- 100 morts après l'attaque israélienne contre une école de Gaza

Tandis que les médiateurs s'efforcent d'atteindre un accord sur un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza, les combats dans la bande côtière bloquée se poursuivent pour l'instant. Au moins 100 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne israélienne sur une école à Gaza, selon des sources médicales et de sécurité. L'armée israélienne a attaqué l'école, qui servait de refuge pour les personnes déplacées, pendant la prière musulmane du matin, a déclaré l'office de presse contrôlé par Hamas. L'armée israélienne a affirmé que le bâtiment était utilisé comme centre de commandement et abri de Hamas, mais ces allégations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

L'armée israélienne a déclaré avoir pris "de nombreuses mesures" pour minimiser les risques pour les civils avant l'attaque, et que le bâtiment était utilisé pour planifier et préparer des attaques contre les troupes israéliennes et l'État. De nombreuses victimes ont été brûlées lors de l'attaque, a déclaré l'office de presse contrôlé par Hamas.

Alors que les préoccupations concernant une riposte iranienne et ses alliés suite à la mort de deux dirigeants seniors de Hamas et du Hezbollah libanais s'intensifient, les États-Unis poussent en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. "Il n'est pas dans l'intérêt de aucune partie" d'escalader les tensions au Moyen-Orient, a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Lors d'un appel téléphonique avec le ministre israélien de la Défense Joav Galant, il a réaffirmé le soutien inconditionnel des États-Unis, mais a également insisté sur la "nécessité urgente" d'un cessez-le-feu, a déclaré un porte-parole.

La Russie interdit à ses compagnies aériennes de survoler Israël la nuit

L'autorité de l'aviation russe a interdit aux compagnies aériennes russes de survoler l'espace aérien israélien de minuit à 6h00 heure locale. Cette interdiction, en vigueur depuis l'aube aujourd'hui et jusqu'au 16 août à 11h00, a été annoncée par l'agence russe Rosaviatsiya. Aucune raison n'a été donnée, mais cette mesure est probablement liée à la crainte d'une frappe aérienne iranienne sur Israël. La Russie est un allié proche de l'Iran et a récemment fourni des armes de défense aérienne supplémentaires.

Un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza qui dure depuis dix mois est considéré comme essentiel pour apaiser les tensions au Moyen-Orient. Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, qui médient le conflit, ont exhorté les deux parties à parvenir à un accord. "Il est temps de sceller l'accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages contre des prisonniers palestiniens", a écrit le président américain Joe Biden sur la plateforme X. "Il n'y a pas de temps à perdre."

Blinken : un cessez-le-feu à Gaza crée les conditions pour la stabilité

Dans une déclaration conjointe signée par Biden, l'émir du Qatar Tamim bin Hamad al-Thani et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, Israël et Hamas ont été exhortés à reprendre les pourparlers le 15 août à Doha ou au Caire pour "boucler toutes les dernières différences et commencer à mettre en œuvre l'accord sans délai supplémentaire". Un cessez-le-feu assurerait la libération des otages, permettrait d'envoyer plus d'aide humanitaire à la population et créerait "les conditions pour une stabilité régionale plus large", a déclaré Blinken, selon la déclaration du porte-parole à Galant.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé peu après la publication de la déclaration conjointe des médiateurs qu'Israël enverrait une délégation jeudi. Le partenaire de coalition d'extrême droite de Netanyahu, le ministre des Finances Bezalel Smotrich, a par la suite décrit l'accord demandé par les médiateurs sur la plateforme X comme un "piège dangereux". Il l'a décrit comme un accord de reddition que les médiateurs imposent à Israël, a-t-il fulminé. Le gouvernement américain a rapidement critiqué cela.

États-Unis : la critique du ministre israélien des Finances sur l'accord de Gaza est "absurde"

Les déclarations comme celles de Smotrich sont "scandaleuses et absurdes", a déclaré John Kirby, directeur des communications du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. De telles déclarations sont non seulement factuellement erronées, mais mettent également en danger la vie des otages et sont contraires aux intérêts de sécurité d'Israël. Le président américain Biden "ne laissera pas les extrémistes prendre le contrôle, y compris les extrémistes en Israël qui font ces accusations ridicules contre l'accord", a déclaré Kirby.

Smotrich propose en substance que la guerre continue sans interruption et sans égard pour la vie des otages, a déclaré Kirby. "Ses arguments sont complètement faux. Ils trompent le public israélien." L'accord négocié pendant des mois protège pleinement les intérêts de sécurité nationale d'Israël. La plupart des principaux dirigeants de Hamas sont maintenant morts, et la structure militaire organisée de Hamas a été détruite, a déclaré Kirby. "Israël a maintenant presque atteint tous ses objectifs militaires principaux, à l'exception de l'objectif de guerre explicite de faire revenir les otages chez eux."

Rapport : Hamas demande la libération de Barguti

Un échange d'otages détenu par Hamas contre des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, comme prévu dans l'accord, n'est pas une reddition, a insisté Kirby. Selon un rapport médiatique arabe cité en Israël, Hamas demande la libération de Marwan Barguti, un homme politique palestinien emprisonné en Israël, dans la première phase d'un accord prévu avec Israël. Il appartient au parti rival Fatah, qui dirige l'Autorité palestinienne (AP) dans la bande de Gaza.

Barguti a été condamné à cinq peines de prison à vie en Israël en 2004 pour meurtre. Pour ses partisans, il est un combattant de la liberté, selon le "Wall Street Journal" du mois dernier. Sa popularité parmi les Palestiniens repose sur son image de promoteur de la violence contre Israël, mais aussi de pragmatique qui cherche un accord de paix durable. L'importance de Barguti est démontrée par la demande de Hamas rival de le libérer dans le cadre d'un échange de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens dans la bande de Gaza, selon le journal, citant des médiateurs arabes.

Le commissaire général du HCR, Amr, déplore l'ampleur de la destruction à Gaza

Le déclencheur de la guerre de Gaza a été la tuerie sans précédent avec plus de 1 200 morts que Hamas et d'autres groupes terroristes ont

En raison du nombre élevé de morts civils, de la situation humanitaire catastrophique et de la destruction dévastatrice à Gaza, Israël fait face à des critiques internationales sévères. Selon le Commissaire général du HCR, Philippe Lazzarini, deux tiers des bâtiments de Gaza sont désormais endommagés ou détruits, selon les dernières données du programme de surveillance satellite de l'ONU. À chaque jour qui passe du conflit, Lazzarini a déploré sur Twitter, une communauté entière est encore plus décimée.

