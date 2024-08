11:28 Mangott sur les livraisons d'armes: Kretschmer "acceptez que l'Ukraine est en train de perdre"

10:53 Vidéo prétendument montrant la force militaire russe à KurskLe ministère de la Défense russe a publié une autre vidéo prétendant montrer une augmentation de la présence militaire dans la région. Les images montrent des chars prenant position pour détruire les troupes ukrainiennes. L'authenticité de ces images ne peut être indépendamment vérifiée. Le ministère signale également de nombreux drones ukrainiens repoussés dans la région de Kursk.

10:29 Corporation nucléaire russe : centrale nucléaire de Kursk fonctionne normalementLes combats entre les forces russes et ukrainiennes se poursuivent à proximité d'une centrale nucléaire dans la région russe de Kursk. Malgré les affrontements continuels, les opérations se déroulent "normalement", selon le gestionnaire, la société d'État russe Rosatom, selon Reuters. Plus tôt, la corporation nucléaire avait évacué les travailleurs du site de construction de deux nouveaux réacteurs à la centrale nucléaire de Kursk en raison de l'avancée des troupes ukrainiennes.

09:57 Renseignement ukrainien : Magura V5 coule un bateau russe en mer NoireDes soldats de l'agence de renseignement ukrainienne HUR ont attaqué la marine russe au large de la côte nord-ouest de la péninsule de Crimée, occupée par la Russie. Le service de renseignement ukrainien signale qu'un drone marin de type Magura V5 a coulé un patrouilleur russe de type KS-701 "Tunets" au large de la côte près du village de Chornomorske à l'ouest de la Crimée. Trois autres bateaux militaires russes auraient été endommagés. Le service de renseignement ukrainien a publié une vidéo de l'attaque sur les réseaux sociaux.

09:19 ISW : Russie ne redéploie pas les unités de première ligne d'Ukraine orientale vers KurskLe ministère russe de la Défense pourrait ne pas redéployer ses forces du front dans l'est de l'Ukraine vers la région frontalière russe contestée de Kursk, car cela pourrait perturber sa propre offensive dans l'est de l'Ukraine, selon le dernier rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Les analystes de l'ISW estiment qu'il faudrait probablement plus de temps pour que ces unités arrivent dans la région de Kursk. Au lieu de cela, le ministère russe de la Défense semble compter sur les troupes déjà stationnées à Kursk pour stopper l'avancée ukrainienne en cours. En outre, le ministère russe de la Défense déploie reportedly des conscrits des agences de renseignement militaire Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije (GRU) et des Spetsnaz, y compris le groupe mercenaire Wagner et les Kadyrovtsy, selon les rapports cités par les analystes.

08:35 Ukraine publie des chiffres sur les pertes russesLe quartier général des forces armées ukrainiennes a publié de nouveaux chiffres sur les pertes de troupes russes en Ukraine. Selon ces chiffres, la Russie a perdu environ 589 700 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 160. Un rapport de Kiev indique qu'au dernier jour de combats, sept chars, 69 systèmes d'artillerie et deux systèmes de défense aérienne ont été détruits. Depuis le début de l'attaque à grande échelle, la Russie aurait perdu 8 441 chars, 16 605 systèmes d'artillerie, 366 avions, 327 hélicoptères, 13 325 drones, 28 navires et un sous-marin. Les estimations occidentales suggèrent des pertes plus faibles, mais celles-ci sont probablement des chiffres minima.

07:40 Russie : un chasseur-bombardier Su-34 aurait touché des forces ukrainiennes dans le Kursk russeUn chasseur-bombardier russe Su-34 aurait attaqué et touché des forces ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk, selon le ministère russe de la Défense sur Telegram. Le ministère affirme que la frappe aérienne a été effectuée à l'aide d'une bombe ODAB-500. Les forces russes continuent de repousser l'avancée surprise ukrainienne dans la région de Kursk, la frappe aérienne étant destinée à repousser l'offensive ukrainienne. Une vidéo montrant le déploiement de l'avion de chasse a été publiée sur le canal Telegram du ministère russe de la Défense.

06:48 Comptable de Kyiv arrêté avec des millions en voitureLes enquêteurs ukrainiens ont découvert plus de 4,7 millions d'euros en espèces non déclarées dans le coffre de la voiture d'un comptable d'entreprise. "La femme n'a pas pu expliquer l'origine de l'argent", a rapporté le Bureau d'enquête sur les crimes économiques de la région de Kyiv. Des photos montrent des enquêteurs debout à côté d'un coffre ouvert rempli de liasses de billets. L'entreprise en question avait fourni de la nourriture d'une valeur de plus de 320 millions d'euros à l'armée ukrainienne en 2022 et 2023, avec une réduction de la charge fiscale grâce à un prêt fictif. Les investigations se poursuivent pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, avec des peines allant jusqu'à huit ans de prison.

