. En savoir plus ici.

06:07 Moscou : les États-Unis mettent en œuvre une politique de containment contre la Russie et la ChineLe deputy ministre russe de la Défense, Alexander Fomin, a déclaré lors d'une conférence de sécurité en Chine que les États-Unis mettaient en œuvre une politique de containment contre la Russie et la Chine. Selon l'agence de presse russe TASS, Fomin a déclaré que Moscou et Pékin soutiennent la formation d'un ordre mondial équitable, multipolaire fondé sur l'égalité et le respect mutuel, tandis que l'Occident se prépare à la guerre en Asie en établissant de nouveaux blocs de sécurité dans la région.

05:27 L'Ukraine : un cargo civil attaqué par un missile anti-navireLa marine ukrainienne a fourni de nouveaux détails sur une supposée frappe aérienne russe sur un cargo civil dans la mer Noire. Selon eux, un bombardier Tu-22 a probablement tiré un missile anti-navire Ch-22 sur le navire. Le cargo, battant pavillon de l'État caribéen de Saint-Kitts-et-Nevis, se trouvait en dehors des eaux territoriales ukrainiennes à ce moment-là, en route du port méridional ukrainien de Chornomorsk vers l'Égypte avec une cargaison de blé. Selon un rapport de la BBC, le cargo se trouvait dans la zone économique exclusive de la Roumanie à ce moment-là. Il suggère également qu'un missile Ch-31, utilisé pour la suppression des radars et possessing significantly moins de puissance explosive que le Ch-22, a probablement été utilisé à la place.

03:19 Tragédie à la ligne de démarcation : un soldat moldave abattuUn soldat moldave est décédé dans des circonstances mystérieuses pendant son service à la ligne de démarcation avec la région séparatiste de Transnistrie. Le ministère de la Défense de la République de Moldavie a annoncé que le soldat avait été grièvement blessé par une balle de son propre arme pendant qu'il accomplissait ses devoirs à son poste. La police et les experts médico-légaux enquêtent maintenant sur l'incident. Des soldats de Moldavie et de Transnistrie séparatistes, ainsi que des troupes russes, ont été stationnés à la ligne de démarcation entre les deux côtés depuis un conflit en 1992 suite à l'effondrement de l'Union soviétique. La Moldavie s'est engagée à réintégrer la Transnistrie dans son territoire. Les incidents à la ligne de démarcation sont extrêmement rares.

02:18 Le Premier ministre britannique : "Pas de désir de conflit avec la Russie"Le Premier ministre britannique Keir Starmer conteste l'affirmation du président russe Poutine selon laquelle la fourniture d'armes à longue portée à l'Ukraine pour des attaques sur le territoire russe équivaut à l'implication de l'OTAN dans la guerre. Starmer affirme que "l'Ukraine a le droit de se défendre". Le Royaume-Uni soutient ce droit et offre des opportunités de formation dans ce contexte. Cependant, Starmer précise que "nous ne cherchons pas un conflit avec la Russie - ce n'est pas notre intention du tout". Voir ici.

here.

01:09 Ancien ambassadeur américain à Kyiv : Harris pourrait être plus ferme envers l'Ukraine que BidenL'ancien ambassadeur américain en Ukraine, William B. Taylor, estime que la candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris, serait plus assertive envers l'Ukraine que Biden si elle remporte l'élection. Elle a montré cette inclination dans certains domaines, a-t-il déclaré lors d'un événement à l'Université américaine de Kyiv. Biden a été lent dans certaines décisions, notamment celles concernant les HIMARS, les chars Abrams et les avions de combat F-16. Actuellement, il est également prudent quant à l'autorisation d'attaques profondes de l'Ukraine sur le territoire russe. Taylor prévoit une "position plus assertive" de Harris - en partie en raison de la probabilité d'une nouvelle équipe de politique étrangère à la Maison Blanche.

00:27 Zelensky remercie l'Estonie pour son aide militaireLe président ukrainien Volodymyr Zelensky reçoit le président estonien Alar Karis à Kyiv, exprimant sa gratitude pour l'aide militaire. L'Estonie, membre de l'UE et de l'OTAN, a promis de consacrer 0,25 % de son PIB annuel aux besoins de défense de l'Ukraine. Les discussions ont également porté sur la reconstruction de l'Ukraine et ses aspirations européennes. En outre, la Première ministre lettone, Evika Siliņa, a promis une aide supplémentaire lors d'une réunion avec Zelensky.

23:19 Le BND n'est pas tenu de reveal son évaluation militaire à un journalisteLe service de renseignement fédéral (BND) n'est pas tenu d'informer un journaliste si, lors de discussions confidentielles en arrière-plan, il a caractérisé une victoire militaire de l'Ukraine comme difficile ou impossible, selon la Cour administrative fédérale de Leipzig. Le BND n'est pas non plus tenu de reveal quels médias ont participé à ces discussions en arrière-plan pour le moment. Cependant, le BND doit fournir des données sur le nombre de discussions individuelles confidentielles sur la situation militaire en Ukraine cette année. La demande d'interdiction du journaliste a été principalement rejetée. La demande a été déposée par un rédacteur en chef de journal quotidien à la suite d'un article de mai, qui rapportait qu'un politique de l'UDI affirmait que le BND répandait intentionnellement une évaluation négative de la situation militaire ukrainienne pour influencer l'opinion publique.

ici.22:06 Les politiques de la coalition soutiennent l'utilisation d'armes de longue portée contre la RussieLes politiques de la coalition du trafic lumineux soutiennent la permission à Kyiv d'utiliser des armes de longue portée contre des cibles en Russie. Il est à la fois permis et conforme au droit international de frapper enfin des cibles militaires en Russie avec des roquettes occidentales de longue portée, selon l'expert en politique étrangère SPD Michael Roth à T-Online. Roth suggère des aérodromes militaires, des centres de commandement ou des bases de lancement comme cibles potentielles en Russie pour les armes de longue portée. Ces bases sont utilisées pour lancer des "attaques odieuses contre des cibles civiles ukrainiennes" et elles peuvent être arrêtées le plus efficacement là-bas. Le président de la commission de défense, Marcus Faber du FDP, affirme que l'autorisation de "frapper les aéroports militaires russes avec des armes de longue portée comme les ATACMS et les Storm Shadow est depuis longtemps attendue". Le politique vert Anton Hofreiter souligne que "la Russie terrorise la population civile ukrainienne quotidiennement avec des attaques de roquettes sur les hôpitaux, les bâtiments résidentiels et l'approvisionnement en énergie". Pour protéger efficacement la population civile ukrainienne, l'armée doit être autorisée à frapper des bases militaires sur le territoire russe avec des armes de longue portée.

21:35 Vance commente les idées d'Ukraine de TrumpSelon le candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance, le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre russe pourrait impliquer la création d'une zone démilitarisée spéciale entre l'Ukraine et la Russie. Vance explique cela dans une interview avec le producteur de télévision Shawn Ryan, suggérant que Trump pourrait amener toutes les parties, y compris les Russes, les Ukrainiens et les Européens, à la table des négociations pour "explorer ce que pourrait être une solution pacifique". "Je pense qu'il pourrait conclure un accord rapidement", dit Vance. Trump est connu pour ses vues affectueuses envers le président russe Vladimir Poutine et ses nombreuses critiques de l'aide américaine à l'Ukraine. L'ancien président affirme également qu'il pourrait mettre fin à la guerre en 24 heures s'il était élu, mais il ne donne pas de détails sur son plan.

21:03 "Nous sommes Russes. Dieu est avec nous" - Défilé fasciste à Saint-PétersbourgIls ne peuvent pas invoquer une autorité plus élevée, et elle ne peut pas les défier : "Nous sommes Russes. Dieu est avec nous", répètent de nombreux nationalistes et fascistes russes défilant dans les rues de Saint-Pétersbourg. Et ils scandent à plusieurs reprises : "En avant, les Russes !" La raison de leur défilé est la commémoration du transfert des reliques d'Alexandre Nevski, qui est révéré comme un héros national et saint de l'Église orthodoxe.

here.)

20:28 Propagandiste du Kremlin : "Le meilleur barrage est l'Atlantique"Selon le célèbre présentateur de télévision russe Vladimir Solovyov, la Russie ne devrait pas s'arrêter à la conquête de l'Ukraine. "Je pense que le meilleur barrage est l'Atlantique. Un barrage naturel", dit le propagandiste du Kremlin. L'emplacement idéal pour nos troupes - Berlin, Lisbonne, Madrid. Et comme ils seraient attrayants à Paris." Lorsqu'on lui rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de Russes, il dit : "Les frères biélorusses sont avec nous". On pourrait également faire appel à la Chine.

20:01 Travailleurs humanitaires britanniques se préparent pour l'hiverDe nombreux foyers ukrainiens, malgré les bombardements, sont privés de fenêtres - une situation qui devient catastrophique à l'approche de l'hiver. L'organisation humanitaire "Warm Up Ukraine", affiliée aux Britanniques, se mobilise : ils parcourent les zones de conflit, installant des vitrages de fortune.

Lire aussi: