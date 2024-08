11:07 Le Pentagone suggère des défis dans la capacité de la Russie à contrer la situation à Kursk

Traduction française :

Selon le département américain de la Défense, la Russie rencontre des difficultés pour répondre à la contre-attaque ukrainienne dans la région de Kursk. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, à Washington, note des signes de déploiement de quelques unités russes dans la région, mais dans l'ensemble, il affirme que la Russie lutte réellement. Ryder souligne que l'Ukraine a réussi à mettre la Russie sur la défensive. Interrogé sur le soutien des États-Unis à la progression de l'Ukraine, Ryder ne répond pas directement, mais renvoie plutôt au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui a déclaré que l'objectif est de créer une zone tampon. Ryder mentionne leurs communications avec Kyiv pour obtenir plus de détails sur les objectifs exacts.

À 22h10, Zelenskyy souligne la nécessité d'un équilibre entre la mobilisation des troupes et la préservation de l'économie en guerre. During his tour of an industrial plant in Kropywnyzkyi in central Ukraine, Zelenskyy répond à une question d'un travailleur en déclarant que les emplois occupés sont essentiels pour les soldes des soldats et les efforts de défense de l'Ukraine.

L'Ukraine annonce avoir progressé de 28 à 35 kilomètres dans la région russe de Kursk, selon ses registres. Le chef de l'armée Oleksandr Syrsky annonce cela dans une déclaration télévisée, ajoutant que la Russie renforce ses positions là-bas avec des troupes d'autres régions et déploie également des unités à Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, où des combats intenses ont récemment eu lieu. La Russie n'a pas encore commenté.

Le président russe Vladimir Poutine se rend en Tchétchénie après une absence de 13 ans pour rencontrer le strongman Ramzan Kadyrov. Des photos publiées par l'agence de presse RIA Novosti montrent Poutine serrant la main de Kadyrov à Grozny, suivi de Poutine passant son bras autour de l'épaule de Kadyrov et l'embrassant avant qu'ils ne partent tous les deux dans une limousine. Kadyrov mentionne un "calendrier chargé" d'événements et mentionne l'énergie de Poutine despite the grueling day's work.

Scholz s'étonne des allégations selon lesquelles l'Allemagne ne soutient pas suffisamment l'Ukraine. Cette année, l'Ukraine reçoit plus de sept milliards d'euros, plus que tout autre pays européen, déclare Scholz sur la chaîne de télévision Sat1. En 2023, ce sera quatre milliards d'euros du budget fédéral, plus que tout autre pays européen également. En outre, il y a les 50 milliards de dollars que les pays du G7 occidentaux rendent possibles grâce à l'aide des actifs russes gelés. "C'est beaucoup d'argent, c'est une somme immense", insiste Scholz.

À l'occasion du 20e anniversaire du siège de l'école de Beslan, le président russe Vladimir Poutine a établi des parallèles entre l'attaque à l'époque et l'actuelle opération militaire ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk. Poutine a qualifié le siège de "lutte contre les terroristes" et a déclaré qu'il fallait maintenant "se battre contre ceux qui commettent des crimes dans la région de Kursk".

L'Église orthodoxe russe a critiqué l'interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne pro-russe, adoptée par le Parlement ukrainien. Elle a décrit cette action comme un "act illégal" et une "violence grave contre les principes de la liberté religieuse et des droits de l'homme", selon Vladimir Legoida, porte-parole de l'Église. Il a averti que la mise en œuvre de cette loi pourrait entraîner "des violences massives contre des millions de croyants". Le patriarche Kirill de l'Église orthodoxe russe a également exprimé ses préoccupations, déclarant que "nous vivons des temps difficiles où beaucoup se sont retournés contre nous, non pas parce que nous sommes mauvais, mais simplement parce que nous sommes différents". Plus tôt, les législateurs de Kyiv avaient approuvé un projet de loi pour interdire les organisations religieuses liées à Moscou.

Le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin a invité le groupe de contact Ukraine pour une autre réunion à la base aérienne américaine Ramstein, en Rhénanie-Palatinat, en Allemagne. La conférence aura lieu le 6 septembre, la plus grande base aérienne américaine en dehors des États-Unis, a annoncé. Les ministres de la Défense et les officiels militaires se réuniront à nouveau pour discuter d'un soutien plus fort à l'Ukraine. Le groupe de contact comprend environ 50 États, y compris l'Allemagne. Comme lors des réunions précédentes, les pays non membres de l'OTAN ont également été invités.

Le ministère russe de la Défense a annoncé la création de trois nouvelles formations pour protéger la frontière avec l'Ukraine. Les formations portent les noms de Kursk, Belgorod et Bryansk. Il y a deux semaines, des milliers de soldats ukrainiens ont avancé dans la région russe de Kursk et contrôlent actuellement les territoires saisis.

Un incendie majeur a ravagé un dépôt de pétrole dans la ville russe de Proletarsk suite à une frappe de drone ukrainien. Les flammes sont toujours incontrôlées, et les pompiers luttent toujours pour les éteindre deux jours plus tard. Des images satellites montrent l'ampleur des dégâts.

17h36 La Russie construit-elle un deuxième pont à côté du pont de Crimée ?

Des images satellites récentes suggèrent que la Russie pourrait être en train de construire un deuxième pont à côté du pont de 19 kilomètres de long qui relie la Russie continentale à la Crimée. Le site en ligne "Ukrajinska Prawda" rapporte une "construction concomitante" qui semble être un pont. Des sites comme ntv.de corrobore cette information en comparant des images satellites de juin, juillet et août, révélant une construction en cours. Selon "Ukrajinska Prawda", les Russes mettent en place des mesures pour protéger à la fois la nouvelle construction et le pont de Kerch, cible répétée, des attaques potentielles.

16h36 Moscou encourage les habitants de Kursk à désactiver les applications de rencontres et les caméras de surveillance

Le ministère russe de l'Intérieur a suggéré aux habitants de trois régions adjacentes à l'Ukraine de désactiver les applications de rencontres et les caméras de surveillance. Le ministère a affirmé que l'ennemi identifiait activement les adresses IP sur le territoire et se connectait à distance aux caméras non sécurisées surveillant divers aspects, y compris les fermes privées, les routes et les highways stratégiquement importantes. Le ministère a également recommandé d'éviter les services de rencontres en ligne car ils peuvent servir de sources de collecte d'informations.

16:20 Russie : 17 civils tués en une semaine à KurskL'agence de presse russe TASS a rapporté, citant les services d'urgence, que l'attaque ukrainienne à Kursk a fait 17 morts parmi les civils en une semaine. Par ailleurs, 235 civils ont été blessés.

15:54 Journaliste décrit une attaque russe rapide sur le front de PokrovskLa journaliste de ntv Nadja Kriewald, depuis l'est de l'Ukraine, a rapporté : "Hier, il y a eu 63 attaques menées par les troupes russes sur le front de Pokrovsk." Elle a discuté avec des travailleurs de la rescousse qui se rendaient pour évacuer un village ukrainien, mais la mission d'évacuation a été annulée - l'armée russe avait déjà pris le contrôle du lieu.

15:33 Russie accuse les États-Unis d'avoir envoyé illégalement des journalistes à KurskLa Russie a convoqué un diplomate américain de haut rang. Le ministère russe des Affaires étrangères a informé la chargée d'affaires américaine Stephanie Holmes que des journalistes américains étaient entrés illégalement à Kursk, où les forces ukrainiennes ont lancé une offensive il y a deux semaines. La Russie a déclaré qu'elle entendait les poursuivre en justice.

15:10 Commissaire allemand observe la propagande russe dans l'est de l'AllemagneLe commissaire du gouvernement allemand pour l'est du pays, Carsten Schneider du SPD, a exprimé son incrédulité face à certaines perceptions des Allemands concernant l'Ukraine. "C'est choquant de voir comment certaines personnes, que ce soit à l'est ou à l'ouest de l'Allemagne, expriment leur opinion sur l'Ukraine et les Ukrainiens", a-t-il déclaré aux journaux de la Société d'édition de Berlin Nouveau. "Malheureusement, la propagande russe est efficacement diffusée, en particulier dans l'est de l'Allemagne", a ajouté Schneider. Il a mis en évidence la lutte critique de survie de l'Ukraine, la qualifiant d'enjeu vital pour la survie du pays. Certains politiques radicaux, tels que l'AfD et le BSW, ont dépassé ces limites, a déclaré Schneider.

14:48 Commandant ukrainien accuse le déficit en munitions de la progression russeSelon un commandant ukrainien cité par le "Financial Times", l'avancée russe dans l'est de l'Ukraine est en partie due à la réorientation des ressources vers le nord. Ses troupes doivent rationner les obus pour leurs armes - une première depuis que le Congrès américain a arrêté l'aide à l'Ukraine. Les munitions ont été redistribuées aux troupes qui ont envahi la région russe de Kursk.

14:26 Expert du Kremlin considère l'incursion à Kursk comme un catalyseur pour les changements de pouvoir à MoscouL'expert du Kremlin Rainer Munz suggère que l'incursion ukrainienne à Kursk pourrait accélérer ou au moins exposer le changement générationnel au sein des structures de pouvoir de Moscou. Cependant, l'autorité du président russe reste inchangée.

14:01 Suite à l'attaque russe sur Ternopil : les autorités mettent en garde contre les niveaux élevés de chlore dans l'airSuite à une frappe russe sur un site industriel à Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine, les autorités locales ont mis en garde contre les niveaux élevés de chlore dans l'air. Selon le journal ukrainien "Kyiv Independent", Oksana Chaichuk, directrice du centre régional de contrôle des maladies et de prévention, a recommandé aux résidents de minimiser leur exposition à l'extérieur et de maintenir les fenêtres fermées. Le taux de chlore dans l'air a été trouvé être quatre à dix fois plus élevé que d'habitude, a déclaré Chaichuk lors d'une conférence de presse. L'attaque nocturne a visé un dépôt de carburants et de lubrifiants, entraînant un incendie dans une installation non identifiée. Aucun décès ni blessure n'a été signalé en raison de l'attaque.

13:39 Moscou affirme la capture de la ville de New York dans le Donetsk par les troupes russesLes forces russes ont prétendument pris le contrôle de la ville de New York dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, selon le ministère russe de la Défense. Les troupes ont supposedly pris le contrôle de "l'une des plus grandes localités située près de Torez, le centre logistique stratégique de Nowgorodskoje", a déclaré le ministère, en utilisant le nom soviétique. Le surnom de New York, dérivé des colons allemands, a été changé en Nowgorodskoje en 1951, mais a été restauré en 2021 suite aux efforts des activistes ukrainiens. Le village se trouve à environ six kilomètres au sud de Torez, qui a subi des attaques russes depuis des semaines.

22:23 Le Parlement ukrainien adopte une interdiction de l'Église orthodoxe pro-russeL'administration ukrainienne poursuit l'interdiction de l'Église orthodoxe pro-russe en Ukraine. Selon les parlementaires, la législature à Kyiv a adopté un projet de loi dans ce sens, interdisant initialement l'Église orthodoxe russe de fonctionner sur le territoire ukrainien. Il est prévu d'interdire également les organisations religieuses affiliées à l'Église orthodoxe russe, mais cela nécessiterait une confirmation judiciaire. L'administration ukrainienne accuse la minorité d'Église orthodoxe ukrainienne d'être un moyen d'influence russe dans le pays et un soutien à l'invasion de l'Ukraine.

20:51 Les pompiers luttent contre un incendie dans un dépôt de pétrole à Rostov, en Russie

Plus de 500 pompiers luttent actuellement contre un important incendie dans un dépôt de pétrole dans la région russe de Rostov, maintenant en cours depuis trois jours. L'incendie a été causé par une frappe de drone ukrainien, selon le chef de Proletarsk, Valery Gornitsky, rapporté par l'agence de presse TASS. "L'incendie couvre une superficie de 10 000 mètres carrés, avec de nombreux réservoirs de diesel en flammes", a déclaré Gornitsky. "Il n'y a pas de risque d'explosion, pas de menace pour les personnes et pas d'évacuations nécessaires", a-t-il ajouté. Quatre avions pompiers et plus de 520 pompiers sont engagés dans l'opération. Gornitsky a noté que les avions sont essentiels car les véhicules ne peuvent pas approcher l'incendie en raison de la chaleur intense. Jusqu'à présent, au moins 41 pompiers ont été blessés, dont 18 hospitalisés.

19:41 Ancien diplomate russe Bondarev critique Putin : un "faible prétendant"

Le président russe Vladimir Poutine se comporte comme un "faible prétendant", a déclaré Boris Bondarev, ancien diplomate russe, dans un éditorial pour ntv.de. L'aptitude présumée de Poutine à surmonter tout adversaire a été mise en doute depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. La prise rapide en quelques jours n'a pas eu lieu. Moscou a également semblé pris au dépourvu et surclassé par l'attaque ukrainienne récente dans la région russe de Kursk. "Poutine est perdu face à une menace sérieuse et ne sait pas quoi faire. Il n'agit pas même comme un animal acculé prêt à se battre, mais comme un faible prétendant", a déclaré Bondarev. L'ex-diplomate, qui a quitté le régime de Poutine en protestation contre la guerre, a également sévèrement critiqué les politiques occidentaux pour leur position interdisant à l'Ukraine d'utiliser les armes livrées sur le territoire russe. "Il faut affronter Poutine avec des paroles fermes", a-t-il affirmé, rejetant les préoccupations occidentales concernant "l'escalade" comme infondées.

19:13 L'Ukraine signale cinq morts civils et plus de 20 blessés dans les attaques russes

Au cours des dernières 24 heures, cinq civils ont été tués et au moins 22 blessés, dont un enfant, dans des attaques russes en Ukraine, selon les autorités régionales rapportées par "Kyiv Independent".

18:37 Dépôt de carburant russe en flammes : Image satellite montre l'ampleur de l'incendie

L'Ukraine a frappé un important dépôt de carburant à Proletarsk dans le sud de la Russie avec des drones dimanche matin. L'incendie n'était toujours pas éteint un jour plus tard, avec plus de 40 pompiers blessés, selon les autorités régionales. Des images satellites montrent également l'ampleur de l'incendie.

L'Ukraine a utilisé des drones pour cibler plusieurs raffineries et installations pétrolières russes ces derniers mois, cherchant à entraver l'approvisionnement en carburant des troupes ennemis et à réduire les revenus de l'industrie pétrolière russe.

18:16 Kyiv annonce plus de 1300 soldats russes "neutralisés" en une journée

Les chiffres officiels de Kyiv indiquent de lourdes pertes du côté russe : 1330 soldats russes ont été tués ou incapacités en une journée, selon le ministère de la Défense ukrainien. Au total, 601 800 soldats russes ont été "neutralisés" depuis le début de la guerre en février 2022. Le ministère signale également la perte de cinq chars supplémentaires (8518 au total). Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a rapporté la destruction ou la capture de plus de 16 500 véhicules blindés et de plus de 13 800 drones de l'armée russe. Ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante, et Moscou reste muet sur ses propres pertes en Ukraine.

17:47 Biden défend la résistance de l'Ukraine : Aucun président ne devrait "se soumettre aux dictateurs"

" ningún presidente debería someterse a los dictadores ", dijo Joe Biden en la primera noche de la Convención Nacional Demócrata, según informó "Kyiv Independent". "Putin creía que podía tomar Kyiv en tres días. Tres años después, Ucrania sigue siendo libre". Biden contrastó su historial como defensor de una fuerte OTAN y de una Ucrania libre con el del expresidente Donald Trump, que había elogiado al presidente ruso Vladimir Putin. "Ningún comandante en jefe debería nunca someterse a los dictadores", afirmó Biden.

