22:57 Fritz: Les États-Unis livrent pour la première fois des bombes guidées à l'UkraineLe président Zelensky se rend aux États-Unis pour présenter son "plan de victoire" et demander une aide militaire supplémentaire. Biden scelle un paquet d'armes d'une valeur de presque huit milliards de dollars pour l'Ukraine. Par rapport aux livraisons précédentes, "c'est une augmentation significative", commente le journaliste de ntv Fritz.

21:20 Rapport : Les services de renseignement américains anticipent une sévère riposte si les missiles de longue portée sont autorisésSelon des sources de renseignement américain non publiées citées par le "New York Times", l'utilisation par l'Ukraine de missiles de longue portée contre des cibles profondément à l'intérieur du territoire russe pourrait entraîner une sévère riposte de la part de la Russie. Les agences de renseignement envisagent diverses réactions potentielles de la Russie – de l'incendie et du sabotage contre des installations européennes à des attaques potentiellement mortelles contre des sites de soutien militaire américain et européen. Bien que des représailles ouvertes de la Russie ne soient pas attendues, des opérations de renseignement clandestines le sont. Le "New York Times" cite cette évaluation du renseignement, indiquant que l'Ukraine ne dispose probablement pas de suffisamment de missiles de longue portée pour modifier significativement le cours de la guerre. Selon cette évaluation, le risque est important, mais la probabilité de réussite incertaine. Le journal suggère que cette difficulté de prise de décision pourrait contribuer aux difficultés de Biden.

19:57 Munz sur la nouvelle menace de Poutine : l'arrêt des exportations de matières premières "n'affectera pas significativement l'Occident"La Russie menace les États-Unis de conséquences si elle approuve l'utilisation d'armes de longue portée contre des cibles russes. Le président Poutine mentionne certaines restrictions à l'exportation de matières premières stratégiques, y compris l'uranium, en réponse à l'Occident. Le journaliste de ntv Munz examine l'arrière-plan et les implications.

18:40 La marine ukrainienne s'interroge sur un projet de construction russeUn projet de construction russe non identifié près du pont de Crimée intrigue la marine ukrainienne. Le porte-parole Dmytro Pletenchuk a suggéré à la télévision ukrainienne que la construction était en cours, mais que son but reste inconnu. "Cela pourrait être une installation défensive, cela pourrait être un autre passage, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions", a déclaré Pletenchuk. Il ne pense pas que les Russes pourront le terminer en raison des conditions météorologiques dégradées.

18:08 Ville ukrainienne proche de la frontière roumaine victime d'une attaque, plusieurs mortsLa ville d'Izmail dans le sud de l'Ukraine a été attaquée. Selon le gouverneur de l'oblast d'Odessa, Oleh Kiper, trois personnes ont été tuées dans une frappe de drone russe ce matin, toutes des personnes âgées, dont une femme de plus de 90 ans. Onze autres personnes, dont un enfant, ont été blessées. Des bâtiments et des voitures endommagés, ainsi que plusieurs incendies, ont été signalés. Izmail est situé sur la frontière roumaine, avec l'embouchure septentrionale du Danube formant la frontière.

17:40 L'expert en politique étrangère du SPD Roth plaide en faveur d'une aide militaire accrue à l'Ukraine pour faciliter les négociationsL'expert en politique étrangère du SPD Michael Roth plaide en faveur d'une aide militaire accrue de l'Europe à l'Ukraine. "Surtout les grands pays européens doivent contribuer militairement de manière significative pour que l'Ukraine reste une nation libre et démocratique", a déclaré Roth au "Tagesspiegel". "Maintenant est le moment de mobiliser toutes les ressources pour mettre l'Ukraine en position de force pour d'éventuelles négociations." Le président de la commission des affaires étrangères du Bundestag affirme : "Celles et ceux qui souhaitent mettre fin rapidement au conflit doivent fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin." La force militaire et la diplomatie sont deux faces de la même pièce. "La Russie ne sera pas disposée à négocier tant que Poutine croira possible une victoire sur l'Ukraine."

17:09 Baerbock : Sans notre soutien, les hôpitaux et les enfants seraient vulnérablesLa ministre fédérale des Affaires étrangères Baerbock défend les livraisons d'armes de l'Occident à l'Ukraine et met en garde contre un soutien faiblissant pour Kyiv. "L'idée que la guerre en Ukraine cesserait si les armes défensives étaient absentes est aussi simple qu'elle est fausse", a déclaré Baerbock jeudi lors du débat général de l'ONU à New York. "Si la Russie arrête son attaque, la guerre prend fin. Si l'Ukraine arrête de se défendre, c'est fini pour l'Ukraine." Le président russe Poutine a répondu à une invitation à une conférence de paix en juin en bombardant un hôpital pour enfants. Tant que Poutine restera réticent à négocier, la cessation du soutien signifierait "que les hôpitaux ukrainiens et leurs enfants seraient exposés. Cela signifierait plus de crimes de guerre, potentiellement aussi dans d'autres pays." Baerbock a souligné que la Russie a "répété

18:01 La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock encourage l'Iran à cesser de soutenir la guerre de la Russie en Ukraine et à mettre fin à l'envoi de missiles balistiques et de drones. C'est ce qu'a annoncé le ministère allemand des Affaires étrangères sur la plateforme X après la rencontre de Baerbock avec son homologue iranien Abbas Araktschi lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

16:01 Trump prévoit une rencontre avec Zelenskyy

L'ancien président américain Donald Trump prévoit de tenir des pourparlers avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à New York vendredi. La réunion aura lieu à la Trump Tower à Manhattan, selon Trump. Zelenskyy, qui a eu une réunion avec le président Joe Biden jeudi, a prolongé son séjour aux États-Unis pour rencontrer Trump. Avant son voyage aux États-Unis, Zelenskyy avait exprimé son désir de rencontrer Trump, le président démocrate Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris pour présenter son "plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine". En savoir plus ici.

14:25 Harris promet son soutien à Zelenskyy et met en garde contre Trump

La candidate démocrate à la présidence Harris promet son soutien au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et lance un avertissement contre son potentiel adversaire républicain Trump (non dit). "Mon soutien au peuple ukrainien est inébranlable. (...) Je continuerai à me tenir aux côtés de l'Ukraine et à aider à garantir qu'elle émerge victorieuse et vit en paix et en prospérité", a déclaré Harris lors d'une visite chez Zelenskyy à Washington. Elle met en garde contre le fait qu'une paix ne peut être atteinte sans la participation de l'Ukraine. Cependant, il y a "certains" aux États-Unis qui ont de telles intentions. Leur objectif est de convaincre l'Ukraine de céder de vastes parties de son territoire, de rester neutre et de renoncer aux garanties de sécurité d'autres nations. Ces propositions reflètent celles du président russe Poutine, elles représentent un appel à la reddition.

12:08 L'Ukraine signale des attaques à l'ouest de Kherson

Les troupes russes ont lancé des attaques de tir répétées sur le village de Tomyna Balka à l'ouest de la ville ukrainienne de Kherson sous contrôle ukrainien jeudi, a rapporté le gouverneur de la région, Prokrudin. Une femme a été tuée et une autre blessée, selon des rapports sur Telegram.

10:55 Le Royaume-Uni fournira des systèmes d'artillerie supplémentaires à l'Ukraine

Le Royaume-Uni fournira une nouvelle fournée de systèmes d'artillerie automoteurs AS90 aux forces de défense ukrainiennes. Un total de 10 de ces systèmes ont déjà été livrés à l'Ukraine, avec six autres systèmes prévus pour être livrés dans les semaines à venir, a annoncé le ministère britannique de la Défense.

21:33 L'ONU lutte pour soutenir les Ukrainiens cet hiver

Le Conseil de sécurité des Nations unies a reconnu qu'il souffrait d'un manque grave de fonds pour aider les personnes en Ukraine pendant l'hiver. "Les niveaux de financement des organisations comme la nôtre sont insuffisants pour cette période de l'année", déclare Karolina Lindholm Billing, coordinatrice pour l'Ukraine au HCR. Le HCR ne dispose actuellement que de 47 % du financement nécessaire pour soutenir les millions d'Ukrainiens touchés par la guerre ou déplacés dans leur pays. L'an dernier à la même époque, le HCR était financé à 70 %.

20:13 Biden : Les États-Unis renforceront l'aide à l'Ukraine

Selon le président Joe Biden, les États-Unis renforceront leur soutien à l'Ukraine pendant le reste de son mandat. Cela renforcera la position de négociation du gouvernement ukrainien, a affirmé Biden avant de parler avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Le mandat de Biden prend fin en janvier. Il pourrait être remplacé par son vice-président Kamala Harris ou le républicain Donald Trump, qui devrait réduire l'engagement des États-Unis avec l'Ukraine.

19:34 L'Ukraine : La Russie intensifie ses attaques dans la région de Zaporijjia

Selon les rapports des services de renseignement ukrainiens, les troupes russes se préparent à intensifier leurs activités dans la région de Zaporijjia. "Il y a une tendance à l'intensification des hostilités dans le secteur de la zone de combat de Zaporijjia", a déclaré un porte-parole des troupes stationnées dans le sud de l'Ukraine à la télévision nationale. "Au cours des 24 dernières heures, nous avons vu cinq attaques, et selon nos informations, ce nombre pourrait augmenter, car l'ennemi concentre des groupes d'attaque près du village de Pryiutne." Par ailleurs, des véhicules blindés légers ont été reçus du côté russe, a ajouté le porte-parole. "Cela signifie qu'ils se préparent à des opérations offensives."

19:00 Biden assure Zelensky de son soutien continu

Au début de leur réunion à Washington, le président américain Joe Biden a réaffirmé son engagement à soutenir l'Ukraine. "La Russie ne l'emportera pas, l'Ukraine si", a déclaré Biden en accueillant son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky dans le Bureau ovale de la Maison Blanche : "Et nous serons à vos côtés chaque étape du

