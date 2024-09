12:36: Des personnes de nationalité américaine accusées d'agir comme des "combattants payés" en Russie

En Russie, un résident américain est actuellement jugé à partir de vendredi, selon un rapport de l'agence de presse d'État RIA Novosti. L'individu est accusé d'avoir exercé des activités de mercenaire. L'accusé est Stefan Hubbard, un citoyen américain de 72 ans originaire du Michigan, qui réside en Ukraine depuis 2014. Le rapport n'a pas fourni d'informations sur le moment ou l'endroit où le citoyen américain a été arrêté. Selon RIA Novosti, l'individu a été escorté au tribunal de Moscou par la police militaire.

12:01 Kryvy Rih : Attaques de missiles russes contre un poste de policeDes rapports font état d'autres attaques russes dans le sud et le centre de l'Ukraine. Ce matin, un missile a touché un poste de police à Kryvy Rih, selon l'administration de la ville. Un corps de femme a été retrouvé sous les décombres, tandis que cinq autres personnes ont été blessées. Les travailleurs de secours continuent de chercher des survivants. Des bâtiments résidentiels ont également été endommagés. Le Bureau du procureur régional de Dnipropetrovsk a partagé des images des attaques de missiles à Kryvy Rih.

Selon des sources ukrainiennes, une autre attaque de missiles a visé la ville de Dnipro hier soir, touchant une installation industrielle. Au moins huit personnes ont été blessées par des frappes aériennes russes dans la région de Kherson, selon l'administration.

11:27 Un drone russe pourrait avoir violé l'espace aérien de l'OTANUn drone russe aurait temporairement pénétré l'espace aérien de la Roumanie, un membre de l'OTAN, hier soir, selon le ministère de la Défense roumain. Le drone aurait traversé l'espace aérien roumain dans une zone frontalière, peut-être pendant moins de trois minutes. Le drone aurait participé à une attaque contre la ville ukrainienne d'Izmail au sud. Selon les autorités ukrainiennes, Izmail était la cible d'une attaque de drone tôt vendredi matin, qui a entraîné la mort de trois personnes et blessé une douzaine d'autres.

10:57 Fritz : Les États-Unis fournissent pour la première fois des missiles guidés à l'UkraineLe président ukrainien Zelensky se rend aux États-Unis pour présenter son "plan de victoire" et demander une aide militaire supplémentaire. Biden finalise un paquet d'armes d'une valeur de près de 8 milliards de dollars pour l'Ukraine. "C'est une somme importante", déclare le journaliste de ntv Gordian Fritz.

10:20 Rapport : Les agences de renseignement américaines prévoient des rétorsions graves si l'Ukraine utilise des missiles de longue portéeLes agences de renseignement américaines s'attendent à des rétorsions graves si l'Ukraine utilise des missiles occidentaux de longue portée pour frapper profondément en territoire russe. Un tel soutien pourrait provoquer des rétorsions graves, selon une évaluation de renseignement non publiée citée par le "New York Times". Les agences envisagent diverses réactions russes, allant de l'incendie et du sabotage contre des installations en Europe à des attaques potentiellement mortelles contre des points de soutien militaire américain et européen. Elles ne s'attendent pas à ce que la Russie engage des attaques ouvertes, mais plutôt par des opérations clandestines de renseignement. Le "New York Times" rapporte également que les agences de renseignement américaines estiment que l'Ukraine ne dispose pas de suffisamment de missiles de longue portée pour changer significativement le cours de la guerre. Selon cette évaluation, les risques l'emportent sur les bénéfices potentiels d'une victoire incertaine à un coût élevé. Le journal suggère que cette situation pourrait en partie expliquer pourquoi la décision est si difficile pour le président Biden.

09:57 Munz sur la nouvelle menace de Poutine : un embargo sur les matières premières "ne nuira pas beaucoup à l'Ouest"La Russie menace les États-Unis de rétorsion si elle autorise l'utilisation d'armes de longue portée contre des cibles russes. Le président Poutine envisage d'imposer des restrictions à l'exportation de matières premières stratégiques, notamment l'uranium, en réponse à l'Occident. Le journaliste de ntv Munz fournit des informations sur le contexte et les conséquences.