17:31 Rusia bombardea Ucrania con ataques aéreos nocturnos

Rusia ha vuelto a targeting Ukraine con ataques aéreos nocturnos, según el ejército ucraniano. Nueve regiones en el centro, norte y sur del país fueron atacadas, con tres misiles y 25 drones derribados, informó la fuerza aérea ucraniana en Telegram. Este fue el quinto ataque con misiles a Kyiv este mes, señaló el ejército. Hubo 41 alertas de ataque aéreo en Kyiv en agosto. El ejército afirmó haber repelido un ataque con drones a Kyiv ayer.

07:52 Respuesta militar : ataque con misiles ruso a Kyiv frustrado - sin informes de daños aún

Las fuerzas rusas lanzaron otro ataque a Kyiv esta mañana desde el frente norte, según informó la administración militar de la ciudad a través de Telegram. Los informes iniciales indican que Kyiv fue objetivo desde el norte, possibly utilizando misiles balísticos como el Iskander-K. Esto marca el quinto ataque con misiles a Kyiv de este mes. Afortunadamente para la ciudad, las fuerzas de defensa aérea lograron destruir los misiles en las afueras. Hasta ahora, no se han informado daños ni víctimas en Kyiv.

07:38 Bielorrusia : Lukashenko ordena más tropas y aviones a la frontera con Ucrania

Bielorrusia ha enviado más tropas de defensa aérea y aviones a su frontera con Ucrania, según informó el mayor general Andrei Lukyanovich de las fuerzas de defensa aérea bielorrusas, según mencionó el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Este anuncio se produce después del anuncio del presidente bielorruso Alexander Lukashenko de que había mobilizado una tercera parte del ejército del país a la frontera este verano. Lukashenko explicó que el aumento de tropas en la frontera se debía a un malentendido entre Bielorrusia y Ucrania. En una aparición en televisión nacional, Lukyanovich mencionó el despliegue de aviones, misiles tierra-aire y unidades técnicas en la frontera. Sin embargo, Kyiv aún no ha confirmado las afirmaciones de Lukyanovich sobre más tropas y armas bielorrusas en la frontera.

06:54 Zelensky : Une deuxième sommet de la paix en Ukraine doit avoir lieu avant la fin de l'année

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé pour la tenue d'une deuxième sommet de la paix en Ukraine cette année, lors d'une réunion avec les missions diplomatiques étrangères en Ukraine. "Je considère le premier sommet comme un succès important pour l'Ukraine. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui l'ont rendu possible. Nous préparons maintenant le deuxième sommet de la paix, et il est crucial qu'il ait lieu cette année", a-t-il expliqué.

06:22 L'Ukraine : La Russie bombardent Kyiv avec une autre frappe aérienne

La Russie a poursuivi ses attaques nocturnes sur Kyiv, selon les rapports ukrainiens. Les forces de défense aérienne ont été mobilisées pour faire face à une autre frappe aérienne russe sur Kyiv dans les premières heures du matin, selon les déclarations officielles du Telegram de l'administration militaire de la capitale ukrainienne. Les témoins ont rapporté des explosions similaires à celles des systèmes de défense aérienne qui étaient activés.

05:11 Kyiv signale une série d'attaques de drones dans des régions éloignées

Au cours de la nuit, plusieurs attaques de drones ont été signalées dans différentes provinces ukrainiennes éloignées des lignes de front, selon les rapports de la défense aérienne. Les régions de Sumy, Poltava, Kherson et Mykolaiv ont été ciblées. La défense aérienne a également été activée à proximité de Kyiv. Les autorités locales ont exhorté les citoyens à chercher un abri. Pour l'instant, il n'y a pas de dommages signalés.

02:23 Les États-Unis renforcent leur soutien à Kyiv - Discussion sur l'offensive de Kursk

Malgré l'offensive ukrainienne dans le secteur russe de Kursk, les États-Unis restent engagés à soutenir Kyiv. Selon un porte-parole du département de la Défense des États-Unis, "le président Joe Biden a réaffirmé que nous soutiendrons l'Ukraine de manière persistante et resterons à ses côtés aussi longtemps que nécessaire". Les États-Unis continuent de prioriser l'aide militaire à Kyiv. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a rassuré son homologue ukrainien Rustem Umerow de leur soutien continu lors d'une conversation, a ajouté le porte-parole. Au cours de cette conversation, Austin a obtenu une meilleure compréhension des objectifs de l'Ukraine avec l'offensive.

01:07 L'Allemagne fournit un autre système Iris-T

L'Allemagne a livré un autre paquet militaire à l'Ukraine. Selon la page deaperçu du ministère de la Défense, les dernières livraisons comprennent, entre autres, un troisième système de défense aérienne à courte portée Iris-T. Le paquet comprend également plusieurs milliers de munitions d'artillerie, des drones, un Véhicule d'ingénierie blindé 2 et des centaines de fusils ainsi que leurs munitions.

00:20 Zelensky : La capture de soldats russes est la plus grande réussite

Selon le président Volodymyr Zelensky, l'offensive ukrainienne dans le secteur russe de Kursk est leur plus grande réussite dans la capture de soldats russes depuis le début du conflit. En s'adressant aux diplomates ukrainiens, il a déclaré que ces prisonniers de guerre russes seraient finalement échangés contre des captifs ukrainiens. Les estimations préliminaires indiquent que la Russie détient plus de citoyens ukrainiens qu'elle n'en a capturé.

22:21 Le commandant tchétchène : Les combattants de Kursk "vont au paradis"

Apti Alaudinov, le chef du régiment tchétchène anti-russe Achmat, a reportedly encouragé les conscrits russes à rejoindre les lignes de front à Kursk, déclarant dans une vidéo que ceux qui tombent dans la région "trouveront leur chemin vers le paradis".

21:58 Zelensky : L'infiltration a éliminé le concept de ligne de frontière de la Russie en raison de son caractère peu plausible, l'infiltration ukrainienne sur le territoire russe est restée cachée, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon le journal "Pravda". Récemment, plusieurs pays ont prédit que l'infiltration franchirait la ligne de frontière la plus cruciale de la Russie. Cependant, Zelensky a déclaré : "Le concept de ligne de frontière de la Russie s'est effondré ces jours-ci aux alentours de Sushcha."

21:38 La Lituanie commence la construction d'une base pour l'armée allemande La Lituanie a commencé la construction d'une base pour les soldats allemands. D'ici la fin de l'année 2027, elle pourra accueillir environ 4 000 soldats allemands. Ce sera le premier déploiement permanent à l'étranger de l'armée allemande depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a promis de déployer des troupes dans l'État membre de l'OTAN et de l'UE bordant la Russie l'année dernière. Le ministre de la Défense lituanien Raimundas Karoblis prévoit que le coût de la construction dépassera un milliard d'euros.

21:15 Le président tchèque : L'adhésion à l'OTAN est possible pour l'Ukraine partiellement occupée Le président tchèque Petr Pavel soutient l'idée de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN malgré la partie de son territoire qui est occupée. Il suppose qu'

20:36 L'administration de Pokrovsk conserve l'optimisme L'administration militaire de la ville ukrainienne orientale de Pokrovsk fait face à l'incertitude tandis que les troupes russes avancent : "Elles progressent vers les outskirts de Pokrovsk. Ce n'est pas un secret", a déclaré le chef du département d'information de Pokrovsk au "Washington Post". "Nous espérons que l'ennemi s'arrêtera quelque part près des frontières de Pokrovsk, et que nos troupes les repousseront", a-t-elle ajouté. Si la ville tombait, ce serait le centre de population le plus important saisi par les Russes depuis Bachmut en mai 2023.

Rattraper les événements précédents ici.

(Note : L'URL dans la dernière phrase est un leurre et doit être remplacé par le lien réel.)

Le conflit en cours en Ukraine a conduit certains experts à suggérer que la Russie est engagée dans une forme de guerre cybernétique, utilisant des moyens numériques pour perturber les infrastructures et les communications ukrainiennes. En réponse à la contre-attaque ukrainienne dans la région de Kursk, la Russie a été accusée d'avoir déployé des unités équipées de capacités de guerre cybernétique, cherchant à prendre l'avantage sur le champ de bataille numérique.

Lire aussi: