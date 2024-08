11:13 L'aérodrome militaire de Volgograd en feu

10:41 Russie érige des abris en béton dans la région de KurskDans la région russe de Kursk, les autorités annoncent la construction d'abris en béton pour la population locale. Le maire de la ville de Kursk, Alexei Smirnov, explique via Telegram : "Sur mon ordre, l'administration de la ville de Kursk a identifié des emplacements centraux pour l'installation de bunkers modulaires préfabriqués." Ces bunkers sont construits dans des zones à forte circulation, comme 60 arrêts de bus. Smirnov publie une photo d'un camion de livraison transportant l'un des modules. Des bunkers sont également installés dans deux autres lieux, dont Kursk, où se trouve la centrale nucléaire régionale, que la Russie affirme être la cible d'une attaque ukrainienne, une affirmation que l'Ukraine dément.

10:10 L'Ukraine annonce des progrès dans la région de KurskL'Ukraine signale plus de 40 tentatives de troupes russes près de Pokrovsk, la plupart ayant été contrecarrées. Le président Zelensky promet de renforcer les troupes dans la région. Les avancées ukrainiennes dans la région de Kursk se poursuivent.

09:42 Les autorités russes repoussent des attaques de dronesLes autorités russes confirment avoir repoussé plusieurs attaques aériennes ukrainiennes dans les parties occidentales du pays. Le gouverneur de la région de Volgograd, Andrei Bocharov, indique via Telegram que "la plupart des drones ont été neutralisés" lors d'une attaque près du village de Marinowka (rapportée à 07:30). Dans la région de Kursk, le gouverneur local Alexei Smirnov note que "deux missiles ukrainiens et un drone ont été interceptés par la défense aérienne russe". Dans la région de Rostov, une attaque avec cinq drones est rapportée avoir été repoussée. Des drones sont également signalés avoir été abattus dans d'autres régions russes, notamment Voronezh et Bryansk.

09:09 Le ministre de la Défense ukrainien demande l'approbation pour utiliser des armes à longue portée contre des cibles russesLe ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov rencontre une délégation du Congrès américain à Kyiv. Le ministère publie un communiqué indiquant que les représentants républicains Rob Wittman et démocrates David Trone ont discuté de la situation sur le front et des politiques américaines concernant les armes à longue portée contre des cibles russes avec Umerov. "J'ai souligné que nous devons demander l'approbation de nos alliés pour utiliser immédiatement des armes à longue portée contre des cibles russes", a déclaré Umerov, ajoutant : "Il s'agit de protéger nos villes et villages paisibles."

08:36 Un acteur de Star Wars lance une collecte de fonds pour des robots désamorceurs de mines en UkraineL'acteur de Star Wars, Mark Hamill, connu pour son interprétation de Luke Skywalker, lance une campagne de collecte de fonds pour fournir des robots désamorceurs de mines à l'Ukraine. En collaboration avec l'expert en Europe de l'Est Timothy Snyder, ils espèrent rassembler 441 000 dollars grâce à la campagne "Terrain sûr". Ces robots permettront de désamorcer des mines dans des zones difficiles d'accès, garantissant la sécurité des opérateurs. "L'un des crimes les plus horribles que la Russie a commis en Ukraine est le semis de millions de mines", a déclaré Snyder. "J'ai été témoin de zones précédemment inhabitables adjacentes au front où les gens prennent des risques juste pour aider les autres à retourner à leurs fermes et à leurs maisons. Ces robots peuvent éliminer les mines et sauver des vies." Une grande partie de l'Ukraine reste contaminée par des mines, nécessitant des années de déminage.

08:01 Le Kremlin semble préparer les Russes à une 'nouvelle réalité'L'attaque ukrainienne sur Kursk pose un défi à la propagande de Moscou, selon une source proche du Kremlin rapportée par le portail russe indépendant Meduza, basé à Riga. "Les régions sont éloignées, mais l'intrusion sur le territoire russe et la prise de villages est un événement nouveau et plutôt déplaisant", a déclaré la source. Pour atténuer l'humeur maintenant tendue, le Kremlin tente de préparer les Russes à vivre dans une "nouvelle réalité" et un "nouveau normes". Le message est le suivant : l'ennemi a bel et bien pénétré sur le territoire russe, ils seront inévitablement vaincus, mais la récupération du territoire prendra du temps, et les Russes doivent soutenir cette période. Entre-temps, les habitants sont encouragés à "transformer la négativité et le choc en une direction positive" en contribuant aux efforts d'aide à Kursk. Les officiels interrogés par Meduza prévoient que les combats à Kursk pourraient durer plusieurs mois.

07:30 Le gouverneur russe confirme un incendie dans une structure militaireLes autorités russes confirment des rapports d'incendie dans une installation militaire dans la région russe du sud de Volgograd suite à une attaque de drone ukrainien. Le gouverneur Andrei Bocharov annonce via Telegram que le drone a touché l'installation. Il n'y a pas eu de victimes. Bocharov n'a pas précisé quelle installation militaire a été touchée, mais il a noté que Marinovka a été prise pour cible. La Russie dispose d'une base aérienne à Marinovka.

06:56 Ancien conseiller à la sécurité : Putin a réussi à manipuler TrumpSelon l'ancien conseiller à la sécurité des États-Unis, le général Herbert Raymond McMaster, le président russe Vladimir Poutine a réussi à tromper l'ancien président américain Donald Trump. Lassertion de McMaster est faite dans son livre "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", rapporté par "The Guardian". "Poutine, un agent du KGB froid et calculateur, a utilisé l'ego et les insécurités de Trump avec des flatteries", affirme McMaster. Poutine a décrit Trump comme "un individu exceptionnel, remarquablement doué", exerçant une influence quasi-hypnotique sur lui. McMaster, qui a servi comme conseiller à la sécurité de Trump pendant environ un an, avait mis en garde Trump contre Poutine : "M. le Président, c'est le meilleur menteur du monde". Il a suggéré que Poutine était convaincu qu'il pouvait "faire un coup rapide" sur Trump et obtenir la relaxation des sanctions et un retrait peu coûteux des forces américaines de Syrie et de l'Afghanistan.

06:20 Explosions rapportées sur une base aérienne russe à VolgogradDes explosions ont été rapportées dans la ville russe de Kalach sur le Don, dans la région de Volgograd, pendant la nuit. Plusieurs canaux Telegram russes suggèrent que ces explosions pourraient être le résultat d'une attaque de drones. Un incendie s'est déclaré sur une base aérienne voisine. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud-est de Moscou. L'attaque semble avoir visé la base aérienne de Marinovka, située dans le village d'Oktyabrsky, à environ 20 kilomètres de Kalach sur le Don. Les habitants de la région ont rapporté avoir entendu entre six et dix explosions bruyantes, accompagnées des sons caractéristiques de drones, selon Telegram.

05:44 Klingbeil : L'Allemagne fournira un soutien supplémentaire à l'Ukraine si nécessaireLe dirigeant du SPD, Lars Klingbeil, a promis un soutien supplémentaire à l'Ukraine. Si cela s'avère impossible de fournir les milliards prévus à partir des actifs russes gelés à l'Ukraine, l'Allemagne fournira des fonds supplémentaires, a déclaré Klingbeil lors d'un podcast avec le deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. "Nous ne devons pas atteindre le point où nous disons : 'Maintenant, il n'y a plus d'argent pour l'Ukraine'", a déclaré Klingbeil. "Dans ce cas, nous sommes, bien sûr, obligés de chercher en Allemagne d'où vient l'argent. Nous avons une responsabilité envers l'Ukraine. Des solutions doivent être trouvées, et nous les trouverons."

04:27 Le militaire ukrainien commente les frappes de drones en RussieLe service de renseignement militaire ukrainien HUR a commenté les cibles des frappes de drones en Russie pendant la nuit. Ils ont visé l'aéroport de Moscou Ostafyevo, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communication radio, a déclaré le chef du HUR Kyrylo Budanov au site d'actualités militaires "The War Zone". Environ 50 drones ont été impliqués. L'ampleur des dommages est actuellement évaluée. Les autorités russes ont rapporté avoir abattu 45 drones sur le territoire russe le matin.

03:09 Gilets pare-balles et casques pour les travailleurs électoraux à Kursk pour les élections régionalesDans la région contestée de Kursk, en Russie, des gilets pare-balles et des casques seront fournis aux travailleurs électoraux pour les élections régionales anticipées. Des bureaux de vote supplémentaires seront également installés dans d'autres parties du pays pour les personnes qui ont fui la région, selon Tatjana Malachowa, la chef de la commission électorale régionale, selon les agences de presse russes. La région est actuellement sous état d'urgence. Les élections des gouverneurs et des parlements régionaux sont prévues du 6 au 8 septembre dans de nombreuses régions de Russie. La commission électorale centrale de Russie a décidé que les citoyens des zones frontalières pouvaient voter à l'avance, notamment dans les régions de Kursk, Belgorod et Bryansk.

01:34 Fico critique les vues sur la politique étrangère des démocraties occidentalesLe Premier ministre slovaque Robert Fico se sent limité par ce qu'il considère comme un consensus dans les démocraties occidentales sur les questions importantes de politique étrangère. Selon lui, ceux qui s'écartent de ce consensus sont "arbitrairement mis sous pression et menacés d'isolement" par les démocraties occidentales, selon une déclaration qu'il a publiée pour marquer l'anniversaire de l'invasion de Moscou en 1968. Dans cette déclaration, Fico compare la répression violente du "Printemps de Prague" en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie à ce qu'il considère comme la pression actuelle sur les opinions divergentes en Europe. Fico s'oppose à l'aide militaire de l'UE à l'Ukraine et a été accusé d'être pro-russe en conséquence.

00:12 L'Ukraine rapporte 46 attaques russes près de Pokrovsk en 24 heuresL'Ukraine affirme avoir repoussé 44 sur 46 attaques russes le long du front près de la ville de Pokrovsk, à l'est du pays, au cours de la journée. Le quartier général général rapporte que les combats se poursuivent sur deux autres sections à 21 heures CET. Les attaques ont entraîné la mort ou la blessure de 238 soldats russes. Aucun renseignement n'est fourni sur les pertes ukrainiennes. La Russie n'a pas encore publié de déclaration.

23:09 La Russie affirme avoir déjoué une incursion ukrainienne dans la région de BryanskLa Russie affirme avoir empêché une incursion ukrainienne dans la région frontalière de Bryansk, qui borde Kursk. L'incursion du "groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien" a été empêchée par les forces du service de sécurité fédéral russe (FSB) et les unités de l'armée russe, selon Alexander Bogomaz, le gouverneur de Bryansk, dans un message Telegram. "L'ennemi a été touché par des tirs", ajoute le message. La situation est maintenant "sous contrôle".

21:52 Poutine salue les relations commerciales étroites avec la ChineLe président russe Vladimir Poutine salue la coopération étroite avec la Chine. "Nos relations commerciales se développent avec succès (...). L'attention que portent les deux gouvernements aux relations commerciales porte ses fruits", déclare Poutine lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie ont "des projets et des plans d'envergure commune dans les domaines économique et humanitaire", poursuit Poutine. Li déclare, selon le Kremlin, que les relations sino-russes sont à un "niveau sans précédent". La partenariat stratégique entre la Russie et la Chine s'est renforcé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour la Russie, la Chine est un partenaire commercial crucial en raison des sanctions occidentales.

21:20 Appel rejeté : l'ancien adjoint russe à la Défense reste en détentionMalgré sa demande de libération conditionnelle et son appel contre sa détention, Dmitri Bulgakov, adjoint russe au ministère de la Défense, reste emprisonné en raison d'allégations de corruption. Selon l'agence de presse TASS, cette demande a été rejetée. Bulgakov, ancien responsable des achats pour l'armée russe avant son licenciement, est actuellement en détention. De plus, le tribunal a ordonné la détention de deux présumés associés de Bulgakov. Leur entreprise, selon les allégations, a remporté neuf contrats auprès de Bulgakov entre 2022 et 2024, causant environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros) de dommages.

21:00 L'Ukraine renforce ses forces à PokrovskLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine renforce sa présence militaire dans la région contestée de Pokrovsk, située à l'est du pays. Parlant lors d'une diffusion, il a confirmé qu'ils étaient conscients des intentions stratégiques de la Russie dans cette région. De plus, l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk est en cours, a révélé Zelensky. Bien que leur progression soit incertaine, ils ont réussi à prendre le contrôle de certaines zones, selon lui.

20:41 Suite au décret : de nombreux Ukrainiens en Hongrie risquent l'expulsionEn réponse à un décret hongrois limitant la protection des réfugiés ukrainiens, de nombreuses personnes se retrouvent potentiellement sans abri. Des shelters pour réfugiés privés ont commencé à expulser des Ukrainiens, selon Migration Aid. Environ 120 réfugiés, principalement des femmes et des enfants roms de la région transcarpathienne d'Ukraine, qui a une importante minorité hongroise, ont été expulsés d'une maison d'hôtes sous surveillance policière à Kocs, au nord de Budapest.

