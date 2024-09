12:12 Munz: La réponse de la Russie aux victoires électorales de l'AfD et du BSW

Actualités des élections russes se propagent aux discussions de Thuringe et de SaxeLes résultats récents des élections en Thuringe et en Saxe sont également un sujet d'intérêt en Russie. Le journaliste russe Rainer Munz, rapportant pour ntv, partage des informations sur la réception des victoires électorales d'AfD et de BSW et explore comment Moscou gère ce qui pourrait être la plus grande attaque de drones jamais vue sur la capitale russe.

11:40 Poutine salue les avancées russes en UkraineLe président russe Vladimir Poutine a salué les progrès rapides réalisés par ses troupes dans l'invasion de l'Ukraine voisine, s'adressant aux étudiants. Poutine a reconnu les tentatives de l'Ukraine pour arrêter l'avancée russe dans la région de Donbass avec une contre-offensive dans la région de Kursk, mais en vain. Il a déclaré : "Nous ne parlons pas d'avancer de 200 à 300 mètres, mais de plusieurs kilomètres carrés. C'est le rythme de l'offensive dans le Donbass que nous n'avions pas vu depuis longtemps." En route pour la Mongolie, Poutine s'est arrêté en Tuva, république de Sibérie, pour enseigner une nouvelle matière introduite après la guerre, intitulée "Dialogues sur l'essentiel", destinée à renforcer les liens entre les enfants et l'agenda politique du Kremlin. Poutine assume régulièrement le rôle de professeur principal le premier jour de l'école ces dernières années. During his public lesson, he reiterated his assertion that the invasion aimed to protect Russia.

11:07 L'Ukraine déclare avoir intercepté 22 missiles et détruit 20 dronesL'armée de l'air ukrainienne déclare avoir déjoué 22 missiles sur 35 et causé des dommages à 20 drones d'attaque russes sur 23. 22 missiles et 13 missiles de croisière ont été interceptés à Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaïv et Zaporijjia.

10:36 Les caméras de surveillance montrent une frappe de missile russe à KharkivKharkiv a subi des attaques de missiles russes continues depuis des jours, selon les rapports ukrainiens, avec au moins 10 missiles ciblés sur la ville dimanche, blessant de nombreux civils.

10:01 Le nombre de blessés à Sumy augmente suite à une attaque russeLe nombre de patients suite à une attaque de missiles russes sur Sumy, une ville du nord-est de l'Ukraine, a augmenté. Le dernier rapport du ministère de l'Intérieur ukrainien indique que 18 personnes ont été blessées, dont 6 enfants. Les rapports précédents indiquaient qu'au moins 13 civils, dont 4 enfants, avaient été blessés dans l'attaque, qui ciblait un centre de réadaptation pour enfants et un orphelinat. La situation sécuritaire à Sumy s'est détériorée depuis le 6 août, marquant le début de l'intrusion transfrontalière dans la région russe voisine de Kursk. Sumy, qui compte environ 250 000 habitants, se trouve à environ 350 kilomètres à l'est de Kyiv.

09:29 Deux personnes blessées par une frappe russe sur la capitale ukrainienneLa Russie a une fois de plus ciblé Kyiv avec des missiles (voir les entrées 05:39 et 06:20). Les autorités ont rapporté qu'au moins 2 personnes avaient été blessées par des débris tombés de missiles abattus, et des dommages avaient été causés aux biens et à l'infrastructure. Un avertissement aérien a été en vigueur pendant presque deux heures.

08:57 ISW : La majorité des Russes soutiennent la guerre en UkraineLa population russe reste favorable au conflit en Ukraine, même après l'incursion de Kursk, selon un rapport récent de l'ISW basé sur les sondages du Centre Levada. Le soutien de la population russe à l'opération militaire en Ukraine a même augmenté en août, avec environ 78 % de répondants empathisant avec la guerre - en hausse par rapport aux 75 % en juillet et aux 77 % en juin. Les experts de l'ISW attribuent la constance du soutien de la population russe à la prolongation de la guerre contre l'Ukraine.

08:11 L'Ukraine publie les chiffres des pertes de troupes russesLe état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres sur les pertes de troupes russes en Ukraine. Les données montrent que la Russie a perdu environ 617 600 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, soit une moyenne de 1 300 par jour. Les rapports de Kyiv mentionnent également la destruction de neuf chars, 10 systèmes d'artillerie, un système d'artillerie de moyenne portée, et 30 drones. Depuis l'invasion à grande échelle, l'Ukraine affirme que la Russie a perdu 8 601 chars, 17 646 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, ainsi que des drones, des navires et un sous-marin. Les estimations occidentales, however, suggest lower figures.

07:29 La région de Saporishshia bombardée 171 fois en 24 heuresLes forces russes ont bombardé la région ukrainienne de Saporishshia 171 fois en 24 heures, selon un message Telegram du gouverneur militaire de Saporishshia, Ivan Fedorow. Quatre frappes aériennes russes ont été menées sur Lobkove, Pjatschatki et Nowoandriiwka, impliquant 95 drones.

07:03 Des survivants sortis des décombres à KharkivLes travailleurs de secours ont réussi à extraire un survivant des décombres d'une salle de spectacle effondrée à Kharkiv, en Ukraine, suite à une frappe aérienne russe, selon Reuters. La personne secourue a déclaré se sentir bien après l'extraction. Les frappes de missiles russes sur Kharkiv dimanche après-midi ont fait plus de 40 morts, touchant un centre commercial et une salle de spectacle.

06:20 Pyrotechnique et explosions : offensive majeure de l'aviation russe sur KyivLa Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine en utilisant de nombreux drones, une douzaine de missiles de croisière et de nombreux missiles balistiques. L'armée de l'air ukrainienne suggère que l'attaque visait Kyiv, ainsi que potentiellement d'autres villes. Alors que des explosions se produisent à Kyiv, de nombreux habitants cherchent refuge dans les abris anti-aériens. Le maire Vitali Klitschko a déclaré que les services d'urgence avaient été déployés dans les districts de Holosiyivskyi et de Solomianskyi. Klitschko a également déclaré via Telegram qu'il y avait plusieurs incendies, de même que le chef de l'administration militaire de Kyiv, Serhiy Popko. Dans le district de Shevchenkivskyi, un individu aurait été blessé par des débris tombants. "Il y aura une réponse à tout. L'ennemi le ressentira", a affirmé le chef de l'office présidentiel ukrainien, Andriy Yermak, sur Telegram.

05:39 Explosions : Attaque de missiles russes touchant KyivLa capitale ukrainienne, Kyiv, est une fois de plus la cible d'une attaque de missiles russes, selon les communiqués militaires ukrainiens. Les unités de défense aérienne sont engagées pour contrer l'attaque, ont annoncé les représentants militaires ukrainiens via le service de messagerie Telegram. Les témoins à Kyiv rapportent de nombreuses explosions bruyantes, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Le nombre exact de missiles lancés et tout dommage potentiel reste à déterminer.

04:46 Poutine : les travaux de gazoduc vers la Chine progressentLes préparatifs pour la construction d'un nouveau gazoduc russe à travers la Mongolie vers la Chine se déroulent comme prévu, selon le président Vladimir Poutine. Dans une interview accordée au journal mongol "Onoodor", publiée sur le site du Kremlin, Poutine a déclaré qu'une étude de faisabilité avait été approuvée et que les investigations techniques nécessaires avaient été menées en janvier 2022. Le gazoduc prévu, "Force de Sibérie 2", devrait transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de la région russe de Yamal vers la Chine via la Mongolie.

03:34 Les Russes bombardent un centre de soins pour enfants à Sumy - 13 blessésLes troupes russes ont bombardé un établissement de réhabilitation sociale et psychologique pour enfants et un orphelinat à Sumy avec des roquettes, selon "Ukrainska Pravda". Treize personnes ont été blessées, dont deux enfants. Le bâtiment est situé dans une zone résidentielle, a indiqué le journal en se basant sur l'administration militaire locale.

02:26 Sondage : les Polonais favorables à l'abattage des drones espions russesSelon un sondage réalisé par le journal polonais "Rzeczpospolita", près de 60 % des Polonais pensent que l'armée polonaise devrait abattre les drones russes qui pénètrent dans l'espace aérien polonais pendant les attaques aériennes en Ukraine. Le sondage fait référence à un objet aérien non identifié qui a survolé la Pologne pendant 30 minutes le 26 août avant de disparaître. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a informé Radio RMF24 que la Russie évalue probablement les capacités de défense aérienne de la Pologne en envoyant des drones dans l'espace aérien polonais.

00:26 Russie : un mort dans la région de Belgorod suite à des tirsLe gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a rapporté qu'une personne avait été tuée par des tirs ukrainiens dans le village de Shagarovka près de la frontière. Trois personnes ont également été blessées lors d'attaques sur le village de Shebekino. Au moins un autre village a été bombardé par les Ukrainiens.

ici.23:08 La Russie nie les attaques de drones ukrainiennes massivesLa Russie affirme avoir réussi à repousser des "attaques massives" de drones ukrainiens sur la capitale, Moscou, et 14 autres régions. Un total de 158 objets aériens ont été repoussés pendant la nuit, a rapporté le ministère de la Défense sur le service en ligne Telegram. Dix drones ont visé Moscou, selon les données officielles.

22:24 Attaque aérienne sur Kharkiv : le nombre de blessés dépasse 47Le nombre de personnes blessées dans l'importante attaque aérienne russe sur Kharkiv a augmenté à 47, dont sept enfants, selon le service d'urgence d'État ukrainien sur Telegram. several structures civiles, y compris un centre commercial, ont été touchées, comme en témoignent des photos des agences de presse.

21:52 Hélicoptère ukrainien s'écrase pendant un vol d'entraînement - deux pilotes décédésDeux pilotes ont perdu la vie dans un accident d'hélicoptère pendant un entraînement à l'Université nationale de l'armée de l'air Ivan Kozhedub Kharkiv en Ukraine. L'agence de presse d'État Ukrinform a rapporté que l'hélicoptère, un Mi-2, était en plein exercice d'entraînement au moment de l'accident. Cette information a été diffusée sur la page Facebook de l'université, selon Ukrinform. "L'université souffre d'une perte irréparable - l'équipage de deux personnes a péri", a indiqué la page Facebook de l'université. Les enquêteurs, les spécialistes et les employés du ministère de la Défense examinent actuellement le site de l'accident. La cause de l'accident reste indéterminée.

21:06 Fournisseur d'énergie ukrainien annonce des coupures de courantL'Ukraine connaîtra plusieurs coupures de courant le lundi suivant des attaques massives de la Russie contre l'infrastructure énergétique ukrainienne, a annoncé la société d'énergie ukrainienne Ukrenergo, selon Ukrinform. L'alimentation en énergie des infrastructures critiques restera intacte. Cependant, Ukrenergo met en garde contre d'éventuelles modifications de l'ampleur des restrictions.

Le président du Conseil a parlé de l'invasion en Ukraine, déclarant que le but était de protéger la Russie. Au milieu de tensions croissantes, le président russe Vladimir Poutine a prévu de se rendre en Touva, une république sibérienne, pour enseigner une nouvelle matière sur l'établissement de liens entre les enfants et l'agenda politique du Kremlin.

