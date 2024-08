11:57 L'Ukraine rapporte des frappes russes dans le Donbass

9:53 Les troupes russes continuent d'attaquer activement dans le Donbass, selon le quartier général ukrainien

Selon le quartier général ukrainien, les troupes russes continuent d'attaquer activement dans la région du Donbass. Des combats intenses sont signalés dans les directions de Pokrovsk, Torez et Kurakhove. Au total, 144 incidents militaires ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Les Russes ont attaqué avec des dizaines de frappes aériennes et d'artillerie, mais ces attaques ont été repoussées, indique le rapport militaire. Les troupes russes cherchent à placer l'ensemble du Donbass sous leur contrôle.

11:23 La Russie déclare l'alliance allemande de politiciens régionaux et municipaux "organisation indésirable"

Une alliance allemande de politiciens régionaux et municipaux russes qui condamnent la guerre contre l'Ukraine a été déclarée "organisation indésirable" par la Russie. Selon le Bureau du procureur général, les représentants de l'organisation "Députés de la Russie pacifique" participent à des événements anti-russes en Allemagne et diffusent des informations trompeuses sur les activités des organismes d'État russes et soutiennent des organisations extrémistes. Selon leurs propres déclarations, l'alliance compte 74 députés régionaux et municipaux indépendants, nombreux d'entre eux ayant trouvé refuge à l'étranger. "Tous les participants de l'association considèrent le régime de Poutine comme criminel, condamnent l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine et prônent la voie démocratique pour la Russie et la décentralisation du pouvoir", indique le site de l'organisation.

10:48 "Jusqu'à présent 0% livré" - Le président de la commission de la défense du Bundestag appelle à plus de Leopard 2 et de Fuchs pour l'Ukraine

Le président de la commission de la défense du Bundestag, Marcus Faber, appelle à nouveau à des livraisons d'armes supplémentaires à l'Ukraine à la lumière des derniers développements dans l'agression russe. "Le succès de l'Ukraine devrait nous inciter à discuter de la livraison de plus de Leopard 2 et de Fuchs", écrit le politique du FDP sur la plateforme X, en faisant référence au char de combat Leopard et au véhicule de transport Fuchs. "Jusqu'à présent, nous avons livré 5% de nos Leopard 2 et 0% de nos Fuchs. Nous pouvons en faire plus", exige Faber. Les développements à Kursk montrent "que le failure dans le Kremlin a échoué. Militairement, il est dépassé", écrit Faber et souligne : "Nous pouvons maintenant poser les fondations d'une paix durable en Europe en soutenant militairement l'Ukraine."

10:07 L'utilisation de transporteurs de troupes Marder à Kursk indigne les canaux pro-russes - un journaliste riposte

L'utilisation de transporteurs de troupes Marder à Kursk, que l'Allemagne a fournis à l'Ukraine, suscite l'indignation parmi les canaux pro-russes. Le narrative absurde selon lequel l'Allemagne attaque à nouveau, comme elle l'a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, est diffusé. Une vidéo manipulée est également souvent partagée. L'un des journalistes les plus célèbres d'Ukraine, Illia Ponomarenko, écrit sur X : "L'Allemagne d'aujourd'hui est un pays complètement différent, avec des mentalités et des valeurs complètement différentes. Elle est lumière-years away de ce qu'elle était il y a 80 ans et ne mérite pas ces insultes. Au contraire, dans l'agression actuelle en Europe, l'Allemagne se tient fermement du côté droit en tant que deuxième plus grand fournisseur d'aide à la défense de l'Ukraine." Ponomarenko souligne qu'il s'agit de chars ukrainiens à Kursk, fournis par l'Allemagne pour aider la démocratie ukrainienne à se défendre. "Si quelqu'un mérite d'être comparé aux nazis ici, c'est ce fossoyeur sanguinaire de Poutine et ses généraux, qui rasent des villes entières."

09:57 Ukraine : tous les cinq drones russes interceptés

L'armée de l'air ukrainienne signale avoir intercepté tous les cinq drones lancés par les forces russes pendant la nuit contre des cibles en Ukraine. Parmi eux figuraient trois drones du type iranien Shahed, et les types des deux autres drones ont également été identifiés. La Russie a également utilisé trois missiles balistiques du type Iskander-M, signale l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Les gouverneurs des régions de Kyiv et de Kirovohrad rapportent qu'il n'y a eu ni dommages ni pertes humaines après l'attaque. Les forces russes utilisent des drones bon marché dans certaines de leurs attaques pour localiser les positions de défense aérienne ukrainiennes et pour des manœuvres de tromperie.

09:32 Reporter de ntv Kriewald : "L'Ukraine veut montrer : Nous aidons - nous ne violons pas"

L'Ukraine contrôlerait 1 150 kilomètres carrés et 82 établissements dans la région russe de Kursk, selon ses propres déclarations. L'Ukraine veut faire entrer des organisations d'aide dans la zone pour donner l'exemple, déclare la journaliste de ntv Nadja Kriewald. Entre-temps, une "deuxième Bachmut" se profile dans la ville de Donetsk de Pokrovsk.

08:48 Avion supersonique russe s'écrase - le pilote meurt

Un pilote est décédé lorsque

08:04 Avancées ukrainiennes dans la région de Kursk : la Russie prévient à nouveau d'une troisième guerre mondialeL'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk a rapproché le monde du bord d'une guerre mondiale, selon le député russe Mikhail Schermet. M. Schermet, membre du comité de défense, est convaincu que l'Occident soutient l'Ukraine dans son invasion. "Compte tenu de la présence d'équipement militaire occidental, de l'utilisation de munitions et de missiles occidentaux dans des attaques contre l'infrastructure civile, et des preuves irréfutables de l'implication de étrangers dans des attaques sur le territoire russe, on peut en conclure que le monde est au bord d'une troisième guerre mondiale", a déclaré M. Schermet à l'agence de presse russe RIA d'État. À la fois les États-Unis et l'Allemagne ont affirmé qu'ils n'avaient pas participé à la planification de l'offensive de Kursk. De nombreux observateurs, comme l'ISW, voient dans les avertissements récurrents de la Russie sur une troisième guerre mondiale ou des menaces nucléaires une stratégie pour répandre la peur et dissuader les gouvernements occidentaux de soutenir davantage Kiev.

07:22 ISW : "Manque de stratégie" chez Poutine et la direction russe

Le Kremlin et le commandement militaire russe ont créé une "structure de commandement et de contrôle complexe, chevauchante et actuellement inefficace" en réponse à l'attaque de l'Ukraine dans la région de Kursk, selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Cela indique que le Kremlin n'a pas planifié la possibilité d'une incursion significative de l'Ukraine en Russie, a déclaré l'ISW. La frontière a été traitée comme une section frontalière calme depuis l'automne 2022 et "probablement pas suffisamment préparée pour défendre le territoire russe". Le think tank américain a déclaré que le Kremlin examinait maintenant quelles zones le long de la frontière pourraient être potentiellement attaquées par l'Ukraine, mettant en évidence le fait que la direction russe a "manqué de stratégie".

06:40 L'Ukraine signale une attaque réussie dans la région de Crimée

Les forces ukrainiennes ont apparemment attaqué la région de Crimée pendant la nuit. Sergey Bratchuk, porte-parole de l'administration militaire de la région d'Odessa, a rapporté des dommages initiaux à un ferry dans le port de Kerch près du pont de Crimée et à un bateau à Chornomorske dans la région de Krasnodar. "Des mesures de reconnaissance supplémentaires sont en cours." L'Ukraine a rapporté plusieurs fois ces dernières semaines et mois la sinking de ferries et de bateaux qui étaient également apparemment utilisés à des fins militaires. En outre, un sous-marin est censé avoir été coulé:

05:59 CNN : Les États-Unis ne permettent pas le déploiement des ATACMS dans la région de Kursk - voient une autre utilisation comme plus judicieuse

Selon un rapport de CNN, les États-Unis continuent de refuser de permettre le déploiement de missiles ATACMS à plus longue portée à partir de fournitures américaines dans la région de Kursk. Cette fois, however, la préoccupation d'escalade n'est pas la raison. Le réseau rapporte, citant des officiels du gouvernement, que les États-Unis estiment que les ATACMS pourraient être mieux utilisés pour attaquer la région de Crimée occupée par la Russie.

05:19 Zelensky : Les fournitures pour les troupes dans l'est de l'Ukraine sont arrivées

Face à la pression croissante des troupes russes dans l'est de l'Ukraine, Kiev accorde maintenant la plus grande attention à la défense autour du Donbass. "Toretsk et Pokrovsk, c'est là que se concentrent la plupart des attaques russes", a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans son adresse vidéo quotidienne. Les fournitures urgemment nécessaires sont déjà arrivées. "Tout ce qui est nécessaire maintenant." Cependant, M. Zelensky n'a pas précisé si des troupes supplémentaires avaient été déployées dans les zones très disputées. Le quartier général général à Kiev a rapporté en soirée qu'il y avait eu 68 accrochages depuis le matin.

03:46 Le gouverneur : Un bombardier stratégique s'est écrasé en Sibérie

Le gouverneur de la région d'Irkoutsk en Sibérie russe, Igor Kobzev, a rapporté l'écrasement d'un bombardier stratégique de type Tu-22M3. La cause était said être une panne technique. L'un des quatre membres d'équipage est décédé, a déclaré le gouverneur, citant le ministère de la Défense russe. Le reste de l'équipage a réussi à s'échapper de l'avion et a été transporté à l'hôpital, a écrit M. Kobzev sur l'application de messagerie Telegram.

23:08 L'Ukraine offre la citoyenneté aux combattants étrangers et à leur familleLes volontaires étrangers servant dans les forces de défense ukrainiennes et leurs membres familiaux auront la possibilité d'obtenir la citoyenneté ukrainienne. Cela a été annoncé par le ministère de la Défense ukrainien, citant le président Volodymyr Zelenskyy. "Chaque guerrier qui défend l'État ukrainien, protège notre peuple et défend notre indépendance mérite la reconnaissance et le soutien maximal. Cela s'applique particulièrement à nos soldats - les légionnaires ukrainiens - qui détiennent actuellement la citoyenneté d'autres États mais pas encore celle de l'Ukraine. Ils méritent d'être nos citoyens, citoyens de l'Ukraine. Cela s'applique également à leur famille, la famille de nos héros", a déclaré le ministère en citant le chef de l'État.

22:33 Le gouvernement américain approuve la vente de jusqu'à 600 missiles Patriot à l'AllemagneLe gouvernement américain a approuvé la vente de jusqu'à 600 missiles et autres équipements pour les systèmes de défense aérienne Patriot à l'Allemagne. L'Agence de coopération en matière de sécurité de la défense (DSCA) a déclaré que cette vente d'armes, d'une valeur de 5 milliards de dollars (4,5 milliards d'euros), renforce la sécurité des États-Unis "en améliorant la sécurité d'un allié de l'OTAN qui est une force importante pour la stabilité politique et économique en Europe". L'Allemagne a fait don de plusieurs systèmes Patriot à l'Ukraine.

22:14 SBU: Ukraine renforce le fonds d'échange de prisonniers

La principale mission du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) est de rapatrier les défenseurs ukrainiens de la captivité russe. C'est pourquoi le SBU et les forces de défense travaillent activement à "renforcer le fonds d'échange de prisonniers en capturant plus de soldats russes sur le champ de bataille". C'est ce qu'a annoncé le chef du SBU, Vasyl Maliuk, lors d'une conférence de presse conjointe avec les chefs du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, du renseignement militaire GUR, du renseignement extérieur SZRU et le commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada. "Le rapatriement des défenseurs ukrainiens est une priorité absolue fixée par le Commandant suprême, le président Volodymyr Zelenskyy", a-t-il déclaré. Selon ses propres rapports, l'armée ukrainienne a capturé plus de 100 soldats russes et tchétchènes lors de son avancée à travers la frontière russe dans la région de Kursk (voir l'entrée à 14h57).

21:46 La Pologne honore les héros de guerre de la victoire sur l'Armée rouge - et fait un parallèle avec Poutine

During a military parade in Warsaw, Poland commemorated its victory over the Red Army. The parade featured tanks and soldiers, including some from the US and other allied countries. Fighter jets flew over the thousands of spectators. "We must arm ourselves and build such potential that no one will ever dare to attack us," said President Andrzej Duda before the parade, which was the highlight of the state's commemorative events. On "Polish Army Day," Poland remembers the victory of the Polish military over the troops of the Soviet Union in the 1920 Battle of Warsaw. Defense Minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz writes in a letter to the soldiers that the holiday commemorates the most glorious episodes of the Polish army, the price of independence and freedom. "On this day, we honor all heroes who have fought for the fatherland since the beginnings of our country," he explains.

Jacek Szelenbaum, a 60-year-old spectator, says the parade is indeed a show, but he is pleased to see the military equipped with more modern weapons. "We feel a bit better because we see this good equipment and the presence of our allies - Americans, Brits, Romanians, and others," says Szelenbaum. "This is necessary in this situation, because Poland could never defend itself alone. Only in an alliance can we stand against Putin."

20:59 Le général Freuding annonce une aide militaire allemande supplémentaire à l'Ukraine

Le coordinateur principal de l'aide militaire allemande, le lieutenant général Christian Freuding, est revenu de pourparlers en Ukraine (voir également l'entrée à 16h46). Dans le format vidéo de la Bundeswehr "Nachgefragt", Freuding explique quelles armes l'Allemagne livrera à l'Ukraine d'ici la fin de l'année. Selon cela, l'aide militaire se concentre sur la livraison de systèmes de défense aérienne supplémentaires, de systèmes d'artillerie, d'armes à feu, de drones, de chars et de véhicules blindés. Au total, deux batteries de moyenne portée IRIS-T SLM et deux batteries de courte portée IRIS-T SLS doivent être livrées à l'Ukraine d'ici la fin de 2024. De plus, selon les déclarations, dix canons anti-aériens du type Gepard avec deux canons de 35 mm doivent être livrés. En outre, environ 30 chars Leopard 1A5, actuellement restaurés par des spécialistes de Rheinmetall, doivent suivre. De plus, 400 véhicules blindés MRAP doivent être fournis. Les systèmes d'artillerie doivent être livrés sous la forme de 12 systèmes d'artillerie automoteurs PzH-2000 et de quatre canons automoteurs à roues Zuzana 2.

20:20 Les autorités : cinq civils tués dans des attaques russes dans le sud et l'est de l'Ukraine

Dans le sud et l'est de l'Ukraine, cinq civils ont été tués par des attaques russes, selon les autorités. Dans la région nord-est de Kharkiv, deux personnes ont été tuées dans une frappe aérienne. Une autre personne a été tuée dans la région est de Donetsk en raison de tirs d'artillerie. Dans la région sud de Kherson, un homme a été tué dans une frappe de drone. Un autre homme, blessé Previously in an earlier attack, died in the hospital, as reported by authorities in Kherson. Meanwhile, authorities are urging residents of Pokrovsk to leave the city. "Especially families with children" should flee before it's too late. The enemy is approaching "at high speed" towards the city in the Donetsk region. The Russian army continues to strongly attack in the east of Ukraine, according to the government in Kyiv. Moscow reports the recapture of the village of Ivanyivka in Donetsk, which is only about 15 kilometers from the strategically important hub de transport de Pokrovsk.

19:30 Rapport : les États-Unis et l'Ukraine discutent de la livraison de missiles de croisière à longue portée à un stade avancé

Les pourparlers entre l'Ukraine et le gouvernement du président américain Joe Biden concernant la livraison de missiles de croisière à longue portée sont "à un stade avancé", selon le portail d'actualités ukrainien "Kyiv Independent", citant une source du gouvernement du président Volodymyr Zelenskyy. Cependant, il est incertain quand les missiles pourraient arriver en Ukraine, selon la source, qui ajoute qu'un calendrier à l'automne de cette année est envisagé. Le quotidien américain "Politico" rapporte également, citant des sources non nommées, que l'administration de Biden est "ouverte" à fournir à Kyiv des missiles de croisière à longue portée pour renforcer les derniers F-16

19:16 Lituanie envoie un nouveau paquet d'aide militaire à l'UkraineDans le cadre de son soutien militaire à l'armée ukrainienne, la Lituanie envoie un nouveau paquet composé de remorques, de lits pliants et de fournitures médicales. "Ukrinform" rapporte cela en se référant au service de presse du ministère de la Défense lituanien. Selon cette source, en août, des transporteurs blindés, des systèmes de défense aérienne à courte portée avec des missiles, des systèmes anti-drone, des brouilleurs individuels anti-drone, des véhicules tout-terrain avec des pièces de rechange, des remorques, des fusils, des munitions, des grenades fumigènes et des accessoires et pièces d'armes ont été transférés à l'Ukraine.