08:40 La marine ukrainienne s'interroge sur une construction russe près du pont de CriméeUne construction russe non identifiée près du pont de Crimée laisse la marine ukrainienne perplexe. Selon le porte-parole de la marine Dmytro Pletenchuk, rapporté par "The Kyiv Independent" à la télévision ukrainienne, des travaux sont en cours, mais leur but reste mystérieux. "Cela pourrait être une installation défensive, cela pourrait être un autre passage, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions", a déclaré Pletenchuk. Il ne pense pas que les Russes pourront la terminer dans les conditions météorologiques actuelles. "Ils tentent constamment de placer quelque chose de nouveau dans le détroit de Kertch pour construire diverses structures hydrotechniques ou barrières, mais ensuite, chaque tempête entraîne des débris sur la côte." Le pont relie la Russie à la péninsule de Crimée ukrainienne, que la Russie a annexée.

08:08 Ville ukrainienne frontalière avec la Roumanie touchée, plusieurs mortsLa ville d'Ismajil dans le sud de l'Ukraine a été attaquée. Trois personnes ont péri suite à une frappe de drone russe ce matin, selon le gouverneur de l'oblast d'Odessa, Oleh Kiper. Toutes les victimes étaient âgées, y compris une femme de plus de 90 ans. Onze autres personnes, dont un enfant, ont été blessées. Kiper a également signalé des bâtiments et des véhicules endommagés, ainsi que plusieurs incendies. Ismajil est une ville située sur la frontière avec la Roumanie, avec l'embouchure septentrionale du Danube formant la frontière. En savoir plus ici.

07:09 Baerbock : Sans notre aide, les hôpitaux et les enfants seraient vulnérablesLa ministre des Affaires étrangères allemande Baerbock défend l'envoi d'armes à l'Ukraine et critique le soutien décroissant à Kyiv. "L'idée qu'il n'y aurait pas de combats ou de morts en Ukraine si elle n'avait pas d'armes défensives est aussi simple qu'elle est fausse", a-t-elle déclaré lors du débat général de l'ONU à New York jeudi. "Si la Russie arrête d'attaquer, la guerre prend fin. Si l'Ukraine arrête de se défendre, c'est la fin pour l'Ukraine." En réponse à une invitation à une conférence de paix, le président russe Poutine a bombardé un hôpital pour enfants en Slovaquie. Tant que Poutine n'est pas prêt à négocier, cesser notre aide signifie que "les hôpitaux et les enfants d'Ukraine seraient exposés. Cela signifierait plus de crimes de guerre, peut-être même dans d'autres pays." Baerbock souligne que la Russie "a constamment joué avec l'inviolabilité des États baltes et des frontières de la Pologne".

06:45 Slovaquie : pourrait envisager des armes à longue portée pour la défense de KyivLe gouvernement slovaque met en garde contre des décisions immédiates sur l'utilisation d'armes occidentales à longue portée en Russie, malgré les doutes allemands. "Il n'est pas judicieux de dire d'emblée que certains sujets sont tabous", a déclaré le Premier ministre Golob lors du débat général de l'ONU à New York. "C'est un choix difficile. Mais je crois que toutes les options devraient être considérées à ce stade, puis la plus appropriée à la situation peut être choisie", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé au sujet des missiles de croisière à longue portée. Jusqu'à présent, l'Allemagne et les États-Unis en particulier ont exprimé des préoccupations. Le chancelier Scholz a récemment déclaré qu'il n'y aurait pas de livraison d'armes de précision à longue portée à l'Ukraine, même à l'avenir.

06:11 Baerbock demande à l'Iran d'arrêter de soutenir la guerre de la Russie en UkraineLa ministre des Affaires étrangères allemande Baerbock a exhorté l'Iran à mettre fin à tout soutien à la guerre de la Russie contre l'Ukraine et à cesser de fournir des missiles et des drones. Cela a été déclaré par le ministère des Affaires étrangères sur la plateforme X. Baerbock a discuté de cela avec son homologue iranien Abbas Araktschi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

06:01 Trump prévoit de rencontrer Zelensky à New YorkL'ancien président américain Trump prévoit de rencontrer le président ukrainien Zelensky vendredi à New York. La rencontre est prévue dans la Trump Tower à Manhattan, a annoncé Trump. Zelensky, qui a rencontré le président Biden jeudi, a prolongé son séjour aux États-Unis pour rencontrer Trump. Avant son voyage aux États-Unis, Zelensky a exprimé son intérêt à rencontrer Trump, Biden et la vice-présidente Harris pour présenter son "plan de victoire" pour mettre fin à la guerre en Ukraine. En savoir plus ici.

04:25 Harris promet son soutien à Zelensky et met en garde contre TrumpLa candidate démocrate à la présidence américaine Harris promet son soutien au président ukrainien Zelensky et met en garde contre Trump sans mentionner son nom. "Mon engagement envers le peuple d'Ukraine reste inébranlable. (...) Je resterai aux côtés de l'Ukraine et travaillerai pour m'assurer qu'elle émerge victorieuse et vive en paix et en prospérité", a déclaré la démocrate lors de la visite de Zelensky à Washington. Elle a mis en garde contre le fait que la guerre ne pouvait pas être terminée sans l'Ukraine. Cependant, il y a "certaines personnes" aux États-Unis qui cherchent à mettre fin à la guerre en forçant l'Ukraine à abandonner de grandes parties de son territoire, à accepter la neutralité et à renoncer à la protection de nations étrangères. Ces propositions reflètent celles de Poutine et sont en essence un appel à la reddition.

02:08 L'Ukraine signale des attaques à l'ouest de KhersonLes forces russes ont bombardé jeudi le village de Tomyna Balka à l'ouest de la ville ukrainienne de Kherson sous contrôle ukrainien, selon le gouverneur Prokrudin. Une femme a été tuée et une autre blessée, selon Telegram.

00:55 Le Royaume-Uni envoie plus de systèmes d'artillerie à l'UkraineLe Royaume-Uni prévoit d'envoyer une autre Batch dAS90 systèmes d'artillerie automoteurs à l'Ukraine. Un total de 10 systèmes ont déjà été envoyés, avec 6 autres à suivre dans quelques semaines, selon le ministère de la Défense britannique.

23:33 L'ONU lutte pour financer l'aide hivernale aux UkrainiensL'ONU admet manquer de fonds suffisants pour aider les Ukrainiens cet hiver. "Nos niveaux de financement sont critiques pour cette période de l'année", a déclaré K. Lindholm Billing, représentant de l'UNHCR en Ukraine. L'UNHCR n'a actuellement que 47% des fonds nécessaires pour aider les millions de personnes touchées par la guerre en Ukraine. L'an dernier à la même époque, l'UNHCR était financé à 70%.

22:13 Biden promet de renforcer l'aide à l'UkraineLe président américain Biden s'engage à renforcer l'aide à l'Ukraine pendant le reste de son mandat. Il a souligné que cela renforcerait le pouvoir de négociation de Kyiv, a déclaré Biden avant de rencontrer Zelensky à Washington. Le mandat de Biden prend fin en janvier. Il pourrait être remplacé par Harris ou Trump, qui prévoit de réduire l'engagement des États-Unis avec l'Ukraine.

21:34 Heure d'Ukraine : la Russie prévoit d'intensifier les attaques dans la région de ZaporizhzhiaSelon les rapports d'intelligence de l'Ukraine, les forces russes prévoient d'intensifier leurs actions offensives dans la région de Zaporizhzhia. Un porte-parole des troupes stationnées dans le sud de l'Ukraine en a discuté à la télévision nationale, déclarant qu'il y a un "déplacement vers une intensification dans le secteur du front de combat dans la région de Zaporizhzhia". Au cours des 24 dernières heures, il y a eu cinq attaques russes, et le porte-parole a suggéré que ce nombre pourrait augmenter, étant donné que l'intelligence suggère que l'adversaire rassemble des forces d'attaque près de [le village de] Pryiutne. De plus, le porte-parole a révélé que la Russie a reçu des véhicules blindés légers, indiquant leur préparation pour des opérations offensives.

21:00 HE: Biden Accueille Zelensky : La Russie Ne Triomphera PasAu début de leur rencontre à Washington, le président américain Joe Biden a rassuré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de l'indéfectible soutien des États-Unis. "La Russie ne sortira pas vainqueur, l'Ukraine si", a déclaré Biden en accueillant son homologue ukrainien dans le Bureau ovale de la Maison Blanche : "Et nous serons à vos côtés tout au long de ce parcours." En savoir plus ici.

L'Union européenne a condamné avec force les frappes de missiles de la Russie sur les villes ukrainiennes, notamment Kryvy Rih et Dnipro, mettant en danger la sécurité des civils et des infrastructures. Le président ukrainien Zelensky a présenté son "plan de victoire" aux États-Unis pour obtenir une aide militaire supplémentaire, notamment des missiles guidés, afin de renforcer la défense de l'Ukraine contre l'agression russe.

