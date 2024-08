- 100 000 € de rapports de gagnants de loterie

Appel rendu public il y a seulement 24 heures par la Société de loterie MV, le gagnant de 100 000 euros s'est manifesté. La société de loterie a gardé les détails sur l'origine et le sexe du gagnant privés pour protéger l'identité du joueur. Le ticket chanceux pour le tirage Super 6 du 6 juillet a été acheté dans un point de vente de loterie à Rostock, a confirmé Lotto MV.

Bien que les gains de loterie non réclamés soient rares, ils se produisent parfois. Depuis 1992, il y a eu sept cas en Mecklembourg-Poméranie où le ticket gagnant n'a pas été réclamé. Le plus haut prix non réclamé, valant 334 418,10 euros, remontait à 2005. Un autre prix de 100 000 euros est resté non réclamé en 2003.

La société de loterie publie les gains non réclamés, mais uniquement pour les 'gros' gains, définis comme 50 000 euros ou plus. Les joueurs ont trois ans pour réclamer leur prix. Après cela, la réclamation expire et l'argent ne peut être récupéré.

Entreprise publique

Si un prix reste non réclamé, l'argent reste à la loterie d'État après la période de trois ans. Selon le type de loterie et le montant du prix, les fonds sont utilisés pour des tirages spéciaux régionaux ou transférés au budget de l'État. Cela aurait été le cas pour le récent gain de 100 000 euros Super 6.

Lotto MV est une entreprise publique. En 2023, elle a contribué approximativement 23 millions d'euros en taxes de loterie à l'État. another 20 millions d'euros, connus sous le nom de 'revenus spécifiques', ont été directement transférés au budget de l'État. Ces fonds permettent au gouvernement de l'État de soutenir des projets non lucratifs, sociaux, culturels ou sportifs.

