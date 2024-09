11:25 Observez une vague croissante d'agressions de droite à Sonneberg.

Sonneberg est le premier district d'Allemagne à être gouverné par un politique de l'AfD, ce qui a entraîné de nombreuses plaintes de la part d'activistes. Ils ont apparemment fait face à de nombreuses menaces, ce qui a conduit plusieurs à abandonner leur travail. De plus, le nombre d'incidents d'extrême droite a apparemment augmenté de cinq fois en un an. Les experts attribuent cette augmentation à l'administrateur de district de l'AfD.

10:57 Kretschmer parle au bureau de voteLe Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, considère l'élection actuelle du Land comme "peut-être la plus importante élection en 34 ans". Après avoir voté à Dresde, il remercie les personnes qui "ont choisi différemment" par le passé mais ont maintenant opté pour "la principale force du centre principal", à savoir l'Union saxonne. "Cette attitude facilitera la formation d'un gouvernement qui bénéficiera à cette région", ajoute Kretschmer. Selon les sondages, son parti CDU est en lice serrée avec l'AfD.

10:30 Ramelow : Wagenknecht "n'est pas sur la liste"Le Premier ministre de Thuringe, Bodo Ramelow, considère le jour de l'élection comme "une fête de la démocratie" - même s'il ne parvient pas à être réélu. Dans une interview à ntv, le politique du parti de gauche discute de la raison pour laquelle il ne soutient pas un gouvernement minoritaire et pourquoi il est sceptique quant aux capacités du BSW.

09:59 "Pas au mieux de sa forme avec l'histoire" - Historien désapprouve la date de l'électionL'historien Peter Oliver Loew critique la date de l'élection des élections régionales en Saxe et en Thuringe, qui coïncide avec le 85ème anniversaire de l'invasion de la Pologne en 1939 par l'Allemagne. Selon lui, "quelqu'un qui a jugé bon de tenir des élections le 1er septembre manque visiblement de respect pour l'histoire". Loew souligne la classification de l'AfD comme "droit extrême inaltérable" par les services de renseignement intérieurs allemands dans les deux États, ce qui, selon lui, pourrait conduire à des comparaisons malheureuses si l'AfD et un parti d'extrême droite remportent les élections à Dresde et Erfurt.

09:30 "Élection cruciale" : Tous les faits concernant l'élection en SaxePlus de 3,3 millions d'électeurs éligibles en Saxe votent aujourd'hui pour déterminer qui façonnera le paysage politique du parlement régional de Dresde à l'avenir. Le CDU pourrait perdre sa position de force dirigeante dans l'État pour la première fois depuis 1990. Selon le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, cette élection est "cruciale". "Tout est en jeu."

09:05 Kretschmer accuse la coalition du feu tricolore de "prendre des décisions hâtives avant l'élection"Le jour de l'élection en Saxe arrive, et Michael Kretschmer cherche à poursuivre la série de victoires du CDU dans l'État. Dans une interview à ntv, il discute de ses vues sur le débat sur les réfugiés, la coalition du feu tricolore et l'Ukraine.

08:46 Tous les chiffres sur l'élection en ThuringeAujourd'hui, les habitants de l'État fédéral central allemand d'environ 2,1 millions de personnes choisissent leur future assemblée dirigeante. L'AfD, menée par le candidat principal Björn Höcke, pourrait-elle devenir la force la plus puissante en Thuringe?

08:24 Comment l'AfD pourrait menacer la démocratieDes recherches montrent que l'AfD est susceptible de renforcer considérablement son influence dans les élections à venir en Saxe et en Thuringe. Les experts estiment que l'État de droit est plus vulnérable que ce que les gens supposent.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en SaxeAujourd'hui, de nouveaux parlements régionaux sont élus en Thuringe et en Saxe. Selon les sondages, l'AfD est en tête en Thuringe. En Saxe, le CDU et l'AfD sont en lice serrée. Les premières projections sont attendues aux alentours de 18h00, lorsque les bureaux de vote fermeront. Les élections dans ces deux États d'Allemagne de l'Est servent de baromètre pour la coalition du feu tricolore de Berlin.

Pour la coalition actuelle rouge-rouge-verte dirigée par le Premier ministre de Thuringe Bodo Ramelow (Gauche), une majorité n'est pas probable selon les sondages. Un scénario post-électoral possible est une coalition avec le CDU, BSW et SPD. En Saxe, il reste incertain si la coalition actuelle de CDU, SPD et Verts conserve encore une majorité. Kretschmer n'exclut pas une alliance avec le BSW. Le parti de gauche court le risque d'être exclu du parlement de Saxe. Le même sort pourrait échoir aux Verts et au FDP en Thuringe.

La Commission pourrait devoir enquêter sur l'augmentation du nombre d'incidents d'extrême droite à Sonneberg, étant donné qu'ils ont apparemment augmenté de cinq fois en un an et sont liés à l'administrateur de district de l'AfD.

