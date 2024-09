12:28 Ukraine: le pont et le centre de commandement stratégique démolis

11:58 Les Forces Armées Ukrainiennes Déclarent la Victoire sur une Structure Russe

Selon des sources militaires ukrainiennes, elles ont démantelé avec succès un pont construit par les forces russes. L'emplacement exact de ce pont n'a pas été révélé par le Haut Commandement de l'armée. Au total, cinq zones de concentration ennemi ont été ciblées hier, soit par des attaques aériennes soit par des attaques d'artillerie. Outre le pont, un système d'artillerie a également été rapporté comme détruit. De plus, un centre de commandement aurait été la cible d'attaques ukrainiennes.

11:25 Ischinger Propose de Assouplir les Restrictions sur l'Armement Ukrainien

Wolfgang Ischinger, ancien chef de la Conférence de sécurité de Munich, recommande d'assouplir les limitations sur l'utilisation par l'Ukraine de l'armement occidental. "Ce serait plus transparent et gérable pour tout le monde si nous déclarions simplement : Nous engageons l'Ukraine à employer les systèmes d'armement que nous fournissons exclusivement dans le cadre juridique qui respecte le droit international", a déclaré Ischinger au "Süddeutsche Zeitung". Cela signifie que les installations médicales ne doivent pas être ciblées, une pratique dans laquelle les forces russes se sont constamment engagées. Seuls les cibles militaires telles que les aéroports ou les plates-formes de lancement peuvent être attaquées - même sur le territoire russe, par exemple pour prévenir les attaques de missiles par des bombes guidées.

10:53 Les Échanges de Prisonniers S'intensifient Après l'Opération de Kursk

L'augmentation significative des échanges de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie ces derniers jours est probablement liée à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk, selon les observateurs. Cette offensive se déroule depuis le 6 août. Depuis, trois opérations ont abouti à l'échange de 267 prisonniers de chaque côté, selon l'Institut d'étude (ISW). Par rapport aux trois échanges de prisonniers qui se sont produits entre le 1er janvier et le 6 août - un total de slightly over 400 Ukrainiens et 400 Russes - c'est une nette progression. Les autorités ukrainiennes ont rapporté que l'incursion dans la région de Kursk avait renforcé le pouvoir de négociation de l'Ukraine dans les échanges de prisonniers avec la Russie et que le Kremlin avait été intransigeant dans les tentatives précédentes de négociation d'un échange.

10:16 Les Forces Britannique Observent les Progrès Russes sur le Front Est

Les forces russes continuent de progresser le long du front ukrainien oriental, faisant des avancées lentes mais régulières aux alentours de Wuhledar et au sud-est de la base logistique de Pokrovsk, selon le ministère de la Défense britannique. Cependant, les Russes n'ont fait aucun progrès significatif vers Pokrovsk au cours de la semaine dernière.

09:46 L'Ukraine Raporte des Attaques de Drones et de Missiles

L'armée de l'air ukrainienne rapporte avoir été attaquée par la Russie pendant la nuit avec 14 drones. Dix d'entre eux ont été rapportés comme abattus par la défense aérienne, tandis qu'un missile guidé supplémentaire a été intercepté. La Russie aurait également lancé deux missiles balistiques, mais aucune information sur ces missiles ou leurs cibles n'a été divulguée, pas plus que d'informations sur les pertes ou les dommages. Les autorités de la région de Charkiv ont rapporté des incendies et des dommages à plusieurs bâtiments à Charkiv en raison du bombardement russe.

09:10 L'Extension du Système de Paiement par Reconnaissance Faciale dans les Métros Russes Soulève des Inquiétudes chez les Défenseurs des Droits de l'Homme

Les défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent de l'extension par la Russie de son système de paiement de métro utilisant la reconnaissance faciale. Radio Free Europe/Radio Liberty, financée par les États-Unis, rapporte que la méthode "Face Pay", utilisée à Moscou depuis trois ans, est maintenant introduite dans six villes supplémentaires, dont Kazan. Les passagers peuvent s'inscrire au système en se faisant reconnaître par une caméra équipée d'un appareil à la barrière. Des plans sont en cours pour proposer cette méthode dans tous les métros russes l'année prochaine. Le rapport note que les caméras de surveillance des rues ont été utilisées à Moscou dans le passé pour arrêter des individus soupçonnés de participer à des manifestations anti-gouvernementales et des journalistes qui les couvraient. Andrei Fedorkov, avocat des droits de l'homme affilié à l'organisation russe des droits de l'homme Memorial, interdit pour soutenir les prisonniers politiques, s'inquiète que "Face Pay" puisse être utilisé comme un outil de surveillance et de contrôle puissant des civils.

08:02 Moscou Annonce 29 Drones Abattus sur le Territoire Russe

La défense aérienne russe a prétendument intercepté 29 drones sur différents territoires, selon le ministère de la Défense de Moscou. Ces drones ont été lancés depuis l'Ukraine et étaient principalement ciblés sur la région de Bryansk, qui partage une frontière avec l'Ukraine.

07:03 Kharkiv sous les Bombes à Nouveaux

Kharkiv a été à nouveau cible d'une attaque des forces militaires russes pendant la nuit, selon les autorités ukrainiennes. Un bâtiment sur le campus d'un hôpital a été touché et un incendie s'est déclaré dans un établissement d'enseignement après une attaque de lance-roquettes. Heureusement, aucun blessé n'a été rapporté. Connue comme l'une des villes les plus bombardées, Kharkiv se trouve à environ 30 kilomètres de la Russie.

06:29 Augmentation Estimée des Soldats Russes dans la Région de Kursk

Selon les rapports de l'Institut pour l'étude de la guerre, il semble que l'offensive ukrainienne entrave considérablement le déploiement des troupes russes sur leur propre territoire : la direction militaire russe a dû déplacer des troupes d'Ukraine vers la région de Kursk et déployer des troupes supplémentaires de Russie vers Kursk à la place. Au début de l'offensive en août, environ 11 000 soldats russes étaient stationnés dans la région de Kursk. Les estimations actuelles suggèrent que les effectifs ont augmenté entre 30 000 et 45 000 soldats.

05:11 Augmentation de la production d'obus d'artillerie de 155 mm en UkraineUn officiel ukrainien a révélé au nom de l'Indépendant de Kiev que l'Ukraine a commencé la production d'obus d'artillerie de 155 mm. Oleksandr Kamyshin, ancien ministre des Industries stratégiques et actuel conseiller externe du président Zelensky, a déclaré que la production de défense en Ukraine a doublé sous sa direction et triplera d'ici la fin de l'année.

03:04 Conseiller de Zelensky : Biden souhaite renforcer la position de l'Ukraine pendant le reste de son mandatLe président Joe Biden entend utiliser le reste de son mandat pour aider l'Ukraine à atteindre la position la plus solide possible dans son conflit avec la Russie, selon son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Sullivan a transmis ce message lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kiev. Il a affirmé que Biden vise à placer l'Ukraine sur la voie du succès dans les quatre mois à venir.

01:43 Anciennes personnalités britanniques appellent l'Ukraine à utiliser des missiles de portée élevée sur le territoire russeCinq anciens ministres britanniques de la Défense et l'ancien Premier ministre Boris Johnson ont reportedly exhorté le leader du Labour Keir Starmer à autoriser l'Ukraine à employer des missiles de portée élevée sur le territoire russe, même sans le soutien des États-Unis. Le Sunday Times a rapporté qu'ils ont lancé un avertissement au Premier ministre actuel, déclarant que tout retard supplémentaire renforcerait l'audace du président Poutine.

00:52 Le chef des services de renseignement ukrainien identifie la Corée du Nord comme la plus grande menace pour l'Ukraine parmi les alliés de la RussieSelon le chef des services de renseignement ukrainien, Kyrylo Budanov, la Corée du Nord représente la plus grande menace pour l'Ukraine parmi les alliés de la Russie. S'exprimant lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kiev, Budanov a expliqué que le soutien militaire de la Corée du Nord à la Russie, qui comprend des fournitures d munitions importantes, a considérablement accru l'intensité du conflit. Il a également acknowledging que l'Ukraine observe des envois d'armes de Pyongyang à Moscou et anticipe leur impact sur le champ de bataille.

23:21 L'Ukraine prévoit que la Russie pourrait rencontrer des difficultés de recrutement d'ici mi-2025Selon le chef des services de renseignement ukrainien Kyrylo Budanov, la Russie pourrait rencontrer des difficultés de recrutement dès mi-2025. D'ici l'été, le gouvernement de Moscou devra probablement choisir entre lancer des campagnes de recrutement ou modérer les hostilités. Cette décision pourrait s'avérer cruciale pour la Russie, sans déclaration officielle du gouvernement de Moscou.

22:20 Scholz : l'attaque de la Russie contre l'Ukraine est 'absolument idiote'Le chancelier allemand Olaf Scholz a accusé le président russe Vladimir Poutine de gaspiller recklessly l'avenir de la Russie en attaquant l'Ukraine. "La guerre est absolutely idiotic du point de vue de la Russie," a déclaré Scholz lors d'un dialogue citoyen en tant que membre de l'SPD du Parlement allemand à Prenzlau, dans le Brandebourg. Il a affirmé que Poutine risquait la blessure ou la mort de centaines de milliers de soldats russes et compromettait les connexions économiques de la Russie avec de nombreux pays dans le monde. Scholz a conclu en affirmant que l'Ukraine sortirait avec une armée plus forte qu'avant, avec l'Allemagne qui continue de fournir un soutien militaire pour empêcher l'effondrement de l'Ukraine et pour dissuader toute violation flagrante des règles européennes. "Poutine est en train de détruire l'avenir de la Russie." Une résolution harmonieuse ne peut être atteinte que si la Russie accepte que l'Ukraine n'est pas un État vassal.

22:01 L'Ukraine signale des fortunes mitigées dans les combats de KurskLes forces ukrainiennes font des gains territoriaux dans leur avancée dans la région de Kursk en Russie tout en étant contraintes de se retirer en raison des contre-attaques russes. Selon le canal militaire pro-ukrainien Deep State, les unités ukrainiennes ont repris trois nouveaux établissements. Cependant, les contre-attaques russes repoussent les troupes ukrainiennes près du village de Snagost. Une carte publiée par Deep State montre une profonde incursion dans les lignes de défense ukrainiennes. Ces comptes-rendus ne peuvent actuellement être vérifiés. En août, les troupes ukrainiennes ont franchi la zone frontalière près de Kursk et ont prétendument sécurisé environ 1 300 kilomètres carrés et environ 100 établissements, y compris la ville de Sudzha. Les observateurs estiment des progrès territoriaux limités. Cette semaine, l'armée russe a lancé sa première tentative sérieuse pour expulser les troupes ukrainiennes.

20:57 Scholz: Les Saboteurs du Pipeline Nord Stream Devraient Être Jugés en Allemagne

Olaf Scholz a qualifié l'acte de sabotage des tuyaux du pipeline Nord Stream dans la mer Baltique d'acte terroriste. Le chancelier a déclaré qu'il était déterminé à faire juger les responsables devant les tribunaux allemands. Il a déclaré cela lors d'un dialogue avec les citoyens en tant que député du SPD à Prenzlau, en Brandebourg. Il a souligné que toutes les autorités de sécurité et le parquet fédéral devaient enquêter sans préjugés, afin que personne n'échappe à la justice. "Nous voulons faire juger ceux qui sont responsables devant un tribunal allemand si nous pouvons mettre la main sur eux", a déclaré Scholz. Scholz a également démenti l'idée que le gouvernement fédéral avait abandonné le gaz naturel russe. Selon lui, c'est la Russie qui a coupé l'approvisionnement en gaz par le pipeline Nord Stream 1. Les hausses de prix du gaz, les plafonds de prix et la recherche de sources de gaz alternatives ont coûté plus de 100 milliards d'euros à l'Allemagne, a souligné Scholz. Les explosions de pipelines ont eu lieu après que la Russie eut déjà arrêté les livraisons de gaz à l'Europe de l'Ouest via la mer Baltique. En août, le parquet fédéral a émis un mandat d'arrêt contre un citoyen ukrainien accusé de cet acte de sabotage.

20:24 Les Pays du G7 Condamnent la Fourniture d'Armes Iraniennes à la Russie

Les démocraties riches du G7 ont condamné dans une déclaration ferme la fourniture d'armes par l'Iran à la Russie, suite à des rapports faisant état de livraisons d'armes iraniennes. Malgré les appels internationaux à mettre fin aux livraisons, Téhéran continue de fournir des armes à Moscou, aggravant ainsi son soutien militaire à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon une déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis et du représentant de l'UE. La Russie utilise des armes iraniennes pour tuer des civils ukrainiens et attaquer des infrastructures critiques. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont rapporté que la Russie avait reçu des missiles balistiques de l'Iran. L'Iran a contesté ces allégations. "L'Iran doit immédiatement cesser tout soutien à la guerre illégale et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine et mettre fin à la fourniture de missiles balistiques, de drones et de la technologie connexe qui constituent une menace directe pour le peuple ukrainien et la sécurité européenne et internationale", indique le communiqué publié par la présidence du G7 en Italie. "Nous restons résolus à tenir l'Iran responsable de son soutien inacceptable à la guerre illégale de la Russie en Ukraine, qui compromet la sécurité mondiale." L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont déjà imposé de nouvelles sanctions à l'Iran, et l'UE étudie des pénalités plus strictes.

19:41 Le Chef du Kremlin, Poutine, Soutient la Liberté d'expression

Le président russe Vladimir Poutine a souligné l'importance de la liberté d'expression et d'information. "Dans une époque de multipolarité en évolution, la protection de la fiabilité de l'information est particulièrement importante", a-t-il déclaré dans un message vidéo aux participants du sommet médiatique des pays du Brics à Moscou, marquant le 120e anniversaire de l'agence de presse Tass. "La liberté d'expression, qui permet une diversité de points de vue, favorise le compromis et les solutions communes aux problèmes mondiaux", a expliqué Poutine. Selon Poutine, les médias jouent un rôle crucial dans la promotion d'un ordre mondial équitable en fournissant aux gens une compréhension impartiale du monde. Malheureusement, la liberté d'expression et des médias n'existent pas dans le régime autoritaire de la Russie, où les médias non alignés sur le gouvernement sont interdits et les opposants sont persécutés par le système judiciaire. Tass, l'agence de presse nationale la plus importante, a été créée en 1904 (initialement sous différents noms et dénominations) et est considérée comme la voix du gouvernement.

19:20 Scholz Refuse la Livraison de Missiles de Croisière Taurus

Le chancelier Olaf Scholz a exclu la livraison d'armes de précision à longue portée à l'Ukraine à l'avenir, quelle que soit la décision des partenaires de l'alliance. During a citizen's dialogue in Brandenburg's Prenzlau, Scholz expressed his opposition to delivering Taurus cruise missiles that could potentially target Moscow (around 500 kilometers away), stating that this would pose a significant escalation risk. "I said no to that, and that applies even if other countries make different decisions," Scholz affirmed. The farthest-reaching weapon Germany has supplied to Ukraine is the Mars II rocket launcher, which can strike targets 84 kilometers away.