06:10 Ukraine évacue 28 villages près de la frontière de SumyDes bénévoles dans la région frontalière du nord de Sumy aident les résidents et leurs animaux domestiques à quitter la zone frontalière. Selon le gouverneur local Volodymyr Artiukh, 28 villages dans une zone de dix kilomètres de large le long de la frontière russe sont évacués. La police ukrainienne signale que 20 000 personnes doivent quitter leur foyer.

05:30 Kyiv : "Gloire à l'Ukraine !" sur les nouveaux billets de banqueLa Banque centrale ukrainienne complète le design de tous les billets de banque ukrainiens avec le slogan national "Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux Héros !". L'argent, déclare le gouverneur de la banque centrale Andrij Pyschnyj dans un communiqué de Kyiv, n'est pas seulement une mesure de valeur et un moyen de paiement, mais aussi un symbole de l'État que tout le monde tient chaque jour. "Pour honorer la résilience de notre peuple et pour commémorer ce tournant dans la formation de la nation ukrainienne, nous ajoutons notre slogan à tous les billets de banque, qui est entendu dans le monde entier", a déclaré Pyschnyj. Le changement vise à honorer le prochain 33e Jour de l'Indépendance le 24 août, il a été rapporté. Le processus débutera avec les billets de 1000 (environ 22,3 euros) et 500 Hryvnia, suivi de tous les autres billets de 200, 100, 50 et 20 Hryvnia. Le slogan sera placé dans le coin supérieur droit des billets de banque, le reste du design restant inchangé. Le slogan patriotique "Gloire à l'Ukraine !" date de la fin du XIXe siècle et a une histoire complexe. Sous la forme de "Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux Héros !", il a été utilisé par les nationalistes ukrainiens qui ont collaboré avec les nazis. La salutation est restée présente dans le mouvement ukrainien pour l'indépendance contre l'Union soviétique.

04:37 Rapport : la Russie prévoit de bloquer WhatsAppDans son action contre les services internet (voir l'entrée 22:33), la Russie prévoit reportedly de bloquer WhatsApp, selon le site d'information "Kyiv Independent". Selon le rapport, Moscou a préparé les mesures pour bloquer l'application de messagerie. WhatsApp pourrait être bloqué en Russie dès l'automne, selon le média russe indépendant Verstka, citant des sources de la société russe VK, qui développe une application pour remplacer WhatsApp. En juillet, le média lié au Kremlin Gazeta.ru a rapporté que le gouvernement russe prévoyait de bloquer intégralement YouTube en septembre. Cependant, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a nié ces allégations.

04:05 Les États-Unis approuvent une aide militaire supplémentaire pour Kyiv d'une valeur de 125 millions de dollarsLes États-Unis fournissent une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine d'une valeur de 125 millions de dollars (environ 114 millions d'euros). Le paquet d'aide, selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, souligne "notre soutien inébranlable à l'Ukraine alors qu'elle continue de se défendre contre l'agression russe". Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que l'aide comprendrait des intercepteurs de défense aérienne, des munitions pour les systèmes de roquettes et l'artillerie, des radars multipurpose et des armes anti-blindés, et proviendrait des stocks américains. L'équipement, a ajouté Blinken, aidera l'Ukraine à protéger ses troupes, sa population et ses villes des attaques russes et renforcera ses capacités sur le front.

03:19 La Russie affirme avoir délivré 2,2 millions de passeports dans les régions occupées de l'UkraineLa Russie affirme avoir délivré 2,2 millions de passeports dans les régions ukrainiennes occupées par son invasion. Depuis octobre 2020, ceux-ci ont été distribués à Saporischschja, Donezk, Luhansk et Cherson, selon le ministère russe de l'Intérieur. Ces allégations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. Dans le passé, il y a eu des rapports répétés selon lesquels les autorités russes forçaient systématiquement les gens à accepter ces passeports.

02:30 L'AIEA met en garde contre un accident nucléaire à la suite des combats dans la région de KurskL'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) met en garde contre la possibilité de combats près d'une centrale nucléaire dans la région de Kursk, à l'ouest de la Russie, suite à l'offensive de grande envergure de l'Ukraine dans la région. "À ce stade, j'exhorte toutes les parties à exercer la plus grande retenue pour éviter un accident nucléaire qui pourrait avoir des conséquences radiologiques graves", a déclaré le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, faisant référence aux combats près de la centrale nucléaire de Kursk. Il est "en contact personnel avec les autorités compétentes des deux pays". La centrale nucléaire de Kursk est située près de la ville de Kursk, à environ 100 kilomètres de la frontière russo-ukrainienne. L'agence de presse d'État russe RIA Novosti a rapporté, citant le service de presse de la centrale, que "tout est normal" sur le site avec des niveaux de radiation habituels. Cependant, les habitants de Kursk sont actuellement

00:36 Nouripour sur les dirigeants de pays : La couardise ne mène pas à la paix en UkraineLe chef du Parti vert, Omid Nouripour, critique les ministres-présidents de Brandebourg, de Thuringe et de Saxe pour leurs récents commentaires sur la politique ukrainienne. Dietmar Woidke, Bodo Ramelow et Michael Kretschmer "fuient la réalité", selon Nouripour, qui s'exprime auprès du réseau d'édition allemand (RND). "Ils agissent comme si l'on pouvait obtenir la paix en se cachant la tête dans le sable. Mais : la couardise ne mène pas à la paix." Woidke affirme avoir de bons contacts avec la Russie et pouvoir médier. Cependant, "c'est étrange que cela lui vienne à l'esprit deux ans et demi après le début de la guerre et quelques semaines avant les élections régionales", souligne Nouripour. Ramelow appelle à un pacte de non-agression avec la Russie. Cependant, un tel pacte a été initié par l'Allemagne il y a 85 ans et a causé de grandes souffrances à d'autres pays européens, ajoute le politique des Verts. Kretschmer, quant à lui, agit "comme s'il ne savait pas que seul Poutine peut mettre rapidement fin à cette guerre". Kretschmer avait appelé à réduire l'aide militaire à l'Ukraine et avait plaidé pour des initiatives diplomatiques dans le conflit ukrainien.

00:13 Juillet, le mois le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis octobre 2022Selon les Nations unies, plus de civils ukrainiens sont morts sous les bombardements russes en juillet qu'en aucun autre mois depuis octobre 2022. "Le nombre élevé de victimes en juillet poursuit une tendance alarmante depuis mars 2024", indique la Mission d'observation des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU).

23:43 Travailleurs du bâtiment retirés du site de la Centrale nucléaire de KurskEn raison de l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk, les travailleurs sont temporairement retirés du site de construction de deux nouveaux réacteurs à la Centrale nucléaire de Kursk (CNPP). Atomstroiexport, filiale de la corporation nucléaire d'État russe Rosatom, a annoncé la réduction du nombre de travailleurs de construction. D'autres spécialistes continuent leur travail comme prévu. La CNPP de Kursk, dans la ville de Kursk, a été mentionnée à plusieurs reprises comme cible potentielle de l'offensive ukrainienne qui a commencé mardi, bien qu'elle soit à environ 60 kilomètres de la frontière. Des rapports non confirmés suggèrent que les troupes ukrainiennes ont avancé jusqu'à 30 kilomètres sur le territoire russe. La Garde nationale russe a renforcé la protection de la centrale nucléaire suite à l'annonce de l'offensive ukrainienne. La CNPP construit actuellement deux nouveaux réacteurs pour remplacer les deux plus anciens, déjà mis hors service, de la centrale. Deux réacteurs supplémentaires sont actuellement en fonctionnement.

23:11 L'Ukraine prend le contrôle d'une installation de Gazprom dans la région de KurskSelon une vidéo publiée par les médias ukrainiens, des soldats ukrainiens ont pris le contrôle d'une installation appartenant à la société du gaz Gazprom dans la région russe de Kursk. L'installation dans la ville de Sudzha et la ville elle-même ont été capturées, selon les soldats ukrainiens dans la vidéo.

22:33 La Russie bloque le service de chat crypté SignalDans sa répression des services internet étrangers, la Russie a également bloqué le service de chat crypté Signal, invoquant des violations présumées de la loi. Roskomnadzor, le régulateur des communications russe, a déclaré que Signal ne respecte pas les mesures légales nécessaires pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Tout au long de la journée, les plaintes des utilisateurs de Signal en Russie se sont multipliées, indiquant que le service de messagerie est indisponible. Des portails comme Sboj.rf, qui collectent les rapports de panne, ont signalé environ 2 000 plaintes. Développé aux États-Unis, Signal est apprécié par ses utilisateurs pour son haut niveau de sécurité. Jeudi, les utilisateurs russes ont également signalé des problèmes de performance lente de YouTube et de téléchargement de vidéos. Les autorités russes n'ont pas fourni d'explication officielle pour cela. Cependant, elles ont précédemment déclaré leur intention de cibler le service vidéo populaire pour avoir prétendument refusé de supprimer des vidéos extrémistes. La Russie a déjà bloqué de grands réseaux sociaux avec une propriété américaine, comme X et Facebook, qui ne peuvent être accessibles que via des connexions protégées (VPN). Avant l'invasion de l'Ukraine, Moscou avait préparé une éventuelle coupure d'internet dans le pays. Depuis le début de la guerre en 2022, Roskomnadzor a bloqué des milliers de sites web non approuvés par le gouvernement russe.

Vous pouvez lire les développements précédents ici.

11:15 Les opérations militaires s'intensifient dans la région de KurskDe nouvelles preuves vidéo émergent, montrant une potentielle escalade des opérations militaires dans la région de Kursk, avec de multiples attaques de drones ukrainiens prétendument repoussées par le ministère russe de la Défense.

10:00 La Russie renforce la sécurité frontalière alors que l'Ukraine progresseAvec la tension qui monte, la Russie renforce sa sécurité frontalière dans des régions comme Kursk, en mettant en place des mesures telles que des restrictions de circulation et une surveillance accrue, invoquant des actes de terrorisme potentiels.

Lire aussi: