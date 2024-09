11:15: Des photos satellites en haute définition révèlent des dégâts considérables dans les installations russes de stockage de munitions.

Actuels Attaques sur les Dépôts de Munitions Ukrainiens ont entraîné des dommages importants, avec de nombreux missiles russes et autres armes détruits en Ukraine. Des images satellites détaillées de Maxar reveal l'ampleur des dernières attaques à Toropets et Oktyabrsk.

10:46 Dommages Étendus à Saporizhzhia : Un Mort, plusieurs Blessés, Destructions ImportantesLes attaques russes sur la ville sud-est ukrainienne de Saporizhzhia ont entraîné un mort et six blessés, selon les rapports officiels. La ville a été cible d'"attaques aériennes étendues" aux alentours de 22h lundi, selon le service d'urgence d'État. Une personne a perdu la vie et six autres, dont une fille de 13 ans et un garçon de 15 ans, ont été blessées. Des installations d'infrastructure et des bâtiments résidentiels ont également été incendiés. Un employé de l'administration de la ville a confirmé que 74 bâtiments d'appartements et 24 maisons privées avaient été endommagés dans différentes parties de la ville.

10:07 Potentiel Retrait de l'Équipage du Porte-Avions Russe : "Le Porte-Avions N'est Pas Censé Naviguer à Nouveau"Selon Forbes, l'équipage du porte-avions russe "Admiral Kuznetsov" serait allegedly transféré au front. Le navire est connu pour sa série de bourdes, explique le journaliste de ntv Rainer Munz de Moscou. Le transfert de l'équipage pourrait être un signe des difficultés financières de la Russie.

09:27 La Rébellion de Wuhledar en Danger : Serait-Elle la Prochaine à Tomber ? Les Soldats Russes Répportent des AvancéesLes médias d'État et les blogueurs suggèrent que les troupes russes ont commencé à prendre la ville ukrainienne de l'est de Wuhledar. "Les unités russes sont entrées à Wuhledar - la prise de la ville a commencé", a écrit Yuri Podolyaka, un blogueur militaire pro-russe originaire d'Ukraine. D'autres blogueurs militaires pro-russes rapportent également l'avancée. Les médias contrôlés par l'État russe affirment que Wuhledar, située dans la région de Donetsk, est cernée et que les combats se poursuivent à l'est de la ville. L'expert militaire Colonel Reisner a déclaré à ntv.de que les forces russes encerclent Wuhledar de plusieurs directions comme un étau. "Wuhledar est en danger d'être encerclée. Il est raisonnable de supposer que la 72e brigade mécanisée, équipée de chars et de véhicules de combat blindés, ne pourra pas maintenir le contrôle de la zone."

08:59 Combats Aériens Nocturnes entre la Russie et l'Ukraine : 13 drones Ukrainiens AbattusLes défenses aériennes russes sont Said avoir abattu 13 drones ukrainiens pendant la nuit, selon TASS, qui cite le ministère de la Défense russe. Six drones ont été interceptés au-dessus des régions de Belgorod et de Kursk, tandis qu'un autre a été abattu au-dessus de la région de Bryansk. L'armée de l'air ukrainienne allègue avoir été sous attaque de drones et de missiles russes pendant la nuit. 79 drones ont été abattus ou contraints de se poser. Aucun rapport initial de pertes ou de dommages n'a été reçu.

08:17 Position Nette du Danemark sur les Frappes à Long Portée Contre la RussieLa Première ministre danoise Mette Frederiksen encourage ses alliés à autoriser l'utilisation d'armes occidentales à portée étendue contre la Russie. "Je propose que nous mettions fin au débat sur les lignes rouges", a déclaré Frederiksen lors d'un entretien avec Bloomberg. La principale ligne rouge a déjà été franchie - l'invasion russe de l'Ukraine. Elle a déclaré qu'elle ne permettrait jamais à la Russie de dicter ce qui est approprié pour l'OTAN, l'Europe ou l'Ukraine.

07:38 Mesures d'Économies Alleguées de la Russie : Soldats Tombés Enterrés sur le Champ de Bataille, Portés Disparus pour Éviter les PaiementsLe renseignement militaire ukrainien affirme que les soldats russes tombés au combat sont enterrés sur le champ de bataille et portés disparus pour éviter de payer grassement leurs familles. "Ils les tuent, la bataille continue, il fait chaud, ils commencent à puer, alors on les enterre sur place, et ensuite on les porte disparus. S'ils sont portés disparus, la famille n'est pas payée. Compris ?", explique un homme à son interlocuteur, un résident de la région russe de Belgorod, dans l'appel publié par Kyiv Independent. La compensation pour chaque soldat tombé est Said être comprise entre 67 500 $ et 116 000 $.

06:59 Les Déclarations Russes N'offrent aucun Espoir pour la Fin du ConflitAlors que le président ukrainien Zelenskyy promeut son "plan de victoire" aux États-Unis, il n'y a aucun signe que la Russie soit intéressée par une résolution du conflit. "Le Kremlin donne consistently l'impression qu'il n'a pas l'intention de parvenir à un règlement qui n'inclut pas la reddition complète du gouvernement ukrainien et la dissolution de l'État ukrainien", écrit l'Institut pour l'Étude de la Guerre (ISW). Des officiels russes de haut rang ont récemment exprimé leur opposition à la participation au prochain sommet de la paix, et le porte-parole du Kremlin Peskov a réaffirmé que la Russie n'était pas disposée à négocier sous quelque condition que ce soit, désignant également l'OTAN et l'Occident comme un "ennemi commun". "L'ISW continue de croire que le Kremlin n'est pas intéressé par des négociations de paix de bonne foi avec l'Ukraine et utilisera uniquement le concept de 'plans de paix' et de 'négociations' pour mettre la pression sur l'Occident et contraindre l'Ukraine à faire des concessions concernant sa souveraineté et son intégrité territoriale."

