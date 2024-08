12:57 Mangott sur les objectifs de Kiev à Koursk: "Troisième raison: une gifle humiliante à Poutine"

Observateurs suspectent que l'attaque de l'Ukraine sur le territoire russe est une tentative de saisir des terres comme moyen de pression. Le politologue Gerhard Mangott ne croit pas que les troupes de Kyiv parviendront à conserver les territoires pendant longtemps, mais il soupçonne d'autres motifs derrière l'incursion.

12:34 Zelenskyy : Quatre morts après une frappe russe sur un supermarché à KostiantynivkaAu moins quatre personnes ont été tuées et 24 blessées lorsqu'une frappe d'artillerie russe a touché la ville de Kostiantynivka dans la région contestée de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy sur la plateforme X. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. Le gouverneur de Donetsk, Vadym Filashkin, a rapporté que la ville avait été cible d'un tir d'artillerie russe. Des images partagées par le gouverneur sur Telegram montrent une épaisse fumée noire s'élevant du bâtiment détruit. Radio NV a publié des images du supermarché en feu et des destructions environnantes. Les conséquences exactes de l'attaque restent inconnues. "L'attaque contre le supermarché de Kostiantynivka est un autre cas de terrorisme russe. La guerre contre les civils est tout ce qu'ils peuvent faire", a déclaré le chef de l'administration présidentielle, Andriy Yermak, sur Telegram. Kostiantynivka est régulièrement cible des forces russes. Lors d'une attaque russe sur un marché local à Kostiantynivka en septembre 2023, 17 personnes ont été tuées et plus de 30 blessées.**

11:53 Le ministère russe des Situations d'urgence déclare l'état d'urgence dans la région de KurskLe ministère russe des Situations d'urgence a déclaré l'état d'urgence fédéral dans la région de Kursk frontalier de l'Ukraine. Selon le gouvernement de Moscou, les forces russes dans la région de Kursk continuent de repousser l'avancée des unités ukrainiennes. L'agence de presse d'État RIA a rapporté cela en citant le ministère de la Défense. Environ un millier de soldats ukrainiens ont été signalés avoir infiltré la région mardi, selon les rapports russes.**

11:32 Une vidéo montre des camions militaires russes brûlés dans la région de KurskUne vidéo publiée sur les réseaux sociaux et vérifiée par Reuters montre un convoi de camions militaires russes brûlés dans la région russe de Kursk. Les véhicules sont vus le long d'une route. La vidéo montre environ 15 camions, dont un marqué de la lettre Z, qui est le symbole utilisé en Russie pour son "opération militaire spéciale" en Ukraine. Reuters a pu vérifier l'emplacement dans la vidéo comme étant le village d'Oktyabrskoe en fonction des bâtiments, des arbres et de la disposition des routes. Cependant, il n'a pas été possible de déterminer exactement quand la vidéo a été prise.**

10:55 Les médias : une réaction en chaîne dans la région russe de Lipetsk détruit 700 bombesUne frappe de drone sur un aéroport militaire dans la région russe de Lipetsk est censée avoir déclenché une réaction en chaîne lors de laquelle plus de 700 bombes ont explosé, selon une source de l'agence de renseignement ukrainienne "The Kyiv Independent". Plus tôt, les autorités russes avaient rapporté qu'un incendie s'était déclaré sur un aéroport militaire dans la région et qu'une centrale électrique avait été endommagée par une frappe de drone. La source a déclaré à "The Kyiv Independent" que des avions de chasse et des hélicoptères étaient stockés sur l'aéroport. Il n'est pas connu combien ont été endommagés ou détruits lors de l'attaque.**

10:35 Kiev affirme avoir attaqué un aéroport militaire à LipetskL'armée ukrainienne rapporte avoir attaqué un aéroport militaire dans la région russe de Lipetsk pendant la nuit. La frappe a endommagé des stocks de bombes guidées, causant un grand incendie et plusieurs explosions, selon un message Telegram de l'armée ukrainienne. L'aéroport est le lieu de stationnement d'avions de combat russes, y compris les modèles Su-34, Su-35 et MiG-31. Lipetsk se trouve à l'est de la région frontalière de Kursk, plus profondément dans le territoire russe.**

10:08 Munz : "Les Russes incapables de contre-attaquer"Depuis l'invasion russe le 24 février 2022, l'Ukraine se défend sur son territoire. Cependant, depuis trois jours, les troupes ukrainiennes ont également lancé des attaques dans la région russe de Kursk. Le correspondant de ntv-Moscou, Rainer Munz, explique pourquoi cette offensive surprise pose plusieurs défis pour la direction militaire russe.**

09:44 Un activiste des droits de l'homme : la Russie régresse vers l'époque de StalineOleg Orlov, un activiste des droits de l'homme libéré dans un échange de prisonniers avec la Russie, critique l'ampleur de la répression en Russie actuelle lors d'un entretien avec l'agence de presse AP. Orlov déclare que sous la présidence de Vladimir Poutine, les gens sont emprisonnés pour critiquer les autorités, une pratique non vue depuis l'époque du dictateur soviétique Joseph Staline. "Nous sommes en train de glisser vers l'époque de Staline", déclare Orlov, co-président de Memorial, l'une des organisations de défense des droits de l'homme les plus anciennes et les plus renommées de Russie, lauréate du prix Nobel de la paix en 2022. Orlov a été condamné à deux ans et demi de prison en février pour avoir critiqué la guerre russe en Ukraine dans un article. Sa libération dans l'échange de prisonniers entre la Russie, la Biélorussie et plusieurs pays occidentaux l'a surpris complètement.**

09:00 L'état-major ukrainien publie les pertes russesL'état-major ukrainien publie de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon le rapport, la Russie a perdu environ 588 540 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, dont 1 030 au cours des dernières 24 heures. Le rapport indique également que trois chars, 49 systèmes d'artillerie et deux systèmes de défense aérienne ont été détruits. Au total, l'Ukraine affirme que la Russie a perdu 8 434 chars, 16 536 systèmes d'artillerie, 366 avions, 327 hélicoptères, 13 325 drones, 28 navires et un sous-marin depuis le début de l'invasion à grande échelle. Les estimations occidentales suggèrent des chiffres de pertes plus faibles, qui sont également susceptibles d'être des valeurs minimales.

08:19 Médias : Incendies massifs à Rylsk, région de KurskDes explosions importantes et des incendies massifs ont été signalés pendant la nuit dans la ville de Rylsk, dans la région russe de Kursk, selon "The Kyiv Independent", citant des rapports sur des canaux Telegram en langue russe. Les habitants du village de Stepanovka ont rapporté avoir entendu quatre explosions. La cause des explosions reste inconnue. Rylsk se trouve à environ 35 kilomètres de la frontière russo-ukrainienne.

07:37 Russie : État d'urgence après une attaque de drone sur une base aérienne militaireDes explosions massives ont suivi une attaque de drone ukrainien sur une base aérienne militaire près de Lipetsk. Le gouverneur Igor Artamonov a annoncé sur Telegram qu'un état d'urgence a été déclaré dans la ville de Lipetsk pour faire face aux conséquences des explosions. Quatre villages autour de l'aéroport militaire ont été évacués, et le transport en commun à Lipetsk et dans les environs a été arrêté. Six personnes ont été blessées suite aux attaques.

06:52 Médias : Explosion après une attaque ukrainienne en CriméeUne explosion a reportedly eu lieu sur la péninsule ukrainienne de Crimée, occupée par la Russie, selon "Ukrainska Pravda" citant des rapports Telegram. Mikhail Razvozhayev, gouverneur russe de la ville de Sébastopol, a écrit sur Telegram que les forces de la Flotte de la Mer Noire et la défense aérienne ont repoussé une attaque des forces ukrainiennes sur Sébastopol, détruisant trois drones au passage. La défense aérienne russe a également abattu un missile anti-navire Neptune ukrainien au-dessus de la mer près de Sébastopol. Le canal Telegram "Crimeawind" rapporte des coups de feu et une forte explosion à Chornomorskyi, ainsi que le travail de la défense aérienne russe dans la zone de l'aéroport de Belbek. Une colonne de fumée noire était reportedly en train de s'élever au-dessus de l'aéroport, et il y avait une forte odeur de feu dans la zone côtière de la ville, selon le canal Telegram "Crimeawind" citant des abonnés. Il n'y a pas encore de rapports de victimes possibles.

06:05 Médias : Incendie sur une base aérienne militaire dans la région russe de LipetskUn incendie s'est déclaré sur une base aérienne militaire dans la région russe de Lipetsk, selon les agences de presse russes Ria Novosti et Tass. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Peu de temps avant, le gouverneur local a annoncé des évacuations en raison d'une "massive" attaque de drone près de la ville de Lipetsk, qui a causé des explosions et des pannes de courant, selon Igor Artamonov sur Telegram. Un état d'urgence a été déclaré dans le district de Lipetsk, et quatre villages sont en train d'être évacués. Certains des villages mentionnés sont situés près d'une base de l'armée de l'air en dehors de la ville. Il n'y a pas eu de rapports de victimes. Les autorités ukrainiennes n'ont pas signalé d'attaques dans la région. Lipetsk se trouve à environ 300 kilomètres de la frontière ukrainienne.

05:02 Putin Allegedly Unaware of Ukrainian Troop BuildupValery Gerasimov, chief of the Russian General Staff, may have ignored intelligence warnings that Ukrainian forces were gathering near the border with the Kursk Oblast, Bloomberg reports citing a source close to the Kremlin. Ukrainian forces crossed the border into the Kursk Oblast on August 6, bringing the fighting onto Russian territory. According to the report, Ukrainian forces began gathering near the border with the Kursk region two weeks before the start of their offensive. Russian President Vladimir Putin was not informed of the troop buildup.

03:21 Due to US Missiles: Half of Germans Fear Escalation with RussiaThe German and US governments have agreed that the US will station long-range weapon systems like Tomahawk cruise missiles in Germany from 2026, capable of reaching targets in Russia. A survey by Civey for the Funke media group found that 50 percent of Germans expect further escalation of the conflict with Russia. 38 percent do not believe the plans will lead to further escalation, while 12 percent are undecided. 44 percent view the stationing positively, while 42 percent view it negatively, with 14 percent undecided.

01:14 Minister-President Kretschmer Calls for Reduction in Weapons Aid to UkraineSaxony's Minister-President Michael Kretschmer has called for a reduction in weapons aid to Ukraine, given the federal budget. "We cannot continue to provide funds for weapons to Ukraine that are being used up and achieving nothing. Everything must be in proportion," he told the Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Support yes, but we can see that we are reaching our limits." Kretschmer pointed to the increase in the budget over the years. "Before the COVID-19 crisis in 2019, we had a budget volume of 344 billion euros. We are now at 480 billion, and yet the traffic light coalition cannot agree on the budget. This shows that everything is out of control."

23:35 Kiesewetter: Ukrainian Offensive is Legally and Strategically JustifiedCDU foreign policy expert Roderich Kiesewetter sees the latest Ukrainian military offensive on Russian territory as covered by international law. The surprise move by Ukraine is "clearly legally justified in terms of the right to self-defense" and "militarily strategic," he told the Tagesspiegel. According to Kiesewetter, the Ukrainian troops' advance serves to tie down Russian forces in the Kursk region and inflict significant losses, thereby relieving pressure on other fronts.

here.

22:30 Pentagone : l'incursion de l'Ukraine dans la région de Kursk est en ligne avec la politique des États-UnisLa porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré que l'incursion de l'Ukraine dans la région russe de Kursk était "en ligne avec notre politique", selon le portail d'informations Kyiv Independent. Lorsque asked si l'Ukraine pouvait utiliser les armes fournies par les États-Unis, Singh a répliqué que les États-Unis avaient "soutenu l'Ukraine depuis le début dans sa défense contre les attaques venues de l'autre côté de la frontière". La région de Kursk borde la région ukrainienne de Sumy sur 245 kilomètres, qui a été soumise à des attaques russes quotidiennes depuis sa libération en avril 2022. L'Ukraine prend des mesures "pour se protéger des attaques" et opère "dans le cadre de la politique des États-Unis, en utilisant nos armes, nos systèmes et nos capacités", a déclaré Singh.

22:09 Le député européen BSW De Masi appelle à un "cessez-le-feu et à des négociations dès que possible"

À la suite de l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk, le député européen BSW Fabio De Masi appelle à un "cessez-le-feu et à des négociations dès que possible". L'Ukraine rencontre "de grandes difficultés pour défendre son propre territoire", a déclaré De Masi au "Tagesspiegel". Les avancées "profondément dans le territoire russe" ne sont justes que "si l'objectif de l'Ukraine est d'escalader davantage la situation". Les risques sont immenses, a mis en garde le député européen. "Prenez, par exemple, la centrale nucléaire russe de la région. La Russie est une puissance nucléaire et a la dominance de l'escalade".

21:50 Les autorités de la région de Kursk rapportent au moins cinq morts civils

Les troupes russes luttent contre une incursion ukrainienne depuis trois jours, selon Moscou. Les forces russes et les gardes-frontières empêchent les unités ukrainiennes d'avancer plus loin dans la région de Kursk, a déclaré le ministère russe de la Défense. En même temps, l'armée russe attaque les forces ukrainiennes qui tentent de se retirer de la région frontalière ukrainienne de Sumy. Selon le ministère russe de la Santé, 66 civils ont été blessés depuis le début de l'incursion ukrainienne, dont neuf enfants. Les autorités de la région de Kursk rapportent au moins cinq morts civils, dont deux médecins. L'Ukraine n'a pas encore commenté l'incursion.

21:30 Borrell de l'UE : le régime de Loukachenko est impliqué dans la déportation illégale d'enfants ukrainiens

Le régime biélorusse est complice de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, selon le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, à Bruxelles. Outre le soutien politique, militaire et logistique, la Biélorussie a contribué à la déportation illégale d'enfants ukrainiens des zones temporairement occupées de l'Ukraine. Depuis 2021, le régime a également orchestré une pression migratoire sur les frontières extérieures de l'UE, selon un communiqué du Service d'action extérieure de l'Union européenne.

Vous pouvez lire tous les développements précédents ici.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à l'incursion russe récente sur le territoire ukrainien, exhortant les deux parties à prioriser la diplomatie et à

Lire aussi: