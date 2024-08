11:37 Blogueur militaire: La Russie perd "un important centre logistique" au profit de l'Ukraine

Ville russe de Sushcha dans la région de Kursk prétendument capturée par les Ukrainiens

Selon le blogueur militaire pro-russe d'origine ukrainienne, Yuri Podolyaka, sur son canal Telegram, la ville russe de Sushcha dans la région de Kursk a été prise par les forces ukrainiennes. La ville se trouve à neuf kilomètres de la frontière ukrainienne. Selon Podolyaka, la ville est remplie de personnel militaire ukrainien. "Sushcha est basically lost for us. It's a significant logistics hub," écrit-il plus loin. Les forces ukrainiennes avancent apparemment vers le nord en direction de Lgov. "En général, la situation est difficile et se détériore, bien que le rythme de l'offensive ukrainienne se soit visiblement ralenti."

11h04 : Munz : Incursion de Kursk 'complètement surprise' Moscou

Au début, la situation reste confuse, mais elle est finalement confirmée : les Ukrainiens lancent une attaque sur le territoire russe. La poussée dans la région de Kursk a "complètement surpris" Moscou, selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Cependant, il pourrait y avoir plus derrière cette attaque qu'une simple manœuvre de diversion.

10h18 : Kriewald sur la nouvelle offensive : "Les Ukrainiens avancent de 15 kilomètres dans la région de Kursk"

L'avancée de l'armée ukrainienne dans la région russe de Kursk a plongé Moscou dans la confusion. Les soldats ukrainiens sont signalés avoir avancé jusqu'à 15 kilomètres, avec des rapports de dozens of prisoners of war. La journaliste de ntv Nadja Kriewald rapporte depuis Odessa sur les coulisses.

09h45 : ONU : Les Russes torturent 95 % des prisonniers de guerre ukrainiens

Les employés des colonies pénitentiaires russes sont accusés de torturer les prisonniers de guerre ukrainiens dès les premières interrogations. En outre, la pratique de la torture en captivité russe est "large et systématique", explique Danielle Bell, cheffe de la Mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU), dans une interview avec le broadcaster néerlandais NOS. Elle déclare que la Fédération de Russie a torturé 95 % des prisonniers de guerre ukrainiens dans ses prisons. Selon elle, les prisonniers de guerre ukrainiens sont battus avec des barres et des bâtons métalliques, déshabillés et soumis à des chocs électriques. "C'est certainement le pire que j'ai vu en 20 ans de carrière", déclare-t-elle. Les informations sur les prisonniers ukrainiens en Russie sont principalement recueillies par le biais d'entretiens avec des prisonniers ukrainiens après leur libération. Dans le même temps, la mission de l'ONU a un accès direct aux prisonniers russes et peut évaluer les conditions de détention.

08h49 : L'Estonie introduit des contrôles douaniers renforcés à la frontière russe

L'Estonie a introduit des contrôles douaniers complets à sa frontière externe de l'UE avec la Russie. Cette décision a été prise par le gouvernement de l'État balte de l'OTAN au début du mois d'août. À partir du 8 août, toutes les personnes traversant la frontière vers la Russie, ainsi que toutes les marchandises, seront soumises à un contrôle. Selon le Premier ministre Kristen Michal, le renforcement vise à empêcher la transit et le transport de marchandises sanctionnées par l'UE à travers l'Estonie et à renforcer la sécurité du pays. La frontière entre la Russie et l'Estonie fait 294 kilomètres de long.

08h11 : L'Ukraine publie des chiffres sur les pertes russes

Le State Major Ukrainian a publié de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon les données, la Russie a perdu environ 587 510 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec 1 140 pertes au cours des 24 dernières heures. Les rapports de Kyiv indiquent également la destruction de deux chars, 36 systèmes d'artillerie, 81 drones et un hélicoptère. Depuis le début de l'offensive à grande échelle, la Russie a prétendument perdu au total 8 431 chars, 16 487 systèmes d'artillerie, 366 avions, 327 hélicoptères, 13 293 drones, 28 navires et un sous-marin. Les estimations occidentales suggèrent des chiffres de pertes plus bas, mais il s'agit probablement de minimums.

07h32 : Medvedev menace d'escalader l'invasion russe en Ukraine

Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe et ancien président, a menacé d'escalader l'invasion russe en Ukraine en réponse aux avancées ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk. Medvedev a déclaré que l'opération militaire russe devrait désormais aller au-delà de la sécurisation des territoires en Ukraine que la Russie considère comme les siens. Au lieu de cela, il a suggéré que les forces militaires devraient pousser vers les villes d'Odessa, Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv, Kyiv et au-delà. L'avancée ne s'arrêtera que lorsque la Russie le jugera avantageux. Les troupes ukrainiennes ont prétendument fait de importantes avancées sur le territoire russe dans la région, avec des combats intenses signalés. La région a été placée sous état d'urgence.

07h05 : La Russie détruit 14 objets aériens ukrainiens au-dessus de Kursk et de Belgorod

Les forces de défense aérienne russes ont détruit 14 objets aériens non habités ukrainiens au-dessus des régions de Belgorod et de Kursk, selon le ministère russe de la Défense sur Telegram. Six drones et cinq missiles ont été abattus au-dessus de la région de Kursk, selon le gouverneur Alexei Smirnov. early in the morning on August 6, Ukrainian forces attacked the border areas of the Kursk region. According to the latest reports from the Russian General Staff, clashes continue in border areas. The state of emergency has been declared in Kursk, and residents are being evacuated.

06h25 : L'Ukraine émet une alerte aérienne en raison d'une attaque russe par un MiG-31K

La Force aérienne ukrainienne a émis une alerte aérienne dans tout le pays. L'alerte d'attaque aérienne est attribuée à une menace de missile provenant d'un avion russe MiG-31K. Le MiG-31K est un avion intercept

05:32 ISW : Véhicules blindés ukrainiens à 10 km à l'intérieur de la frontière russe de Kursk

Selon une évaluation de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les troupes ukrainiennes ont avancé jusqu'à 10 kilomètres à l'intérieur de la région russe de Kursk. Cela a été confirmé par des images de véhicules blindés derrière la frontière. Les forces ukrainiennes sont Said avoir enfoncé au moins deux lignes de défense russes et une forteresse. Selon une source russe, les Ukrainiens ont capturé 45 kilomètres carrés dans la région de Kursk depuis le début de l'opération le 6 août, selon l'ISW. Les autorités russes avaient déclaré l'état d'urgence dans la région la veille.

02:30 L'Ukraine relève le seuil de peine de prison pour vol qualifié

Le président Selenskyj a signé une nouvelle loi qui réifie le vol qualifié en infraction administrative plutôt qu'en crime. La nouvelle loi fixe le seuil du vol qualifié à environ 67 euros, contre 6,7 euros Previously. Cette modification vise à prévenir les peines de prison longues pour de petits vols dans le cadre de l'état de siège actuel, qui prévoit jusqu'à huit ans de prison pour le pillage et le vol. Un exemple donné dans le projet de loi est le cas de vol de couches pour bébés dans un supermarché de la ville occidentale ukrainienne de Rivne en janvier 2023, d'une valeur d'environ huit euros. Le voleur dans ce cas a écopé d'une peine de prison de plus de trois ans, mais ne serait pas confronté à une telle peine sous la nouvelle loi.

00:27 Klingbeil : Le déploiement de missiles américains en Allemagne est justifié

Le chef du SPD, Lars Klingbeil, a défendu les plans de déploiement de armes à longue portée américaines en Allemagne, Despite criticism au sein de son propre parti. "Ce déploiement est justifié car il nous aide à nous défendre en cas d'attaque russe", a-t-il déclaré au réseau éditorial allemand. Il l'a décrit comme faisant partie d'une dissuasion crédible. À la suite du sommet de l'OTAN en juillet, la Maison Blanche et le gouvernement allemand ont annoncé des plans pour le déploiement de systèmes d'armes américains en Allemagne à partir de 2026, y compris des missiles de croisière Tomahawk, des missiles SM-6 et de nouvelles armes hypersoniques. Certains membres du SPD, dont le chef du groupe parlementaire Rolf Mützenich, ont exprimé des préoccupations quant au risque d'escalade militaire.

22:38 Activiste des droits de l'homme Orlov lutte pour les prisonniers russes

Oleg Orlov, activiste des droits de l'homme de Moscou libéré dans un échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis, prévoit de continuer son travail pour les droits civiques en exil. "Memorial ne peut pas être détruit", a déclaré le septuagénaire lors d'une conférence de presse au Centre pour la modernité libérale à Berlin. Memorial, l'organisation qu'il a cofondée, milite pour les prisonniers politiques en Russie. Orlov estime qu'au moins 800 prisonniers politiques sont toujours détenus en Russie - une estimation conservatrice. Il trouve son nouveau rôle en exil en Allemagne difficile, mais craint des poursuites s'il retourne en Russie. Orlov espère utiliser son exil pour plaider en faveur de la libération de plus de prisonniers politiques, dont huit qui sont gravement malades. "Nous avons été très déçus d'apprendre que ces personnes n'étaient pas sur la liste - ceux d'entre nous qui avons été échangés", a-t-il déclaré. Memorial continue de travailler en Russie, Despite repression, and also from abroad.

21:30 Pas encore mort ? Connu propagandiste russe blessé

Le propagandiste russe Eugenio Poddubny est blessé dans la région de Kursk. Le canal de télévision d'État VGTRK rapporte sur Telegram que Poddubny a été blessé dans une attaque de drone ukrainien dans la région de Kursk et a été hospitalisé. Auparavant, de nombreux médias russes avaient rapporté la mort de Poddubny. Eugenio Poddubny est l'un des "correspondants de guerre" les plus célèbres de Russie, avec environ 734 000 abonnés sur Telegram. Des informations préliminaires suggèrent qu'il filmait un reportage mercredi sur les combats dans la région de Kursk.

20:41 État d'urgence déclaré dans la région de Kursk

Un état d'urgence a été déclaré dans la région russe de Kursk en raison d'une offensive terrestre ukrainienne, a annoncé le gouverneur de la région, Alexei Smirnov, sur Telegram. L'Ukraine a avancé profondément dans le territoire russe près de Kursk dans une contre-attaque. L'offensive a commencé mardi, selon le ministère de la Défense russe, et a atteint le nord-ouest de la ville de Sudzha mercredi.

20:14 Combats à proximité : La Russie renforce la protection de la centrale nucléaire de Kursk

En raison de l'avancée de l'Ukraine dans la région frontalière russe de Kursk, la Garde nationale russe renforce la protection de la centrale nucléaire de Kursk. Des forces supplémentaires ont également été déployées pour lutter contre les unités de sabotage et de reconnaissance dans les régions de Kursk et de Belgorod, a déclaré l'agence. Cela se fait en coopération avec les troupes frontalières russes et l'armée. La centrale nucléaire, avec quatre unités et une capacité de presque deux gigawatts, se trouve à environ 60 kilomètres de la frontière ukrainienne. La veille, des troupes ukrainiennes Supported by tanks and artillery ont traversé la frontière russe depuis la région de Sumy près de Sudzha. Des rapports non confirmés suggèrent qu'elles ont avancé jusqu'à 15 kilomètres vers la CNu.

19:08 Ukraine Évacue les zones frontalières avec la Russie de KurskSuite aux combats intenses dans la région russe de Kursk, les autorités ukrainiennes ont ordonné l'évacuation de nouveaux établissements dans la région voisine de Sumy. Les mesures concernent 23 établissements, selon le gouverneur militaire de Sumy, Vladimir Artjuch, à la télévision ukrainienne. Environ 6 000 personnes, dont plus de 400 enfants et adolescents, doivent être mises à l'abri dans la zone frontalière. La veille, des troupes ukrainiennes ont franchi la frontière ukrainienne-russe près de la ville de Sudzha dans la région de Kursk et ont avancé de plusieurs kilomètres sur le territoire russe. Moscou a rapporté environ 1 000 soldats ukrainiens équipés d'armes lourdes. Kyiv n'a pas encore commenté les événements. Plus tôt, les autorités locales avaient ordonné des évacuations dans une zone située à moins de 10 kilomètres de la frontière en raison des tirs réguliers de l'artillerie russe sur les zones frontalières.

Vous pouvez en savoir plus sur les développements précédents ici.

L'attaque sur le territoire ukrainien dans la région de Kursk a entraîné une avancée significative des forces ukrainiennes. Selon les rapports, les troupes ukrainiennes ont pris le contrôle de la ville russe de Sushcha et avancent vers le nord en direction de Lgov, causant surprise et inquiétude à Moscou. L'attaque contre l'Ukraine par les forces russes continue d'être rencontrée par des critiques internationales et des appels à la paix.

Lire aussi: