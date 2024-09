12:28: Les opérations d'espionnage russes continuent contre les forces armées allemandes.

Agences de renseignement russes amplifient leur surveillance contre l'aide allemande à l'Ukraine et la Bundeswehr

Selon le dernier rapport annuel publié par le Service de contre-espionnage militaire allemand (MAD) et obtenu par dpa, les services secrets russes ont recentré leur intérêt principal en matière de politique militaire et de stratégie à un niveau plus tactique. Il est désormais crucial pour les Russes de collecter des informations sur l'aide militaire que l'Allemagne fournit à l'Ukraine, y compris les détails sur le transport d'armes et de munitions, les processus de déploiement stratégiques et les tactiques des systèmes d'armes occidentaux en Ukraine. En outre, les capacités de la Bundeswehr pour la défense territoriale et de l'alliance ont également réémergé comme un point focal important pour les agences de renseignement russes.

11:52 AM Munz : "Menace nucléaire contre Berlin" pas un hasard

La Grande-Bretagne et les États-Unis pourraient accorder à l'Ukraine la permission d'attaquer le territoire russe. Jusqu'à présent, la Russie a efficacement empêché cette décision par des menaces, comme l'a souligné Rainer Munz, correspondant de ntv. Il n'est donc pas surprenant qu'un spécialiste des armes nucléaires propose des attaques sur Berlin.

11:15 AM Rapport : Décision finale sur les missiles de longue portée dans deux semaines

Une décision concernant le déploiement de missiles occidentaux de longue portée en Russie par l'Ukraine n'a peut-être pas encore été prise. Une résolution avant l'Assemblée générale de l'ONU le 24 septembre, où environ 150 chefs d'État et de gouvernement se réuniront, semble peu probable, selon Bloomberg. Les sources citent le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy, qui a déclaré que la réunion de l'ONU serait la prochaine occasion de discuter du déploiement de missiles de longue portée. Selon le rapport, le président ukrainien Zelenskyy est déterminé à réitérer sa demande lors de la réunion. Mercredi, Lammy et le secrétaire d'État américain Blinken se sont rendus à Kyiv pour entendre les intentions de Zelenskyy pour les attaques sur le territoire russe. Blinken prévoit d'en discuter avec le président Biden vendredi. Le Premier ministre britannique Starmer rencontrera également Biden vendredi.

10:31 AM Blinken en Pologne avant de rentrer de Kyiv

Le secrétaire d'État américain Blinken s'arrête en Pologne, un important soutien de l'Ukraine, lors de son voyage de retour de Kyiv. Des discussions prévues avec le Premier ministre Tusk et le président Duda sont attendues. Blinken devrait aborder la collaboration supplémentaire avec la Pologne, qui sert de principal hub logistique pour l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Pologne a également considérablement augmenté ses dépenses militaires et a convenu d'acheter 96 hélicoptères de combat Apache auprès du géant américain de la défense Boeing, d'une valeur de 10 milliards de dollars.

09:59 AM L'Ukraine signale 64 drones russes et 5 missiles lors des attaques nocturnes

Au cours de la nuit, les forces armées ukrainiennes ont rapporté que les forces armées russes ont lancé des attaques contre l'Ukraine à l'aide de 5 missiles et de 64 drones de combat iraniens. Sur les 64 drones, 44 ont été interceptés. Malheureusement, les rapports militaires n'ont pas été vérifiés dans les détails par des sources indépendantes. Des mesures de défense aérienne ont également été mises en place dans la région de Kyiv pour détruire les drones approchants.

09:11 Analyste russe suggère un renforcement de la dissuasion nucléaire

Selon l'analyste politique russe et influent expert en politique étrangère Sergei Karaganov, la Russie devrait clairement faire savoir son intention d'utiliser des armes nucléaires. Dans une interview avec le journal russe "Kommersant", Karaganov a soutenu que l'objectif principal de la doctrine nucléaire de la Russie devrait être de convaincre tous les adversaires actuels et futurs que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires. Karaganov a suggéré que la Russie pourrait mener une frappe nucléaire limitée contre un pays de l'OTAN sans déclencher une guerre nucléaire totale.

08:46 L'Ukraine espère le soutien des États-Unis pour les missiles occidentaux de longue portée

L'optimisme grandit en Ukraine quant à la possibilité de lancer bientôt des attaques profondes sur le territoire russe avec l'aide d'armes occidentales. During his visit to Kyiv, US Secretary of State emphasized his goal to ensure "Ukraine has all it needs."

In the UK, signs already seem to be leaning towards approval:

08:04 Le renseignement ukrainien revendique l'abattage d'un avion de chasse russe

Suite aux rapports de la veille selon lesquels un avion de chasse russe Su-30SM avait disparu des radars, le renseignement militaire ukrainien affirme maintenant que des soldats ukrainiens ont abattu un tel avion lors d'une opération en mer Noire. Selon le Kyiv Independent, l'avion, d'une valeur de 50 millions de dollars, a été détruit par un système de défense aérienne portatif dans la région de Crimée.

07:26 Attaque de drones massive blesse des dizaines de personnes à Konotop, en Ukraine

Le nombre de blessés lors de l'attaque massive de drones russes contre l'infrastructure énergétique de Konotop dans la région de Sumy a augmenté à 13, selon l'agence de presse d'État ukrainienne Ukrinform, citant l'administration militaire régionale. Parmi les zones ciblées se trouvait un bâtiment résidentiel dans le centre-ville.

06:42 Les réfugiés ukrainiens en Allemagne conservent leur statut protégé lors de leur retour au pays

Le Bundestag allemand discutera aujourd'hui pour la première fois du paquet de sécurité proposé par le gouvernement, qui comprend des mesures telles que l'interdiction des couteaux et le retrait du statut d'asile pour ceux qui se rendent dans leur pays d'origine. Cependant, des exceptions s'appliquent, notamment aux réfugiés ukrainiens.

06:04 La télévision d'État russe accuse un parti pris contre Trump lors du débat

Several commentators on Russian state television have accused "sabotage" against Trump during his debate with Kamala Harris, as reported by Kyiv Independent. They assert that Trump was disadvantaged during the debate. The fact-checking of Trump's statements was criticized. Many observers considered Trump to have lost the debate. If Trump wins the election, he a

04:50 Attaque russe sur Konotop : dommages importants aux services publicsL'attaque russe sur la ville de Konotop dans la région de Sumy a entraîné de nombreuses pertes civiles. Selon le maire de la ville, Artem Semenikhin, l'approvisionnement en eau de la ville a momentanément cessé. De plus, des dommages importants ont été signalés dans l'infrastructure énergétique, avec des incertitudes quant à la restauration de l'électricité pour les résidences privées. Suite à l'attaque du centre-ville, plusieurs incendies ont éclaté, causant des dommages à la fois aux institutions éducatives et aux bâtiments résidentiels. Deux personnes ont été hospitalisées, dont une dans un état critique.

03:29 Plus d'aide militaire de la Lettonie à l'UkraineDurante sa visite à Kyiv, la Première ministre lettone, Evika Silina, a annoncé un paquet d'aide militaire pour l'Ukraine. Le paquet comprendra des véhicules de combat blindés, comme l'a confirmé le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, suite à leur réunion. Les deux nations discutent également prétendument d'une expansion de la coopération dans l'industrie de la défense.

01:32 Royaume-Uni convoque un homme d'affaires iranien pour des allégations d'exportation de fusées vers la RussieSuite à des allégations d'exportations de fusées iraniennes vers la Russie, le Royaume-Uni a convoqué un homme d'affaires iranien. Dans un communiqué du Foreign Office de Londres, le gouvernement britannique a mis en garde contre tout transfert de fusées balistiques à la Russie, ce qui pourrait entraîner une réponse rapide. En réponse à ces allégations, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont imposé mardi des sanctions supplémentaires à Téhéran et suspendu les accords bilatéraux de transport aérien. Auparavant, l'Union européenne avait fait état de "renseignements crédibles" sur les livraisons de fusées iraniennes à la Russie.

00:14 Ukraine : soldats peu expérimentés déployés par la Russie à VovchanskSelon les rapports militaires ukrainiens, la Russie déploie des soldats mal équipés et peu expérimentés sur le front de Kharkiv à Vovchansk. Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe tactique opérationnel des forces armées de Kharkiv, a déclaré que les troupes participant aux opérations d'attaque étaient mal équipées et peu expérimentées. On pense que ces renforts sont une réserve de mobilisation rassemblée par la Russie. Il reste incertain s'ils sont constitués d'anciens prisonniers ou de soldats recrutés dans d'autres pays tels que l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Institution de patrouilles russophones dans l'ouest de l'UkraineLe maire de la ville ukrainienne occidentale d'Ivano-Frankivsk a annoncé le déploiement de patrouilles russophones pour surveiller la prévalence croissante de la langue russe. "C'est une initiative civique et tout le monde peut devenir inspecteur linguistique", a déclaré le maire Ruslan Martsinkiv à la chaîne de télévision NTA. Avec de nombreuses personnes déplacées internes dont la langue maternelle est le russe, le maire Martsinkiv s'attend à au moins 100 de ces contrôleurs linguistiques, avec environ 50 volontaires déjà inscrits. Il a également fourni un numéro de ligne directe où les citoyens pouvaient signaler des individus parlant russe dans les zones publiques. En raison du conflit, des millions de personnes, en particulier des régions russophones de l'est et du sud, ont déménagé dans l'ouest de l'Ukraine, relativement sûr et ukrainien.

21:42 Erdogan demande le retour de la Crimée à la RussieLe président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé au retour de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, à l'Ukraine. "Notre soutien inébranlable à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine est ferme. Le retour de la Crimée à l'Ukraine est une nécessité en droit international", a déclaré le leader turc dans un message vidéo lors du sommet de la soi-disant plateforme de Crimée. Établie en 2021, la plateforme de Crimée vise à attirer l'attention internationale sur la situation dans la péninsule annexée.

21:05 Rapport : Kyiv présentera sa stratégie militaire aux États-UnisLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy considère le soutien des États-Unis comme crucial pour repousser l'invasion russe. "Le plan de victoire (...) repose principalement sur le soutien des États-Unis et de nos autres partenaires", explique Zelenskyy lors d'une conférence de presse à Kyiv. La stratégie, qui sera présentée avant la deuxième conférence de paix sur l'Ukraine, vise à renforcer considérablement l'Ukraine et à contraindre la Russie à mettre fin aux hostilités. Selon Bloomberg, les États-Unis exigent une stratégie claire de Zelenskyy pour les frappes sur la Russie avant d'assouplir les restrictions sur l'utilisation des armes. Le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy sont prétendument à Kyiv pour discuter d'un plan à long terme pour l'année suivante avec Zelenskyy, afin de mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken confirme le soutien de Biden à l'utilisation d'armes contre la RussieLe secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que les États-Unis travaillaient rapidement pour répondre aux demandes militaires de l'Ukraine pour l'utilisation d'armes occidentales à longue portée contre des cibles en Russie. Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer discuteront de ces demandes vendredi, a annoncé Blinken lors d'une conférence de presse conjointe à Kyiv avec son homologue américain David Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiga. "Nous travaillons urgemment pour fournir à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin pour se protéger efficacement", a répété Blinken, ajoutant : "Nous voulons que l'Ukraine gagne."