Les actions des États-Unis pourraient potentiellement hâter la fin des hostilités russes contre l'Ukraine dans l'année à venir, suggère le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Il a fait cette déclaration sur son canal Telegram après une réunion avec un groupe de représentants du Congrès américain. Zelensky est actuellement aux États-Unis pour les réunions de l'Assemblée générale de l'ONU et pour présenter sa "stratégie de victoire" au gouvernement américain.

05:44 Adolescents Mettent le feu à un Hélicoptère Mi-8 à Omsk

16:44 G7 réfléchit à l'envoi de missiles de longue portée à Kyiv

Les commissaires des pays du G7 discuteront lundi de la possibilité de fournir des missiles de longue portée à l'Ukraine, qui pourraient atteindre le territoire russe. Cette information a été communiquée par le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, lors des sessions de l'Assemblée générale des Nations unies. Il est également connu que la Russie est armée de nouvelles armes, y compris des roquettes iraniennes, malgré les démentis répétés de Téhéran.

15:50 Zelensky : "La paix pourrait être plus proche que nous le pensons"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime un optimisme quant à une fin prochaine du conflit avec la Russie. "Je crois que nous sommes plus proches de la paix que nous l'imaginons", déclare-t-il dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine ABC News. Il souligne l'importance de la poursuite de l'aide des États-Unis et d'autres partenaires internationaux à l'Ukraine.

14:50 Bilan des attaques russes à Saporizhzhia

Les forces russes ont mené la dernière d'une série d'attaques sur la ville ukrainienne du sud-est de Saporizhzhia mardi soir. Un mort est à déplorer, selon le gouverneur régional Ivan Fedorov. Un responsable municipal, cité par le diffuseur public Suspilne, estime que cinq personnes ont été blessées, dont une fille de 13 ans. Au moins 23 personnes ont été blessées lors d'attaques précédentes dans la ville et pendant la nuit précédente. Fedorov écrit sur son canal Telegram que deux maisons ont été détruites lors de la dernière attaque, bien que le type d'arme utilisé reste inconnu. Les forces russes ont également ciblé des infrastructures dans la ville, déclenchant un incendie qui a été rapidement maîtrisé par les services d'urgence sans faire de blessés.

13:29 Les forces ukrainiennes sous pression à Pokrovsk

Les forces armées ukrainiennes font face à une pression croissante dans l'est du pays, selon leurs propres sources. "La situation dans la région de Pokrovsk et de Kurachove reste tendue", note le quartier général basé à Kyiv dans son rapport de situation du soir. La plupart des 125 attaques russes le long du front ont eu lieu dans cette région. "L'accent a été mis sur Pokrovsk", explique la direction militaire ukrainienne. Bien que des observateurs indépendants attribuent aux Ukrainiens le fait de retarder l'avancée russe sur Pokrovsk stratégiquement importante, la situation reste dangereuse pour les défenseurs devant Kurachove, plus au sud. Les avancées russes près de la ville minière de Hirnyk menacent d'encercler plusieurs unités là-bas. Une avancée similaire des Russes près de la ville de Vuhledar, qu'ils n'ont pas réussi à capturer par des attaques frontales précédentes, a également été mentionnée.

12:28 Un citoyen américain condamné en Russie pour tentative d'enlèvement de son fils

Un citoyen américain a été condamné à six ans de prison en Russie pour avoir prétendument tenté de quitter le pays avec son fils russe sans le consentement de la mère. Un tribunal de Kaliningrad a reconnu l'homme coupable de "tentative d'enlèvement" et a ordonné qu'il purge sa peine dans un camp de travail. Selon le verdict, le citoyen américain a tenté de partir pour la Pologne avec son fils de quatre ans en juillet 2023, sans obtenir le consentement de la mère. Il a essayé de franchir la frontière polonaise à travers une zone forestière avec l'enfant avant d'être arrêté par les gardes-frontières. Les relations entre les États-Unis et la Russie restent tendues en raison du conflit en Ukraine.

20:13 Zelensky remercie Scholz pour l'aide de l'Allemagne après la réunion de NY Suite à une réunion avec le chancelier allemand Olaf Scholz à New York, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude pour l'aide de l'Allemagne. "Nous sommes immensément reconnaissants envers l'Allemagne pour son aide", a-t-il déclaré sur X. "En tant que partenaires, nous avons sauvé de nombreuses vies et il est clair que nous pouvons renforcer la sécurité dans toute l'Europe". Scholz a réaffirmé la position de l'Allemagne de ne pas fournir d'armes haute technologie à l'Ukraine.

19:35 Forbes : L'équipage du seul porte-avions russe envoyé en Ukraine

Le seul porte-avions russe, l'"Admiral Kuznetsov", a fait la une des journaux ces dernières années en raison de ses nombreux revers depuis son lancement dans les années 1980, malgré des déploiements limités. Récemment, le magazine "Forbes" a rapporté qu'un nombre croissant de marins de l'équipage de 15 000 membres du Kuznetsov rejoignent le combat en Ukraine, non à bord de leur porte-avions, mais en tant que membres de leur propre bataillon. Selon "Forbes", cette tactique est destinée à répondre aux quotas mensuels de recrutement de 30 000 nouveaux combattants par mois en Russie. Simultanément, le Kuznetsov reste dans un état de délabrement et il est probable qu'il devienne un élément permanent le long de la côte de Mourmansk, où il a été amarré à plusieurs reprises ces derniers temps.

